Wall Street trébuche, miné par les craintes économiques et monétaires

(Boursier.com) — La cote américaine peine à se remettre de sa séance de la veille, marquée par une correction dans le sillage des trimestriels de Tesla et des derniers commentaires de Jerome Powell. La tendance demeure donc lourdement négative ce vendredi, le S&P 500 abandonnant 0,90% à 4.239 pts, le Dow Jones 0,59% à 33.218 pts et le Nasdaq 1,14% à 13.037 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 89,1$. L'once d'or gagne 1,1% à 2.002$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

En l'absence de statistique nouvelle ce jour outre-Atlantique, les opérateurs se concentrent sur les interventions de responsables de la Fed. Patrick Harker et Loretta Mester s'expriment ainsi ce jour. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a quant à lui affirmé ce jour sur CNBC que si l'inflation restait trop élevée, elle était en train de reculer tandis que des indications d'un ralentissement de l'économie se multiplient. Le responsable estime qu'un assouplissement de la politique monétaire pourrait être envisageable à partir de la fin de l'année prochaine si ce scénario se confirme. "Nous devons nous rapprocher des 2% avant d'envisager un quelconque assouplissement. L'inflation est notre priorité, nous devons la maîtriser", a ajouté Bostic lors d'une interview télévisée. Bostic a aussi indiqué qu'il ne s'attendait pas à une récession, malgré le ralentissement qui se confirme.

Patrick Harker précise pour sa part qu'il "entend que l'économie ralentit plus rapidement qu'attendu", mais ajoute que le marché du travail américain reste étonnamment fort. Il favorise un maintien des taux et une observation attentive des données, alors que la Fed ne peut pas selon se permettre de laisser l'inflation "réaccélérer" et que l'économie demeure tout de même remarquablement résiliente.

Lors d'une intervention hier à l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le patron de la Fed, a indiqué que la vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient bien justifier de nouvelles hausses de taux, malgré le durcissement monétaire déjà agressif opéré depuis plus d'un an. Néanmoins, Powell a aussi laissé entendre qu'une pause était probable lors de la prochaine réunion, et que le niveau élevé des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la banque centrale américaine. L'interprétation des marchés était plutôt négative hier soir, Wall Street craignant un maintien prolongé des taux à un niveau élevé. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint un pic de 16 ans, à près de 5%, contre 5,08% sur le 30 ans. Le T-Bond à 2 ans affiche quant à lui désormais un rendement de 5,1%.

Powell a laissé entendre que la banque centrale pourrait donc maintenir ses taux stables lors de sa prochaine réunion, ce qui correspond aux attentes de marché (probabilité de 98% d'un statu quo monétaire le 1er novembre selon FedWatch - soit des taux inchangés entre 5,25 et 5,5%). Mais le timonier de la Fed a aussi averti que l'inflation était encore trop élevée et que de nouvelles hausses des taux étaient encore possibles si l'économie restait aussi étonnamment dynamique. "Des preuves supplémentaires d'une croissance persistante supérieure à la tendance, ou du fait que les tensions sur le marché du travail ne s'atténuent plus, pourraient saper les nouveaux progrès en matière d'inflation et pourraient justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire", a donc déclaré l'intraitable Powell hier jeudi lors de son intervention devant l'Economic Club de New York.

Powell a souligné que compte tenu des incertitudes et des risques, et du chemin parcouru, le FOMC (comité monétaire de la Fed) allait procéder avec prudence. Le président de la Fed a également noté que "faire trop peu pourrait permettre à une inflation supérieure à l'objectif de s'enraciner et, en fin de compte, nécessiter que la politique monétaire ne doive s'attaquer à une inflation plus persistante, au détriment de l'emploi". "En faire trop pourrait également nuire inutilement à l'économie", a nuancé Powell. Powell a aussi indiqué jeudi que la banque centrale surveillait de près la récente hausse des rendements obligataires à long terme. D'autres responsables de la Fed ont déjà déclaré ces derniers jours que si les taux d'intérêt à long terme restaient élevés, la Fed aurait peut-être moins besoin d'agir. "Nous restons attentifs à ces évolutions, car des changements persistants dans les conditions financières peuvent avoir des implications sur l'orientation de la politique monétaire", a lancé Powell. Interrogé sur le fait que ces rendements plus élevés pourraient freiner la motivation de la Fed à relever encore les taux, Powell a répondu : "Cela pourrait, cela reste à voir". Il a ajouté que tant que les rendements obligataires augmenteraient pour des raisons autres que les attentes de durcissement de la Fed - ce qu'il pense être le cas - cela équivaudrait à un resserrement des conditions financières.

Powell a relevé que les mesures à court terme de l'inflation sous-jacente (hors alimentaire et énergie) au cours des trois et six derniers mois se situaient désormais en dessous de 3%. Mais il a ajouté que ces mesures à court terme étaient souvent volatiles. "L'inflation est encore trop élevée, et quelques mois de bonnes données ne sont que le début de ce qu'il faudra pour renforcer la confiance dans le fait que l'inflation baisse durablement vers notre objectif", a asséné Powell. Enfin, le marché du travail reste solide selon le dirigeant de la Fed, mais ce marché montre également des signes de refroidissement progressif.

Les valeurs

Intuitive Surgical (-5%) chute à Wall Street, après avoir pourtant dépassé une fois de plus les estimations de marché en termes de profits trimestriels. Le géant américain de la robotique médicale corrige tout de même, alors que ses revenus ressortent un peu courts en comparaison d'un consensus exigeant. Le groupe californien de Sunnyvale a affiché des revenus de 1,74 milliard de dollars sur la période close, en croissance de 12%, contre 1,76 milliard de consensus. La croissance du volume de procédures a été de 19% avec le robot chirurgical da Vinci, en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,46$, contre 1,41$ de consensus et 1,19$ un an plus tôt. La Société a placé 312 systèmes chirurgicaux da Vinci, contre 305 au troisième trimestre 2022.

CSX (+1%), le groupe ferroviaire américain, a publié hier soir ses comptes du troisième trimestre fiscal 2023. Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard de dollars contre 1,58 milliard un an avant. Le bénéfice net a représenté 846 millions de dollars soit 42 cents par titre, contre 1,11 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus ont décliné de 8% à 3,57 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin septembre, ce qui ressort légèrement supérieur au consensus de place. Le bénéfice par action est en revanche inférieur d'un cent au consensus de marché. Les faibles volumes de fret et les pressions inflationnistes ont pesé sur les comptes.

Schlumberger (-5%) a annoncé pour son troisième trimestre clos fin septembre des revenus de 8,31 milliards de dollars, en augmentation de 3% en comparaison du trimestre antérieur et de 11% en glissement annuel. Le bénéfice GAAP par action, de 78 cents, a progressé de 8% par rapport au trimestre antérieur et de 24% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était logé à 77 cents de bénéfice ajusté par action pour 8,33 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net part du groupe a été de 1,12 milliard de dollars, soit une progression de 24% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a atteint 2,08 milliards de dollars, en hausse de 18% en comparaison de l'année précédente. Le cash flow des opérations s'est élevé à 1,68 milliard de dollars et le free cash flow à 1,04 milliard de dollars.

American Express (-4%) a dévoilé ce vendredi des comptes trimestriels supérieurs aux anticipations, aidé par la résilience des dépenses des clients les plus aisés. AmEx a donc bien résisté à l'inflation avec sa clientèle haut de gamme, affichant même son sixième trimestre consécutif de revenus record, avec un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 15,4 milliards de dollars - en ligne avec les attentes de marché. Le groupe a annoncé un bénéfice de 2,45 milliards de dollars, ou 3,30$ par action, contre 1,88 milliard de dollars un an plus tôt. Le consensus se situait à 2,94$. AmEx a augmenté ses provisions pour pertes de crédit à 1,23 milliard de dollars, 58% de plus que l'an dernier. Le management évoque ce jour des dépenses de voyages et de divertissement robustes, et des dépenses dynamiques dans les restaurants.

Interpublic (-3%), le groupe publicitaire américain, a dévoilé pour son troisième trimestre des revenus ajustés de 2,31 milliards de dollars, en augmentation de 0,6% en glissement annuel mais en décroissance organique de 0,4%. Le bénéfice net consolidé a été de 246 millions de dollars. L'Ebita ajusté avant charges de restructurations a atteint 397 millions de dollars. La marge d'EBITA ajusté avant charges de restructurations a été de 17,2% des revenus ajustés. Le bénéfice dilué par action a été de 63 cents, alors que le bénéfice ajusté par action a représenté 70 cents. Le consensus de place était de 73 cents de bénéfice ajusté par action pour 2,38 milliards de dollars de revenus.

Regions Financial (-15%), la banque régionale américaine, a publié pour son troisième trimestre clos fin septembre un bénéfice net de 465 millions de dollars soit 49 cents par titre, en croissance de 15%, pour des revenus relativement stables à 1,9 milliard de dollars. Le consensus était de 58 cents de bpa ajusté et 1,89 milliard de dollars de revenus. "Nous sommes satisfaits de notre performance de base au troisième trimestre", a déclaré John Turner, CEO de Regions Financial Corp.

Huntington Bancshares (-3%), l'établissement bancaire américain, a enregistré un recul de 8% de son bénéfice au troisième trimestre, alors que les revenus provenant des intérêts sur les prêts ont diminué. Huntington a gagné 35 cents par titre au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une baisse de 4 cents en glissement annuel. La croissance des revenus d'intérêts a été notamment mise sous pression par la hausse des coûts des dépôts, les clients retirant de l'argent pour rechercher de meilleurs rendements. Huntington a indiqué que ses revenus nets d'intérêts au troisième trimestre avaient diminué de 3% en glissement annuel. Le total des dépôts à la fin du trimestre s'élevait à 148,1 milliards de dollars, contre 146 milliards de dollars un an plus tôt.

Comerica (-8%) a affiché une baisse de son bénéfice trimestriel, mais dépasse les attentes de Wall Street. L'établissement prévient que son revenu net d'intérêt devrait décliner sur le trimestre entamé, les banques devant payer plus pour retenir les déposants. Un déclin du NII de 5-6% est ainsi envisagé sur le quatrième trimestre. Le groupe a dégagé un bénéfice par action de 1,84$ sur le trimestre clos fin septembre, contre environ 1,7$ de consensus.

Hewlett Packard Enterprise (-7%) corrige à Wall Street ce vendredi, alors que le fournisseur de services informatiques a livré une guidance jugée décevante de bénéfice et de cash flow. Sur l'exercice 2024, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 1,82 à 2,02$. Le free cash flow est attendu entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars sur la période.

Apple (-1%). Le vice-Premier ministre chinois Ding Duexiang a engagé le patron d'Apple, Tim Cook, à faire participer le groupe de Cupertino au développement de l'économie numérique chinoise. Ces commentaires ont été tenus à l'occasion d'une visite surprise de Cook à Pékin. Cette visite intervient alors que le groupe à la pomme vient de lancer son iPhone 15, qui fait face à la rude concurrence du groupe chinois Huawei. "La Chine est disposée à offrir plus d'opportunités aux entreprises à capitaux étrangers, dont Apple, pour qu'elles se développent dans le pays", a affirmé Ding Duexiang, selon des propos rapportés par la radio d'État chinoise et relayés notamment par Reuters.