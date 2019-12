Wall Street tourne au ralenti

(Boursier.com) — La Bourse de New York qui a subi quelques prises de bénéfices hier hésite encore ce mardi, après ses records en série de la semaine passée, dans un marché très calme... Depuis le début de l'année, les indices US ont grimpé respectivement de près 22% pour le DJIA, de 28,4% pour le S&P500 et de 35% pour le Nasdaq. Ce soir, le DJ redonne 0,8% à 28.410 pts, tandis que le Nasdaq et le S&P sont quasiment inchangés.

Les Bourses de Francfort, Paris, Milan et Zurich sont déjà fermées en cette veille de Nouvel An. Le Dax a fini sur un gain annuel de 25,48% et le CAC40 sur un bond de 26,37%.

Le Stoxx 600 a grimpé de son côté de 23% sur l'ensemble de l'année, soit son meilleur cru depuis 10 ans, et l'EuroStoxx 50 avance de 25%.

ECO ET DEVISES

Cette fois ça se confirme vraiment ! Le président américain Donald Trump vient d'annoncer sur Twitter qu'il signerait le 15 janvier prochain, à la Maison Blanche, l'accord commercial partiel avec la Chine : "Je signerai notre TRES GRAND accord commercial de phase 1 avec la Chine le 15 janvier" s'est exclamé Trump sur son réseau social préféré. La cérémonie aura lieu en présence de "hauts responsables chinois" a précisé le président américaine qui passe actuellement les fêtes de fin d'année en Floride. Il se rendra "ultérieurement" à Pékin où commenceront les discussions pour la "phase 2" de l'accord, a encore expliqué Donald Trump. Mardi dernier, il avait déjà indiqué à des journalistes qu'une cérémonie de signature était en préparation et avait ajouté : "l'accord est conclu. Il est en train d'être traduit en ce moment même".

Mercredi dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, cité par la presse chinoise, avait affirmé que les Etats-Unis et la Chine étaient en contact afin d'organiser les conditions de la signature de l'accord. "Les deux parties ont maintenu une communication étroite sur les dispositions spécifiques de la signature de l'accord et sur les autres travaux restants", avait ainsi déclaré M. Geng.

Côté américain, Peter Navarro, le conseiller de la Maison blanche au commerce, avait affirmé hier lundi que la signature interviendrait dans les premiers jours de janvier, une fois que le texte aura été entièrement rédigé dans les deux langues...

En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier a progressé en décembre pour le deuxième mois consécutif, portée par une accélération de la production et une hausse des commandes à l'exportation, dans un contexte d'avancée dans les négociations commerciales entre Pékin et Washington.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,2 en décembre, identique au moins précédent, a annoncé mardi le Bureau national de la statistique (BNS). Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice à 50,1. Il s'établit au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité pour un deuxième mois consécutif, après six mois de contraction. Ces données suggèrent un rétablissement de la deuxième puissance économique mondiale, alors que la production industrielle a progressé à son rythme le plus important en plus d'un an et que la hausse des nouvelles commandes est restée soutenue.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté en décembre pour la première fois depuis mai 2018...

Sur le marché obligataire US, les rendements des emprunts d'Etat américains sont quasiment inchangé après avoir progressé lundi, en raison du reflux des inquiétudes sur les tensions commerciales USA-Chine et sur l'économie mondiale...

Celui des Treasuries à 10 ans, principale référence des marchés des emprunts d'Etat, est stable à 1,891%.

Le dollar reste orienté à la baisse et a touché un nouveau plus bas de près de trois semaines face au yen à 108,50, ce qui profite à l'euro et à la livre sterling. L'euro se traite fermement autour de 1,1230 dollar.

Les cours du brut sont en baisse mais restent proche de leurs sommets de trois mois avec un baril de Brent à 66 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le Brent a gagné plus de 23% et le WTI près de 35%, soit leur meilleure performance depuis trois ans.

Le cours de l'or se traite à un plus haut de trois mois, à 1.519 dollars l'once, porté par la faiblesse du billet vert. Il s'achemine vers sa plus forte hausse annuelle depuis 9 ans (+19%).

VALEURS A SUIVRE

Tencent Music (+3%) A la suite de l'annonce faite le 6 août 2019, l'accord entre Vivendi et un consortium mené par Tencent concernant le projet d'entrée du Consortium dans le capital d'UMG a été signé aujourd'hui. Cet accord prévoit l'acquisition par le Consortium, mené par Tencent avec la participation de Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) et de certains investisseurs financiers internationaux, de 10% du capital d'UMG, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

Le Consortium a l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Cet accord sera prochainement complété par un deuxième accord, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises d'UMG.

Cette opération est subordonnée à l'obtention des autorisations qui seront sollicitées auprès des autorités réglementaires compétentes. Sa réalisation est attendue d'ici à la fin du premier semestre 2020...

Vivendi se réjouit de l'arrivée de Tencent et de ses co-investisseurs, qui permettra à UMG un plus grand développement sur le marché asiatique.

Tencent et les membres du Consortium se disent aussi ravis d'accompagner UMG dans sa croissance via cet investissement. Ensemble avec Vivendi, Tencent et Tencent Music Entertainment travailleront afin d'accroître les opportunités offertes aux artistes et enrichir les expériences des fans de musique, promouvant encore plus une industrie de la musique en plein essor.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance de Vivendi, réuni le lundi 23 décembre dernier, a été informé que des négociations commençaient pour l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires sur une base de prix au minimum identique.

Boeing (stable à 325$) La compagnie Turkish Airlines a conclu avec le constructeur aéronautique un accord de compensation partielle des pertes liées à l'immobilisation et aux retards de livraison de B737 MAX. Selon le quotidien turc Hurriyet, le montant total de l'accord atteindrait 225 M$ (200 ME).

JPMorgan Chase & Co (stable à 140$) voudrait détenir 100% du capital de sa co-entreprise de produits dérivés en Chine JP Morgan Futures Co, dont elle possède pour l'instant 49% des parts, selon l'agence Bloomberg.