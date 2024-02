Wall Street : toujours plus haut ?

(Boursier.com) — Wall Street est orienté de nouveau en hausse avant bourse ce vendredi, le S&P 500 s'accordant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. La cote américaine s'affiche donc au plus haut, le S&P 500 se préparant à franchir la barre des 5.000 pts. Dow Jones et Nasdaq 100 sont également sur leurs meilleurs niveaux historiques. Il reste environ 2% au Nasdaq Composite pour faire de même.

Les membres de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces derniers jours... La gouverneure Adriana Kugler a présenté mercredi sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Michelle Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation... Barkin intervenait encore hier jeudi sur Bloomberg, maintenant que les décideurs monétaires auraient le temps d'être patients concernant le timing de la baisse des taux, alors que la désinflation se confirme et que le marché du travail reste fort...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 20 mars, à l'issue de sa prochaine réunion, se situe à 80%, contre 20% de probabilité d'un assouplissement d'un quart de point. Le même outil montre une probabilité de 54% d'une baisse des taux d'un quart de point au 1er mai, date qui correspond à la réunion monétaire suivante.

Lorie Logan, la présidente de la Fed de Dallas, prend à son tour la parole ce jour...

Côté entreprises, PepsiCo, Newell Brands et Catalent, annoncent leurs comptes ce vendredi, avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI fléchit de 0,2% à 76$. L'once d'or fin rend 0,2% à 2.044$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises.

Les valeurs

Pinterest dévisse de 9% avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 53 cents, supérieur au consensus de place, mais des revenus trop courts à 981 millions de dollars (+12%), contre 990 millions de dollars de consensus. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe de médias sociaux anticipe un chiffre d'affaires allant de 690 à 705 millions de dollars, contre 700 millions de consensus. Notons par ailleurs que le groupe revendique désormais 498 millions d'utilisateurs mensuels, un record et une performance supérieure aux attentes.

Interpublic, le groupe publicitaire américain, a dépassé les attentes pour son quatrième trimestre fiscal hier soir, mais prévenu de réductions de dépenses des clients dans les secteurs technologiques et télécoms. Plus tôt cette semaine, Omnicom avait dévoilé également des comptes meilleurs que prévu. Sur le trimestre clos, Interpublic a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,18$ contre 1,13$ de consensus. Le groupe aux agences McCann et Mediabrands a affiché des revenus totaux de 2,59 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux anticipations de marché.

Expedia, le voyagiste en ligne américain, décroche de 16% avant bourse à Wall Street. Le groupe a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 1,72$, à comparer à un consensus de 1,69$. Les revenus ont été conformes aux attentes à 2,89 milliards de dollars (+10%), mais les réservations brutes ont raté le consensus à 21,7 milliards de dollars - contre 22 milliards. En outre, le groupe annonce la nomination d'Ariane Gorin en tant que directrice générale, remplaçant Peter Kern à partir du 13 mai. Kern occupait le poste de CEO depuis 2020 et poursuivra en tant que vice-président du conseil d'administration. Gorin est une dirigeante d'Expedia depuis 2013.

Zimmer Biomet, le fournisseur américain de dispositifs médicaux, a annoncé pour son quatrième trimestre 2023 un bénéfice ajusté par action de 2,20$, en croissance de 17% en glissement annuel et dépassant le consensus de 2%. Les revenus trimestriels ont été de 1,94 milliard de dollars, en augmentation de 6,3% en comparaison de l'an dernier et légèrement supérieurs aux anticipations de marché. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté par action se monte à 7,55$ et les revenus atteignent 7,39 milliards de dollars, en augmentation de 6,5%. En termes de perspectives, Zimmer Biomet envisage une croissance de 4,5 à 5,5% des revenus consolidés 2024, ainsi qu'un bénéfice ajusté dilué par action allant de 8 à 8,15$.

Take-Two Interactive Software, l'éditeur américain de jeux vidéo, corrige de 7% avant bourse à Wall Street. Les résultats dévoilés pour le troisième trimestre fiscal ont été mitigés. Le groupe a ainsi annoncé un bénéfice ajusté par action de 71 cents, à comparer à un consensus de marché de 73 cents. Le niveau de net bookings a été de 1,34 milliard de dollars contre 1,32 milliard attendu et 1,38 milliard un an auparavant. Les revenus GAAP ont été de 1,37 milliard, en retrait de 3%, alors que la perte GAAP nette a été réduite à 91,6 millions de dollars. La guidance de net bookings pour le quatrième trimestre juste entamé ressort néanmoins inférieure aux anticipations. Pour l'exercice 2024, le net bookings est attendu entre 5,25 et 5,3 milliards. Le groupe met enfin en place des réductions de coûts significatives afin d'optimiser ses marges.

Motorola Solutions a publié pour son quatrième trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,90$, contre un consensus de marché de 2,81$ environ et un niveau de 3,60$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,85 milliards de dollars, en croissance de 5,3% et près de 1% au-dessus du consensus. Le groupe a généré 1,2 milliard de dollars de cash flow opérationnel sur le trimestre et 2 milliards sur l'exercice. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau très élevé de 14,3 milliards de dollars.

Illumina perd du terrain à Wall Street, alors que le fournisseur de technologies de séquençage ne prévoit que des ventes stables pour l'exercice 2024 sur son coeur de métier, face à une demande en berne. Pour le quatrième trimestre fiscal, les revenus ont été de 1,12 milliard de dollars, contre 1,09 milliard de consensus. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a été de 14 cents, contre 2 cents de consensus. La demande modérée pour les outils de test génétique et diagnostic se confirme. Le concepteur de machines de séquençage génétique souffre ainsi de la prudence des clients en termes de dépenses et du contexte économique tendu en Chine.

Newell Brands, spécialiste américain des produits de consommation, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus nets et ajustés en déclin de 9%. Les ventes ont totalisé 2,1 milliards de dollars, pour une marge brute de 29,9% et une marge brute normalisée de 32,3%. Le bénéfice ajusté par action a été de 22 cents, contre 16 cents un an auparavant. Le consensus de place était de 17 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,98 milliard de dollars de revenus. Le cash flow opérationnel s'est nettement redressé à 930 millions de dollars sur l'exercice. Enfin, Newell initie des prévisions 2024 très prudentes, tablant sur un déclin des revenus de 5 à 8% et un bpa ajusté allant de 52 à 62 cents.

PepsiCo vient de livrer pour le trimestre clos des revenus un peu courts. Les perspectives sont en outre prudentes pour l'exercice entamé. Sur la période écoulée, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, au-dessus du consensus (1,72$), alors que les revenus ont été de 27,9 milliards de dollars, contre 28,4 milliards de consensus et 28 milliards un an avant. Le bénéfice net a plus que doublé à 1,3 milliard de dollars et 94 cents par action. Le groupe envisage une croissance organique 2024 de 4% au moins, alors que le consensus était de plus de 5%. Le groupe rehausse par ailleurs de 7% son dividende annuel et fait état d'un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Tesla a annoncé que la production de la gigafactory de Berlin allait reprendre le 12 février, après avoir été suspendue du fait des perturbations en mer Rouge. Le constructeur texan de voitures électriques entend donc redémarrer la production de la Gigafactory Berlin la semaine prochaine après l'avoir mise en pause en raison de problèmes d'approvisionnement. Tesla avait récemment atteint une production record sur la gigafactory berlinoise, produisant jusqu'à 6.000 Model Y en une semaine.

Nvidia. Sam Altman, le patron d'OpenAI, startup d'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, affiche ses ambitions. D'après le Wall Street Journal, le jeune patron voudrait se lancer dans un projet représentant jusqu'à 7.000 milliards de dollars, pour remodeler le secteur des puces et de l'IA. Le leader d'OpenAI recherche donc des investisseurs aux poches bien pleines, notamment du côté des Émirats arabes unis, "pour un projet pouvant nécessiter jusqu'à 7.000 milliards de dollars". Difficile de savoir s'il s'agit d'une menace ou d'une opportunité pour le champion des puces d'IA, Nvidia...