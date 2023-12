Wall Street : toujours plus haut ?

(Boursier.com) — Wall Street est resté bien orienté au lendemain d'un long week-end de Noël de trois jours. Le S&P 500 s'est adjugé encore 0,42% non loin de ses pics historiques, à 4.774 pts, le Dow Jones a gagné 0,43% à 37.545,33 points et le Nasdaq a grimpé de 0,54% à 15.074,57 points. Rappelons que les indices américains avaient été chahuté mercredi dernier mais s'étaient repris rapidement sur des achats à bon compte pour finir la semaine précédant Noël... Les niveaux records du Dow Jones et du Nasdaq 100 incitent désormais les opérateurs à un peu plus de prudence, ce qui explique aussi la maigreur des échanges. Vendredi avant la pause, Nike avait aussi quelque peu freiné l'enthousiasme des investisseurs à la suite de prévisions sans relief.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI a gagné 0,9% à 75,55$. L'indice dollar a fléchi de 0,3% face à un panier de devises, tandis que l'euro est passé au-dessus des 1,10/$.

Le S&P500 a atteint un pic en séance depuis près de deux ans, alors que les investisseurs anticipent plus que jamais une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine au S1 2024, possiblement dès le premier trimestre. En cette ultime semaine de l'année, les principaux indices de Wall Street sont restés en territoire positif dans le sillage des valeurs à forte croissance, sensibles aux taux d'intérêt, et des fabricants de semi-conducteurs.

Alors qu'elle a enregistré vendredi une huitième semaine consécutive de hausse, une série inédite depuis des années, Wall Street se dirige ainsi vers des gains globaux sur l'année de l'ordre de 13%, dans un contexte de ralentissement de l'inflation qui se rapproche de l'objectif de 2% de la Fed.

Le S&P500 s'achemine lui vers sa plus forte hausse trimestrielle en trois ans, alors qu'il s'est rapproché de son record de clôture établi en janvier 2022...

La progression des principaux indices de Wall Street s'est accélérée depuis la dernière réunion de politique de la Fed, il y a deux semaines, à l'issue de laquelle la banque centrale américaine a indiqué que sa campagne de resserrement monétaire touchait à sa fin et signalé une baisse des taux en 2024.

D'après FedWatch, les marchés misent sur une baisse des taux de 25 points de base dès le mois de mars prochain...

Parmi les derniers indicateurs US publiés, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de novembre 2023 se sont appréciés de 0,4% en comparaison du mois antérieur, comme attendu, après une hausse de 0,3% en données révisées pour octobre... Les dépenses personnelles de consommation du mois de novembre ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus et +0,1% pour la lecture révisée d'octobre. Enfin et surtout, l'indice des prix 'core PCE' surveillé par la Fed a augmenté d'un modeste 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus. L'indice a grimpé de 3,2% sur un an contre +3,4% de consensus, ce qui représente donc une bonne nouvelle sur le front de l'inflation outre-Atlantique.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de décembre s'est affiché à 69,7, contre un consensus de 69,6 mesuré par FactSet et une lecture de 69,4 auparavant. L'indice des anticipations d'inflation pour l'année à venir rattaché à cet indicateur se situe à 3,1%, comme attendu.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de novembre 2023 se sont établies au rythme de 590.000 unités, contre près de 690.000 de consensus et 672.000 pour la lecture révisée du mois antérieur, selon le rapport du jour.

Le PIB américain du troisième trimestre 2023 avait été révisé auparavant en baisse pour sa lecture finale : Il ressort tout de même en vive expansion sur un rythme de 4,9%, contre 5,2% de consensus et 5,2% pour la précédente évaluation. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté quant à elles sur un rythme de 3,1% sur le troisième trimestre, contre +3,6% de consensus. L'indice des prix s'est établi en augmentation de 3,3%, en ligne avec le consensus.

Patrick Harker, le dirigeant de la Fed de Philadelphie, a indiqué lors d'une interview radio que la banque centrale américaine devrait commencer à réduire ses taux, "mais pas immédiatement"... Selon lui, il est important que la Fed réduise ses taux, mais elle n'aurait pas à le faire aussi vite et dès maintenant...

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, avait expliqué auparavant que la banque centrale américaine "ne se laisserait pas influencer par les marchés". C'est bien l'inflation qui déterminera selon lui les futures décisions monétaires de la Fed. L'institution monétaire pourra reconsidérer sa politique restrictive si l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif des 2%...

Raphael Bostic, qui dirige la Fed d'Atlanta, s'est exprimé aussi sur le niveau des taux. Selon lui, il est probable que l'inflation poursuive sa baisse graduelle durant les prochains mois, mais suffisamment lentement pour ne pas justifier pour l'heure de levée de la politique restrictive. Bostic reste donc très conservateur et n'envisage que deux baisses de taux l'an prochain, durant le deuxième semestre. Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, a lui estimé que la Fed allait réduire ses taux si l'inflation poursuivait sa baisse. Cependant, il a également averti qu'il considérait l'inflation comme plus tenace que la moyenne des gens, et qu'il ne pouvait donc pas prédire vers où se dirigeraient les données...

Les valeurs

Manchester United a progressé de 3,4% alors que l'homme d'affaires Jim Ratcliffe a bouclé un accord attendu de longue date pour entrer au capital du club de football de première division anglaise.

Intel a fini en hausse de 5,2% après que le gouvernement israélien a approuvé une subvention de 3,2 milliards de dollars pour l'une usine de 25 milliards de dollars que le fabricant de semi-conducteurs prévoit de bâtir dans le sud d'Israël...

Nike (stable) avait dévissé en fin de semaine dernière à Wall Street, alors que le géant des chaussures et accessoires de sport a déçu par sa publication financière... Le groupe a abaissé en effet sa guidance de revenus et présenté un plan de réduction des dépenses de 2 milliards de dollars sur trois ans, favorisant la rentabilité plutôt que les ventes. Pour son deuxième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des revenus de 13,39 milliards de dollars contre 13,32 milliards un an avant. Ces revenus trimestriels sont légèrement moins élevés que prévu... Les revenus de vente de gros ont décliné de 2% à 7,1 milliards. Les ventes en Grande Chine ont augmenté de 4%, mais cela représente un ralentissement par rapport à la hausse de 5% du trimestre précédent. Les revenus de vente directe ont été de 5,7 milliards, en augmentation de 6%. La marge brute a progressé de 170 points de base à 44,6%. Le bénéfice dilué par action a grimpé de 21% à 1,03$.

"Nos résultats du deuxième trimestre ont démontré à quel point nous reprenons du poil de la bête dans nos domaines clés d'innovation et de croissance", a déclaré John Donahoe, CEO. "Ce trimestre a démontré une solide exécution de la part de notre équipe alors que nous nous concentrons sur notre formule gagnante de produit innovant, de narration distinctive et d'expériences de marché différenciées". Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier, indique : "La performance financière au deuxième trimestre a constitué un tournant dans la création d'une croissance plus rentable. Alors que nous envisageons des perspectives de revenus plus faibles au deuxième semestre, nous restons concentrés sur une forte exécution en termes de marge brute et une gestion disciplinée des coûts". La Société identifie des opportunités pour réaliser jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies cumulées au cours des trois prochaines années. Les domaines d'économies potentielles comprennent la simplification de l'assortiment de produits, l'augmentation de l'automatisation et de l'utilisation de la technologie, la rationalisation de l'organisation et l'exploitation de l'échelle pour accroître l'efficacité.

Nike a certes dépassé nettement le consensus de profit sur le trimestre clos, mais les commentaires macroéconomiques très prudents du management plombent la valeur, le groupe signalant une demande plus faible en dehors des événements clés des fêtes, un trafic numérique également plus modéré (...). Dans un contexte économique plus difficile, Nike a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice à +1%. Le groupe s'attend à ce que le troisième trimestre soit légèrement en baisse du fait de comparaisons difficiles. Des commentaires plus positifs ont porté sur le programme d'économies, l'accélération prévue du pipeline d'innovation, l'expansion des marges et le contrôle des stocks.

U.S. Steel a repris timidement 0,8% à Wall Street, alors que l'administration Biden a indiqué qu'un examen minutieux était nécessaire suite à l'offre du groupe japonais Nippon Steel sur le géant américain de la sidérurgie... La Maison Blanche évoque en effet "le rôle central du groupe américain dans la production d'acier aux Etats-Unis, élément essentiel pour la sécurité nationale".

Rappelons que Nippon Steel a annoncé il y a quelques jours une offre sur le sidérurgiste américain d'un montant de 14,9 milliards de dollars dette comprise. Cette annonce intervenait quelques mois après la mise en vente de l'Américain. L'offre de Nippon est libellée à 55$ par titre, ce qui représente une prime de 142% par rapport aux cours antérieurs à l'annonce d'un processus d'examen stratégique le 11 août. Nippon Steel, quatrième acteur mondial de la sidérurgie, mise donc gros sur les Etats-Unis, afin de compenser la baisse de la demande au Japon. Le Japonais a obtenu des engagements financiers pour l'accord et entend ainsi atteindre les 100 millions de tonnes de capacité mondiale d'acier brut.

Tesla (+1,6%) a acheté une parcelle de terrain à Shanghai pour y installer une usine où le groupe construirait ses méga-batteries Megapack, selon l'agence de presse locale Xinhua. Le constructeur automobile américain produirait ainsi 10.000 batteries massives par an dans l'usine située dans la zone franche de Lingang à Shanghai, une fois la construction de l'usine terminée. Un accord d'acquisition de terrains a été signé vendredi matin, a indiqué Xinhua. "Après avoir sécurisé le site, Tesla lancera officiellement le projet avec des mesures substantielles prises pour que la production soit opérationnelle", a déclaré Gao Shen, analyste indépendant à Shanghai cité par le South China Morning Post...