Wall Street timidement dans le vert, avec Waller et Goolsbee

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche désormais en territoire légèrement positif en début de journée ce mardi, le S&P 500 s'accordant 0,10% à 4.555 pts, le Nasdaq 0,07% à 14.251 pts et le Dow Jones 0,29% à 35.447 pts. Le sentiment de marché reste plutôt positif pour l'heure, soutenu par le récent assouplissement des conditions financières, alors que les opérateurs jouent toujours le scénario d'un pic des taux atteint et d'un atterrissage économique contrôlé. Cela a entraîné une baisse significative des rendements obligataires, même si les courbes se sont davantage inversées et alimentent le débat sur la capacité des décideurs politiques à parvenir à cet atterrissage en douceur. Les banques centrales continuent de promouvoir l'idée de taux plus élevés, plus longtemps, alors que les marchés anticipent quant à eux de multiples baisses de taux l'année prochaine.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, alimente l'optimisme des marchés ce jour en indiquant que si l'inflation recule de manière régulière, il n'y aura pas de raison d'insister sur des taux élevés. Il estime également "qu'en dehors d'un choc", il n'y a pas de raison que la Fed ne puisse pas réaliser un atterrissage en douceur... Austan Goolsbee, patron de la Fed de Chicago, indique pour sa part que l'inflation se résorbe mais n'est pas encore revenue vers l'objectif. Le responsable souligne les progrès à ce stade sur le front des prix... La gouverneure Michelle Bowman de la Fed précise pour sa part qu'elle serait en faveur d'une hausse additionnelle des taux si les progrès sur l'inflation venaient à s'interrompre...

Citi juge que le rallye qui a conduit le S&P 500 vers l'un de ses meilleurs gains de novembre depuis un siècle s'essouffle désormais. Le broker juge que les flux à terme la semaine dernière étaient mitigés, ce qui traduirait un positionnement net légèrement baissier sur l'indice large américain, le S&P. Le positionnement sur les futures du Nasdaq 100 serait quant à lui neutre. Néanmoins, Citi n'exclut pas que les couvertures de positions de vente à découvert ne soutiennent encore les actions en cette fin d'année.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI grimpe de 2% à 76,3$. L'once d'or prend 0,9% à 2.031$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,82%, contre 4,37% sur le 10 ans et 4,53% sur le 30 ans.

L'actualité économique du jour outre-Atlantique est marquée par les indices S&P Case-Shiller et FHFA des prix des maisons du mois de septembre. L'indice FHFA a progressé de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 6,1% sur un an, tandis que l'indice S&P Case-Shiller '20-City' des 20 principales zones métropolitaines a augmenté de 0,7% sur une base ajustée en comparaison du mois précédent (+0,2% hors ajustements soit +3,9% sur un an).

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de novembre 2023 s'est affiché à 102, contre un consensus FactSet de 100,9 et une lecture révisée de 99,1 pour le mois d'octobre.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de novembre 2023 s'est affiché dans le rouge à -5, contre un consensus FactSet de +1 et une lecture de +3 un mois plus tôt. L'indicateur ressort donc négatif, ce qui traduit une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Demain mercredi, les investisseurs suivront les chiffres du PIB du troisième trimestre (deuxième estimation sur trois), la balance du commerce international de biens, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, ainsi que le Livre Beige de la Fed. Jeudi, la journée sera marquée par la réunion de l'OPEP, mais aussi aux USA par la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage, celle des revenus et dépenses des ménages, celle du PMI de Chicago et celle des promesses de ventes de logements. Vendredi, les marchés suivront l'indice PMI manufacturier final américain et l'ISM manufacturier, ainsi que les dépenses de construction.

Les ventes en ligne pour le Cyber Monday aux USA ont dépassé les 12 milliards de dollars avec les promotions accrues, des données Adobe Analytics évaluant désormais la performance à 12,4 milliards de dollars. Cela représente une progression de près de 10% en comparaison des 11,3 milliards de l'an dernier. Un nouveau pic historique a déjà été atteint la semaine dernière pour le Black Friday, avec des dépenses en ligne qui ont bondi de 7,5%, atteignant un montant record de 9,8 milliards de dollars aux États-Unis.

Concernant les publications de résultats, Zscaler a annoncé hier, après bourse, des comptes solides mais froidement accueillis par les marchés. Intuit, Workday, CrowdStrike, Splunk, Hewlett Packard Enterprise et NetApp, publient ce soir.

Salesforce, Synopsys, Snowflake, Dollar Tree, Hormel Foods, PVH, Okta, Pure Storage ou Donaldson Company, annoncent mercredi. Dell Technologies, Marvell Technology, Johnson Controls, Kroger et Ulta Beauty, publient jeudi.

Les valeurs

Zscaler (inchangé) se stabilise, après sa chute de début de séance. Le spécialiste américain de la sécurité du cloud a annoncé des comptes trimestriels nettement supérieurs aux attentes de marché et une guidance également solide. Les opérateurs ont relevé quant à eux le niveau accru des dépenses, craignant un impact sur les marges. Zscaler a tout de même relevé ses estimations annuelles de revenus et de profits, tablant sur un chiffre d'affaires annuel allant de 2,09 à 2,10 milliards de dollars, contre une guidance antérieure allant de 2,05 à 2,07 milliards. Le groupe californien anticipe sur l'exercice un bpa ajusté allant de 2,45 à 2,48$, bien au-dessus des prévisions antérieures qui allaient de 2,20 à 2,25$. Pour le seul deuxième trimestre fiscal, juste entamé, Zscaler envisage des revenus de 505-507 M$, à comparer à un consensus de 497 millions.

Sur le premier trimestre fiscal 2024 juste clos, les revenus se sont améliorés de 40% à 497 millions de dollars, alors que les "facturations calculées" ont progressé de 34% à 457 millions de dollars. La perte nette GAAP a été de 33,5 M$, alors que le bénéfice net non-GAAP a représenté 106,5 millions, 67 cents par titre, contre 29 cents un an avant. Le consensus sur le trimestre clos était de 49 cents de bpa ajusté et 473 millions de dollars de revenus.

PDD, détaillant chinois en ligne coté à Wall Street, précédemment connu sous le nom de Pinduoduo, flambe de 16% sur la place américaine. Le groupe, spécialiste de la vente de produits alimentaires à prix discount, bénéficie également de la popularité de son application Temu de vente d'appareils et électronique à prix cassé. PDD a affiché sur le trimestre clos fin septembre des revenus de 68,8 milliards de yuans, environ 9,62 milliards de dollars, à comparer à un consensus d'à peine 55 milliards de yuans. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires sur le trimestre a été de 15,5 milliards de yuans, contre 10,6 milliards pour la période comparable, l'an dernier. L'app Temu lancée tout récemment prend déjà des parts de marché conséquentes aux Etats-Unis, malgré la rude concurrence de Shein ou Amazon. Le bénéfice net de PDD sur le trimestre écoulé a grimpé de 47%. PDD s'est aussi imposé face aux géants chinois tels qu'Alibaba.

Notons aussi que le groupe chinois de commerce électronique Shein a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon un rapport du Wall Street Journal. Selon le journal, l'offre pourrait avoir lieu en 2024 et le groupe aurait été évalué à environ 66 milliards de dollars plus tôt cette année.

Micron (-3%) fléchit à Wall Street, alors que le groupe vient d'ajuster ses prévisions de revenus, de marge brute, de dépenses d'exploitation et de bpa pour le premier trimestre de l'exercice 2024, qui se termine le 30 novembre 2023. La société prévoyait auparavant un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, et une marge brute non-GAAP de -4%, plus ou moins 2%. Grâce à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande et à une amélioration des prix, Micron s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires approche des 4,7 milliards de dollars et à ce que sa marge brute s'approche du seuil de rentabilité pour le premier trimestre de l'exercice 2024. La marge brute ajustée est ainsi anticipée maintenant entre -0,5% et 0%. Les dépenses opérationnelles trimestrielles sont attendues à 990 M$. La perte ajustée par action est estimée à 1$, contre 1,07$ environ auparavant.

3M (+1%) et Dupont (Corteva - stable) sont sous surveillance, alors qu'une cour d'appel américaine a décidé d'annuler la décision d'une juridiction inférieure qui permettait aux habitants de l'Ohio de réclamer des indemnités via une action collective contre les groupes de chimie à l'origine des "polluants éternels", du fait de leur responsabilité dans cette affaire. Bien que 3M ait réglé des plaintes liées à la pollution de l'eau potable pour 10,3 milliards de dollars et que d'autres accords similaires aient été conclus, la décision de la cour d'appel représente un soulagement pour les fabricants.