Wall Street timidement dans le vert

Wall Street timidement dans le vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine est orientée en modeste progression ce mercredi. Le Nasdaq gagne 0,48% à 13.722 pts. Le DJIA grappille 0,03% à 34.322 pts et le S&P 500 0,13% à 4.194 pts. Le baril de brut WTI recule de 0,2% sur le Nymex à 66$, avec la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. L'once d'or avance de 0,2% à 1.901$. L'indice dollar progresse de 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin demeure volatil et rebondit de 4% sur Bitfinex sur les 39.000$.

Les marchés minimisent toujours le risque d'inflation, alors que les responsables de la Fed se sont succédé pour juger le phénomène transitoire.

L'actualité économique est limitée ce jour. Le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 21 mai a fait ressortir une baisse de 1,7 million de barils des stocks de brut hors réserve stratégique, un recul comparable des stocks d'essence et un déclin de 3 millions de barils des stocks de distillés. State Street a publié de son côté son indice de confiance des investisseurs institutionnels, qui ressort à 97,9 en mai contre une lecture révisée de 92,5 en avril.

Randal Quarles de la Fed s'exprimera dans la journée. Notons que la rumeur voudrait que Joe Biden soit sous pression pour remplacer Quarles au sein de la Fed.

Demain jeudi, les opérateurs pourront suivre les commandes de biens durables, le PIB américain du premier trimestre, ainsi que les inscriptions au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City.

Ailleurs dans le monde, aucune statistique importante n'est relevée, ce qui explique en partie l'attentisme ambiant. Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a estimé pour sa part qu'il était trop tôt pour que la Banque centrale européenne réduise ses achats de titres sur les marchés. Il plaide donc pour un maintien des mesures de soutien.

Concernant les débats budgétaires outre-Atlantique, de nombreux rapports évoquent une contre-proposition d'environ 1.000 milliards de dollars des Républicains du Sénat sur le plan d'infrastructures. Le projet serait révélé demain. Un groupe bipartisan travaillerait pour sa part sur un plan concentré sur les infrastructures traditionnelles.

Dans l'actualité sanitaire, le déploiement des vaccins se poursuit et le cap des 50% d'Américains adultes ayant reçu au moins une dose a été franchi. Le vaccin de Moderna s'est montré quant à lui totalement efficace chez les adolescents, ce qui ouvre la voie à une demande d'approbation de la FDA.

Les valeurs

Amazon (+1%) vient de confirmer la signature d'un accord avec le studio MGM en vue de son acquisition pour un montant de 8,45 milliards de dollars. MGM va ainsi devenir un actif de streaming de choix pour le groupe de Jeff Bezos. Le studio dispose d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair (...). Amazon se félicite de cette opération, soulignant que le studio affiche par ailleurs un calendrier prometteur de sorties comprenant House of Gucci, No Time to Die, Respect, The Addams Family 2, ainsi que le nouveau film de Paul Thomas Anderson. L'épais catalogue comprend également 17.000 shows et séries, dont The Handmaid's Tale, Fargo et Vikings.

Plus tôt ce mois, le 'New York Times' croyait savoir que le Californien de Cupertino Apple et le géant des médias Comcast avaient aussi étudié ce dossier Metro-Goldwyn-Mayer. Sans citer de sources, le NYT affirmait que les prétendants auraient conclu que MGM valait environ 6 milliards de dollars, nettement moins que les 9 milliards de dollars escomptés par le studio.

Amazon ne semble pas de cet avis. Il s'agit de la deuxième plus grosse acquisition réalisée par le groupe de commerce en ligne, après un rachat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Agilent Technologies (+1%), le fournisseur américain d'instruments de mesure, basé à Santa Clara, a affiché un solide second trimestre fiscal et relevé ses prévisions financières. Le groupe a dégagé un bpa ajusté trimestriel de 97 cents, contre un consensus de place de 82 cents et un niveau de 71 cents sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus se sont établis quant à eux à 1,53 milliard de dollars sur ce trimestre clos en avril, dépassant de 10% le consensus, contre un niveau de 1,24 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus de l'exercice sont désormais anticipés entre 6,15 et 6,21 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 4,09 et 4,14$.

Urban Outfitters (+14%) bondit à Wall Street, suite à une publication trimestrielle de qualité. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 54 cents, contre un consensus de 16 cents et un niveau de -1,31$ un an plus tôt. Le détaillant américain en vêtements a affiché des revenus trimestriels de 927 millions de dollars, supérieurs de 3% au consensus, contre une activité de 588 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe indique par ailleurs que toutes ses marques ont accéléré au second trimestre, ce qui promet donc une poursuite de la recovery.

Toll Brothers (+3%), le promoteur immobilier américain, a largement dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos. Le groupe a réalisé un bpa dilué trimestriel de 1,01$, à comparer à un consensus de marché de 80 cents mesuré par FactSet. La marge brute des logements a été de 24,4% au second trimestre, contre 23,4% de guidance. Les revenus ont totalisé 1,93 milliard de dollars, supérieurs de 9% au consensus. Un an plus tôt, sur la même période, Toll Brothers avait dégagé un bpa de 59 cents, pour des recettes de 1,55 milliard de dollars.

Intuit (stable), le leader américain des logiciels de préparation fiscale, connu pour ses produits TurboTax ou QuickBooks, a raté le consensus des analystes sur le trimestre clos du fait d'un décalage de deadline au 17 mai pour les déclarations. Néanmoins, le groupe relève ses prévisions. Sur le trimestre clos, les revenus ont représenté 4,17 milliards de dollars, en croissance de 39%, contre 4,41 milliards de consensus. Le bénéfice par action a été de 6,07$, en hausse de 35%, contre 6,47$ de consensus. La compagnie anticipe désormais pour l'exercice des revenus allant de 9,36 à 9,4 milliards de dollars, pour un bpa logé entre 9,32 et 9,37$.

Le détaillant Nordstrom a raté le consensus d'Ebitda et publié une perte plus lourde que prévu sur le trimestre clos, du fait de promotions massives. Dick's Sporting Goods a battu le consensus de profit et dopé ses prévisions. Capri (Michael Kors, Versace, Jimmy Choo) table sur des revenus annuels supérieurs aux attentes avec la réouverture de l'économie. Le Chinois Pinduoduo a révélé des recettes plus élevées que prévu.

ViacomCBS a signé un accord de 5 ans en Australie pour la diffusion du football. Huntington Bancshares et TCF Financial vont vendre 13 succursales pour résoudre les questions antitrust.

Facebook (stable) pourrait selon Reuters faire l'objet prochainement d'une enquête de l'autorité européenne de concurrence concernant Facebook Marketplace, son service de petites annonces. Pendant ce temps, la Russie demande à Facebook et Twitter d'établir des bases de données locales.

Ford Motor (+8%) prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques et de batteries d'ici à 2025. Le géant automobile du Michigan ajuste ses plans, puisqu'il envisageait auparavant sur la période allant jusqu'en 2023 des dépenses de 22 milliards. Ford estime que 40% de son volume total de véhicules sera pleinement électrique en 2030, avec notamment les nouveaux modèles Mustang Mach-E et F-150. Le nouveau F-150 Lightning a cumulé 70.000 réservations en une semaine...

Carlyle (stable) va racheter le groupe médical britannique Vectura pour 958 millions de livres.