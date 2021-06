Wall Street : timide hausse avant Powell

(Boursier.com) — Wall Street pointe en très légère hausse en début de séance après avoir terminé en forte progression lundi soir, le Dow Jones signant notamment sa meilleure performance depuis le mois de mars. L'indice Dow Jones grignote actuellement 0,06% à 33.897 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,20% à 4.233 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,10% à 14.156 pts.

Les débats restent dominés par l'avenir de la politique monétaire américaine après le ton plus accommodant adopté par la Fed la semaine passée et les déclarations de plusieurs membres de la Réserve fédérale. A ce sujet, la Fed a publié lundi soir la déclaration que fera Jerome Powell à l'ouverture de son audition devant une commission de la chambre de représentants aujourd'hui.

Dans ce texte, M. Powell souligne la vigueur de la reprise économique américaine, mais ne semble pas pressé de resserrer les conditions monétaires aux Etats-Unis. La Fed soutiendra l'économie "aussi longtemps qu'elle n'aura pas entièrement surmonté" la crise du coronavirus, a-t-il réaffirmé. Il estime que l'économie américaine a fait "des progrès considérables" et que la croissance est en bonne voie pour atteindre environ 7% cette année, son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pour autant, il souligne que les conditions "demeurent inégales" sur le marché du travail et que le taux de chômage officiel sous-estime le nombre de personnes ayant perdu leur emploi depuis un an en raison de la crise du coronavirus.

Le patron de la Fed réaffirme que la forte poussée d'inflation des derniers mois (+5% sur un an en mai pour le CPI) a été causée par "des effets transitoires affectant la chaîne d'approvisionnement". Une fois que ces perturbations cesseront, "l'inflation devrait revenir vers notre objectif de long terme", a-t-il ajouté (une inflation "core PCE" de l'ordre de 2% : ndlr).

Le président de la Fed de New York, John Williams, a lui déclaré mardi qu'une discussion sur la hausse des taux d'intérêt était encore loin d'être d'actualité alors que la Réserve fédérale commence à débattre de la réduction progressive de son programme d'achat d'obligations. "C'est encore très loin dans le futur", a souligné M. Williams lors d'une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "Pour l'instant, vraiment, je pense que l'attention est portée sur le tapering". La Fed achète actuellement 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires par mois, et les responsables de la Fed ont déclaré qu'elle continuerait à acheter à ce rythme jusqu'à ce que l'économie ait fait des "progrès supplémentaires substantiels" vers ses objectifs en matière d'emploi et d'inflation. "Lorsque nous arriverons à ce point où l'économie remplit les conditions que nous avons énoncées dans la déclaration du FOMC, c'est à ce moment-là que nous discuterons de la question des taux des fonds fédéraux... Nous en sommes encore loin".

En attendant vendredi et la publication de l'indicateur PCE sur les revenus et dépenses des ménages de mai, les opérateurs ont pris connaissance d'une nouvelle baisse des reventes de logements existants aux Etats-Unis en mai. D'après la National Association of Realtors américaine, les reventes sont ressorties au rythme de 5,8 millions, en baisse de 0,9%, contre un consensus de 5,73 millions. Les ventes continuent donc de reculer après avoir atteint des sommets pluriannuels, la hausse des prix compensant de plus en plus les faibles coûts d'emprunt. La forte demande, associée à une offre limitée de logements disponibles, a en effet fait grimper les prix de vente en flèche dans de nombreuses régions.

Le prix de vente médian a augmenté de 23,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record de 350.300$ en mai. "Le manque de stocks continue d'être le principal facteur qui freine les ventes de maisons, mais la baisse de l'accessibilité financière a pour effet d'écarter du marché certains acheteurs débutants", souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

Par ailleurs, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de juin, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti à 22, contre un consensus de 18 et un niveau de 18 un mois avant, ce qui signale une accélération de l'activité manufacturière régionale.

L'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) reprend 0,1% à 92 points, alors que l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,1%), à 1,19$ entre banques.

Le bitcoin poursuit sa correction, en chute de près de 10% sur 24h, autour de 29.900$ sur la plateforme Bitfinex. Les inquiétudes concernant le durcissement des mesures réglementaires en Chine continuent de peser et affectent l'ensemble du marché des cryptos.

Enfin, les cours du brut consolident reviennent vers l'équilibre. Le baril de WTI échéance juillet grignote 0,1% à 73,8 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 0,2% à 75$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent. Ils pointent désormais au plus haut depuis octobre 2018.

Les valeurs

* GameStop (+8,7%). Le détaillant de jeux vidéo a levé environ 1,13 milliard de dollars lors de sa dernière offre d'actions, profitant ainsi de la nouvelle flambée de son cours de bourse grâce aux 'médias sociaux'. La société, dont les actions ont explosé cette année, a été pendant de longues semaines l'objet d'une bataille opposant des fonds spéculatifs vendeurs à découverts à un groupe d'investisseurs individuels organisés en ligne. Elle reste l'une des "valeurs mèmes" les plus chaudes du moment.

* Moderna (+3%). L'Union européenne a décidé d'exercer une option d'achat dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement avec le laboratoire américain pour 150 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le COVID-19, a annoncé mardi la Commission européenne.

* Blackstone (+0,5%) va acquérir Home Partners of America, qui achète et loue des maisons individuelles, dans le cadre d'une transaction de 6 milliards de dollars, croit savoir le 'Wall Street Journal', citant des sources bien informées. L'opération intervient alors que la demande de maisons spacieuses aux États-Unis est alimentée par la pandémie puisque des millions d'Américains travaillent désormais à domicile et suivent des cours à distance.

* Delta Air Lines (-1,7%) prévoit d'embaucher plus de 1.000 pilotes d'ici l'été prochain, selon un mémo interne que Reuters a pu consulter lundi, mettant en exergue un certain rebond de la demande dans le secteur aérien alors que celui-ci oeuvre pour se remettre de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus. La compagnie aérienne américain s'attend à ce que les voyages de loisirs aux Etats-Unis retrouvent ce mois-ci leur niveau d'avant-pandémie, tandis que le nombre de déplacements professionnels continue de croître, a écrit le chef des opérations de Delta, John Laughter, à l'intention des employés.

Après avoir connu d'importantes pertes l'an dernier, Delta anticipe un retour des profits dans la seconde moitié de l'année, avec la reprise progressive des activités professionnelles aux Etats-Unis. "Le fait que nous anticipions un bénéfice record en juin, seulement 15 mois après le plus important déclin de l'histoire de l'aviation, est remarquable", a dit John Laughter dans le mémo. S'il s'est montré plus prudent concernant les déplacements internationaux, le dirigeant de Delta a noté toutefois des "réouvertures bienvenues dans des marchés comme l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce".

* Alphabet (-0,25%). La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête formelle sur les activités publicitaires de Google afin de déterminer si le moteur de recherche a enfreint les règles en matière de concurrence de l'UE en favorisant ses propres services technologiques de publicité. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs déclaré que les exploitants de plates-formes en ligne comme YouTube n'étaient pas responsables du téléchargement illégal de contenu par leurs utilisateurs.