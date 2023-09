Wall Street : timide hausse après les données de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street progresse timidement pour cette première séance de septembre, un mois traditionnellement difficile pour les marchés actions. Le Dow Jones avance de 0,42% à 34.868 pts, le S&P 500 gagne 0,28% à 4.520 pts et le Nasdaq grignote 0,03% à 14.038 pts. Les opérateurs semblent assez bien accueillir les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis même si le 'refroidissement' du marché du travail est loin d'être évident, à première vue du moins.

Selon les données du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'août se sont ainsi établies au nombre de 187.000, à comparer à un consensus de 171.000 et à un niveau de 157.000 un mois auparavant. La lecture de juillet, précédemment évaluée à 187.000, est ainsi revue en nette baisse. Les créations de postes dans le privé se sont affichées au nombre de 179.000, contre 148.000 de consensus. Le taux de chômage progresse en revanche de 0,3 point à 3,8%, contre 3,5% de consensus de marché. Il ressort ainsi au plus haut depuis février 2022.

La variation de l'emploi salarié non-agricole total pour les deux mois précédents a été révisé en baisse de 110.000. Enfin, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 0,2%, soit une hausse légèrement inférieure au consensus (+0,3%) et au mois précédent (+0,3%). Sur 12 mois, le salaire horaire moyen affiche un bond de 4,3%, en ligne avec les attentes. Les opérateurs notent aussi l'amélioration du taux de participation, de 62,6% à 62,8%. Un plus grand nombre de personnes présentes sur le marché du travail devrait en effet signifier moins de pression à venir sur les salaires...

"La probabilité que l'institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n'a jamais été aussi élevée", estime John Plassard, analyste chez Mirabaud. Pour Michael Arone, stratège en chef des investissements de State Street Global Advisors, le rapport "offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes... Le marché de l'emploi s'assouplit juste assez pour tenir la Fed à distance tout en étant suffisamment fort pour éviter une récession économique".

L'indicateur PCE aux Etats-Unis sur la dynamique des prix, l'un des indicateurs d'inflation préférés de la Réserve fédérale, a montré hier que l'inflation poursuivait sa décrue outre-Atlantique. Une autre bonne chose pour la Banque centrale. La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre atteint 93% après la publication du rapport de l'emploi, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

Sur le front macro toujours, les deux derniers indicateurs de conjoncture de la semaine aux Etats-Unis sont ressortis meilleurs qu'attendu. Selon le rapport du gouvernement, les dépenses de construction du mois de juillet se sont tout d'abord établies en augmentation de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus et +0,6% pour la lecture révisée du mois antérieur.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de juillet a de son côté atteint 47,6, contre un consensus de 47 et un niveau de 46,4 rapporté un mois plus tôt. L'indicateur reste donc en territoire de contraction, sous la barre des 50.

En Chine, Pékin a annoncé plusieurs mesures ciblées, visant à limiter la dépréciation du yuan et à soutenir les marchés immobiliers, tandis que l'activité manufacturière locale a rebondi de manière inattendue en août.

Sur le marché pétrolier, le baril de WTI avance encore de près de 2% à 85,2$. Sur le marché des devises, l'indice dollar avance désormais de 0,3 point à 103,9 pts, tandis que l'euro redonne 0,3% à 1,081$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin consolide de 4,5% autour des 26.000$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Dell Technologies s'envole de 22%. Le géant du PC a dévoilé des ventes d'ordinateurs personnels et de matériel pour centres de données meilleures que prévu, alimentant l'espoir d'une reprise des dépenses technologiques. La société, qui a rehaussé ses objectifs annuels, a également déclaré que la demande de produits aidant les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle constitue un " vent favorable à long terme ". Le groupe texan a fait état d'un chiffre d'affaires en retrait de 13% à 22,93 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais supérieur au consensus logé à 20,85 Mds$. Le bpa ajusté s'est élevé à 1,74$, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,14$, alors que le résultat opérationnel ajusté a atteint 1,95 Md$ contre 1,5 Md$ de consensus.

"Nous sommes encouragés par certains des signes que nous observons dans l'environnement macroéconomique à l'approche du second semestre", a déclaré le directeur de l'exploitation, Jeff Clarke, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats. "L'environnement de la demande s'est amélioré à un rythme plus rapide que prévu, en particulier à mesure que nous avancions en juin et juillet... L'IA montre déjà qu'elle constitue un avantage à long terme, avec une croissance continue de la demande dans l'ensemble de notre portefeuille". Pour l'ensemble de l'année, Dell prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 89,5 et 91,5 Mds$ et un bénéfice par action de 6,30 dollars, plus ou moins 20 cents.

* Lululemon Athletica (+4,7%) relève encore sa guidance annuelle ! Le géant canadien des vêtements destinés notamment à la pratique du yoga anticipe désormais un bpa allant de 12,02 à 12,17$, contre une fourchette antérieure de 11,74 à 11,94$, pour des revenus compris entre 9,51 et 9,57 Mds$. Le groupe a déclaré que son troisième trimestre avait " bien démarré " alors que ses activités en Amérique du Nord s'améliorent. Les ventes à base comparable et change constant ont crû de 13% au deuxième trimestre, contre un consensus logé à +12,1%. Le bénéfice par action s'est établi à 2,68 dollars, contre un consensus de 2,54$. "Notre capacité continue à gagner des parts de marché et à attirer de nouveaux clients dans la marque illustre le chemin important qui attend Lululemon", a déclaré le DG, Calvin McDonald, dans un communiqué. La société a précisé avoir gagné des parts de marché aux États-Unis au cours de la période. Les ventes en Chine, qui représentaient environ 12% du chiffre d'affaires global, ont progressé de 61% grâce à une demande résiliente à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Les stocks ont augmenté moins que prévu au cours du trimestre, même s'ils étaient encore plus élevés qu'il y a un an. Les dirigeants ont déclaré en juin qu'ils s'attendaient à une légère baisse des niveaux de stocks, puis à un niveau relativement conforme à la croissance des ventes au second semestre de cette année. Lululemon a précédemment indiqué qu'il ne constatait aucun changement dans le comportement des clients, soulignant que les gens s'en tenaient à leurs habitudes pandémiques consistant à acheter des vêtements confortables tels que des pantalons de jogging Dance Studio, des shorts de course ainsi que des accessoires comme des sacs à dos et des petites pochettes. "Les clients réagissent bien aux innovations produits pour la rentrée et le début de l'automne", a souligné Calvin McDonald lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

* Amgen (+0,7%). La Federal Trade Commission a conclu un accord contraignant avec le géant pharmaceutique pour permettre à l'entreprise d'acquérir Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars. La FTC avait intenté une action en justice en mai pour tenter de bloquer l'acquisition, dévoilée en décembre dernier, arguant que l'accord " étoufferait la concurrence " dans l'industrie pharmaceutique. Le règlement évitera une audience d'injonction qui devait commencer le 13 septembre devant le tribunal fédéral de Chicago. Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son médicament le plus important, Tepezza, est utilisé pour traiter les maladies oculaires thyroïdiennes, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux. Amgen a accepté de débourser 116,5$ en cash par titre Horizon, soit une prime de 48% par rapport aux cours précédant les premières rumeurs de rachat. L'opération constitue le plus gros rachat de l'histoire de la firme californienne.

* Broadcom, dont le titre s'est envolé de plus de 60% cette année, consolide de près de 5%. Le géant américain des semi-conducteurs a dévoilé des prévisions jugées décevantes pour le trimestre en cours, signalant que la demande pour les composants électroniques reste atone malgré le boom de l'IA. Le fournisseur de puces d'Apple anticipe un chiffre d'affaires d'environ 9,27 milliards de dollars sur son quatrième trimestre fiscal, globalement en ligne avec les attentes, mais certains analystes attendaient plus à l'image des derniers chiffres de Nvidia. L'Ebitda ajusté devrait représenter environ 65% des revenus sur la période. Broadcom fournit des puces utilisées dans les centres de données pour la mise en réseau et des puces spécialisées qui accélèrent le travail de l'IA. En plus de proposer cet arsenal de puces, Broadcom s'est diversifié dans les logiciels utilisés par les grandes entreprises. Cette portée fait de ses résultats un indicateur clef des dépenses technologiques.

Bien que la croissance de Broadcom ait fortement ralenti par rapport aux niveaux pandémiques, les ventes ont tout de même dépassé les attentes sur le trimestre clos fin juillet, à 8,88 milliards de dollars (+4,9%). Le bpa ajusté a atteint 10,54$ contre 10,43$ de consensus et l'Ebitda ajusté s'est établi à 5,8 Mds$ contre 5,71 Mds$ de consensus. "Les résultats du troisième trimestre de Broadcom ont été stimulés par la demande de technologies de réseau de nouvelle génération alors que les clients hyperscale étendent et mettent en réseau leurs clusters d'IA au sein de centres de données", a déclaré Hock Tan, DG de Broadcom. " Nos perspectives pour le quatrième trimestre d'une croissance annuelle, reflétant un leadership continu dans la mise en réseau pour l'IA générative".

* Walgreens Boots Alliance rend 4,4% après l'annonce du départ de sa directrice générale. Rosalind Brewer a démissionné moins de de deux ans et demi après avoir pris la tête de la chaîne de pharmacies. Mme Brewer a accepté de continuer à conseiller WBA pendant que la société recherche un DG permanent. La firme a par ailleurs précisé s'attendre à ce que son bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année 2023 soit égal ou proche de l'extrémité inférieure de la fourchette précédemment communiquée.

* Tesla (-2,6%) a dévoilé une version revisitée de son Model 3, qui dispose d'une autonomie plus longue, à destination de la Chine et dans d'autres marchés dont l'Europe et le Moyen-Orient, mettant la pression sur des rivaux devant annoncer de nouveaux modèles dans les prochains jours. En Chine, principal marché automobile mondial, la nouvelle version du Model 3 est vendue à un prix de base 12% plus élevé que la précédente, sonnant la fin d'une tendance de baisse des prix qui a donné lieu à une bataille entre Tesla et ses rivaux chinois sur le marché des véhicules électriques. Il s'agit du premier modèle nouveau ou revisité dévoilé par le groupe d'Elon Musk depuis le lancement en 2020 de son véhicule phare, le Model Y. La production du Cybertruck doit débuter plus tard cette année.

D'après le site internet de Tesla, le nouveau Model 3 est vendu un Chine à partir de 259.900 yuans (35.807,78 dollars). Le Model 3 nouvelle version promet aux conducteurs chinois une autonomie plus longue, avec une version standard capable de parcourir 606 kilomètres selon les normes de test locales, est-il indiqué sur le site internet de Tesla. C'est une distance supérieure d'environ 9% à celle de la précédente version. Tesla a déclaré avoir commencé les prises de commandes, avec de premières livraisons en Chine prévues pour le quatrième trimestre.