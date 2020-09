Wall Street tient bon, avec Tesla, Apple et Zoom

(Boursier.com) — La cote américaine affiche une bonne résistance avant bourse ce mardi, le DJIA reculant de 0,1% mais le S&P500 progressant de 0,2%. Le Nasdaq grimpe pour sa part de 0,9%, toujours stimulé par un duo Apple / Tesla au sommet de sa forme. Le baril de brut WTI s'accorde 1% à 43,1$ sur le Nymex, alors que le Brent grimpe de 1,3% à 45,8$. L'once d'or s'adjuge 0,9% à 1.996$.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, l'indice PMI manufacturier final du mois d'août 2020 sera communiqué à 15h45 (consensus 53,6), alors que l'ISM manufacturier sera révélé à 16 heures (consensus 54,5). Les dépenses de construction du mois de juillet seront annoncées à la même heure (consensus +1% en comparaison du mois antérieur).

Lael Brainard, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, s'exprimera dans la journée.

Les marchés sont soutenus par ailleurs par l'indice PMI Caixin-Markit manufacturier chinois, qui s'établit à 53,1 pour le mois dernier, contre 52,6 de consensus et 52,8 pour la lecture antérieure. Il progresse ainsi à son meilleur rythme depuis janvier 2011.

Au Japon, le taux de chômage est ressorti meilleur que prévu à 2,9%, contre 3% de consensus. Les dépenses de capitaux ont chuté de 11,3%, une correction supérieure aux attentes. L'indice PMI manufacturier final japonais est ressorti à 47,2 contre 46,6 de consensus. Il traduit donc toujours une contraction, mais dépasse les attentes de marché.

Les chiffres des grandes économies européennes sont ressortis contrastés. La croissance du secteur manufacturier allemand a déçu, avec un PMI final de 52,2 contre 53 de consensus en août. Le PMI manufacturier espagnol est ressorti à 49,9 contre 52,5 de consensus. L'indice italien s'est établi à 53,1 contre 52 de consensus. L'indicateur français est logé à 49,8 contre 49 de consensus de marché. Enfin, l'indice européen final ressort en ligne avec les attentes à 51,7, conforme à sa lecture initiale 'flash'... L'indice manufacturier britannique se monte à 55,2 contre 55,3 de consensus.

Le gouvernement allemand anticipe une contraction moins importante de l'économie pour 2020, de 5,8% contre -6,3% dans ses précédentes estimations.

Les prix à la consommation dans la zone euro ont baissé en août pour la première fois en plus de quatre ans, à -0,2% en rythme annualisé, contre +0,2% de consensus.

Wall Street avait terminé hier soir en ordre dispersé, avec tout de même un record du Nasdaq (11.775 pts à +0,68%). Le S&P500 consolidait sur les 3.500 pts, non loin de ses sommets. Le DJIA "nouvelle formule" perdait 0,8% à 28.430 pts.

Les opérateurs restent quoi qu'il en soit relativement confiants, dans l'espoir de traitements ou vaccins contre le covid-19, et avec le soutien fort utile des banquiers centraux (objectif de retour au plein emploi de la Fed, moins regardante concernant l'inflation).

Vendredi, le DJIA avait terminé en hausse de 0,57% à 28.653 pt et le Nasdaq en progression de 0,60% à 11.695 pts. Les marchés avaient accéléré en fin de journée suite aux commentaires d'un proche conseiller du président Donald Trump, selon lesquels le leader américain serait prêt à signer un plan de relance de 1.300 milliards de dollars.

Richard Clarida, vice-président de la Fed, n'a pas surpris hier par ses derniers commentaires, ajoutant que la Banque devrait en revenir aux discussions sur sa 'guidance' et son bilan. Jerome Powell avait dévoilé la semaine dernière lors du substitut virtuel de Jackson Hole les nouveaux axes majeurs de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui entend favoriser en premier lieu l'emploi et fixe un objectif moyen d'inflation à 2%.

La pandémie s'étend au niveau mondial. Selon l'Université Johns Hopkins, 25,51 millions de cas du nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde depuis son émergence, dont plus de 6,03 millions aux Etats-Unis, 3,91 millions au Brésil et 3,69 millions en Inde, où l'épidémie est actuellement galopante. 997.072 cas ont été confirmés en Russie.

Le virus a fait 851.154 morts dans le monde depuis son apparition, dont 183.602 aux USA, 121.381 au Brésil et 65.288 en Inde. 64.414 décès sont déplorés au Mexique.

L'agence Reuters constate que l'Iowa, les Dakota Nord et Sud et le Minnesota ont récemment fait état de records quotidiens de nouvelles infections, alors que New York, la Californie et les Etats du Sud tels que le Texas avaient été les principaux foyers épidémiques dans un premier temps. Le Montana et l'Idaho n'ont quant à eux jamais eu autant de patients hospitalisés en raison du covid...

Le dirigeant de l'Autorité américaine du médicament (Food & Drug Administration) se dit prêt à accélérer la procédure d'homologation d'un vaccin contre le covid-19. C'est du moins ce qu'indique Stephen Hahn dans un entretien au Financial Times. Il déclare que son agence est prête à autoriser un vaccin avant que les essais de phase 3 ne soient terminés.

Apple prend encore 1,7% avant bourse pour une capitalisation boursière vertigineuse de 2.210 milliards de dollars, après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le géant de Cupertino aurait demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d'iPhone compatibles 5G pour la fin de l'année. De nouveaux modèles de l'Apple Watch et un nouvel iPad Air, ainsi qu'une enceinte HomePod plus petite, sont aussi au programme.

Tesla, qui vient aussi de procéder à un fractionnement de son titre et vole de sommet en sommet à Wall Street, pointe timidement dans le vert après avoir flambé de 12,6% hier soir. Le constructeur de véhicules électriques entend lever jusqu'à 5 milliards de dollars par cessions d'actions.

Zoom Video Communications a rehaussé sa guidance financière de revenus annuels de plus de 30% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec la croissance du nombre d'abonnés payants. Le titre du spécialiste de la visioconférence, qui avait déjà profité du confinement, devrait flamber ce jour.

Pour le trimestre clos en juillet, Zoom a affiché des ventes totales de 663,5 millions de dollars en augmentation de... 355% en glissement annuel, contre 500 M$ de consensus. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 92 cents, le double du consensus. Le groupe, qui profite pleinement du développement du télétravail, table désormais sur des revenus allant de 685 à 690 millions de dollars pour le trimestre entamé. Le bpa ajusté sur cette période est attendu entre 73 et 74 cents. Sur l'exercice, la guidance va de 2,37 à 2,39 milliards de dollars de recettes, ce qui traduirait une croissance allant de 281 à 284%. Le bpa est anticipé entre 2,40 et 2,47$.

Facebook pourrait bloquer le partage d'informations de presse sur ses plateformes en Australie si un projet de loi destiné à contraindre le réseau de Menlo Park à rémunérer les groupes de presse locaux pour leurs contenus voyait le jour.

Walmart a annoncé les modalités de son nouveau programme de fidélisation 'Walmart Plus', qui permet aux clients de profiter d'un nombre illimité de livraisons gratuites, de réductions sur l'essence et de caisses dédiées.

Amazon ne frémit pas et grimpe même à Wall Street. La FAA américaine vient en effet d'autoriser le groupe de Jeff Bezos à livrer des colis par drone. Amazon Prime Air pourra ainsi déployer un service de livraison par drone aux Etats-Unis. Il s'agit de la troisième autorisation de ce genre de la FAA, qui avait précédemment autorisé UPS et Alphabet.

Regeneron. Sanofi a annoncé l'échec d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du Kevzara, développé avec l'Américain, dans le traitement de formes sévères ou critiques du covid.

Kodak bondit à Wall Street. Le hedge fund D.E. Shaw vient de déclarer un investissement passif de 5,2% au capital de l'ex-géant de la photographie. Le titre est devenu un véritable jouet spéculatif ces dernières semaines, au fil des annonces et rumeurs relatives aux intentions du groupe dans la production de vaccins contre le nouveau coronavirus. D.E. Shaw a acquis 3,94 millions de titres Kodak, selon une déclaration auprès du gendarme américain de marché, la Securities & Exchange Commission.

Kodak conçoit actuellement des matériaux avancés et produits chimiques. Le groupe a reçu une lettre d'intérêt du gouvernement américain en juillet en vue d'un financement potentiel de 765 millions de dollars pour la production de certains produits pharmaceutiques, mais ce crédit a été gelé sur fond d'investigation de la SEC.