Wall Street : Tesla se distingue, mais les indices hésitent avant la fête nationale américaine

(Boursier.com) — Wall Street a évolué autour de l'équilibre en ce début de semaine écourtée : le Dow Jones prend 0,03% à 34.418 pts, le S&P 500 +0,12% à 4.455 pts et le Nasdaq est monté de 0,21% à 13.816 pts. Le semestre a démarré lentement en attendant la journée de mardi qui sera fériée pour cause de fête nationale américaine (Independance Day), tandis que la séance du jour a été exceptionnellement été clôturée plus tôt à 19H, heure de Paris.

Après l'euphorie du premier semestre, certains observateurs mettent en garde contre un potentiel second semestre plus compliqué... Les données économiques devraient se détériorer et les bénéfices seront probablement sous pression, estiment par exemple les stratèges de JP Morgan Chase. Citée par 'Bloomberg', l'équipe dirigée par Mislav Matejka voit une déconnexion sur les marchés entre les attentes actuelles d'un "atterrissage en douceur", sans détérioration des bénéfices, du travail ou du crédit, mais en même temps la conviction que l'inflation continuera de baisser alors que les Banques centrales ont largement fait le travail en matière de resserrement de leur politique monétaire...

En attendant les chiffres mensuels de l'emploi vendredi, les opérateurs ont pris connaissance d'indicateurs manufacturiers assez décevants aux Etats-Unis lundi. L'indice ISM manufacturier du mois de juin a en effet atteint 46, contre 47,1 de consensus et 46,9 un mois plus tôt. L'indice est au plus bas depuis mai 2020. Le sous-indice des commandes nouvelles remonte en revanche de 3 points à 45,6.

L'indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de juin est lui ressorti à 46,3, contre une lecture de 48,4 en mai. Il traduit donc une nouvelle contraction de l'industrie manufacturière nationale américaine sur la période. Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "la santé du secteur manufacturier américain s'est fortement détériorée en juin, ajoutant aux inquiétudes quant à la possibilité que l'économie glisse dans la récession au second semestre de l'année".

Un peu plus positif, les dépenses de construction pour le mois de mai ont augmenté de 0,9% en comparaison du mois antérieur, contre +0,6% de consensus de place, et +0,4% pour la lecture révisée à la baisse du mois précédent.

En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a montré que l'activité a ralenti en juin, à 50,5 contre 50,9 en mai, ce qui alimente l'espoir de nouvelles mesures de relance économique de la part de Pékin. Le voyage de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, à Pékin du 6 au 9 juillet, sera également au centre des préoccupations cette semaine, alors que les deux plus grandes économies du monde cherchent à rétablir leurs relations après une vague de tensions bilatérales.

Sur le marché pétrolier, le WTI (échéance août) remonte campe sur les 70$ sur le Nymex. L'Arabie saoudite et la Russie ont décidé de réduire leur production d'or noir en août. Du côté des devises, l'indice dollar avance de 0,1 point, à 102,7 pts, tandis que l'euro revient à l'équilibre face au billet vert, autour des 1,0907$. Enfin, le Bitcoin s'adjuge 0,3% à 30.960$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Rivian Automotive (+17,4%). Tesla (+6,9%) fait les gros titres mais son petit concurrent, se distingue ce lundi : Le concepteur californien de véhicules électriques, qui est encore confronté à des difficultés d'approvisionnement, a réitéré son objectif de production annuelle de 50.000 unités après avoir livré 12.640 véhicules au deuxième trimestre, soit 59% de plus qu'il y a un an. La startup basée à Irvine, en Californie, a produit 13.992 véhicules dans son usine de Normal, dans l'Illinois, au cours de la même période, soit 4.597 de plus qu'au premier trimestre.

* Tesla (+6,9%) continue à mener la danse dans l'électrique. Le constructeur américain a enregistré des ventes records au deuxième trimestre, renforçant son avance dans la course aux voitures propres. La firme d'Elon Musk a livré 466 140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant les estimations de Wall Street (448.350). "C'est un gros rythme", a déclaré à 'Bloomberg' Ben Kallo de Robert W. Baird. "Les gens se préparent toujours à une nouvelle série de baisses de prix, et ce grand nombre de livraisons réduit le risque". Tesla a livré 446.915 Model 3 et Y sur le trimestre ainsi que 19.225 Model S et X, plus chers...

La société a également réussi à réduire l'écart entre la production et les livraisons - un chiffre étroitement surveillé par les analystes - à 13.560 unités au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle a produit près de 18.000 voitures de plus qu'elle n'en a livré aux clients. "Tout le monde s'inquiétait de la constitution des stocks, et il semble qu'ils se soient normalisés", a souligné B.Kallo. "Le delta entre la production et les livraisons se rétrécit, c'est ce que Tesla a dit qu'ils feraient". Outre les baisses de tarifs, Tesla a également reçu un coup de pouce du gouvernement au deuxième trimestre puisque toutes les versions de la Model 3 sont devenues éligibles au crédit d'impôt fédéral de 7.500$. Le prochain grand rendez-vous pour Tesla est programmé le 19 juillet après la clôture avec la publication des résultats du deuxième trimestre.

Apple consolide légèrement (-0,7%) alors que le groupe à la pomme aurait fortement revu à la baisse ses objectifs de production pour son 'Vision Pro'. Selon les informations du 'Financial Times', les fabricants auraient du mal avec la conception complexe du nouveau casque de réalité mixte dévoilé par le groupe américain il y a moins d'un mois. Apple se préparerait à fabriquer moins de 400.000 unités de son casque à 3.499$ pièce en 2024, selon le quotidien, citant des personnes non identifiées proches d'Apple et de Luxshare Precision Industry Co, la société chinoise qui assemble initialement l'appareil. Deux fournisseurs de composants basés en Chine ont par ailleurs déclaré qu'Apple ne demanderait que suffisamment de pièces pour la production de 130.000 à 150.000 unités la première année, tandis que les plans pour une version moins chère auraient été repoussés, croit savoir le journal. Des nouvelles projections qui se comparent à un précédent objectif interne de ventes de 1 million d'unités au cours des 12 premiers mois.

Le 'Vision Pro', considéré par certains comme le lancement le plus important du groupe depuis l'iPhone, est la dernière initiative de la firme de Cupertino pour maintenir sa dynamique de ventes. L'appareil, qui ressemble à des lunettes de ski high-tech, aura son propre système d'exploitation, visionOS, et un App Store dédié. Il devrait arriver au début de l'année prochaine aux États-Unis, suivi par d'autres régions plus tard. Apple est entré dans l'histoire de Wall Street la semaine passée après que sa capitalisation eut dépassé la barre des 3.000 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de miser sur les grandes entreprises technologiques.

* Moderna (+0,2%) a déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments pour un vaccin contre le variant XBB.1.5 du Covid-19...