Wall Street : Tesla s'envole, Nvidia pèse, Apple hésite

(Boursier.com) — Wall Street progresse ce lundi. Le Nasdaq gagne 0,60% à 13.844 pts avec le rebond de Tesla, dopé par un broker. Le S&P 500 s'accorde 0,44% à 4.477 pts et le Dow Jones 0,24% à 34.658 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille 0,2% à 87,7$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.949$. L'indice dollar fléchit de 0,5% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans avance un peu à près de 4,28%, contre 4,37% sur le '30 ans'.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué qu'elle se sentait très confiante à propos d'un atterrissage en douceur de l'économie aux USA. Ainsi, Yellen a précisé que les données montraient un apaisement de l'inflation et a minimisé les risques provenant de la Chine et des BRICS. La secrétaire au Trésor s'est donc dite de plus en plus confiante dans la capacité des États-Unis à contenir l'inflation sans dommage majeur pour le marché du travail et l'économie, saluant les données montrant un ralentissement constant de l'inflation et un afflux frais de demandeurs d'emploi, relate Bloomberg. "Je suis très optimiste concernant cette prévision", a déclaré Yellen dimanche, alors qu'elle était interrogée sur ses espoirs que les États-Unis évitent une récession tout en maîtrisant la hausse des prix à la consommation.

L'agenda économique est inexistant à Wall Street ce lundi. Les opérateurs surveilleront surtout mercredi l'indice des prix à la consommation du mois d'août 2023 (consensus FactSet +0,6% en comparaison du mois antérieur et +3,6% sur un an, +0,2% et +4,3% hors alimentation et énergie). Un mois avant, le CPI avait progressé de 3,2% sur un an et de 4,7% hors alimentaire et énergie...

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques du Département à l'Énergie et la balance budgétaire américaine seront aussi connus mercredi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice final des prix à la production, les ventes de détail, ainsi que les stocks et ventes des entreprises, seront dévoilés jeudi. Vendredi, 'journée des Quatre Sorcières' en bourse avec les expirations simultanées d'options et contrats à terme, sera l'occasion également des publications de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, des prix à l'import et à l'export, de la production industrielle et de l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan.

Les marchés asiatiques ont été partagés ce matin, la Chine s'étant démarquée (+0,84% sur le SSE composite) grâce à de meilleures données de crédit et d'inflation, tandis que le Japon restait à la traîne (-0,43% sur le Nikkei) malgré une certaine solidité des actions bancaires. Les marchés européens sont en hausse pour l'heure, avec un gain de 0,5% sur le DAX et une performance équivalente du CAC 40.

Il s'agit donc d'une semaine assez importante à Wall Street, avec les chiffres de l'inflation (IPC et IPP) et les ventes au détail sur le calendrier économique, mais aussi la présentation des nouveaux iPhones d'Apple demain. La réunion de la BCE et les données d'activité en Chine auront aussi leur importance. Le ton du marché a été plus défensif ces derniers temps, l'amélioration du contexte de croissance aux États-Unis faisant monter les taux et générant une relative prudence. Alors que la Fed semble très proche désormais de la fin de son cycle de resserrement monétaire, le pivot semble pour sa part s'éloigner, les responsables de la Fed considérant majoritairement nécessaire de conserver des taux élevés plus longtemps afin de terminer le travail de maîtrise de l'inflation.

Des inquiétudes subsistent quant à la concentration du marché, notamment concernant certains leaders clés (Apple, semi-conducteurs, luxe européen) qui demeurent sous surveillance. Il y a également quelques appréhensions concernant l'atténuation de la dynamique de désinflation due à la hausse des prix de l'énergie, ainsi que des préoccupations autour du thème de la résilience des consommateurs, à l'approche désormais de la saison des fêtes de fin d'année. Les tensions géopolitiques restent quant à elles élevées.

La presse du week-end a abordé un certain nombre de thèmes clés, notamment le pic de taux éventuel de la Fed avec une pause largement attendue en septembre, les tendances positives en matière de révision des estimations des bénéfices, le relâchement du marché du travail, la grève probable de l'UAW et l'opposition continue de Xi Jinping aux mesures de relance agressives ou massives en Chine. Toutefois, les nouveaux prêts en yuans et les données sur le crédit en Chine ont montré un certain soutien politique, tandis que l'IPC local a montré une légère hausse des prix. Notons encore que Pékin a assoupli les règles permettant aux assureurs d'investir en actions.

Le patron de la BoJ, banque centrale japonaise, Kazuo Ueda, a eu des commentaires à tendance belliciste, suggérant qu'il pourrait y avoir suffisamment de données sur les salaires et les prix d'ici la fin de l'année pour déterminer s'il convient d'ajuster sa politique. Ainsi, le gouverneur de la BoJ a fait remonter le yen en alimentant l'espoir d'une sortie des taux d'intérêt négatifs.

Les valeurs

Parmi les valeurs les plus surveillées ce jour, à Wall Street, Tesla bondit de 6%, fait assez rare pour être noté sur un dossier qui pèse déjà près de 830 milliards de dollars. Morgan Stanley est à l'origine de cette envolée. Le broker juge en effet que le titre va grimper avec le superordinateur Dojo, qui sert notamment au traitement et à la reconnaissance vidéo de vision pour former des modèles d'apprentissage soutenant les progrès constants de l'Autopilot, système avancé d'aide à la conduite du constructeur de véhicules électriques.

Dojo pourrait ajouter jusqu'à 500 milliards de dollars à la valorisation de Tesla en bourse, par l'adoption accélérée des robotaxis et des services de réseau, juge Morgan Stanley. Les analystes Adam Jonas et Daniela M Haigian du broker, cités par Bloomberg, pensent que Dojo peut ouvrir à Tesla de nouveaux marchés adressables, comme AWS l'avait fait pour Amazon. Ainsi, fort de cette révélation, Morgan Stanley relève sa recommandation sur Tesla de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' et porte son objectif de cours à 12 mois de 250 à 400$ !

Nvidia (-2%) subit une certaine pression en début de journée à Wall Street ce lundi, alors que le patron de Google, Sundar Pichai, a pourtant indiqué qu'il s'attendait à toujours travailler avec le géant des processeurs dans dix ans. Le CEO de Google a souligné que Nvidia affichait un fort historique d'innovation IA, dans une interview auprès de Wired.

Apple (stable) tient demain son événement de lancement le plus important de l'année à son siège social à Cupertino, en Californie. Le clou du spectacle devrait être la présentation du nouvel l'iPhone 15. Apple diffusera une vidéo préenregistrée mettant en vedette les dirigeants de l'entreprise pour lancer les produits. Elle sera diffusée en streaming sur YouTube et sur le site web d'Apple. L'année dernière, cette "keynote" avait duré environ une heure et demie. Cette année, le géant de la technologie espère que les nouveaux iPhones pourront freiner la baisse des ventes, mettre fin à la concurrence de Huawei et persuader les propriétaires de téléphones Android de changer de crèmerie.

Il est peu probable que de nouveaux Mac et iPad soient dévoilés mardi, la société préférant généralement leur consacrer des rendez-vous dédiés. L'année dernière, Apple avait par exemple annoncé de nouveaux iPad via un communiqué de presse. Fidèle à ses habitudes depuis 2020, Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d'iPhone, qui devraient selon toute logique être baptisés iPhone 15. Les observateurs parient sur deux tailles : une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces, ainsi que deux tailles de téléphones "Pro" haut de gamme avec un boîtier en titane et de meilleurs appareils photo, selon Bloomberg News.

Cette année, le changement le plus important devrait une fonctionnalité complètement nouvelle : un port de charge générique USB-Type C. Il s'agit du même port de charge que celui utilisé sur presque tous les ordinateurs portables vendus au cours des dernières années, ainsi que sur les téléphones Android, les iPad et autres gadgets, des Kindles aux écouteurs en passant par les drones et les couvertures chauffantes.

Apple a par ailleurs dévoilé un accord avec Qualcomm pour son approvisionnement en puces. Le partenariat stipule que Qualcomm fournisse ses systèmes Snapdragon 5G Modem-RF à Apple pour ses smartphones lancés de 2024 à 2026. Les termes financiers n'ont pas été dévoilés.

Meta (+2%), maison-mère de Facebook, travaillerait sur un nouveau système d'IA censé être plusieurs fois plus puissant que Llama 2 (modèle de langage open source de Meta lancé en juillet et distribué par Azure de Microsoft), selon Reuters et le Wall Street Journal. Le nouveau système aiderait d'autres entreprises à créer des services produisant des textes, des analyses et d'autres résultats sophistiqués. Meta envisagerait de commencer à entraîner le nouveau système d'IA au début de l'année 2024. Le Wall Street Journal ajoute que le système en question serait conçu pour être aussi puissant que le modèle le plus avancé offert par OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Le WSJ cite à ce sujet des sources familières de la question. Ce nouveau modèle IA pourrait être prêt l'an prochain.

Alibaba (-1%) hésite à Wall Street, suite au départ inattendu de Daniel Zhang, ex-directeur général et patron de l'unité de cloud computing. Les marchés s'interrogent à propos de l'impact de ce départ sur les plans de scission de l'unité. Zhang avait auparavant décidé de se concentrer sur cette activité cloud. Eddie Wu, nouveau CEO du groupe, va prendre la direction générale de l'activité avant l'introduction en bourse attendue l'année prochaine. Le Cloud Intelligence Group d'Alibaba est la seconde source de revenus, rappelle Bloomberg. Il comprend les opérations liées à l'IA générative, ainsi que l'application de messagerie Dingtalk. L'unité cloud d'Alibaba a déploré une légère baisse de ses revenus au premier trimestre calendaire, ce qui fait désordre, alors qu'une IPO majeure est attendue sur la base d'une valorisation qui pourrait aller de 41 à 60 milliards de dollars.

Uber (+2%), le géant VTC et de la livraison de repas, travaillerait sur un code qui pourrait lui permettre de s'étendre aux tâches quotidiennes, selon Bloomberg. Le développeur Steve Moser a découvert ainsi 'Chore', un code caché dans l'application iPhone d'Uber qui permettrait aux utilisateurs d'embaucher un "tasker" pour au moins une heure, le coût devant être déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la mission demandée. Bien que les tâches potentielles ne soient pas dans le code, l'article observe que des services comme TaskRabbit et Angi prennent en charge des tâches telles que le montage de téléviseurs et le nettoyage.

Walmart (stable), géant américain de la grande distribution, serait en pourparlers pour prendre une participation majoritaire au capital de ChenMed, selon l'agence Bloomberg. D'après les sources proches du dossier de l'agence, un accord, qui pourrait encore prendre quelques semaines, valoriserait l'exploitant de cliniques de soins primaires pour personnes âgées à plusieurs milliards de dollars. Les termes de l'éventuelle opération ne seraient pas finalisés et les négociations pourraient encore échouer, ont indiqué les sources. Il est également possible qu'un autre acheteur potentiel émerge, indique Bloomberg.

Boeing (-1%) enregistre une grosse commande de Vietnam Airlines. La compagnie asiatique a signé un accord pour acheter auprès de Boeing des dizaines d'appareils lors d'une visite du président américain Joe Biden dans le pays. Cet "accord historique" a une valeur d'environ 7,8 milliards de dollars et soutiendra plus de 30.000 emplois aux États-Unis, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. Si le nombre d'appareils n'a pas été révélé, 'Bloomberg News' a rapporté dimanche que Vietnam Airlines était sur le point de signer un accord portant sur 50 Boeing 737 Max. Cette commande est une très bonne nouvelle pour Boeing dans la mesure où Vietnam Airlines était jusqu'ici un opérateur d'avions monocouloirs 100% Airbus.

J.M. Smucker (-7%) a annoncé un accord de 5,6 milliards de dollars pour le rachat de Hostess Brands (+19%), connu pour sa marque Twinkies. La valeur equity de transaction se situe à 4,55 milliards de dollars selon les calculs de Reuters. J.M. Smucker va payer 34,25$ par titre Hostess, dans le cadre de cette offre en cash et actions représentant une prime de 54% depuis les premières rumeurs de rapprochement rapportées fin août.

Arm envisagerait désormais une introduction en bourse à New York en haut de fourchette voire au-dessus des plans antérieurs. Le concepteur de puces contrôlé par SoftBank serait proche d'avoir sécurisé les engagements nécessaires d'investisseurs pour atteindre la valorisation de 54,5 milliards de dollars ambitionnée dans le cadre de l'IPO, indique l'agence Reuters. L'offre pourrait donc être réalisée dans le haut de la fourchette envisagée. Arm considèrerait même de demander aux investisseurs une valorisation plus élevée, d'après les personnes familières de la question citées par Reuters. Rappelons que la fourchette envisagée auparavant allait de 47 à 51$ par titre. Au regard de la sursouscription, Arm étudierait la possibilité de relever le prix d'IPO et donc de rechercher une valorisation de plus de 54,5 milliards. Une possibilité alternative serait de conserver la fourchette indicative puis de pricer l'opération au-dessus mercredi. Quoi qu'il en soit, Arm n'offrirait pas plus de titres, compte tenu du fait que SoftBank entend conserver 90,6% du capital.

Arm devait auparavant céder pour près de 5 milliards de dollars de titres. Selon le prix qui sera finalement décidé, l'opération pourrait donc dépasser ce montant. Une décision sur une éventuelle hausse de la fourchette d'IPO est attendue d'ici demain, sous réserve d'ordres clés d'investisseurs attendus ce jour.

Instacart entend lever jusqu'à 616 millions de dollars à Wall Street dans le cadre de ce qui constituerait l'une des principales introductions en bourse de l'année. Le service de livraison alimentaire va proposer ainsi 14,1 millions de nouveaux titres à un prix allant de 26 à 28$, selon les détails fournis ce lundi. Les actionnaires existants du groupe vont céder 7,9 millions de titres additionnels. En outre, dans le cadre de la transaction, PepsiCo achètera pour 175 millions de dollars de titres préférentiels convertibles. Le groupe envisage de fournir le pricing de l'opération le 19 septembre en vue d'une première cotation le lendemain. Le service de San Francisco Instacart, incorporé en tant que Maplebear, a affiché des revenus du premier semestre en croissance de 31% à 1,5 milliard de dollars. Ainsi, l'application serait valorisée jusqu'à 7,7 milliards de dollars.

Oracle (stable), géant des logiciels d'entreprises, publie ses derniers résultats financiers trimestriels après bourse à Wall Street ce soir.