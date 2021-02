Wall Street : Tesla grimpe, le Bitcoin s'enflamme

(Boursier.com) — On pourrait disserter au sujet de la perspective du plan de relance de l'administration Biden, des largesses monétaires de la Fed, ou encore du déploiement des vaccins contre le nouveau coronavirus... Mais les marchés n'ont d'yeux ce lundi que pour les beautés des cryptomonnaies et en particulier du Bitcoin, qui accélère et grimpe sur les 43.000$ sur CoinMarketCap, en progression de 15% suite aux révélations de Tesla. Ainsi, le groupe d'Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars sur la première des cryptomonnaies. Il entend même accepter progressivement les paiements en bitcoin pour ses produits !

Pour ceux que cela intéresse encore, le Dow Jones est orienté en hausse de 0,47% à 31.295 pts, contre un gain de 0,46% sur le S&P 500 à 3.905 pts et une progression de 0,72% du Nasdaq à 13.957 pts. Le baril de brut WTI avance de 1,6% sur le Nymex à 57,8$. L'once d'or progresse de 1,4% à 1.838$. L'argent remonte de 2,3%. L'indice dollar baisse de 0,1% face à un panier de devises (non digitales) de référence.

Il n'y aura pas de statistique notable ce lundi à Wall Street, mais les opérateurs pourront suivre l'intervention de Loretta Mester de la Fed.

Demain mardi, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis sera communiqué à 16 heures. Mercredi, les investisseurs suivront l'indice des prix à la consommation, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta et les stocks de grossistes, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Le déficit budgétaire de janvier sera communiqué à 20 heures mercredi, alors que le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera à la même heure. Jeudi, il faudra suivre les inscriptions hebdomadaires au chômage. Enfin, vendredi, les investisseurs surveilleront l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan.

Dans l'actualité des entreprises cette fois, Dun & Bradstreet, Hasbro, CNA, Loews, KKR, Leggett & Platt et Take-Two Interactive, annoncent leurs comptes ce lundi.

Akamai, Cisco Systems (après bourse), Coty, DuPont, Gartner, Yelp, Lyft ou Mattel, seront de la partie mardi. Under Armour, Altice USA, Western Union, Coca-Cola, Criteo, CME Group, Zynga ou Uber Technologies, publient mercredi. Borgwarner, Molson Coors, Duke Energy, Kraft Heinz, Walt Disney (après la clôture), Kellogg, Expedia, Tyson Foods, PepsiCo et Verisign, annoncent jeudi. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les résultats de Moody's, Dominion Energy, American Axle et Newell Brands.

Sur le front sanitaire, selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre désormais à 106,2 millions, dont plus de 27 millions aux USA. Le virus a fait 2,32 millions de morts dans le monde depuis son apparition et 463.482 aux Etats-Unis. Le déploiement des vaccins se poursuit donc au niveau mondial, mais les nouveaux variants inquiètent.

Tesla (+2%). Pour ceux qui ne prenaient pas pour... bitcoin comptant les déclarations enthousiastes d'Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, au sujet de la reine des cryptomonnaies, les derniers développements risquent de surprendre. En effet, le fabricant californien de voitures électriques Tesla vient de déclarer à la SEC, gendarme financier américain, l'acquisition de Bitcoin pour un montant agrégé particulièrement conséquent de 1,5 milliard de dollars en janvier 2021.

Le Bitcoin accélère ainsi sa hausse vers de nouveaux sommets ce lundi. Sa capitalisation atteint 810 milliards de dollars. Le cours de Tesla pointe quant à lui en hausse de 2% à Wall Street sur les 867$, pour une capitalisation... sensiblement équivalente à celle du BTC.

Tesla indique qu'il pourrait acquérir et conserver des actifs digitaux périodiquement ou sur le long terme. Selon Bloomberg, le constructeur californien envisagerait même de commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement pour ses produits dans un futur proche, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée. La compagnie affirme avoir acquis du Bitcoin "pour plus de flexibilité, afin de mieux diversifier et maximiser le placement de ses liquidités".

Rappelons qu'Elon Musk ne cessait ces derniers jour de soutenir l'altcoin Dogecoin sur Twitter. Il avait aussi récemment arboré le Bitcoin sur sa 'bio' du réseau social média. Musk s'était aussi exprimé lors d'une conversation sur l'application Clubhouse en faveur du Bitcoin. "Je suis un supporter du Bitcoin", avait insisté Musk, jugeant que la cryptomonnaie serait sur le point de parvenir à une acceptation massive des 'gens de la finance conventionnelle'. Le leader de Tesla regrette d'ailleurs de n'avoir pas acheté de Bitcoin il y a huit ans. "J'ai été un peu lent à comprendre", a lancé Musk, pour qui le bitcoin serait donc "une bonne chose".

Evidemment, les très spéculatives "valeurs blockchain/crypto" cotées à Wall Street, telles que Marathon Patent Group ou Riot Blockchain, progressent fortement.

Apple (stable). Hyundai Motor décroche de 6,2% en bourse ce lundi, alors que le constructeur automobile sud-coréen a indiqué qu'il n'était pas en discussions avec le Californien de Cupertino Apple au sujet d'un potentiel véhicule autonome. Cette précision intervient un mois après la confirmation des pourparlers préliminaires avec le géant technologique américain. La semaine dernière, le titre Hyundai avait été dopé par la rumeur d'un accord majeur avec Apple sur ce segment convoité de la voiture autonome. Les rumeurs récentes portaient sur un éventuel accord avec la filiale Kia de Hyundai pour l'assemblage de l'Apple Car aux États-Unis. Il n'en serait donc rien...

Hasbro (-4%), l'un des géants américains du jouet, a annoncé pour son quatrième trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel a atteint 105 millions de dollars soit 76 cents par titre, contre 96 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus nets se sont améliorés de 4% à 1,72 milliard de dollars, avec un impact positif de change de 12 millions. Les revenus réalisés en Amérique du Nord ont grimpé de 16%. Hasbro Gaming a progressé de 21%, contre une progression de 20% sur le segment TV/Film/divertissement et une hausse de 7% sur les franchises. Le bénéfice opérationnel a représenté 186 millions, alors que le profit opérationnel ajusté a progressé de 51% à 261 millions, soit 15,2% des revenus. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 175 millions de dollars, soit 1,27$ par action.

Walt Disney (+3%) s'affiche au plus haut historique avant ses comptes trimestriels. Le géant américain du divertissement, qui bénéficie actuellement du succès indéniable de son service de vidéo en streaming sur abonnement Disney+, publiera ses derniers comptes après bourse jeudi soir. Le consensus de marché est actuellement de 42 cents de déficit par action sur le trimestre clos, pour 15,91 milliards de dollars de recettes. Sur l'exercice, le consensus est de 1,51$ de bpa pour plus de 70 milliards de facturations.

Cisco Systems (+2%) annonce également ses résultats financiers cette semaine, après bourse demain. Le consensus trimestriel se situe à 75 cents de bénéfice ajusté par action pour 11,92 milliards de revenus.

Pfizer (stable) a demandé le feu vert pour l'utilisation au Brésil du vaccin contre le covid conçu et développé en partenariat avec l'Allemand BioNTech.

Twitter (+3%). L'Inde a demandé au réseau social média de fermer 1.178 sites qu'elle dit soutenus par le Pakistan ou administrés par des sympathisants d'un mouvement séparatiste sikh, selon deux sources gouvernementales indiennes citées par Reuters.