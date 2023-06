Wall Street : Tesla flambe, Target souffre

(Boursier.com) — Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, le S&P 500 se stabilisant, le Dow Jones régressant de 0,2% et le Nasdaq grappillant 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,2% à 71,4$. L'once d'or gagne 0,1% à 1.980$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Notons que le S&P 500 est entré en territoire de "marché haussier", ce qui veut en fait juste dire que l'indice large américain a repris 20% ou plus sur son plancher le plus récent.

L'actualité est assez réduite en cette fin de semaine à Wall Street. Notons que les inscriptions au chômage annoncées hier ont progressé bien plus que prévu pour la semaine passée aux États-Unis, ce qui fait remonter la probabilité d'une pause monétaire de la Fed. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 3 juin, d'inscriptions au chômage au nombre de 261.000, en hausse de 28.000 par rapport à la semaine antérieure, et au plus haut depuis octobre 2021. Le consensus était positionné à 240.000 selon FactSet.

Aucune statistique américaine n'est programmée ce vendredi. Le prochain grand rendez-vous est programmé le mardi 13 juin aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur soit +4,2% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 74%, contre 26% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Jerome Powell, président de la Fed, pourrait ainsi signaler à l'occasion de cette réunion du 14 juin que le statu quo largement anticipé constitue un "saut" et non une pause, la Fed voulant éviter un assouplissement des conditions financières.

Les actions américaines sont sur la bonne voie pour terminer en hausse sur la semaine, le leadership haussier venant cette fois des petites capitalisations (Russell 2000) et des valeurs cycliques, qui semblent vouloir prendre le relais des 'méga-capitalisations'. Les marchés asiatiques ont progressé ce matin avec un Nikkei en hausse de près de 2%, un SSE composite chinois en progression de 0,55% et une place sud-coréenne s'adjugeant 1,2%. Les marchés européens ont peu évolué ce jour.

L'attention récente sur le marché s'est portée sur la surperformance des petites capitalisations et de certaines poches cycliques par rapport aux grands noms technologiques, qui avaient été favorisés depuis le début de l'année. Le soutien est venu à la fois des attentes d'atterrissage en douceur et de la dynamique technique. Cependant, le marché est également confronté à des inquiétudes concernant les conditions de surachat...

Dans un autre registre, le secrétaire d'État Antony Blinken se rendra en Chine dès la semaine prochaine, dans un contexte de tensions sino-américaines persistantes.

Ailleurs dans le monde, les opérateurs surveillaient ce matin les indicateurs des prix en Chine pour le mois de mai, avec un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,2% en comparaison de l'an dernier, comme prévu, et un indice des prix à la production en retrait de 4,6%, soit une déflation accentuée de l'IPP chinois en mai, à comparer à un consensus de -4,3%.

Les valeurs

Tesla n'avait plus suscité un tel enthousiasme en bourse depuis des mois. Le titre s'enflamme encore de 6% supplémentaires avant bourse vers les 250$, après avoir déjà grimpé de 4,6% à la clôture de Wall Street hier. Il faut dire que le groupe d'Elon Musk s'affiche désormais comme l'acteur incontournable du marché de l'automobile électrique. Ainsi, General Motors a annoncé hier qu'il s'associait à Tesla pour tirer parti du réseau de superchargeurs du constructeur texan. Cette annonce intervient deux semaines seulement après que Ford a annoncé un partenariat similaire avec Tesla pour permettre l'accès des véhicules Ford au réseau de recharge de Tesla. Le réseau de superchargeurs Tesla sera donc ouvert aux conducteurs GM à partir de 2024 et nécessitera initialement l'utilisation d'un adaptateur. D'ici 2025, GM prévoit que ses véhicules électriques auront une entrée NAC qui permettra un accès direct aux superchargeurs Tesla.

DocuSign, leader de la signature et de la gestion des transactions numériques, a annoncé hier soir des comptes supérieurs aux attentes, propulsant l'action en hausse de 5% à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2024, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre un consensus de 53 cents et un niveau de 38 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 661 millions de dollars, battant de 3% le consensus, alors qu'ils étaient de 589 millions pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus ont donc progressé de 12%. Les facturations se sont appréciées de 10% en glissement annuel. Pour l'exercice clos fin janvier 2024, le groupe envisage des revenus allant de 2,713 à 2,725 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée allant de 22 à 24% et une marge brute ajustée de 81 à 82%.

Dish Network, le groupe américain de TV-satellite et télécommunications, affiche l'intention de lever des capitaux pour respecter les engagements de développement de la 5G, selon le New York Post, citant une source. Le NY Post cite une personne proche de la question indiquant que le président de DISH, Charlie Ergen, serait "désespéré" de vendre des actifs afin de collecter des fonds pour répondre aux exigences de construction 5G de l'entreprise, ajoutant que si Dish est susceptible de respecter son engagement de couverture 5G nationale de 70% à la date limite À la fin de ce mois, il faudra probablement des milliards de capitaux supplémentaires pour respecter le délai de couverture de 75% en 2025, car cette augmentation progressive nécessite une expansion vers des régions plus rurales et difficiles à desservir.

Visa serait proche d'un accord pour acheter le Brésilien Pismo, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment que la transaction, dans le cadre de laquelle la société de technologie financière pourrait être évaluée à environ 1 milliard de dollars, pourrait être annoncée ce mois-ci. Bloomberg évoque des discussions avancées. Pismo fournit des plateformes de paiement et bancaires basées sur le cloud. Visa pourrait ainsi annoncer un accord dès ce mois-ci pour l'acquisition de la société basée à Sao Paulo, ont déclaré les personnes proches du sujet citées par l'agence, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions ne sont pas publiques. Un accord final n'a pas été conclu et les pourparlers pourraient encore échouer, ajoute l'agence.

Nio, le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, fléchit suite à sa publication du premier trimestre fiscal. Les livraisons de véhicules ont été de 31.041 au premier trimestre 2023, soit 10.430 VUS électriques "intelligents" haut de gamme et 20.611 berlines électriques "intelligentes" haut de gamme, ou une augmentation de 20,5% par rapport au premier trimestre 2022 et une diminution de 22,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. Les revenus totaux se sont élevés à 10,67 milliards de yuans (1,55 milliard de dollars) au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 7,7% par rapport au premier trimestre 2022 et une diminution de 33,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. La perte nette de base et diluée par action ordinaire/ ADS a été de 2,91 yuans au premier trimestre 2023, contre 1,12 yuan au premier trimestre 2022. Hors charges de rémunération fondée sur des actions et autres éléments, la perte nette ajustée de base et diluée par action a été de 2,51 yuans (0,36$).

Target fléchit avant bourse à Wall Street suite à une dégradation de Citi, qui vient de passer d''achat' à 'neutre' sur le titre déjà malmené du distributeur. Le dossier a perdu 17% sur un mois et s'affiche sur ses plus bas depuis l'été 2020. "Compte tenu du paysage concurrentiel, nous pensons que Walmart est susceptible de continuer à gagner des parts de marché (y compris face à Target), et la forte exposition de Target aux ventes discrétionnaires ne les servira pas bien dans le contexte macroéconomique actuel", a indiqué l'analyste de Citi. L'analyste cite de nouvelles données montrant que le trafic des magasins Target a chuté de 13,9% au cours de la dernière semaine de mai, probablement alors que les acheteurs fatigués par l'inflation continuaient de dépenser avec prudence malgré les vacances du week-end du Memorial Day. Citi juge que le contexte macroéconomique va rester défavorable pour Target, car 55% de ses ventes concernent des produits discrétionnaires qui devraient subir des pressions sur le reste de l'année, sinon plus.

Netflix bondit à Wall Street, alors que l'entité américaine du géant du streaming aurait affiché la meilleure croissance des nouveaux abonnements en plus de quatre ans, avec l'effet de la lutte contre le partage de mots de passe. C'est du moins ce qu'indique un rapport de la plateforme analytique Antenna, qui montre un bond des signatures US de nouveaux abonnements, le plus élevé en au moins quatre ans et demi, suite à l'implémentation toute récente des mesures contre le partage de mots de passe. Antenna précise que la période du 25 au 28 mai a été la plus forte période de quatre jours pour les signatures d'abonnements de Netflix US depuis que la firme suit ces données, ce qui remonte à 2019.

Coinbase. L'agence de notation Moody's a revu la perspective de sa note de crédit de 'stable' à 'négative' à la suite des poursuites engagées par la Securities & Exchange Commission, qui a rappelons-le déposé une plainte contre la plateforme de "crypto-trading", l'accusant d'opérer illégalement. Le régulateur a déclaré que la plus grande plateforme de trading en cryptomonnaies des États-Unis avait enfreint les règles qui l'obligeaient à s'enregistrer en tant qu'échange. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Coinbase fonctionnait depuis 2019 au moins en tant que courtier non enregistré en traitant des transactions de cryptomonnaie, contournant les exigences destinées à protéger les investisseurs.

Microsoft. Activision va pouvoir faire valoir ses arguments dans la bataille juridique de Microsoft avec l'autorité de la concurrence britannique au sujet du rachat pour 69 milliards de dollars de l'éditeur de jeux vidéo. Le veto de la CMA met en péril l'accord. Activision Blizzard va pouvoir intervenir pour Microsoft et devrait être entendu le mois prochain auprès du tribunal d'appel de la concurrence. Rappelons que la Commission fédérale du commerce des États-Unis a également bloqué l'opération, décision qui fait l'objet d'un autre appel de Microsoft.