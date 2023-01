Wall Street : Tesla dope le Nasdaq, hésitations sur le Dow Jones

(Boursier.com) — La cote américaine est plutôt bien orientée pour l'heure ce jeudi, le S&P 500 gagnant 0,37% à 4.031 pts, le Dow Jones 0,04% à 33.756 pts et le Nasdaq 0,84% à 11.408 pts. La tendance s'affiche donc assez positive, avec une poursuite du rebond de Tesla suite aux derniers trimestriels, ainsi que de bons chiffres du PIB américain... Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1,5% à 81,3$. L'once d'or perd 0,8% à 1.927$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises de référence.

La lecture avancée du PIB américain du quatrième trimestre est ressortie en croissance de 2,9% selon le rapport du jour, contre 2,3% de consensus FactSet et 3,2% pour la lecture finale du trimestre antérieur. L'indice avancé des prix rattaché au PIB a grimpé au rythme de 3,5%, contre 3,1% de consensus et 4,4% un trimestre auparavant. Les dépenses personnelles de consommation se sont établies en augmentation sur un rythme de 2,1% au quatrième trimestre. Ces chiffres peuvent être interprétés de différentes manières par les marchés. La vigueur persistante de l'économie américaine complique en effet la tâche de la Fed, qui tente de maîtriser l'inflation et ne serait donc pas contre une faiblesse plus prononcée de l'économie accompagnée d'une détérioration du marché de l'emploi.

Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois de décembre, qui viennent aussi d'être publiées, ont progressé fortement de 5,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu, après un repli de 2,1% en novembre. Hors transport, ces commandes s'affichent toutefois en ligne avec les attentes, en repli de 0,1% par rapport au mois antérieur.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 21 janvier sont ressorties au nombre de 186.000, contre 205.000 de consensus et 192.000 une semaine auparavant.

La balance du commerce international de biens aux USA pour le mois de décembre est ressortie déficitaire de 90,3 milliards de dollars, contre -88,5 milliards de consensus et -82,9 milliards un mois avant.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis ce jeudi, les ventes de logements neufs pour le mois de décembre 2022 se sont établies au nombre de 616.000, contre un consensus de marché de 610.000 mesuré par FactSet et une lecture révisée à 602.000 pour le mois antérieur.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, le rythme des publications demeure particulièrement soutenu, au lendemain des comptes de Tesla et d'IBM. Visa, Mastercard, Comcast et Intel comptent parmi les morceaux de choix du jour. Visa et Intel publient ce soir, après bourse...

Les valeurs

Tesla (+9% !), le colosse américain de l'automobile électrique, n'a pas déçu hier soir par sa publication financière trimestrielle. Certes, la marge brute s'est érodée, mais le groupe d'Elon Musk a dépassé les attentes en termes de profits et maintenu son objectif de croissance annuelle composée de 50%. Musk a aussi confié que le groupe était en mesure de produire jusqu'à 2 millions de véhicules cette année, après les baisses de prix brutales récemment concédées. Le dirigeant a confirmé s'attendre à une récession "assez difficile", et entend ainsi accélérer les réductions de coûts. Enfin, Tesla prévoit de lancer son Cybertruck - attendu de longue date - plus tard cette année, avant une montée en volume en 2024.

Tesla a gagné 3,69 milliards de dollars, ou 1,07$ par action, au quatrième trimestre, contre 2,3 milliards de dollars un an avant. Ajusté pour les éléments ponctuels, Tesla a affiché un bpa de 1,19$. Les revenus ont bondi de 37% à 24,32 milliards de dollars, contre 17,7 milliards de dollars il y a un an. Ces revenus et bénéfices trimestriels constituent des records. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que le fabricant de véhicules électriques déclare un bénéfice ajusté de 1,13$ sur des revenus de 24,67 milliards de dollars.

En termes de perspectives, Tesla a gardé plus ou moins intact son discours récent. Le groupe a aussi indiqué qu'il prévoyait d'augmenter sa capacité de production "le plus rapidement possible". Il table sur une croissance annuelle moyenne d'environ 50% sur un "horizon pluriannuel" des livraisons. Le constructeur texan a produit 1,37 million de véhicules en 2022, en hausse de 47% par rapport à la production de 2021, et livré 1,31 million d'unités. Musk a déclaré que l'intention de Tesla était d'être prudent, étant donné les problèmes potentiels indépendants de la volonté du groupe. S'il s'agit d'une année sans ruptures d'approvisionnement majeures, "nous avons le potentiel de fabriquer 2 millions de voitures cette année. Nous ne nous engageons pas là-dessus, mais je dis simplement que c'est le potentiel", a déclaré Musk devant les analystes. "Et je pense qu'il y aura une demande pour cela aussi", a ajouté le dirigeant...

IBM (-4%) a affiché sa meilleure croissance annuelle des revenus en une décennie et battu le consensus de profits et de revenus sur le quatrième trimestre. Les revenus annuels du groupe de services IT et de consulting ont progressé de 5,5% à 60,5 milliards de dollars, avec la stratégie de développement dans le cloud hybride. Néanmoins, la dynamique s'est quelque peu brisée au quatrième trimestre, avec des revenus stables à 16,7 milliards. En outre, les ventes de l'année 2021 étaient quant à elles les plus faibles depuis 1987, posant une base de comparaison très favorable.

IBM a révélé hier soir un bénéfice du quatrième trimestre de 2,71 milliards de dollars soit 3,13$ par action. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,6$, contre 3,35$ sur la période correspondante de l'année antérieure et 3,59$ de consensus. Les revenus sont quant à eux légèrement supérieurs aux attentes sur le trimestre clos. Le cash flow 2022 d'IBM s'est établi à 9,3 milliards de dollars, contre 10 milliards de consensus de marché. Le bénéfice ajusté annuel s'est affiché à 7,93$ par action.

IBM a aussi annoncé les suppressions programmées de 3.900 postes dans le cadre de certains désinvestissements, avec la scission de Kyndryl et d'une partie de Watson Health. Certains spécialistes estiment que ces annonces ont pu décevoir, dans la mesure où les investisseurs attendaient sans doute des réductions d'effectifs plus importantes...

ServiceNow (+2%), plateforme cloud permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle, a publié hier soir des profits et revenus trimestriels pourtant supérieurs aux attentes. Le groupe software a révélé pour son quatrième trimestre des revenus d'abonnements de 1,86 milliard de dollars, en augmentation de 22% en glissement annuel et de 27,5% hors effets de change. Les revenus totaux ont été de 1,94 milliard de dollars, soit une croissance de 20% en comparaison de l'an dernier et 25,5% hors effets de change, en ligne avec les attentes de marché. Le nombre de clients payant plus de 1 M$ de valeur annuelle de contrat a grimpé de 22% en comparaison de l'année dernière à 1.637. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice de 150 millions de dollars soit 74 cents par titre, contre 26 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,28$, contre 2,02$ de consensus.

Levi Strauss (+5%) grimpe à Wall Street. Le groupe a publié hier soir des comptes trimestriels et perspectives solides. Pour le quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 34 cents, contre un consensus de place de 30 cents et un niveau de 41 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 1,59 milliard de dollars, dépassant également les anticipations de marché, alors qu'ils se situaient à 1,68 milliard un an plus tôt. Le géant des jeans a aussi dévoilé une guidance annuelle de ventes supérieure aux anticipations de Wall Street, avec les hausses de prix. Les revenus sont maintenant attendus entre 6,3 et 6,4 milliards de dollars sur l'exercice 2023, à comparer à un consensus de 6,27 milliards. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 1,3 et 1,4$, entourant le consensus.

Lam Research (-1%), l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos, mais les prévisions ressortent faibles. Le groupe annonce par ailleurs une réduction des effectifs de 7%, supprimant 1.300 postes. Le groupe californien se montre en effet prudent compte tenu de la décrue attendue de son marché. Sur le trimestre de décembre, les revenus ont été de 5,28 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 10,71$. Le consensus était de 9,9$ de bpa ajusté et un peu plus de 5 milliards de recettes. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 8,53$ et les revenus étaient de 4,2 milliards.

Comcast (+1%), le géant américain des médias, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice supérieur aux attentes, mais ses difficultés se confirment dans le broadband. Pour le trimestre clos fin décembre, le groupe a réalisé des revenus de 30,55 milliards de dollars en augmentation de 0,7%, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 3,02 milliards de dollars en repli de 1,1%. Le bénéfice net ajusté est ressorti quasiment inchangé à 3,52 milliards de dollars et 82 cents par action. Le free cash flow a été de 1,33 milliard de dollars, contre 3,78 milliards sur la période comparable, l'an dernier. Le consensus était de 77 cents de bpa ajusté pour 30,3 milliards de revenus.

Northrop Grumman (-1%), le contractant américain de défense, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 13,46$, à comparer à un niveau de 17,14$ un an plus tôt. Le bpa ajusté, de 7,5$, dépasse le consensus FactSet qui était de 6,6$ environ. Le groupe relève ses perspectives de ventes pour l'année complète entre 38 milliards de dollars et 38,4 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 37,8 milliards de dollars. "Compte tenu de notre capacité éprouvée à gagner, embaucher et performer de manière compétitive, nous relevons nos perspectives de ventes pour 2023 et prévoyons de générer une forte croissance des flux de trésorerie sur plusieurs années", s'est félicitée Kathy Warden, DG de Northrop.

Marsh & McLennan (stable), leader des services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des personnes, a publié ses comptes du quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre 2022 s'est établi à 5 milliards de dollars, soit une baisse de 2%. Le bénéfice d'exploitation est ressorti à 680 millions de dollars, contre 986 millions de dollars à la même période, l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 13% pour atteindre 1 milliard de dollars, contre 905 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net attribuable à la Société s'est élevé à 466 millions de dollars, soit 0,93$ par action sur une base diluée. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,47$, contre 1,36$ un an plus tôt. Le consensus était de 1,41$ de bpa ajusté pour 5,2 milliards de revenus.

Chevron (+4%) grimpe à Wall Street. Il faut dire que le géant pétrolier américain vient d'annoncer des plans de rachats d'actions assez colossaux, à 75 milliards de dollars. Le groupe a aussi renforcé son dividende après une année de profits record. Un coupon de 1,51$ par titre sera versé ainsi le 10 mars, en hausse de 6% en comparaison du trimestre antérieur, donnant au dossier un joli rendement de 3,4%. Le montant annoncé des rachats d'actions représente un triplement du budget antérieur. Le bénéfice annuel 2022 du groupe est anticipé à 37,2 milliards de dollars selon le consensus actuel. Le groupe publie vendredi.

Valero (stable) a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires triplé à 3,1 milliards de dollars et 8,15$ par titre sur son quatrième trimestre - contre 1 milliard de dollars un an avant -, portant à 11,5 milliards de dollars le bénéfice annuel. Le bénéfice net ajusté trimestriel a été de 3,2 milliards soit 8,45$ par action. Le groupe a réduit sa dette de 2,7 milliards de dollars durant l'année. Les revenus ont totalisé 41,7 milliards de dollars sur le trimestre clos, contre 35,9 milliards un an avant. Le consensus était de 7,37$ de bpa ajusté trimestriel et 43,4 milliards de dollars de revenus.

Mastercard (-1%) a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté de 2,65$ par titre, supérieur au consensus de marché, pour des revenus en ligne avec les attentes à 5,82 milliards de dollars. Le consensus était de 2,58$ de bénéfice ajusté par action pour 5,79 milliards de dollars de revenus. Le groupe table pour l'exercice 2023 sur une croissance des revenus en haut de fourchette... du bas des deux chiffres, autrement dit à 13 ou 14%.

American Airlines (stable), la première compagnie aérienne américaine, a profité d'une demande toujours très forte de voyage pendant la période cruciale des fêtes malgré la vive hausse des prix des billets. Sur le trimestre clos le 31 décembre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 827 millions de dollars, ou 1,17$ par action, supérieur à l'estimation des analystes de 1,15$, contre une perte de 921 M$ un an auparavant. Les revenus ont bondi de 40% à 13,19 Mds$, un niveau record pour un quatrième trimestre.