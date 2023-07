(Boursier.com) — Wall Street termine la semaine en ordre dispersé, seul le Dow Jones parvenant à se maintenir en territoire positif, dans une 5e séance consécutive de hausse. Les valeurs "père de famille" de la place américaine sont toujours galvanisées par les signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Les bons chiffres des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) pour le mois de juin, respectivement publiés mercredi et jeudi, ont également, cette semaine, alimenté l'optimisme de marchés américains tablant sur une fin proche de la politique de resserrement monétaire menée par la Réserve fédérale (Fed).

En clôture de marché à New York, le Dow Jones gagne +0,33% à 34.509 points. Le S&P 500 recule de -0,1% à 4.505 points. Le Nasdaq Composite se tasse -0,18% à 14.113 points après tout de même 4 séances consécutives de hausse, et un gain de 34,85% depuis le 1er janvier 2023 !

Les publications trimestrielles des grandes banques américaines ont animé la dernière séance hebdomadaire. Certains investisseurs prennent aussi quelques bénéfices avant, la semaine prochaine, la salve de publications de grandes pointures des marchés parmi lesquelles : Bank of America, Morgan Stantley, IBM, Netflix, Tesla, US Bancorp, Abbott, Caterpillar, Johnson & Johnson, Philip Morris, American Express, Colgate-Palmolive...

Sur le front macroéconomique, les résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan ont montré, ce vendredi, que le moral des ménages américains s'est amélioré depuis le début du mois juillet par rapport à juin. L'indice de confiance s'est établi pour le mois à 72,6 après 64,4 un mois plus tôt, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 65,5. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est ressortie à 77,5, après 69 en juin (70,4 de consensus). Cette meilleure perception des ménages quant à leur environnement tient au ralentissement continu de l'inflation et à la stabilité du marché du travail. Le moral des ménages américains ressort désormais à son plus haut niveau en près de deux ans.

En outre, le Département du Travail a annoncé que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont reculé de -0,2% en juin (-0,4% en mai,). Les prix à l'exportation ont diminué de -0,9% en juin (-1,9% en mai). Sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation reculent de -6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers). En revanche, les prix de juin à l'exportation reculent bien davantage, se contractant de -12% (-12,4% hors produits agricoles).

Les cours de l'or noir repartent à la baisse. Le WTI recule de -2,38% à 75,32$. Le Brent de mer du Nord plonge également de -2,34% à 79,63$.

Le dollar se stabilise à 0,8889 face à l'euro.

L'once d'or est 1.955$ (1.738 euros). Le Bitcoin s'ancre solidement au-dessus des 30.000$ à 30.311$.

Les valeurs

* Microsoft (+0,75% à 345,24$). L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a prolongé jusqu'au 29 août, son délai pour se prononcer sur l'acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard (1,37% à 90,76$), le fabricant de "Call of Duty".

* Alcoa (-5,91% à 34,52$). JPMorgan a abaissé sa recommandation sur le producteur d'aluminium à 'neutre' ('surpondérer' précédemment).

* AT&T (-4,1% à 14,5$). JPMorgan a rétrogradé le géant des télécommunications de 'surpondérer' à 'neutre', invoquant une concurrence accrue et un environnement de taux d'intérêt élevés.

* Citigroup (-4,05% à 45,75$). Le groupe a fait état, vendredi, d'une baisse de -36% de son bénéfice au 2e trimestre, la faiblesse des activités de trading ayant éclipsé les gains des services bancaires aux particuliers et de gestion de patrimoine. Les revenus issus du trading de Citi ont reculé de -13% pour atteindre 4,6 Mds$. Les commissions de la banque d'investissement ont chuté de -24% pour s'établir à 612 millions de dollars.

Le bénéfice net de la banque américaine a ainsi chuté à 2,92 Mds$, soit 1,33$ par action, au cours de la période allant de mars à juin, contre 4,55 Mds$, soit 2,19$ par action un an plus tôt.

* BlackRock (-1,59% à 728,03$). Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a dépassé, vendredi, les estimations de bénéfices au 2e trimestre, les investisseurs continuant à verser de l'argent dans ses différents fonds à la faveur d'une reprise des marchés après un début d'année difficile. BlackRock a terminé le 2e trimestre avec 9.400 Mds$ (8.380 MdsE) d'actifs sous gestion, contre 8.500 Mds$ un an plus tôt et 9.100 Mds$ au 1er trimestre de cette année. Le chiffre d'affaires de BlackRock a diminué de -1,4% à 4,4 Mds$ par rapport à l'année précédente.

* JPMorgan (-0,78% à 21,67$). Le géant bancaire américain a enregistré une hausse de +67% de ses bénéfices au 2e trimestre, grâce notamment à l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits et au rachat des actifs de First Republic Bank.

* Wells Fargo (-0,34% à 43,56$). Le groupe a annoncé une augmentation de 57% de ses bénéfices au 2e trimestre, et a relevé ses prévisions de revenu net d'intérêts pour 2023, à la faveur de la hausse des taux d'intérêt.