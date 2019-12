Wall Street termine la semaine au plus haut

(Boursier.com) — Wall Street poursuit sur sa lancée, en progression ce vendredi, le S&P500 s'adjugeant 0,44% à 3.219 pts et le Nasdaq 0,29% à 8.913 pts. Le Dow Jones s'accorde 0,31% à 28.465 pts, également au sommet historique. L'indice dollar progresse de 0,2% à 97,2. Enfin, le baril de brut WTI consolide de 1,3% à 60,3$, alors que le Brent cède 0,7% à 66,1$. L'apaisement des tensions commerciales sino-américaines, avec la signature d'un accord partiel de 'phase 1' attendue dès le début de l'année prochaine, ainsi que la politique toujours très souple des banquiers centraux, soutiennent les marchés. Les chiffres du PIB américain publiés ce jour n'ont quant à eux pas révélé de surprise.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, la lecture finale du PIB pour le troisième trimestre est ressortie en croissance de +2,1% en rythme annualisé, en ligne avec les attentes du consensus et l'évaluation antérieure. Il s'agissait de la troisième évaluation du PIB trimestriel américain. Les dépenses réelles de consommation pour le trimestre clos ont augmenté sur un rythme de +3,2%, contre +2,8% de consensus et +2,9% pour la lecture précédente. L'indice des prix rattaché au PIB a progressé au rythme de +1,8%, contre +1,7% de consensus.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois de décembre 2019 est ressorti à 99,3, contre 99,2 de consensus de place et 99,2 pour l'évaluation préliminaire antérieure.

Les revenus personnels et dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de novembre 2019 ont également été publiés ce jour. Les revenus se sont appréciés de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus logé à +0,3% et une évolution minime un mois avant. Les dépenses de consommation ont grimpé de 0,4% par rapport au mois d'octobre, en ligne avec les attentes de marché. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel.

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour le mois de décembre 2019 est ressorti négatif de 7 points, contre -3 un mois avant, ce qui traduit une poursuite de la correction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du Premier ministre Boris Johnson a obtenu ce jour le soutien des députés britanniques lors d'un premier vote. Ce résultat était plus qu'attendu compte tenu de la majorité des conservateurs au Parlement britannique. Le premier vote a donc été validé à Westminster, en vue d'une potentielle sortie de l'UE au 31 janvier 2020.

Les autorités chinoises devraient être en mesure de faire face à leur engagement d'acquérir pour 40 milliards de dollars de produits agricoles américains par an, selon la firme JCI. L'étude de JCI serait basée sur des projections prudentes. Le vice-Premier ministre chinois Liu He devrait se rendre à Washington début janvier pour signer le texte de l'accord commercial.

De son côté, la Chambre américaine des Représentants a voté par 385 voix contre 41 l'accord USMCA (Canada-États-Unis-Mexique - ACEUM), qui a reçu comme attendu un soutien bipartisan. Le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin estime que ce deal permettra de renforcer de 0,5% la croissance américaine.

Les valeurs

U.S. Steel (-8%) a annoncé hier soir une performance financière très décevante. Le groupe sidérurgique américain a livré ainsi un avertissement sur ses résultats pour le quatrième trimestre. Il a décidé de réagir en réduisant son dividende et en mettant un terme aux rachats d'actions, mais aussi en ajustant ses effectifs et en suspendant certaines opérations. Le groupe prévoit désormais une perte ajustée de 1,15$ par titre pour son quatrième trimestre, alors que le consensus était de 62 cents de perte ajustée. Le dividende est ramené à 1 cent par titre contre 5 cents auparavant. Les rachats de titres sont suspendus. Jusqu'à 1.545 postes pourraient par ailleurs être supprimés. Pour 2020, l'estimation de dépenses de capitaux est abaissée à 875 M$.

Nike (-1%) a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats financiers supérieurs aux attentes pour son 2e trimestre fiscal. Le bénéfice net du groupe américain a atteint 1,1 milliard de dollars, en nette hausse de 30% par rapport aux 847 millions de dollars dégagés sur la même période de 2018. Le bénéfice par action s'est élevé à 70 cents, bien supérieur aux 58 cents attendus par le consensus et aux 52 cents du T2 2018.

Les ventes trimestrielles se sont élevées à 10,3 milliards de dollars (+10% sur un an) contre 10,1 Mds$ attendus. Nike a indiqué les ventes avaient été "solides dans toutes les zones géographiques". Certains analystes ont toutefois été un peu déçus par les ventes en Amérique du nord : elle ont grimpé de 5,3% à 3,98 Mds$, un peu en dessous des 4 Mds$ attendus.

Apple (stable) voit déjà plus grand pour son tout nouveau service de vidéo en streaming 'Apple TV+'. Confrontée à une féroce concurrence dans ce domaine, la firme à la pomme discuterait avec MGM Holdings, propriétaire de la franchise James Bond, ainsi qu'avec la 'Pacific-12 Conference' pour renforcer son offre. Un accord avec cette dernière permettrait notamment à Apple de diffuser des matchs de sports universitaires. Il marquerait la première incursion de l'entreprise de Cupertino dans le domaine du sport en direct. Un tel deal pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. Selon le 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information, les discussions ne seraient toutefois qu'à un stade préliminaire.

Alphabet (stable). L'Autorité française de concurrence a infligé une amende de 150 millions d'euros à Google, filiale du groupe californien Alphabet, pour abus de position dominante sur le marché de la publicité. L'autorité demande au colosse de l'Internet de clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads, plateforme publicitaire aux règles de fonctionnement jugées opaques et difficilement compréhensibles, et même parfois "inéquitables et aléatoires".

BlackBerry (+10%) grimpe au plus haut de trois mois à Wall Street. L'ex-vedette des assistants personnels a dévoilé des résultats suggérant un potentiel redressement, même si beaucoup reste encore à faire.

CarMax (-5%) corrige. Le distributeur américain de voitures d'occasion a annoncé des comptes trimestriels inférieurs au consensus de place. Le bpa est ressorti à 1,04$. Les revenus ont totalisé 4,79 milliards de dollars, contre 4,66 milliards de dollars de consensus de place.

Boeing (-1%). Le régulateur brésilien s'apprêterait à autoriser, sans conditions, le rachat des activités d'aviation civile du constructeur brésilien Embraer. Selon les sources de 'Bloomberg', une annonce est attendue dès le mois de janvier.