Wall Street termine en légère baisse

(Boursier.com) — Wall Street a perdu du terrain mardi en clôture, le S&P 500 abandonnant 0,20% à 4.538 pts et le Dow Jones cédant 0,18% à 35.088 pts. Le Nasdaq perd 0,59% à 14.199 pts. Le dossier Nvidia est resté très surveillé, avant sa publication trimestrielle. Microsoft demeure également scruté, après avoir stabilisé la situation du côté d'OpenAI, suite à l'éviction inattendue du CEO Sam Altman... Les annonces de grands distributeurs américains ont pesé sur les indices, avec notamment des déceptions du côté de Lowe's ou Best Buy...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,2% à 77,7$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'établit à 4,88%, contre 4,40% pour le 10 ans et 4,56% sur le 30 ans.

Sur le front économique à Wall Street, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'octobre 2023 s'est affiché à -0,49, contre une lecture révisée à -0,02 un mois auparavant. La moyenne à trois mois s'établit à -0,22 contre 0 auparavant. Un indicateur négatif signale une croissance inférieure à la tendance.

Selon le rapport du jour de la National Association of Realtors américaine ce mardi, les reventes de logements existants du mois d'octobre se sont établies sur un rythme de 3,79 millions d'unités, contre 3,9 millions de consensus de place et 3,95 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Cela marque un recul de 4,1% des reventes d'un mois sur l'autre et une chute de 14,6% sur un an.

Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed n'ont pas réservé de grosses surprises : Les responsables de la Réserve fédérale américaine sont convenus lors de leur dernière réunion qu'ils pouvaient adopter une "approche prudente" sur les taux d'intérêt, estimant que de nouvelles hausses seraient nécessaires seulement "si" des données suggéraient des progrès insuffisants contre l'inflation...

D'après le compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 31 octobre et 1er novembre, "tous les participants sont convenus que le comité de politique monétaire de la Fed était en position de procéder avec prudence"..."Les participants ont noté qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire serait approprié si des informations indiquaient que les progrès vers l'objectif d'inflation (de 2% de la Fed) étaient insuffisants".

Ces "minutes" montrent que les responsables de la banque centrale américaine ont dû composer avec des signaux économiques contradictoires lors de leur réunion, à l'issue de laquelle ils ont à nouveau décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés.

L'inflation est "restée bien au-dessus" des objectifs, ce qui devrait contraindre la politique de la Fed à "rester sur une position restrictive pendant quelque temps", jusqu'à ce que l'inflation recule "de manière durable"...

Mercredi, les investisseurs seront attentifs aux commandes de biens durables, aux inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi qu'à l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, Wall Street sera fermé pour Thanksgiving. La cote américaine ne reprendra que pour une séance écourtée clôturant à 19 heures, heure française, le vendredi - avec tout de même la publication de l'indice flash PMI composite américain.

Les valeurs

Nvidia (-0,9%) consolide, après avoir touché la veille de nouveaux sommets historiques sur les 500$ avant sa publication financière du troisième trimestre. Nvidia prévoyait fin août des revenus de 16 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était alors de seulement 12,6 milliards de dollars. Les marges brutes GAAP et non-GAAP sur la période sont attendues à respectivement 71,5% et 72,5%, plus ou moins 50 points de base, selon la dernière guidance du groupe. L'actuel consensus de marché est de 3,37$ de bénéfice trimestriel par action pour 16,18 milliards de dollars de revenus.

Nvidia affiche une performance de plus de 240% à Wall Street cette année et une capitalisation boursière de plus de 1.200 milliards de dollars - du jamais vu dans le secteur. Il s'agit de la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Le groupe publie donc ses résultats financiers après bourse ce soir. Il s'agira donc d'un test majeur pour les marchés, alors que le Nasdaq vient de progresser très significativement de 10% sur un mois avec les espoirs de fin du resserrement monétaire de la Fed. Les résultats de Nvidia seront d'autant plus scrutés que les annonces de poids sont rares cette semaine à Wall Street.

Microsoft (-1,1%). Satya Nadella, le directeur général du géant software, qui annonçait hier avoir recruté Sam Altman et Greg Brockman, précédemment directeur général et président du conseil d'OpenAI, pour prendre la tête d'une nouvelle entité IA chez Microsoft, semble rester ouvert à toutes les configurations possibles. Alors que Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, créateur de ChatGPT, et espère vendre ses produits plus cher en intégrant l'IA de la startup, Nadella a confié à CNBC qu'il était ouvert à un retour d'Altman à la direction d'OpenAI. "Écoutez, c'est au conseil d'administration, à la direction et aux employés d'OpenAI de choisir", a déclaré ainsi Nadella. "Nous avons choisi de nous associer explicitement à OpenAI et nous voulons continuer à le faire, et évidemment, cela dépend du fait que les gens d'OpenAI y restent ou viennent chez Microsoft", a ajouté le CEO de Microsoft...

Agilent (+8,7%), le géant américain des instruments de mesure et solutions scientifiques qui avait réduit ses estimations financières annuelles l'été dernier, a cette fois rassuré les marchés. Agilent tablait sur des revenus allant de 6,80 à 6,85 milliards de dollars pour l'exercice, et a finalement publié hier soir un chiffre d'affaires de 6,83 milliards, stable en données consolidées et en hausse de 1,5% en organique. Le bénéfice net GAAP annuel a été de 1,24 milliard de dollars, pour un bpa de 4,19$ lui aussi stable. Le bénéfice ajusté par action a représenté 5,44$, au-dessus de la guidance qui allait de 5,40 à 5,43$.

Pour l'exercice fiscal 2024 juste entamé, Agilent envisage des revenus allant de 6,71 à 6,81 milliards, en retrait de 0,3 à 1,8%, et un bénéfice ajusté par action allant de 5,44 à 5,55$. Sur le seul premier trimestre, les revenus sont anticipés entre 1,555 et 1,605 milliard, pour un bpa ajusté de 1,2-1,23$. Le consensus était de 1,32$ de bpa ajusté et 1,67 milliard de revenus sur le trimestre, et de 5,61$ de bpa ajusté pour l'exercice pour 6,98 milliards de revenus. Les prévisions sont donc, objectivement, assez faibles...

Zoom Video Communications (stable), le géant californien des services de conférence à distance et collaboration mobile a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et rehaussé ses prévisions annuelles. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,14 milliard de dollars en augmentation de 3,2% en glissement annuel. Le consensus était de 1,12 milliard de dollars. Le bpa ajusté a été de 1,29$, contre 1,1$ de consensus de marché. Les revenus du trimestre entamé sont prudemment attendus entre 1,125 et 1,13 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action sur la période est espéré à 1,14$ contre 1,09$ de consensus. La société basée à San Jose, en Californie, a aussi relevé sa guidance de bénéfice par action entre 4,93 et 4,95$ pour l'exercice, contre 4,63 à 4,67$ auparavant. Les revenus sont attendus entre 4,506 et 4,511 milliards de dollars.

Keysight Technologies (-0,2%). Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe américain, qui fournit des instruments de mesure et de test et des logiciels, a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,99$ à comparer à un consensus de 1,87$ et un niveau de 2,14$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,31 milliard de dollars, juste en ligne avec les attentes, contre 1,44 milliard un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 226 millions de dollars, contre 299 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal 2024 de Keysight devrait se situer entre 1,235 et 1,255 milliard de dollars, contre 1,24 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,53 et 1,59$, contre 1,67$ pour le consensus de place.

Baidu (+1,9%), le moteur de recherche chinois coté à Wall Street a dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal. Le groupe a diversifié ses activités, en particulier dans le domaine de l'IA. Les revenus trimestriels ont augmenté de 6% à 34,4 milliards de yuans, environ 4,8 milliards de dollars. L'activité est donc très légèrement supérieure aux attentes de marché. Le bénéfice net a atteint 6,7 milliards de yuans sur ce trimestre clos en septembre, bien plus élevé que prévu. Le groupe poursuit l'intégration de son robot d'IA Ernie dans ses produits et monétise son chatbot. Le bénéfice ajusté trimestriel part du groupe a été de 7,3 milliards de yuans, environ 996 millions de dollars, soit 2,80$ par titre.

Lowe's (-3,1%), le détaillant américain rival de Home Depot a annoncé pour le trimestre clos début novembre des profits au-dessus des attentes, mais le groupe alerte concernant ses perspectives. Le détaillant en produits liés à la maison a dégagé sur la période close, son troisième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 3,27$ à comparer à un consensus de 3,03$. Les ventes à comparable ont décliné de 7,4% pour ce trimestre. Le bénéfice net a été de 1,8 milliard de dollars. Les ventes trimestrielles totales ont été de 20,5 milliards de dollars, contre 23,5 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Pour l'exercice, les ventes sont attendues désormais à 86 milliards environ, contre 87 à 89 milliards de dollars précédemment. La performance à comparable serait négative de 5%, contre un déclin précédemment anticipé de 2 à 4%. La marge opérationnelle ajustée annuelle est attendue à 13,3%, contre une guidance antérieure allant de 13,4 à 13,6%. Le bpa ajusté est attendu à 13$, contre 13,2 à 13,6$ auparavant.

Best Buy (-0,7%), le détaillant américain en produits électroniques, perd du terrain à Wall Street. Le groupe a indiqué en effet qu'il s'attendait à un recul des revenus plus conséquent que prévu sur l'année fiscale 2024 en cours. Il envisage désormais une baisse de l'activité à périmètre comparable allant de 6 à 7,5% sur l'exercice, contre -4,5 à -6% auparavant. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des ventes en déclin de 6,9% à comparable, un bénéfice dilué GAAP par action de 1,21$ et un bénéfice ajusté par action de 1,29$. Les revenus totaux ont été de 9,76 milliards de dollars, contre 10,59 milliards un an avant. La marge opérationnelle non-GAAP a reculé à 3,8%, contre 3,9% un an plus tôt. Le consensus était de 1,18$ de bpa ajusté trimestriel et 9,9 milliards de dollars de facturations.

Pour l'exercice 2024 dans son ensemble, les revenus sont attendus entre 43,1 et 43,7 milliards de dollars, soit une révision en baisse des estimations antérieures. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 6 et 6,30$, contre 6 à 6,40$ précédemment.

Medtronic (+4,6%) a revu en hausse ses estimations de bénéfices pour l'exercice, et ce pour la deuxième fois de l'année. Le groupe envisage une demande soutenue pour ses appareils médicaux. Il prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 5,13 à 5,19$ sur l'exercice. La croissance organique des ventes est désormais anticipée à 4,75%, contre 4,5% auparavant. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, clos fin octobre 2023, le groupe a réalisé des revenus de 8 milliards de dollars, en augmentation de 5,3% en données consolidées et de 5% en organique. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,25$. Le consensus était de 1,18$ de bpa ajusté pour 7,92 milliards de chiffre d'affaires...