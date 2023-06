Wall Street termine en hausse avec les banques

(Boursier.com) — Wall Street pointait en hausse en clôture sur le DJ (+0,80% à 34.122 points) et le S&P500 (+0,45% à 4.396 points) jeudi soir, tandis que le Nasdaq termine stable à 13.591 points. Les derniers indicateurs d'activité ont confirmé la solidité de l'économie US malgré un contexte persistant de taux d'intérêt élevés... Le PIB des Etats-Unis a ainsi progressé de 2% au premier trimestre en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 1,3%. Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 1,4% à 1,5%...

Le département du Commerce a en parallèle revu à la baisse la croissance de l'indice des prix de base (core PCE), à +4,9% en rythme annuel de janvier à mars, alors que le consensus de place le donnait inchangé par rapport à la précédent estimation, à +5%.

Les inscriptions au chômage ont par ailleurs diminué lors de la semaine au 24 juin, à 239.000 contre 265.000 (révisé) la semaine précédente, a encore annoncé ce jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 265.000 inscriptions au chômage. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,742 million lors de la semaine au 17 juin.

Du côté des taux, la Réserve fédérale continue de surveiller "très attentivement" la situation du secteur bancaire afin de corriger certaines vulnérabilités éventuelles, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial, a déclaré jeudi son président Jerome Powell : "Nous sommes très réticents à dire" si les turbulences dans le secteur sont derrière nous, a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence à Madrid de la Banque d'Espagne sur la stabilité financière. "Notre travail est de nous inquiéter"... Le patron de la Fed a admis que le secteur bancaire "présentait encore des fragilités en matière de financement", comme l'ont illustré en mars les retraits massifs de dépôts auprès notamment de Silicon Valley Bank, désormais en faillite.

Powell a aussi souligné que le capital des banques était globalement "solide et la liquidité très, très élevée", comme l'ont montré mercredi les derniers résultats concluants des tests de résistance des principaux établissements américains.

En ce qui concerne l'immobilier commercial, il a indiqué que "le travail à domicile a changé la donne". A l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, Jerome Powell avait expliqué que les prêts immobiliers commerciaux "restaient sous pression", mais qu'il était peu probable qu'ils menacent le système financier dans son ensemble...

Selon Citigroup, les petites banques détiennent 70% des prêts du marché de l'immobilier commercial. Plus de 1.400 milliards de dollars de prêts dans le secteur arriveront à échéance d'ici 2027 aux Etats-Unis, dont 270 milliards cette année, selon le fournisseur de données immobilières Trepp...

Sur le marché pétrolier, le WTI remonte autour des 70$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'euro revient juste sous les 1,09$ entre banques. Le Bitcoin se stabilise sur les 30.880$.

Les valeurs

Les titres des grandes banques de Wall Street progressent : Bank of America (+2,1%), Wells Fargo (+4,5%), JP Morgan (+3,5%), Goldman Sachs (+3%) et Morgan Stanley (+1,5%), après les résultats favorables du "stress test" annuel de la Fed qui démontrent que ces établissements ont "suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique". Les banques régionales Charles Schwab, M&T Bancorp, PNC Financial et PACWEST Bancorp remontent aussi...

Rappelons que le système financier s'est détendu outre-Atlantique depuis que la fin de partie a sonné pour First Republic Bank le mois dernier... Les régulateurs américains ont en effet conclu un accord pour la céder à JP Morgan Chase. Le sauvetage de l'établissement de San Francisco est survenu moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank après la liquidation de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies. Avec un bilan de 229,1 milliards de dollars et 103,9 milliards de dollars de dépôts, First Republic a constitué la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis (en termes d'actifs) après celle de Washington Mutual (déjà reprise par JPM) en 2008.

JP Morgan a repris l'essentiel des actifs de First Republic Bank, ainsi que l'ensemble des dépôts... "Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir, et nous l'avons fait", avait déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase. "Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle d'entreprise nous ont permis d'élaborer une offre pour mener la transaction de manière à en minimiser les coûts pour le Fonds de garantie des dépôts".

Pour le FDIC (fonds fédéral de garantie des dépôts), le coût de l'opération est estimé à environ 13 milliards de dollars. Aucune autre banque n'avait pu présenter une meilleure offre que JPMorgan pour l'ensemble de l'établissement fondé en 1985, racheté par Merrill Lynch en 2007, avant de redevenir public en 2010...

Amazon recule de 0,8%. Le "Prime Day", journée promotionnelle du groupe prévue du 11 au 12 juillet, devrait permettre d'accroître les ventes de quelque 12% par rapport à la même période d'il y a un an, estime dans une note JP Morgan.

Le vendeur en ligne a par ailleurs démenti tout intérêt sur le dossier Ocado en Bourse de Londres où le groupe britannique de commerce électronique reste suivi à la trace après avoir flambé dans la foulée de rumeurs faisant état de marques d'intérêts de géants technologiques...

Occidental Petroleum (+1,3%) est suivi de près alors que Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a annoncé avoir porté sa participation au capital à plus de 25% après un nouvel investissement d'environ 122,1 millions de dollars. Le producteur américain de pétrole et de gaz dans lequel Berkshire Hathaway continue donc de lourdement investir avait raté le consensus de marché sur le trimestre écoulé, de quoi semer le doute dans les esprits des investisseurs : Le groupe a rapporté une chute de près de moitié de son bénéfice du premier trimestre, sur fond de repli des cours du brut. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,09$, contre 1,24$ de consensus. Les ventes ont totalisé 7,23 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 7,37 milliards de consensus de place. Le bénéfice avant imposition des activités pétrole et gaz a été de 1,6 milliard de dollars, alors qu'il était attendu à 1,75 milliard.

La production quotidienne de pétrole et gaz au premier trimestre a pourtant grimpé à 1,22 million de barils, contre 1,08 million un an plus tôt, mais la pression sur les cours du brut a eu un effet contrariant sur les résultats du groupe.

Pfizer perd -0,4%, alors que le Credit Suisse a abaissé son conseil de "surperformance" à "neutre" sur le laboratoire américain qui avait pourtant dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre grâce à une forte demande pour ses médicaments nouvellement acquis et à une demande constante pour ses produits Covid. La société a cependant précisé s'attendre "à ce que 2023 soit une année de transition" pour ses produits Covid, avant un retour potentiel à la croissance en 2024...

Le fabricant de médicaments avait réaffirmé sa guidance d'un bpa annuel allant de 3,25$ à 3,45$. Pfizer a également maintenu ses prévisions de revenus annuels pour ses produits Covid d'environ 21,5 milliards de dollars provenant à la fois de son vaccin et de son traitement antiviral Paxlovid...

Visa (+2,8%). Le géant californien des cartes de paiement continue de faire son marché : Le groupe vient ainsi d'annoncer le rachat de la plate-forme brésilienne de technologie financière Pismo pour un milliard de dollars, en numéraire, afin de se renforcer en Amérique latine. Des sources proches du dossier affirmaient récemment que la transaction étaient sur le point de se faire après des "discussions avancées" entre les managements respectifs des deux groupes...

Pismo, dont le siège est à Sao Paulo, fournit des plateformes de paiement et bancaires basées sur le cloud.

Walt Disney (+0,1%). Le broker KeyBanc a abaissé son conseil sur la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne" dans la foulée de l'annonce du départ de la directrice financière Christine McCarthy, pour, officiellement, "raison médicale familiale". Cette dernière a en effet été une "dirigeante clé" de Disney pendant plus de deux décennies. Selon différentes sources de presse, McCarthy se serait opposée au directeur général de Disney, Robert Iger, et à d'autres cadres supérieurs au sujet de la stratégie du groupe, y compris le montant que Disney dépense pour le contenu et la restructuration récente qui, selon elle,ne serait pas allée assez loin pour rationaliser l'entreprise...

En février dernier, Iger avait réorganisé la société et créé trois unités principales, une pour les parcs à thème et les produits de consommation, une autre pour ESPN et une unité Disney Entertainment hébergeant les opérations cinématographiques et télévisuelles, ainsi que les services de streaming Disney+ et Hulu. McCarthy aurait fait pression pour que l'unité Disney Entertainment soit davantage consolidée afin d'améliorer les marges bénéficiaires et de donner à Disney une structure plus légère plus proche de Netflix, la mettant en désaccord avec la direction de l'unité.

Kevin Lansberry, actuellement vice-président exécutif et directeur financier de Disney Parks, Experiences and Products, entrera en fonction en tant que directeur financier par intérim à partir du 1er juillet...