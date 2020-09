Wall Street tente un sursaut laborieux

Wall Street tente un sursaut laborieux









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, qui avait encore souffert hier soir (-1,45% sur le DJIA et -1,99% sur le Nasdaq), tente de reprendre ses appuis ce jour. Le Dow Jones remonte de 0,78% à 27.750 pts, alors que le S&P500 avance de 0,56% à 3.358 pts. Le Nasdaq grappille 0,42% à 10.965 pts. Le baril de brut WTI évolue peu à 37,4$ (+0,2%), alors que le Brent fléchit de 0,3% à 39,9$. L'once d'or abandonne 0,4% à 1.956$.

Les marchés demeurent quoi qu'il en soit très dépendants des humeurs du Nasdaq et des grands noms technologiques de la cote, qui avaient décroché hier après un rebond mercredi. Les bons comptes d'Oracle publiés hier soir rassureront à moitié les opérateurs fébriles.

Les marchés pourront aussi trouver un peu de réconfort dans la prévision de Goldman Sachs, qui vient de relever à 'surpondérer' sa recommandation sur les bourses mondiales à un horizon de trois mois, évoquant une inflexion dans la croissance des profits des entreprises cotées et un possible rattrapage sur les 'cycliques'.

L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août 2020 est ressorti en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Il grimpe de 1,3% sur un an. Hors alimentation et énergie cette fois, le 'CPI' américain d'août progresse de 0,4% par rapport à juillet, contre +0,2% de consensus. Il s'apprécie de 1,7% en glissement annuel.

La balance budgétaire américaine du mois d'août sera quant à elle publiée dans la soirée, à 20 heures (consensus de 315 milliards de dollars de déficit).

Sur le front économique à l'international ce jour, l'indice final des prix à la consommation en Allemagne a décliné de 0,1% en août, lecture négative en ligne avec les attentes.

Au Royaume-Uni, le PIB est comme prévu ressorti en augmentation de 6,6% en juillet et sur un mois, poursuivant sa reprise.

En Italie, le taux de chômage est ressorti un peu plus léger que prévu à 8,3%, contre 8,4% de consensus.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore. Selon l'Université Johns Hopkins, 28,2 millions de cas ont désormais été confirmés au niveau mondial, dont 6,4 millions aux Etats-Unis, 4,56 millions en Inde et 4,24 millions au Brésil. 910.157 décès sont recensés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 191.791 aux Etats-Unis, 129.522 au Brésil et 76.271 en Inde.

L'Inde a dénombré 96.551 nouveaux cas confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, ce qui représente un nouveau record quotidien dans le pays depuis le début de l'épidémie, record par ailleurs assez proche de celui de la veille, selon le ministère fédéral de la Santé. Le bilan indien dépasse ainsi les 4,5 millions de cas et représente 76.271 décès, dont 1.209 morts recensées au cours des vingt-quatre dernières heures.

Le Brésil a recensé pour sa part 40.557 nouveaux cas et 983 décès supplémentaires en 24 heures, selon les données du ministère de la Santé. Le bilan y dépasse les 4,2 millions de cas pour 129.522 décès selon les données officielles.

Le nombre de cas en Amérique latine a dépassé hier les 8 millions, selon un décompte de Reuters. La moyenne quotidienne des nouveaux cas aurait reculé néanmoins à environ 67.173 au cours des sept derniers jours, contre 80.512 une semaine auparavant.

La Chine a recensé 15 nouveaux cas confirmés en 24 heures, concernant tous des personnes venues de l'étranger. C'est le vingt-sixième jour consécutif sans transmission locale en Chine, à en croire les données officielles de la Commission nationale de la santé. La Chine déclare 85.168 cas de contamination depuis l'apparition du virus (Chine continentale). L'épidémie y a fait 4.634 décès.

Le conflit sino-américain se poursuit par ailleurs sur divers fronts. Trump a indiqué qu'aucun délai ne serait toléré concernant ByteDance, maison-mère chinoise de TikTok sommée de vendre les activités américaines de l'application de partage vidéos. "TikTok sera soit vendu, soit fermé", a asséné le président américain. Trump avait ordonné le 15 août au Chinois de céder sous 90 jours les activités américaines de TikTok.

Les valeurs

Microsoft (+1%) / Oracle / Walmart. ByteDance a engagé des discussions avec Microsoft, mais a par ailleurs poursuivi Trump en justice, contestant l'interdiction. Le Chinois discuterait aussi avec Oracle ou Walmart. Bloomberg croit savoir que ByteDance ne serait pas en mesure de vendre les actifs concernés avant le 20 septembre.

Microsoft a indiqué ce jour que des pirates informatiques en lien avec la Russie, la Chine et l'Iran tenteraient d'espionner des proches de Donald Trump et de Joe Biden, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de novembre. C'est du moins ce que rapporte le vice-président de Microsoft, Tom Burt.

Oracle (+3%), le géant américain des logiciels d'entreprises, s'affiche au sommet à Wall Street, après des comptes supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal. Le directeur général du groupe software californien évoque des résultats "fantastiques", alors qu'Oracle a dépassé les attentes en termes de profits et de ventes. Le groupe constate une recovery des dépenses des clients, le télétravail ayant stimulé tout particulièrement les services cloud et les activités traditionnelles de licences.

Les revenus trimestriels totaux se sont appréciés de 1,6% en glissement annuel à 9,4 milliards de dollars, contre 9,2 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice net s'est amélioré à 2,25 milliards de dollars et 72 cents par action, contre 2,14 milliards de dollars et 63 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 93 cents, contre un consensus de 86 cents.

Tesla (stable) pourrait commencer à expédier des voitures fabriquées dans sa gigantesque usine de Shanghai vers d'autres marchés en Asie et en Europe. Selon les sources de Bloomberg, les Model 3 construites en Chine et destinées à être livrées à l'extérieur du pays pourraient être fabriquées en série au quatrième trimestre. Les marchés visés seraient Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Europe, où les clients doivent actuellement attendre la livraison de leur voiture fabriquée aux États-Unis. Les livraisons pourraient commencer dès la fin de cette année, ou début 2021.

L'usine principale de Tesla se trouve à Fremont, en Californie, où elle assemble les modèles S, X, Y et 3. C'est également là que la grande majorité des composants des véhicules sont fabriqués. L'entreprise californienne devrait également compter sa première manufacture en Europe l'an prochain puisqu'elle construit actuellement une usine à Berlin. Elon Musk espère démarrer la production de cette dernière à la mi-2021.

Boeing (+2%) a indiqué hier jeudi qu'il discutait avec la Federal Aviation Administration (FAA) américaine du nouveau défaut de fabrication identifié sur son 787 Dreamliner. Le problème est susceptible d'affecter 680 exemplaires de ce modèle, précise Reuters, reprenant les informations de la radio KOMO News de Seattle.

Tiffany (stable) s'accroche. L'Américain a annoncé que le projet d'acquisition par LVMH avait été approuvé par les autorités mexicaines et japonaises. Le géant français du luxe a pourtant confirmé hier encore que les conditions nécessaires à la réalisation de l'acquisition de Tiffany n'étaient pas réunies. LVMH va d'ailleurs saisir la justice américaine contre l'Américain.

Kroger (-1%), distributeur américain, a dépassé le consensus de profits sur le trimestre clos. Pour le second trimestre, les ventes ont également dépassé les attentes. Le bénéfice net est ressorti à 819 millions de dollars soit 1,03$ par titre, contre 297 millions de dollars et 37 cents par action un an avant. Le bpa ajusté a représenté 73 cents, supérieur au consensus FactSet.