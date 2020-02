Wall Street tente un sursaut après la purge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, qui dévissait hier soir (-3,56% sur le DJIA et -3,71% sur le Nasdaq) avec les craintes liées à la rapide propagation du coronavirus Covid-19 hors de Chine, reprend de la hauteur avant bourse ce mardi. Le S&P500 remonte de 0,5% et le Nasdaq de 0,7%, alors que l'indice historique Dow Jones gagne 0,4%. L'indice dollar recule de 0,1% à 99,2. Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise à environ 51,5$.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de décembre 2019 est ressorti proche des attentes. L'indice 20-city des vingt principales zones métropolitaines a grimpé de 0,4%, ajusté des variations saisonnières et en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place. Hors ajustements saisonniers, cet indicateur est ressorti stable par rapport au mois de novembre et en hausse de 2,9% en glissement annuel.

L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif à ces mêmes prix de l'immobilier, qui vient lui aussi d'être communiqué, a augmenté de 0,6% - contre un consensus de +0,3% - par rapport au mois précédent, après un gain de +0,3% en novembre.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de février 2020 sera révélé à 16 heures (consensus 132,5). L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de février sera connu à la même heure (consensus 13).

Robert Kaplan, patron de la Fed de Dallas, ainsi que Richard Clarida, vice-président de la Fed, s'exprimeront dans la journée.

L'indice boursier composite SSE chinois a reculé ce jour de 0,60% à 3.013 pts. La National Health Commission chinoise a confirmé 508 cas supplémentaires au titre de la journée de lundi, contre 409 un jour avant. Le nombre des cas contaminés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie atteint 77.658. 71 décès supplémentaires sont déplorés, portant le total à 2.663.

Les régions chinoises à moindre risque devraient pouvoir reprendre une activité normale avec la fin des mesures d'interdiction de déplacement, a estimé un responsable de l'organisme de planification du gouvernement chinois, cité par Reuters. Pékin pourrait donc se montrer plus souple dans son contrôle de l'épidémie afin d'en limiter l'impact sur l'économie, selon Ou Xiaoli de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Ainsi, les mesures de contrôle devraient être ajustées selon les zones.

En Corée du Sud, plus de 200.000 membres de la secte chrétienne Shincheonji sans doute à l'origine de l'épidémie locale de coronavirus vont être testés. Le nombre total de cas en Corée du Sud ressort à près d'un millier dont dix cas mortels. Sept cas sur dix seraient liés à la fameuse secte.

L'Italie estime que 229 personnes sont infectées, devançant désormais le Japon en termes de cas. Le Moyen-Orient est également frappé avec 12 morts en Iran et 61 infections.

Aux USA enfin, Donald Trump reste optimiste. "Aux États-Unis, le coronavirus est largement sous contrôle. Nous sommes en contact avec tout le monde et tous les pays concernés. CDC & World Health ont travaillé dur et très intelligemment. La Bourse commence à me paraître très belle!", a lancé le président américain sur Twitter, alors que la Maison blanche a transmis au Congrès une demande pour un budget de 2,5 milliards de dollars dédié à la lutte contre le virus - dont plus d'un milliard pour la mise au point du vaccin.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Dans l'actualité économique ce jour en Europe, le PIB final allemand du quatrième trimestre est ressorti comme prévu au point mort, avec une croissance nulle confirmée en comparaison du trimestre antérieur et une progression de 0,3% en glissement annuel. Ces chiffres sont conformes à l'estimation préliminaire.

Les valeurs

HP Inc ne semble plus frontalement opposé à un éventuel rapprochement avec Xerox, qui convoite le fabricant américain de PC depuis des mois. A l'occasion de la publication des comptes du 1er trimestre fiscal de HP Inc, le patron du groupe a entrouvert lundi soir la porte à Xerox, tout en imposant des conditions strictes. Le directeur général de HP, Enrique Lores, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, a indiqué lundi lors d'un conférence téléphonique que HP "tend la main à Xerox pour explorer s'il est possible de créer une combinaison qui crée de la valeur pour les actionnaires de HP, et qui serait positive pour le plan stratégique et financier de HP".

Dans un entretien avec l'agence 'Reuters', M. Enrique a toutefois estimé qu'il y avait de nombreux obstacles à franchir avant d'envisager un possible rapprochement, et a répété qu'il considérait l'offre de Xerox "biaisée et irresponsable". Les problèmes sont liés à une combinaison de facteurs, a-t-il ajouté, à savoir "le prix (pas assez élevé : ndlr), la structure capitalistique et les estimations de synergies". Par ailleurs, HP a publié lundi soir un chiffre d'affaires de 14,62 milliards de dollars au 1er trimestre fiscal, en légère baisse de 0,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, et conforme au consensus des analystes. Le bénéfice par action ajusté des éléments non récurrents, est ressorti très supérieur aux attentes, à 65 cents contre seulement 54 cents attendus. Le groupe a annoncé une forte hausse de son programme de rachat d'actions. Il passe de 5 Mds$ à 15 Mds$, ce qui constitue une façon de se protéger face à l'offensive de Xerox.

Intuit, le géant américain des solutions de gestion et de comptabilité, a annoncé l'acquisition du rival Credit Karma pour 7,1 milliards de dollars. Credit Karma est un site de finance personnelle dont les revenus ont progressé de 20% à environ un milliard de dollars en 2019. L'opération est composée de cash et d'actions. Ce deal, qui avait déjà fait l'objet de rumeurs de marché, est le plus important de l'histoire d'Intuit, connu pour ses solutions TurboTax et Quickbooks. Intuit a aussi publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,16$, à comparer à un consensus de 1,03$ et en croissance de 16% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 1,7 Md$, contre 1,68 Md$ de consensus et 1,5 Md$ un an plus tôt. "En réunissant nos forces avec Credit Karma, nous pourrons créer un assistant financier personnalisé permettant aux consommateurs de trouver le bon produit financier", a résumé Sasan Goodarzi, CEO d'Intuit.

Mastercard cède du terrain avant bourse à Wall Street, le groupe ayant prévenu que l'épidémie de coronavirus Covid-19 allait affecter ses revenus. Ainsi, selon les estimations du fournisseur de systèmes de paiement et retrait, le nouveau coronavirus devrait amputer de 2 à 3 points de pourcentage ses revenus du 1er trimestre fiscal, du fait de l'impact sur le tourisme et les voyages. Fin janvier, le groupe de Purchase disait anticiper des revenus annuels en croissance d'un peu plus de 10% ('low-teens') hors effets de change ou acquisitions. Le groupe estimait alors que la croissance du premier trimestre devrait être inférieure à la tendance annuelle d'environ 2 points de pourcentage, du fait des rabais et incentives. Dans les circonstances actuelles, Mastercard n'envisage plus qu'une croissance de 9 à 10% sur le premier trimestre, hors effets de change et de croissance externe.

United Airlines saisit l'argument du coronavirus Covid-19 pour retirer sa guidance financière annuelle de revenus 2020. La compagnie aérienne américaine estime que l'épidémie actuelle de coronavirus est trop imprévisible pour établir de manière fiable des estimations et pour s'assurer que la guidance émise il y a deux mois soit encore accessible. United juge, dans une information à la Securities and Exchange Commission, que l'éventail des scénarios possibles est trop large pour fournir des indications sur les résultats à l'heure actuelle. Pour le seul premier trimestre, le transporteur aérien pense que les annulations de vols vers la Chine ne devraient en revanche pas affecter ses résultats, grâce aux économies faites notamment sur le carburant, ainsi que sur d'autres postes de dépenses. Ainsi, United table toujours sur un bpa ajusté du premier trimestre situé entre 75 cents et 1,25$. A plus long terme, la compagnie pense être dans une bonne position pour délivrer une croissance des résultats en 2021 et par la suite.

Boeing, le colosse américain de l'aéronautique, vient enfin d'enregistrer sa première commande de l'année ! La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings va ainsi acquérir 15 appareils 787 Dreamliner supplémentaires, ce qui représente un prix catalogue de cinq milliards de dollars. La commande est assortie d'options sur cinq autres avions. Les appareils doivent remplacer des Boeing 777 actuellement en opération. La transaction porte sur 11 appareils 787 de la version 10 et 9 appareils 787-9 de Boeing, les entrées en service s'échelonnant entre 2022 et 2025. Le Japonais ANA était le premier à faire voler des 787 dans sa flotte, et devrait également être le premier à disposer d'une flotte de 787 de plus d'une centaine d'appareils.

Home Depot, le leader américain de la distribution de produits d'ameublement, a livré ce mardi des résultats supérieurs aux attentes de marché, confirmant au passage ses prévisions annuelles. La chaîne a ainsi réalisé, pour son quatrième trimestre fiscal clos début février 2020, des ventes en retrait de 3% en données consolidées à 25,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, ainsi qu'une croissance à périmètre constant de 5,2% à comparer à un consensus de 4,8%. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 2,48 milliards de dollars soit 2,28$ par titre, contre 2,34 milliards de dollars et 2,09$ par action un an auparavant. Le consensus sur la période était logé à 2,1$ de bpa. Le groupe réitère sa guidance annuelle de revenus, tablant sur une croissance à comparable de 3,5 à 4%. Le bénéfice annuel devrait augmenter de 2% à 10,45$ par titre, estime le distributeur.

Expedia, voyagiste en ligne de Seattle exploitant notamment Expedia.com ou Hotels.com, va supprimer 3.000 postes dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. 500 postes du siège social sont concernés. Ainsi, le groupe va réduire de 12% environ ses effectifs et supprimer certains projets, activités et équipes afin de se recentrer et d'affiner son organisation. Eric Hart, le directeur financier du groupe, estime pour sa part entre 30 et 40 millions de dollars l'impact sur les résultats d'Expedia de l'épidémie actuelle de coronavirus Covid-19. Barry Diller, président du conseil, ainsi que son vice-président Peter Kern, avaient annoncé précédemment un plan d'économies de 300-500 millions de dollars sur l'année 2020.

Toll Brothers, Salesforce.com et Virgin Galactic, publient également ce jour leurs comptes trimestriels.