Wall Street tente un rebond, espoirs de relance

(Boursier.com) — Wall Street se redresse avant bourse ce mercredi, après deux séances éprouvantes sur fond de plongeon des cours du pétrole. Le S&P500 gagne 1,5% et le Nasdaq 1,3%. Les marchés profitent du léger sursaut des prix de l'or noir, ainsi que des espoirs de relance économique outre-Atlantique. Le baril de brut WTI pour juin rebondit de 10% à 12,8$, tandis que le Brent de la mer du Nord prend désormais 5% à 20,3$.

Dans l'actualité économique ce jour, l'indice FHFA (Federal Housing Finance Agency) relatif aux prix de l'immobilier pour le mois de février 2020 est ressorti en hausse de 0,7%, contre un consensus de +0,4% en comparaison du mois antérieur. La croissance des prix atteint 5,7% sur un an.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 17 avril sera annoncé à 16h30... Du côté des résultats, Alcoa, JetBlue, TD Ameritrade, Delta Air Lines, AT&T, Biogen, Interpublic et Xerox, comptent parmi les nombreuses annonces du jour.

Les Etats-Unis comptent environ 800.000 cas de contamination au coronavirus. Ce bilan a doublé en près de deux semaines selon Reuters. Les USA sont ainsi le pays le plus frappé par le 'SARS-CoV-2', avec quatre fois plus de cas qu'en Espagne. Les décès ont progressé hier de plus de 2.000 sur 24 heures à près de 45.000. L'Etat de New York reste le plus touché, avec la moitié des décès américains. D'autres foyers sont recensés à Chicago, Boston ou encore Philadelphie.

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, pour la 2ème séance consécutive, alors que le krach pétrolier s'est poursuivi et que le secteur technologique a souffert de l'annonce par Donald Trump d'un gel temporaire de l'immigration aux Etats-Unis. Après l'effondrement lundi des cours du pétrole WTI pour livraison en mai, le contrat à terme de juin sur le brut américain s'est écroulé à son tour. A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,67% à 23.018 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 3,07% à 2.736 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 3,48% à 8.263 pts.

Le krach pétrolier débuté lundi a assombri le climat sur les marchés boursiers, qui se projetaient déjà vers un redémarrage économique, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, où les mesures de confinement commencent à être levées. Mais après l'espoir d'une sortie de la crise du coronavirus à partir de la mi-2020, les investisseurs s'inquiètent d'une récession mondiale de plus longue durée, comme le suggèrent les cours du pétrole, dont le plongeon témoigne d'anticipations bien sombres pour la demande mondiale de matière premières.

Les cours du brut n'ont pas profité mardi de l'annonce par Donald Trump d'un projet de plan de soutien à l'industrie pétrolière américaine. Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI, qui avait plongé en terrain négatif lundi, à -37,63$ le baril, a rebondi mardi pour finir à 10,01$ sur le marché Nymex. Ce contrat étant arrivé à échéance ce mardi soir, ce chiffre est désormais peu significatif.

Toutefois, le contrat le plus négocié désormais, celui des livraisons de juin, a lui aussi décroché spectaculairement mardi. Le contrat à terme de juin sur le WTI a ainsi fini sur une chute de 43,4%, tombant à 11,57$ le baril... Le Brent pour livraison en juin a aussi plongé, de 24,4%, pour revenir à 19,33$.

A plus long terme, les investisseurs restent très pessimistes pour les prix du pétrole américain. Rappelons que début 2020, le cours du WTI évoluait à plus de 60$ le baril, un niveau déjà considéré comme insuffisant pour assurer la pérennité de l'industrie pétrolière mondiale.

Sur le front du coronavirus, les Etats-Unis continuent de préparer la levée progressive des mesures de restriction liées au coronavirus, qui sera déterminée Etat par Etat. Les négociations en cours depuis une semaine au Congrès en vue d'adopter un nouveau plan de soutien à l'économie, ont abouti mardi soir au Sénat à un accord entre républicains et démocrates.

Le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars, sera ainsi complété par un nouveau plan de près de 500 Mds$. Le sénateur républicain Mitch McConnell a indiqué mardi soir à la presse qu'un accord bipartisan a été conclu pour consacrer 484 Mds$ supplémentaires au programme de paiement des salaires dans les secteurs les plus touchés (Paycheck Protection Program, ou PPP), une sorte d'équivalent du chômage partiel mis en place en France. Le "CARES Act" avait prévu 350 Mds$ pour ce programme, mais il s'est retrouvé très vite à court de capitaux, la semaine dernière, face à une très forte demande de PME frappées par les mesures de restriction prises face au Covid-19.

Les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 814.000 cas de Covid-19 et environ 43.800 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès se confirment, notamment à New York. Dans le monde, plus de 2,54 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 175.000 personnes sont décédées du coronavirus.

Donald Trump, qui se montre très pressé de faire redémarrer l'économie américaine a inquiété les marchés en annonçant dans la nuit de lundi à mardi son intention de suspendre temporairement l'immigration aux Etats-Unis afin de favoriser l'emploi des Américains durement touchés par le chômage lié aux mesures anti-Covid-19.

"A la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS concitoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis", a tweeté le président américain.

Les secteurs de l'agriculture et de la santé, très dépendants de la main d'oeuvre étrangère, seront exemptés de cette mesure, selon de sources cités par 'Reuters'. Cette annonce a cependant jeté un froid dans le secteur technologique, la Silicon Valley étant un très important employeur d'ingénieurs étrangers, venus notamment d'Inde, de Chine et d'Europe. L'indice sectoriel S&P des technologiques a subi la plus forte baisse mardi à Wall Street, en recul de 4,1%...

Les "technos" ont aussi été affectées par les résultats du géant informatique IBM, dont les ventes et les bénéfices ont reculé au 1er trimestre, et qui a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de 2020 en raison des incertitudes concernant la pandémie de coronavirus. Les investisseurs redoutent que les comptes de l'ensemble du secteur ne révèlent un impact plus important que prévu au 1er trimestre, qui n'a pourtant été affecté que sur le mois de mars par les mesures de confinement... Le 2e trimestre devrait être encore durement touché, avec une chute des commandes pour les "technos" et une baisse des revenus publicitaires pour les valeurs internet.

Texas Instruments, le géant américain des semi-conducteurs, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos et livré des estimations en ligne avec les anticipations de marché. TI a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars soit 1,24$ par titre, contre 1,22 milliard de dollars et 1,26$ par action un an auparavant. Les revenus se sont tassés à 3,33 milliards de dollars contre 3,59 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était situé à 1,01$ de bénéfice par action et 3,18 milliards de revenus. Rich Templeton, PDG du groupe, estime qu'avec une "récession Covid-19" probablement à venir et une visibilité réduite sur la demande des clients, il convient d'utiliser le modèle de la crise financière de 2008 pour évaluer les perspectives du second trimestre. Le bpa T2 est anticipé ainsi entre 64 cents et 1,04$, pour des revenus allant de 2,61 à 3,19 milliards.

Au premier trimestre 2020, Netflix a séduit près de 16 millions de nouveaux abonnés dans le monde, un record, à la faveur des mesures de confinement prises par les autorités de nombreux pays pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Avec 15,77 millions de nouveaux abonnés payants, le géant américain de la vidéo en streaming a ainsi dépassé de loin ses propres prévisions (+7 millions d'abonnés) et ceux des analystes qui tablaient sur un ajout de 8,2 millions d'abonnés. Le précédent record datait du 1er trimestre 2019, avec 9,6 millions de nouveaux abonnés.

Le bénéfice net du groupe a atteint 709 millions de dollars au 1er trimestre (1,57$ par action), multiplié par plus de deux par rapport aux 344 M$ (0,76$ par action) affichés un an plus tôt. Les ventes ont grimpé à 5,77 milliards de dollars, contre 4,52 Mds$ au 1er trimestre 2019 (+27,6%). Le consensus des analystes établi par le cabinet FactSet attendait un bénéfice par action un peu supérieur, de 1,64$, et des revenus de 5,75 Mds$.

Malgré le bond spectaculaire des nouveaux abonnés, qui avait été en grande partie anticipé par les marchés, les investisseurs s'interrogent sur la capacité de Netflix à continuer à satisfaire son vaste auditoire par de nouveaux contenus propres (séries, films, documentaires) dans un environnement difficile et très concurrentiel (Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ notamment).

Les mesures prises pour freiner le Covid-19 ont entraîné l'interruption des tournages à Hollywood, même si les autres activités post-tournage (effets spéciaux...) et la post-production ont pu se poursuivre en télétravail.

Compte-tenu du matériel déjà filmé (dont "Space Force" avec Steve Carell, "Too Hot to Handle," "BlackAF") et d'acquisitions de films déjà bouclés (dont "The Lovebirds" et "Enola Holmes"), Netflix a assuré dans un message à ses actionnaires que "nous prévoyons de continuer à offrir une énorme variété de nouveaux titres en 2020 et 2021".

Facebook va racheter 10% du capital de Jio Platforms, une filiale numérique de l'Indien Reliance, pour un montant chiffré à 5,7 milliards de dollars.

Expedia, le géant du voyage en ligne, serait d'après le bien renseigné Wall Street Journal en discussions avancées en vue d'une cession d'une part de son capital aux fonds d'investissement Silver Lake, Apollo Partners et Apollo Global Management, pour un montant voisin d'un milliard de dollars.

United Airlines a dévoilé hier son projet d'augmentation de capital, visant à lever un milliard de dollars. Confronté de plein fouet à la crise du coronavirus, le transporteur aérien américain a indiqué que l'émission de titres se ferait au prix de 26,50 dollars par action, une décote de 5% sur la clôture d'hier.

Snap Inc devrait flamber à Wall Street. La maison-mère de Snapchat a publié un chiffre d'affaires trimestriel et un nombre d'utilisateurs supérieurs aux attentes. Le groupe, qui bénéficie visiblement du confinement, a réalisé des revenus trimestriels en vive hausse de 44% à 462 millions de dollars, malgré une plus faible croissance en mars, mois durant lequel les annonceurs ont resserré leurs budgets. Le consensus, qui était de 429 millions de dollars, est largement dépassé. La perte nette trimestrielle s'est élevée à 306 millions de dollars, 21 cents par titre, contre 310 millions un an avant. Le revenu moyen par utilisateur a représenté 2,02$ sur le trimestre, contre 1,68$ un an plus tôt. Compte tenu des incertitudes liées à la crise, le groupe s'abstient de fournir ses habituelles prévisions pour le trimestre entamé. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Snapchat au premier trimestre a grimpé de 20% à 229 millions.

Thermo Fisher Scientific, le géant américain des instruments analytiques, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices ainsi que des revenus dépassant les attentes. Le bénéfice net s'est établi à 788 millions de dollars soit 1,97$ par titre, contre 815 millions de dollars et 2,02$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,94$, contre 2,81$ sur la période comparable de l'an dernier et 2,8$ de consensus. Les revenus ont progressé de 2% à 6,23 milliards de dollars, contre 6,17 Mds$ de consensus. "Nous vivons clairement une période sans précédent, et la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance du travail que nous effectuons", a déclaré le directeur général Marc Casper.

AT&T, l'opérateur télécom américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des comptes inférieurs aux attentes de marché du fait de l'épidémie de coronavirus. Le groupe a réalisé un bénéfice net trimestriel de 4,6 milliards de dollars et 63 cents par titre, contre 4,1 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 84 cents, contre 86 cents un an avant et 85 cents de consensus FactSet. Les revenus ont corrigé à 42,8 milliards de dollars, contre 44,8 milliards sur la période correspondante de l'an dernier, et 44,2 milliards de consensus. WarnerMedia et les revenus vidéo domestiques ont plombé les résultats, alors que les activités wireless ont bien résisté quant à elles. La compagnie retire pour finir sa guidance financière, du fait des incertitudes relatives à l'impact de la pandémie.

Delta Air Lines, qui brûlait 100 millions de dollars de trésorerie par jour fin mars, espère diviser ce montant par deux d'ici la fin juin après être tombé dans le rouge au premier trimestre. La compagnie aérienne américaine, dont les capacités ont été réduites de 85% ce trimestre, a essuyé une perte nette ajustée de 326 M$ ou 51 cents par action au cours des trois premiers mois de l'année contre un profit de 639 M$ ou un bpa 96 cents un an plus tôt. Les revenus ont reculé de 16% à 8,59 Mds$ et la recette unitaire s'est effritée de 13%.

La société prévoit de terminer le deuxième trimestre avec environ 10 milliards de dollars de liquidités. Delta, qui emploie 90.000 personnes, précise que 37.000 ont accepté de prendre un congé sans solde de courte durée pour aider l'entreprise à surmonter la crise. 650 avions du transporteur sont actuellement immobilisés pour faire face à une situation sans précédent dans l'industrie aéronautique.

Kimberly-Clark a profité des achats de précaution liés à l'épidémie de coronavirus. Le bénéfice net du premier trimestre a représenté 660 millions de dollars soit 1,92$ par titre, contre 454 millions un an avant. Le bénéfice ajusté a atteint 2,13$, contre un consensus de seulement 1,98$ selon FactSet. Les revenus ont dépassé les 5 milliards de dollars, contre 4,63 milliards un an avant et 4,86 milliards de consensus de place. La compagnie retire tout de même sa guidance 2020 du fait des incertitudes liées à la pandémie. Les rachats d'actions sont suspendus pour l'heure. Le programme de restructuration est étendu, pour des charges allant jusqu'à 1,9 Md$.

Biogen décroche avant bourse à Wall Street, alors que le géant biotechnologique américain a pourtant annoncé pour le premier trimestre des comptes dépassant les attentes. Le bénéfice net a atteint 1,39 milliard de dollars, soit 8,08$ par titre, contre 1,41 milliard de dollars un an plus tôt et 7,7$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 1% à 3,53 milliards de dollars, contre 3,49 milliards de dollars un an avant et 3,41 milliards de consensus. Le management admet quoi qu'il en soit que la pandémie actuelle du coronavirus apporte des risques inattendus et potentiellement impossibles à quantifier pour l'activité. Le groupe du Massachusetts se montre donc très prudent, malgré ce solide premier trimestre fiscal.