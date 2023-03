Wall Street tente un rebond avec les bancaires

(Boursier.com) — Après deux semaines éprouvantes dominées par la crise bancaire, Wall Street tente de se ressaisir avant bourse ce lundi, la hausse étant dominée... par les valeurs financières. Le S&P 500 s'adjuge 0,6% en pré-séance, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 0,3%.

Les investisseurs espèrent de nouvelles mesures de stabilisation du secteur bancaire, alors que dans le même temps, les actifs de la Silicon Valley Bank ont trouvé preneur après une laborieuse recherche. Les valeurs des banques régionales en profitent, de même que celles des grandes banques. Les valeurs de la fragile First Republic et de First Citizens Bancshares - le repreneur de la majeure partie des actifs de la Silicon Valley Bank - se distinguent...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 2,2% à 70,8$. L'once d'or perd 1,8% à 1.966$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique à Wall Street ce lundi, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de mars sera communiqué à 16h30 (consensus -10,5 selon FactSet). Le gouverneur de la Fed Philip Jefferson interviendra par ailleurs dans la soirée, à propos de "l'implémentation et de la transmission de la politique monétaire".

Les autorités américaines envisageraient par ailleurs d'étendre leur facilité de prêt d'urgence pour les banques américaines de manière à donner à First Republic Bank, banque régionale extrêmement fragilisée, plus de temps pour consolider son bilan... Les principaux régulateurs américains ont déclaré, après une réunion vendredi, que bien que certaines banques domestiques soient en difficulté, le système financier dans son ensemble resterait solide. First Citizens Bancshares a accepté quant à elle ce lundi de récupérer tous les dépôts et prêts de la Silicon Valley Bank, qui avait été saisie auparavant par les régulateurs US.

Plus tôt ce jour, notons que l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a dépassé les attentes pour le mois de mars, à 93,3, contre 91,1 le mois précédent et un consensus de 91,2 selon FactSet. La composante évaluation actuelle augmente de 1,5 point à 95,4 points (94,1 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 91,2 points contre 88,5 un mois avant (88,3 de consensus).

Demain mardi aux USA, les opérateurs suivront la balance du commerce international de biens, les stocks de grossistes, les indices des prix de l'immobilier FHFA et S&P Case-Shiller, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Michael Barr, vice-président de la Fed pour la supervision, interviendra par ailleurs demain. Les chiffres finaux du PIB américain du quatrième trimestre seront connus jeudi. Les investisseurs surveilleront enfin de près vendredi les données sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (indice ajusté 'core PCE'), mesure préférée de la Fed des pressions sous-jacentes sur les prix.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait laisser ses taux inchangés entre 4,75 et 5% le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Cette hypothèse affiche 62% de probabilité, contre 38% pour une hausse d'un quart de point.

Notons que Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, s'exprimant sur CBS durant le week-end, a estimé que le récent stress bancaire et la possibilité d'un impact fort sur le crédit amenaient les États-Unis plus près de la récession. "C'est quelque chose que nous surveillons de très, très près", a ajouté Kashkari, qui se refuse toutefois à estimer quel impact cela pourrait avoir sur la politique monétaire. Le responsable note en effet que le stress financier n'a encore que deux semaines. Il y aurait selon lui déjà des signes préoccupants, mais le flux des retraits semblerait avoir ralenti. "Une certaine confiance se rétablit parmi les petites banques et les banques régionales", ose même Kashkari. En même temps, "nous avons vu que les marchés des capitaux ont été en grande partie fermés au cours des deux dernières semaines. Si ces marchés des capitaux restent fermés parce que les emprunteurs et les prêteurs restent nerveux, alors cela me dirait, d'accord, cela va probablement avoir un impact plus important sur l'économie".

Parmi les avis de brokers du jour ce lundi à Wall Street, de sources de marché, Baird a dégradé Caterpillar à 'sous-performance', craignant un ralentissement substantiel des projets non résidentiels petits et moyens du fait des difficultés des banques régionales. KeyCorp bénéficie en revanche d'un conseil favorable de Citigroup, qui passe à l'achat et voit un potentiel à 20$. Enfin, UBS a relevé son conseil à l'achat sur Pinterest et voit 25% d'upside si le réseau social améliore sa stratégie en matière de publicité.

Les valeurs

First Citizens Bancshares va récupérer une grande partie des 'restes' de la Silicon Valley Bank, un peu plus de deux semaines après son effondrement qui a secoué le système financier américain. La banque de Raleigh, en Caroline du Nord, capitalisait 8,4 milliards de dollars à Wall Street vendredi soir. L'acquisition "confirme l'engagement de First Citizens à soutenir les déposants et les emprunteurs de la Silicon Valley Bank", ajoute le groupe. La transaction est structurée pour préserver la solide situation financière de First Citizens. La société combinée reste ainsi "résiliente et sécurisée avec un portefeuille de prêts et une base de dépôts diversifiés", insiste la banque. La combinaison s'appuie sur l'expertise significative et les franchises renommées de First Citizens pour répondre aux besoins d'une clientèle plus large. Cela permettra à First Citizens de "s'appuyer sur son expérience des pôles d'innovation en tirant parti de la force de la Silicon Valley Bank au service des secteurs du capital-investissement, du capital-risque et de la technologie".

La transaction "réunit les atouts complémentaires des capacités de banque commerciale et de banque privée du marché intermédiaire des deux banques et tire parti de plateformes, de partenaires fournisseurs et de technologies communs". Une approche prudente de gestion des risques "continuera de protéger les clients et les actionnaires à travers tous les cycles économiques et conditions de marché", selon First Citizens.

Frank B. Holding, Jr., PDG de First Citizens, a déclaré : "First Citizens a une réputation de solidité financière, de service client exceptionnel et de prêt prudent qui s'étend sur 125 ans. Nous nous sommes associés à la FDIC pour mener à bien plus de transactions assistées depuis 2009 que toute autre banque, et nous apprécions la confiance que la FDIC nous accorde une fois de plus. Nous sommes impatients de nouer des relations avec nos nouveaux clients et de positionner notre entreprise pour un succès continu alors que nous affirmons notre engagement à soutenir l'intégrité de le système bancaire de notre pays".

Dans le cadre de l'accord, First Citizens Bank assumera des actifs de Silicon Valley Bridge Bank de 110 milliards de dollars, des dépôts de 56 milliards de dollars et des prêts de 72 milliards de dollars, sur la base des dernières informations fournies par la FDIC. First Citizens Bank recevra en outre une ligne de crédit disponible de la FDIC à des fins de liquidités éventuelles. En outre, First Citizens Bank a conclu un accord de partage des pertes avec la FDIC afin de fournir une protection supplémentaire contre les pertes de crédit potentielles. First Citizens Bank n'acquerra aucun des actifs, actions ordinaires, actions privilégiées, dettes ou n'assumera aucune autre obligation de SVB Financial Group, l'ancienne société holding de Silicon Valley Bank.

First Republic bondit avant bourse à Wall Street. La Fed pourrait étendre sa facilité de prêt d'urgence pour fournir plus de soutien aux banques, selon Bloomberg. Des personnes connaissant la situation ont indiqué que si l'expansion s'appliquerait à tout le monde, l'idée serait l'une des nombreuses que les autorités envisageraient pour donner à First Republic Bank, l'un des établissements actuellement les plus fragiles parmi les banques moyennes américaines, plus de temps pour consolider son bilan. L'expansion du programme de liquidités serait adapté au prêteur. L'article indique que quelles que soient les mesures de soutien potentielles, les responsables continuent d'autoriser First Republic à rechercher un accord.

BioNTech, le laboratoire allemand coté à Wall Street, partenaire de Pfizer dans les vaccins anti-covid, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus totaux de 4,28 milliards d'euros, contre 5,53 milliards un an avant. Le bénéfice net a régressé à 2,28 milliards d'euros, soit 9,26 euros par titre, contre 3,17 milliards d'euros et 12,18 euros par action un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont été de 17,3 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 9,43 milliards d'euros et un bénéfice par action de 37,77 euros. Ainsi, le groupe a plutôt bien résisté, étendant par ailleurs son pipeline d'oncologie à 20 programmes et 24 essais cliniques en cours. Environ 2 milliards de doses de Comirnaty ont été facturées en 2022, dont environ 550 millions de doses de vaccins bivalents Covid-19 adaptés Omicron. Le groupe affichait 13,9 milliards d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période. Il anticipe l'autorisation d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 0,5 milliard de dollars sur le reste de l'année 2023.

Pour l'année fiscale 2023, BioNTech estime que ses revenus de vaccins covid devraient atteindre environ 5 milliards d'euros.

Walgreens Boots Alliance reste sous surveillance à Wall Street, alors que selon le 'Mail on Sunday', la chaîne pharmaceutique américaine serait sous pression en vue d'une scission. Des experts de l'industrie ont indiqué au Mail on Sunday que des investisseurs et membres du conseil d'administration désiraient que le président Stefano Pessina cède ou introduise en bourse Boots, peut-être d'ici la fin de l'année, et recentre l'entreprise sur les États-Unis, les autres opérations de Boots et WBA en Europe étant considérées comme "une distraction". Ces mêmes investisseurs et membres du conseil voudraient que Walgreens mette en oeuvre une stratégie davantage axée sur les soins de santé privés aux États-Unis que sur le commerce de détail traditionnel. Citant apparemment des sources, le Mail on Sunday rapporte que Pessina est favorable à une scission, mais ne voudrait pas aller trop vite.

Salesforce pourrait supprimer encore plus d'emplois, selon Bloomberg. Dans une interview, le COO Brian Millham a déclaré que l'entreprise continuait de se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité, mais le consultant avec lequel l'entreprise travaille n'a pas encore fourni de recommandations finales. Le groupe avait rappelons-le annoncé en début d'année son intention de réduire ses effectifs de 10% environ. Le géant software américain disait alors avoir embauché trop de personnel. Salesforce comptait environ 80.000 salariés au moment des annonces en janvier. La restructuration déjà dévoilée doit être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024. Le groupe prévoit aussi de réduire son espace de travail. Par ailleurs, le groupe a indiqué ce jour que l'investisseur activiste Elliott Management avait décidé de ne pas nommer d'administrateurs au conseil, prenant note des solides bénéfices et des initiatives de transformation pour 2024.

Microsoft menace de restreindre ou de couper l'accès à ses données de recherche sur internet concédées sous licence à certains rivaux, s'ils ne cessent pas de les utiliser comme base pour leurs propres outils d'intelligence artificielle. C'est ce qu'indique du moins Bloomberg, citant des sources proches de la question.

Carnival grimpe à Wall Street après sa mise à jour financière du premier trimestre. Le groupe déplore encore une perte ajustée de 690 millions de dollars et 55 cents par titre, mais cela dépasse la guidance de décembre. L'Ebitda ajusté atteint 382 millions de dollars, meilleur qu'attendu. Les revenus totalisent 4,4 milliards et remontent à 95% des niveau pré-pandémiques de 2019. La société a enregistré les volumes de réservations les plus élevés de tous les trimestres de son histoire, battant des records de réservations pour les segments Amérique du Nord et Australie (NAA) et Europe. Le total des dépôts des clients a atteint un record au premier trimestre à 5,7 milliards de dollars (au 28 février 2023), dépassant de 16% le précédent record du premier trimestre de 4,9 milliards de dollars (au 28 février 2019). Le cash flow des opérations est ressorti positif au premier trimestre. Le trimestre s'est terminé avec 8,1 milliards de dollars de liquidités.