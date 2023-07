Wall Street tente un rebond avec Intel

(Boursier.com) — Wall Street, qui a connu hier une séance mouvementée, effaçant la totalité de son rallye pour terminer dans le rouge malgré un PIB solide et un bond de Meta, est attendu assez nettement dans le vert pour l'heure avant bourse avec Intel. Le Nasdaq gagne 1,1% en pré-séance, le S&P 500 prend 0,6% et le Dow Jones 0,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 0,1% à 80$. L'once d'or grappille 0,4% à 1.954$. L'indice dollar perd 0,3% face à un panier de devises de référence.

Selon le rapport du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juin 2023 se sont établis en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus FactSet et +0,5% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les dépenses personnelles de consommation des ménages ont augmenté de 0,5% en comparaison du mois précédent, contre 0,4% de consensus et 0,2% un mois plus tôt. L'indice des prix ajusté dit "core PCE" a augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, en ligne avec le consensus, soit une hausse de 4,1% sur un an.

L'indice du coût de l'emploi au deuxième trimestre aux USA s'est affiché en augmentation de 1% d'un trimestre sur l'autre, contre +1,1% de consensus. La hausse atteint 4,5% en glissement annuel.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois de juillet 2023 sera communiqué dans une heure.

Après Intel ou T-Mobile US hier soir, l'avalanche des publications trimestrielles se poursuit ce jour. ExxonMobil, Procter & Gamble, Chevron, Colgate-Palmolive, Charter Communications, Centene et bien d'autres, ont publié avant bourse.

Ailleurs dans le monde, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire accommodante, mais a pris des mesures pour rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des taux. La BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Elle a conservé sa directive autorisant les rendements sur dix ans à fluctuer de 0,5% autour de l'objectif de zéro, mais a ajouté qu'il s'agissait de références plutôt que de limites fermes. Ainsi, la BoJ a perturbé les marchés en augmentant cette flexibilité autour de l'objectif YCC (contrôle de la courbe des rendements), avec des limites moins rigides. La BoJ a par ailleurs relevé ses prévisions pour l'indice des prix à la consommation 2023, projetant l'inflation hors alimentation et énergie à environ 3%. L'IPC de base de Tokyo a dépassé les attentes en juillet, tandis que l'inflation hors alimentation et énergie a dépassé 4% pour la première fois depuis janvier 1982.

Les marchés digèrent également toujours la politique de la BCE, avec des taux relevés de 25 points de base, comme prévu. La banque centrale européenne a laissé entendre la possibilité d'une pause dans le cycle en septembre, si l'inflation ralentit davantage. Les données américaines de jeudi indiquent également la possibilité d'un atterrissage en douceur, puisque le PIB a nettement dépassé le consensus en progressant au rythme inattendu de 2,4% au deuxième trimestre. Parmi les autres chiffres de la matinée, la croissance française du deuxième trimestre a dépassé les attentes, alors que l'inflation de juillet a été moins élevée qu'attendu...

Les valeurs

Intel s'envole de 6% avant bourse à Wall Street. Le géant californien des microprocesseurs, surclassé ces derniers mois par la vedette sectorielle Nvidia bien mieux placée sur les produits liés à l'IA, a très agréablement surpris au deuxième trimestre. Intel a affiché ainsi des trimestriels largement supérieurs aux attentes de marché et livré une guidance par ailleurs solide. Après avoir été durement affecté par les difficultés du marché PC, Intel semble donc redresser la barre. Le directeur financier du groupe affirme par ailleurs qu'Intel bénéficiera de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, même s'il admet la forte concurrence. "Nos résultats du deuxième trimestre ont dépassé le haut de nos prévisions alors que nous continuons à exécuter nos priorités stratégiques, y compris la création d'un élan avec notre activité de fonderie et la réalisation de nos feuilles de route de produits et de processus", a déclaré le DG Pat Gelsinger.

Au deuxième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice surprise de 13 cents par action, à l'exclusion de certains éléments, contre un déficit anticipé par les analystes. Les revenus ont chuté de 15% à 12,9 milliards de dollars, mais dépassent nettement le consensus, qui était d'environ 12 milliards de dollars. L'informatique client, activité de puces PC, a généré 6,8 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre (-12%). Cela se compare à un consensus de 6,1 milliards de dollars. Les ventes des activités de centres de données se sont élevées à 4 milliards de dollars (-15%), contre un consensus de marché de 3,8 milliards de dollars. Le segment Network & Edge a généré 1,4 milliard (-38%), Mobileye 454 millions (-1%) et Intel Foundry Services 232 millions de dollars (quatre fois plus que l'an dernier).

Intel reste loin de ses meilleures performances, mais surprend donc positivement alors que les attentes étaient faibles. Le groupe travaille à améliorer encore son réseau d'usines. Le management a aussi indiqué qu'il ouvrirait ses installations aux rivaux pour qu'ils les utilisent sur une base contractuelle. Les marges d'Intel restent aussi très loin du niveau de 60% environ maintenu durant des années, mais ici encore, le Californien a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre. L'unité de centres de données d'Intel a raté la ruée vers les dépenses des grands fournisseurs cloud, qui ont faorisé Nvidia, mais le groupe n'a pas dit son dernier mot.

Intel entend donc bien faire son "comeback", comme le suggèrent par ailleurs les prévisions fournies. Gelsinger estime que l'inventaire des composants PC est maintenant revenu à des niveaux normaux, incitant les clients à repasser des commandes. Il s'attend à une reprise soutenue au second semestre sur ce segment. Dans les serveurs, le rétablissement risque d'être moins rapide. La morosité en Chine et une demande plus faible que prévu chez certains clients cloud et entreprises pèsent en effet sur la division, à en croire le dirigeant. Cette crise persistera au troisième trimestre, mais il s'attend ensuite à une reprise sur la fin de l'exercice. Hors éléments, Intel prévoit un bénéfice de 20 cents par action pour le troisième trimestre, supérieur aux prévisions d'analystes. Les ventes du troisième trimestre sont anticipées entre 12,9 et 13,9 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 13,2 milliards de dollars. Intel table sur une marge brute de 43% au troisième trimestre, contre 41% de consensus.

T-Mobile US, l'opérateur télécom américain, a dépassé hier soir les attentes de Wall Street en matière de profits et d'abonnements, alors que les clients se tournent vers ses forfaits moins chers et ses services 5G. Depuis son acquisition de Sprint pour 23 milliards de dollars en 2020, le groupe gagne des parts de marché de manière remarquable. Il a récupéré 760.000 abonnés au téléphone postpayé sur la période close, sa meilleure performance du deuxième trimestre depuis huit ans. Les revenus du deuxième trimestre se sont tassés néanmoins de 2,6% à 19,2 milliards de dollars, un petit peu plus courts que le consensus, avec la stratégie de prix agressive. Hors éléments, le bpa a été de 1,86$ contre un consensus de 1,7$. La firme a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant la croissance des abonnés sans fil et s'attend désormais à des ajouts nets d'abonnés sans fil entre 5,6 millions et 5,9 millions.

Ford, le constructeur automobile du Michigan, a annoncé hier soir pour son deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre 68 cents un an plus tôt et 51 cents de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 45 milliards de dollars, en croissance de 12% en glissement annuel. Le bénéfice net trimestriel a plus que triplé à 1,92 milliard de dollars. L'Ebit ajusté trimestriel a atteint 3,8 milliards contre 3,7 milliards un an avant, soit une marge de 8,4% contre 9,3%. Le management s'est montré confiant, malgré le ralentissement de croissance dans l'électrique. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel avant imposition allant de 11 à 12 milliards de dollars, contre 9 à 11 milliards auparavant. Les pertes avant imposition sur les véhicules électriques devraient quant à elles gonfler à 4,5 milliards de dollars pour l'unité Model e - 50% de plus que prévu.

Roku, le groupe californien qui conçoit des lecteurs multimédias numériques pour le streaming vidéo, flambe de 9% avant bourse à Wall Street. Le groupe a livré une guidance de revenus du troisième trimestre de 815 millions de dollars et se dit en mesure de 'réaccélérer'. La marge brute du trimestre entamé est attendue à 355 millions, alors que la perte nette devrait s'établir à 155 millions de dollars. Les revenus du trimestre clos fin juin ont totalisé 847 millions de dollars, en croissance de 11%. Les revenus de la plateforme ont grimpé de 11% à 744 millions. Le nombre de comptes actifs a progressé de 16% à 73,5 millions. La perte des opérations a été de 126 millions de dollars. La perte d'Ebitda ajusté a été réduite à 17,8 millions de dollars. Elle est attendue à 50 millions de dollars pour le troisième trimestre.

ExxonMobil, le géant pétrolier américain, a raté le consensus de profit pour son deuxième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,94$ à comparer à un consensus de 2$ environ. Le bénéfice net trimestriel a atteint 7,9 milliards de dollars, contre un profit du premier trimestre de 11,4 milliards de dollars. Le cash flow des opérations a atteint 9,4 milliards de dollars et le free cash flow 5 milliards de dollars. Les revenus ont totalisé quant à eux 82,9 milliards de dollars sur la période close contre 82,3 milliards de dollars de consensus. Le groupe se dit en bonne voie pour réaliser 9 milliards de dollars d'économies structurelles de coûts d'ici la fin de l'année, et en comparaison de 2019.

Le groupe maintient ses estimations 2023 de dépenses de capitaux entre 23 et 25 milliards de dollars, contre 22,7 milliards un an plus tôt. Il entend par ailleurs mener à bien des rachats d'actions pour environ 17,5 milliards de dollars cette année. Les distributions aux actionnaires du deuxième trimestre, de 8 milliards de dollars, comprenaient 4,3 milliards de rachats d'actions et 3,7 milliards de dividendes.

Chevron a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 6 milliards de dollars, ainsi qu'un profit ajusté de 5,8 milliards de dollars. Le groupe a évoqué une production record sur le bassin permien, supérieure de 11% à celle de l'année précédente. Il insiste aussi sur ses distributions record aux actionnaires, de 7,2 milliards de dollars sur la période. L'acquisition de PDC Energy, Inc. devrait quant à elle être finalisée en août 2023. Le bénéfice dilué trimestriel par action s'établit à 3,2$, contre 5,95$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 5,77 milliards de dollars et 3,08$ par titre, contre un consensus de 3$ environ. Les revenus ont été de 48,9 milliards de dollars sur la période, contre un consensus de 47,6 milliards. Le groupe a déclaré que ses prévisions de production annuelle étaient proches du bas de sa fourchette précédemment estimée.

Mondelez International grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le géant alimentaire américain a rehaussé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois, avec la demande solide pour les snacks et malgré la hausse des prix. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 76 cents, contre 69 cents de consensus et 67 cents un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,5 milliards de dollars, 4% de plus que le consensus, alors qu'ils se situaient à 7,3 milliards de dollars un an avant. La croissance organique atteint 15,8% sur le trimestre. Elle est attendue désormais à plus de 12% sur l'exercice. L'expansion du bénéfice ajusté annuel par action devrait être sensiblement comparable.

Procter & Gamble a dépassé le consensus de bénéfice sur le trimestre clos avec la hausse des prix. Sur le quatrième trimestre fiscal, le bénéfice par action a été de 1,37$ pour des revenus de 20,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% des ventes et une croissance de 13% du bpa dilué en GAAP. Sur une base non-GAAP, le bpa a aussi progressé de 13% à 1,37$. La hausse des prix a donc largement compensé la baisse des volumes. La demande est ressortie par ailleurs relativement résiliente sur certaines gammes comme les produits d'entretien ou d'hygiène. Le groupe, connu notamment pour sa marque Tide de détergent, a battu un consensus qui se situait à 20 milliards de dollars de revenus et 1,32$ de bpa ajusté sur le trimestre clos. Les volumes mondiaux ont décliné de 1% au quatrième trimestre, avec une performance mitigée en Grande Chine. Les prix moyens des catégories de produits ont augmenté de 7%. P&G avait déjà augmenté ses prix de 10% au troisième trimestre. Le groupe prévoit désormais une croissance du bénéfice par action pour l'exercice 2024 de l'ordre de 6 à 9%.