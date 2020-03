Wall Street tente un rebond après un lundi noir

(Boursier.com) — Les Bourses mondiales ont tenté de panser leurs plaies, mardi, au lendemain de leur pire journée depuis la crise financière de 2008. Wall Street s'offre un timide rebond, après l'annonce par Donald Trump de mesures fiscales en faveur des particuliers et des entreprises afin de soutenir l'activité face aux risques posés par l'épidémie de coronavirus. Le pétrole s'offre un vif rebond technique après s'être écroulé de près de 25% lundi et les taux souverains se réajustent aussi à la hausse après avoir atteint des plus bas historiques la veille.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones reprend 1,3% à 24.165 points (après un plongeon de 7,8% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 regagne 1,42% à 2.785 pts (-7,60% lundi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, rebondit de 1,45% à 8.063 pts (-7,3% lundi). Lundi, les indices américains ont vécu leur pire séance depuis la crise financière de 2008, frôlant un marché baissier ("bear market") caractérisé par une baisse de 20% par rapport aux derniers pics.

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques ont rebondi, mais les Bourses européennes ont abandonné leurs gains pour finir en recul. L'indice Shanghai Composite a regagné 1,8% (après -3% lundi), le Hang Seng a repris 1,4% (-4,2% lundi) et le Nikkei a repris 0,85% (après -5%). En Europe, l'indice Eurostoxx 50 a encore cédé 1,66% (après -8% lundi) et à Paris,le CAC 40 a encore perdu 1,5% après un plongeon de 8,4% lundi (sa pire séance depuis octobre 2008). A Francfort, le DAX a encore cédé 1,4% après -7,9% lundi, et à Milan, le Mib a lâché 3,3% après une chute de 11,1% la veille. A Londres, le Footsie 100 a fini proche de l'équilibre (-0,09%) après -7,7% lundi.

Washington prépare des mesures de soutien fiscales

Les marchés américains ont été légèrement réconfortés par l'annonce de mesures de soutien par Donald Trump (qui a donné jusqu'ici l'impression de minimiser les risques liés au Covid-19). Lundi soir après la clôture des marchés, le président américain a promis des actions "très spectaculaires", citant un éventuel allègement de charges et de taxes sur les salaires, dont le détail devait être annoncé mardi soir. Des prêts pourraient aussi être consentis aux entreprises des secteurs les plus affectés.

Donald Trump doit rencontrer ce mardi les républicains de la Chambre des représentants et le leader de la majorité républicaine au Sénat pour discuter de ce plan. Donald Trump a également évoqué des prêts aux petites entreprises et a expliqué travailler de près avec les industries dans les secteurs aérien et hôtelier, ainsi qu'avec les croisiéristes, frappés de plein fouet par le coronavirus. De grands chefs d'entreprises seront invités à la Maison blanche pour évoquer les pistes pour atténuer les effets négatifs de l'épidémie de coronavirus.

En fin de semaine dernière, le Congrès américain et Donald Trump avaient débloqué une aide d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour le traitement et la prévention du coronavirus.

La propagation du Covid-19 "pratiquement jugulée" en Chine ?

Alors que le bilan du Covid-19 continue de croître dans le monde, en Chine, l'épidémie semble être sur le point d'être maîtrisée. Le président chinois Xi Jinping a effectué mardi matin une visite surprise à Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Cité par l'agence officielle 'Chine nouvelle', le président chinois a jugé à cette occasion que "la propagation de l'épidémie est pratiquement jugulée".

Fin janvier, les autorités chinoises avaient placé en quarantaine la province du Hubei, soit environ 56 millions de personnes, confinées chez elles depuis bientôt deux mois. Les mesures de confinement vont désormais être progressivement levées au sein de la province du Hubei, dont les habitants sont invités à reprendre leurs activités professionnelles normales. Mardi, le nombre de nouvelles contaminations s'est établi à seulement 19 dans toute la Chine.

A titre de comparaison, l'Italie, pays d'Europe le plus touché, a annoncé près de 1.800 cas supplémentaires lundi. Le gouvernement italien a pris lundi des mesures draconiennes pour contenir l'épidémie, en annonçant le confinement de l'ensemble de la population alors que jusqu'à présent, la quarantaine était limitée à la Lombardie et 14 provinces du nord du pays.

Aux Etats-Unis, le bilan du coronavirus est monté mardi à 791 cas et 27 morts, et de nombreux événements (salons, réunions professionnelles...) ont été annulés ou reportés.

Rebond technique du pétrole, l'Arabie saoudite inonde le marché

Les cours du pétrole se sont offert un rebond technique mardi, après s'être effondrés lundi de près de 25%, suite à l'échec de la réunion de l'Opep+ et la décision de l'Arabie saoudite d'augmenter à nouveau sa production à partir d'avril. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) reprend 8,6% à 33,83$ après un plongeon de 24,6% lundi (contrat à terme d'avril coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord avance de 8,8% à 37,40 après avoir lâché 24,1% lundi (contrat à terme de mai). Les deux principales variétés de pétrole abandonnent toujours plus de 40% depuis le début de l'année. La perte de lundi a été la pire pour l'or noir depuis la première guerre du Golfe en 1991...

Vendredi, après de longues tractations, la Russie a refusé la proposition de l'Opep, menée par l'Arabie saoudite, qui avait recommandé aux pays de l'alliance dite Opep+ de prolonger leur accord jusqu'à la fin 2020, et d'abaisser leur production commune de 1,5 million de barils par jour supplémentaires. L'accord "Opep+", qui contribuait depuis 2016 à soutenir les cours du brut en limitant la production, a donc volé en éclats, un événement que les marchés financiers n'avaient pas anticipé.

Dans la foulée, l'Arabie saoudite a annoncé une baisse du prix de vente officiel de toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations, déclenchant de fait une guerre des prix, ce qui a entraîné un effondrement des cours, le marché mondial étant déjà largement en situation excédentaire. Le géant pétrolier Saudi Aramco a confirmé mardi son intention de relever sa production en avril à 12,3 millions de barils par jour, un niveau record, supérieur de 25% à la moyenne des récents mois... Cela correspond à une production supplémentaire d'environ 2,6 mbp, soit environ 2,5% de la demande mondiale... En outre, en raison du coronavirus, l'agence internationale de l'énergie (AIE) estime désormais que la demande mondiale de brut pourrait reculer cette année pour la première fois depuis 2009...

De nouvelles actions attendues de la Réserve fédérale et de la BCE

Sur le marché des changes, le dollar rebondit vivement mardi, après avoir dégringolé depuis la baisse surprise de taux de la Fed, le 3 mars dernier. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence reprend 1,37% à 87,19 points, tandis que l'euro redonne 1%, revenant à 1,1327$, après son récent "rally".

Les marchés attendent de nouvelles actions de la part des banque centrales, et estiment que la Réserve fédérale américaine (qui se réunira les 17 et 18 mars) dispose d'une marge de manoeuvre plus importante pour baisser ses taux d'intérêts directeurs que la BCE. La banque centrale européenne se réunira jeudi pour décider des mesures de soutien à apporter à l'économie de la zone euro. Elle pourrait réduire encore son taux de dépôt (actuellement négatif à -0,4%) et réorienter ses programmes de rachat d'actifs ("QE3") et de prêts bancaires ciblés (TLTRO) pour soutenir les entreprises confrontées à des problèmes liés au Covid-19.

Aux Etats-Unis, Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris à la Réserve fédérale, mardi, réclamant de nouvelles baisses de taux, après celle d'un demi-point effectuée le 3 mars. "Notre pathétique et lente Réserve Fédérale, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop vite et les a abaissés trop tard, devrait ramener nos Taux vers le bas au niveau de ceux des nations concurrentes. Ils disposent maintenant d'un avantage allant jusqu'à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Stimulez aussi!", a lancé le président américain sur Twitter.

Sur les marchés de la dette souveraine, les taux d'intérêts ont rebondi mardi, après s'être effondrés depuis une semaine à leurs plus bas historiques. Aux Etats-Unis, le taux du T-Bond à 10 ans est remonté à 0,67% (+13 points de base), tandis qu'en Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini à -0,80% (+6 pdb) et celui de l'OAT française à 10 ans a fini à -0,31% (+8 pdb).

L'or a fait l'objet de prises de bénéfices, cédant mardi 0,90% à 1.660,80$. Le métal jaune a tout de même progressé de 9% depuis le début de l'année, surpassant les autres placements.

Les valeurs les plus malmenées lundi se reprennent mardi. Dans le secteur pétrolier, ExxonMobil regagne 1% (après -12,2% lundi), ConocoPhillips prend 1,3% (-24,8% lundi), Chevron prend 3,5%(-15,3% lundi), Halliburton prend 1,9% (-37,6% lundi) et Schlumberger prend 4,6% (-27,4% lund).

Sur le compartiment bancaire, Citigroup regagne 3,9% (-16,1% lundi), JP Morgan Chase gagne 4,3% (-13,5% lundi) et Bank of America gagne 3% (-14,7% lundi). Wells Fargo reprend 4,8% (-12,4% lundi), Goldman Sachs gagne 1,4% (-10,4% lundi) et Morgan Stanley prend 1,9% (-10,7% lundi)

Parmi les autres rebonds notable du mardi, figurent Apple (+3,3% après -7,9% lundi), Microsoft (+3,2% après -6,8%), Amazon (+1,8% après -5,3% lundi) et Alphabet (+1,1% après -6,1% lundi). Tesla reprend 3,5% (-13,5% lundi), Facebook avance de 2% (-6,4% lundi) et Intel de 1,75% (-8,8% lundi).