Wall Street tente un rebond !

(Boursier.com) — Malgré une ouverture dans le rouge, Wall Street tente de redresser la tête en début de journée après quatre séances consécutives de recul. Le S&P 500 avance de 0,48% à 3.835 points, le Dow Jones gagne 0,54% à 32.937 points et le Nasdaq, toujours très sensible à la remontée des taux, prend 0,36% à 10.585 pts.

Les investisseurs réalisent quelques achats à bon compte alors que les inquiétudes sur la croissance mondiale restent fortes après les discours offensifs de la Fed et la BCE la semaine passée, prêtes à tout pour gagner leur combat contre l'inflation, y compris voir leur économie respective tomber en récession.

La Banque du Japon secoue les marchés

Ce matin, c'est la Banque du Japon qui est venue en rajouter une couche en dévoilant un ajustement surprise de sa politique monétaire. L'institution a assoupli sa politique de contrôle de la courbe des taux, en décidant de permettre au rendement des emprunts d'Etat à dix ans de fluctuer de 50 points de base dans les deux sens par rapport à l'objectif de 0%, contre 25 points précédemment. La banque a ainsi pris de court les observateurs qui n'anticipaient pas un quelconque changement avant le départ du gouverneur Haruhiko Kuroda, dont le mandat s'arrête en avril prochain. Si la BoJ n'a pas touché à ses taux d'intérêt, comme attendu, les marchés s'interrogent désormais sur la prochaine étape alors que la fin du mandat d'Haruhiko Kuroda se profile et que l'inflation devrait rester au-dessus de l'objectif de 2% pendant une bonne partie de 2023.

"Une politique plus stricte de la BoJ supprimerait l'un des derniers points d'ancrage mondiaux qui a contribué à maintenir les coûts d'emprunt à des niveaux bas de manière plus générale", affirment les analystes de la Deutsche Bank, notant que la décision de la BoJ intervient alors que les marchés ont déjà été "ébranlés" par le bellicisme de la Fed et de la BCE la semaine passée. La décision de la BoJ a provoqué une nouvelle forte remontée des taux obligataires mondiaux et a porté le yen à son plus haut niveau en plus de quatre mois.

"La décision est interprétée comme un signe de mise à l'épreuve, en vue d'un retrait potentiel des mesures de relance qui ont été injectées dans l'économie pour tenter de stimuler la demande et de faire remonter les prix", affirme à 'CNBC' Susannah Streeter, analyste senior chez Hargreaves Lansdown. "Mais la Banque reste fermement ancrée dans son programme d'achat d'obligations, affirmant qu'il ne s'agit que d'une mise au point, et non du début d'un renversement de politique".

Encore peu de 'stats' au programme

Dans l'agenda macro du jour, les données du logement sont ressorties contrastées aux Etats-Unis. Les mises en chantier s'avèrent plus solides que prévu, atteignant 1,427 million d'unités en novembre (-0,5%), contre 1,40 million de consensus, et 1,434 million un mois plus tôt (lecture révisée). A l'inverse, les permis sont ressortis sur un rythme de 1,342 million d'unités, contre 1,485 million de consensus, et 1,512 million un mois auparavant. Côté entreprises, FedEx et Nike dévoileront leurs trimestriels après la clôture alors qu'Elon Musk continue à faire parler.

Sur le marché des devises, le billet vert accuse le coup avec un indice dollar qui évolue sous les 103,4 pts (-0,9%) tandis que l'euro avance de 0,5%, au-dessus des 1,065$ entre banques. Le Bitcoin se négocie toujours sous les 17.000$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent repasse la barre des 80 dollars (+0,8%).

Les valeurs

* Lucid bondit de 6,3% alors que le constructeur de véhicules électriques a réussi à lever 1,5 milliard de dollars.

* Disney gagne 1,6% malgré les débuts jugés 'décevants' du nouvel 'Avatar'. "Avatar: The Way of Water" a offert au réalisateur James Cameron son premier week-end de lancement à plus de 100 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis mais le marché tablait sur 170 M$. Le film, qui dure plus de 3 heures, a par ailleurs engrangé plus de 300 M$ de revenus à l'étrangers. Le film a également enregistré plus de 48,8 millions de dollars de ventes mondiales de billets IMAX au cours du week-end, établissant un nouveau record pour un WE de lancement en décembre. Il s'agit également du deuxième lancement IMAX la plus rentable de l'histoire (l'"Avatar" original est le premier sur la liste), puisque 11,2% de l'ensemble des cinéphiles ont choisi de voir le film sur des écrans IMAX.

Malgré tout, cette sortie en demi-teinte a fortement pesé sur le cours de Disney hier soir puisque la valeur a fini en baisse de près de 5%, au plus bas depuis mars 2020. Les titres IMAX, AMC Entertainment et Cinemark ont également été chahutés. L'original "Avatar", sorti en 2009, n'avait engrangé que 77 M$ de revenus lors de son week-end d'ouverture avant d'atteindre 2,74 milliards de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps. Selon la plate-forme d'analyse du box-office EntTelligence, la suite devrait suivre des tendances similaires. La soirée d'avant-première et le jour J n'ont représenté que 53% des ventes pour le week-end de lancement - un signe positif pour le succès à long terme, car cela suggère que le film n'est pas "préchargé" et pourrait avoir un intérêt soutenu au fil du temps. Tout ce qui est inférieur à 70% est un indicateur fort de succès durable potentiel, souligne la plate-forme.

* Amazon (+1,1%) a conclu un accord avec l'Union européenne sur trois enquêtes antitrust, le géant du commerce en ligne ayant répondu aux préoccupations de l'UE concernant les clauses applicables aux vendeurs tiers, s'épargnant ainsi une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial, soit des milliards de dollars.

* Rocket Lab (-0,5%) a annoncé un retard dans son premier lancement de fusée depuis les États-Unis. Rocket Lab a cité à la fois de mauvaises conditions météorologiques ainsi que des retards réglementaires résultant du traitement de la documentation par la NASA et la Federal Aviation Administration. En conséquence, la direction a réduit ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre, entre 46 et 47 M$, contre 51 à 54 M$ espérés auparavant.

* KKR (+0,6%). Le fonds américain de capital-investissement a annoncé le rachat du fabricant japonais de médicaments Bushu Pharmaceuticals, propriété de la société hongkongaise BPEA EQT, pour un montant non dévoilé. La transaction devrait être finalisée d'ici fin mas 2023. Avec cette opération, KKR vise à accélérer la croissance de Bushu Pharma et à positionner l'entreprise comme une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan pour le marché pharmaceutique au Japon et dans le monde.

* General Mills recule de près de 4% à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes des analystes et le relèvement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe agroalimentaire américain connu notamment pour ses marques Häagen-Dazs, Old El Paso ou Géant Vert a enregistré un bénéfice net de 605,9 millions de dollars, ou 1,01 dollar par action, contre un profit de 597,2 M$ ou 97 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 1,10$, contre un consensus de 1,07$. Le chiffre d'affaires a atteint 5,22 Mds$ (+3,9%), contre 5,19 Mds$ anticipés par le marché. Le producteur de denrées alimentaires a été aidé par des prix plus élevés qui n'ont été que partiellement compensés par l'augmentation des coûts des intrants.

Le fabricant de céréales Cheerios s'attend désormais à ce que ses ventes nettes organiques augmentent de 8% à 9% au cours de l'exercice 2023, contre une progression de 6% à 7% visée jusqu'ici. La société prévoit également une amélioration de 4 à 6% de son bpa ajusté annuel (à taux de change constants), par rapport à une fourchette précédente de 2% à 5%.

* Wells Fargo (-0,7%) a accepté un accord de 3,7 milliards de dollars avec le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pour régler diverses allégations de mauvais traitements infligés à ses clients. Dans le détail, la banque californienne a été condamnée à payer une amende civile de 1,7 milliard de dollars, la plus importante de l'histoire du CFPB, et "plus de 2 milliards de dollars de réparation aux consommateurs". Le régulateur évoque une "mauvaise gestion généralisée" des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des comptes de dépôt. "Le comportement illégal de la banque a entraîné des milliards de dollars de préjudice financier pour ses clients et, pour des milliers de clients, la perte de leurs véhicules et de leurs maisons", souligne l'agence dans son communiqué.

Sous la direction de Charlie Scharf, Wells Fargo tente de résoudre une série de scandales qui ont commencé en 2016 avec la révélation que la banque avait ouvert des millions de faux comptes. Des problèmes sont apparus dans tous les secteurs d'activité, entraînant l'éviction de deux DG et un certain nombre de sanctions coûteuses, notamment la décision de la Réserve fédérale de plafonner les actifs de l'entreprise. La banque a mis de côté 2 milliards de dollars au troisième trimestre pour couvrir une variété de problèmes réglementaires et juridiques. Dans un communiqué séparé, la société financière basée à San Francisco a déclaré que bon nombre des "actions requises" liées au règlement avaient déjà été effectuées. "Le CFPB a reconnu que depuis 2020, l'entreprise a accéléré les actions et la mise en place de mesures correctives, notamment pour résoudre les problèmes couverts par le règlement d'aujourd'hui ".

* Twitter. Elon Musk s'est-il encore une fois sabordé ? Promettant de respecter le choix des utilisateurs de Twitter après avoir mis en ligne un sondage leur demandant s'il devait démissionner de son poste de DG du réseau social, le milliardaire est toujours en place. Pourtant, selon le résultat final du vote, 57,5% des répondants, soit plus de 10 millions de personnes, se sont prononcés en faveur du départ du sulfureux dirigeant. Sa seule réaction au vote a pour le moment été de répondre à un tweet suggérant que le sondage avait peut-être été manipulé par des bots avec un seul mot : "intéressant". Répondant à un membre payant du réseau, le patron de Tesla a également accepté la suggestion selon laquelle seuls les abonnés devraient avoir leur mot à dire dans la future politique et a déclaré : "Twitter apportera ce changement".

Interesting — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Le mois dernier, le patron de Tesla et SpaceX avait déclaré à un tribunal du Delaware qu'il réduirait son temps de travail chez Twitter et qu'il trouverait éventuellement un nouveau dirigeant pour l'entreprise. Ce n'est vraisemblablement pas encore le cas.