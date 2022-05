Wall Street tente un rebond !

(Boursier.com) — Après le plongeon brutal de la veille sur les marchés technologiques, la cote américaine se redresse ce mercredi. Le Dow Jones avance de 0,55% à 32.104 pts, alors que le S&P 500 gagne 0,73% à 3.970 pts. Le Nasdaq progresse de 1,07% à 11.385 pts. Hier soir, le Nasdaq avait trébuché encore de 2,35%, limitant tout de même ses pertes en fin de journée. Les valeurs des médias sociaux avaient été sanctionnées très durement dans le sillage de Snap, maison-mère de Snapchat. Sur le Nymex ce mercredi, le baril de brut WTI prend 0,6% à 110,5$. L'once d'or recule de 0,9%. L'indice dollar monte de 0,3% face à un panier de devises.

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour le mois d'avril 2022 sont ressorties en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,6% de consensus et 0,6% pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. Hors transport, les commandes n'ont augmenté que de 0,3% par rapport au mois précédent, deux fois moins que prévu.

L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour le mois de mai s'est établi à 97,1, contre une lecture révisée à 92,3 pour le mois antérieur. Le principal indicateur du rapport est mondial et basé sur l'activité dans 45 pays. Le rapport tient compte de plus de 22 millions de transactions annuellement.

Les cours du brut restent bien orientés après l'annonce d'une légère baisse des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 1 million de barils lors de la semaine close le 20 mai à 419,8 mb. Le consensus tablait sur un repli de 0,7 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 0,5 million de barils (-0,6 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont augmenté de 1,7 million de barils (+0,9 mb de consensus).

Lael Brainard, la vice-présidente de la Fed, interviendra dans la soirée. Les opérateurs seront aussi attentifs ce soir aux Minutes de la dernière réunion FOMC, alors que la banque centrale américaine entend rapidement durcir sa politique monétaire afin de lutter contre une inflation record et que la BCE semble aussi adopter une posture plus dure.

Dans l'actualité des entreprises, Nvidia tient la vedette ce soir après bourse avec ses derniers trimestriels. Snowflake, Splunk, Williams-Sonoma, Guess et Box Inc, publient aussi ce jour.

Les valeurs

Agilent (-2%) a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,13$, contre 1,11$ de consensus et 97 cents un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 1,61 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,53 milliard un an avant. Le leader des instruments de mesure prévoit pour l'exercice des revenus allant de 6,67 à 6,73 milliards de dollars, en croissance d'environ 6%, avec une expansion organique de 8 à 9%. Le bpa ajusté est attendu désormais entre 4,86 et 4,93$.

Intuit (+7%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,65$, contre 7,6$ de consensus et 6,07$ un an avant. Le leader de la préparation fiscale, aux produits TurboTax et QuickBooks, a affiché des revenus trimestriels de 5,63 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, contre 4,17 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Intuit révise par ailleurs en hausse ses estimations 2022. Les revenus sont attendus en augmentation de 31 à 32%, entre 12,63 et 12,67 milliards. Le bénéfice opérationnel ajusté est anticipé entre 4,45 et 4,47 milliards, soit une croissance voisine de 28%, pour un bpa ajusté allant de 11,68 à 11,74$ en hausse de 20-21%.

Lyft (+1%), le rival californien d'Uber dans les applications mobiles de mise en contact de clients et conducteurs, effectuerait une pause en matière de recrutement et réduirait ses budgets, croit savoir le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question. John Zimmer, le directeur général du groupe, devrait annoncer ces plans aux employés dans un message interne, ajoute le WSJ. Il ne s'agit pas d'une réelle surprise, Uber ayant déjà annoncé des mesures comparables.

Nordstrom (+11%) grimpe. Le groupe a publié des chiffres solides pour son premier trimestre et des perspectives robustes. Le management n'observe pas à ce stade de pressions inflationnistes sur les coûts impactant les dépenses des consommateurs. Le détaillant a annoncé pour le premier trimestre fiscal une perte ajustée par action de 6 cents, un peu moins lourde que prévu, et beaucoup moins élevée que le déficit de 64 cents de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 3,57 milliards, contre 3 milliards pour la période correspondante, l'an dernier.

Toll Brothers (+7%), le promoteur immobilier américain, a publié un profit trimestriel supérieur aux attentes. Pour le deuxième trimestre, le bpa ajusté a été de 1,85$, contre 1,46$ de consensus et 1,01$ un an avant. Les revenus ont totalisé 2,28 milliards de dollars, contre 1,93 milliard pour la période comparable de l'an dernier.

Clearway Energy (+4%) et Sunpower (+1%) grimpent à Wall Street, alors que TotalEnergies a annoncé le rachat de 50% de la maison-mère de Clearway à Global Infrastructure Partners. GIP deviendra actionnaire à 50% moins une action de la maison-mère de SunPower.

Wendy's (+11%). L'investisseur activiste Nelson Peltz, premier actionnaire de la chaîne de restauration rapide, envisage une éventuelle offre d'acquisition.

Pfizer (+1%) va vendre à prix coûtant ses médicaments brevetés, y compris le Paxlovid contre le covid, dans 45 pays pauvres.

Apple (+1%), le géant californien de Cupertino, demande à ses fournisseurs d'accélérer le développement de futures versions de l'iPhone, suite aux retards provoqués par les confinements chinois.