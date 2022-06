Wall Street tente un modeste rebond, le pétrole plonge

(Boursier.com) — La Bourse de New York parvient à rebondir vendredi, après une semaine difficile marquée par la crainte d'une récession, après le resserrement monétaire de 0,75 point de la Fed mercredi soir, et le discours très "faucon" de la banque centrale américaine, pour laquelle la lutte contre l'inflation est désormais prioritaire. Les cours du pétrole abandonne vendredi plus de 6% sur fond d'inquiétude sur la demande, et alors que le dollar fort pèse sur les cours du brut.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones reprend 0,3% à 30.016 points, tandis que l'indice large S&P 500 regagne 0,6% à 3.689 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, rebondit de 1,8% à 10.839 pts. Jeudi soir, les indices US avaient copieusement dévissé, le Dow abandonnant 2,4% et le Nasdaq 4,1%.

Wall Street s'oriente vers une nouvelle perte hebdomadaire de l'ordre de 5%, après avoir déjà plongé la semaine dernière de 4,6% (Dow Jones), 5% (S&P 500) et 5,6% (Nasdaq)...

Les opérateurs restent extrêmement nerveux, face à la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire, dans un contexte d'inflation record et alors que l'économie montre déjà des signes importants de faiblesse. Sur le Nymex, le baril de brut WTI décroche de 7,3% actuellement à 108,96$ et le Brent perd 6,2% à 112,36$. L'once d'or cède 0,5% à 1.840,60$ et a abandonné près de 2% sur la semaine. L'indice du dollar, qui avait corrigé jeudi, rebondit vivement de 1% face à un panier de devises, près de son plus haut depuis 20 ans. Le bitcoin hésite autour des 20.500$, après la chute récente.

Production industrielle ralentie en mai aux Etats-Unis

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de juin, mars, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

D'après la Fed ce vendredi, la production industrielle américaine du mois de mai 2022 est ressortie en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus de marché et 1,4% pour la lecture révisée du mois antérieur. La production manufacturière a quant à elle régressé de 0,1% par rapport au mois d'avril, à comparer à un consensus de +0,4%. Pour finir, le taux d'utilisation des capacités de production s'est établi à 79%, contre 79,2% de consensus et 78,9% un mois auparavant.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de mai 2022 est comme attendu ressorti en recul de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus, après un repli équivalent en avril - en données révisées.

Engagement "inconditionnel" de la Fed à combattre l'inflation

Jerome Powell, le patron de la Fed, s'est exprimé ce vendredi à Washington, deux jours après que la banque centrale américaine a relevé ses taux de 75 points de base, entre 1,5 et 1,75%, une mesure d'une ampleur jamais vue depuis 1994, afin de lutter contre l'inflation. Celle-ci a atteint 8,6% en mai aux Etats-Unis, et pourrait dépasser 9% dans les mois à venir, avant de commencer à ralentir, selon des économistes. Les marchés craignent quant à eux que ce durcissement monétaire accéléré de la Fed ne provoque une récession.

Dans son discours, le patron de la Fed a maintenu vendredi un ton très ferme, signalant que la banque centrale était "extrêmement concentrée" sur la maitrise de l'inflation. Powell a confirmé l'engagement de la Fed à faire revenir l'inflation vers l'objectif des 2% et à assurer la stabilité financière, afin d'encourager la communauté internationale à détenir et utiliser le dollar.

Par ailleurs, dans son rapport semestriel de politique monétaire au Congrès, publié vendredi, la Fed a affirmé qu'elle ne laissera rien s'opposer à sa bataille contre l'inflation. "L'engagement du Comité à rétablir la stabilité des prix - qui est nécessaire au maintien d'un marché du travail solide - est inconditionnel", a ainsi assuré la Fed dans ce rapport.

La récession pourra-t-elle être évitée ?

L'emploi du terme "inconditionnel" suggère que la Fed est prête à prendre le risque d'une récession et juge qu'une inflation hors de contrôle aurait des effets négatifs bien plus graves à long terme sur l'économie. Jerome Powell témoignera la semaine prochaine devant les législateurs à propos des plans de la Fed pour lutter contre l'inflation tout en maximisant l'emploi

De son côté, Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a évoqué vendredi la forte probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en juillet. Dans ses nouvelles projections publiées mercredi, la Fed prévoit que le taux des "fed funds" serait relevé à 3,4% fin 2022, puis à 3,8% fin 2023, un niveau qui pourrait faire basculer l'économie dans la récession.

Cependant, le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, s'est dit confiant dans la capacité de la Fed a piloter un atterrissage en douceur de l'économie. Selon lui, la Fed et en Europe, la BCE, disposeraient d'une crédibilité suffisante pour juguler l'inflation sans provoquer une profonde récession comme cela s'était produit il y a 40 ans. "La Fed et la BCE ont une crédibilité considérable, ce qui suggère qu'un atterrissage en douceur est possible", a ainsi jugé James Bullard.

VALEURS A SUIVRE

Adobe (+0,3% après -4% en début de séance). Le titre résiste après la publication jeudi soir de résultats et de ventes dépassant les attentes des marchés pour son 2e trimestre fiscal, mais aussi de prévisions prudentes pour l'exercice en cours. La direction a évoqué un contexte "incertain", et citant des effets de change négatifs et les retombées de la guerre en Ukraine. Pour son 2e trimestre fiscal achevé le 3 juin, le groupe connu pour ses produits InDesign, Photoshop ou Acrobat, a dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, en hausse de 6% sur un an. Le bénéfice net par action ajusté est ressorti à 3,35$, contre 3,31$ attendu par les analystes du consensus FactSet. Les ventes trimestrielles ont atteint 4,39 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, légèrement au-dessus des attentes, logées à 4,34 Mds$.

En revanche, la direction a revu en baisse ses prévisions annuelles à 13,50$ de bénéfice par action pour un revenu de 17,65 Mds$, alors que les analystes espéraient respectivement 13,66$ et 17,85 Mds$. En décembre, Adobe avait prévu un bpa de 13,70$ et des ventes de 17,90 Mds$ pour l'exercice qui s'achèvera fin novembre. Adobe rejoint ainsi une cohorte de compagnies technologiques, dont Microsoft et Salesforce, qui ont fait état d'un impact négatif de la vigueur du dollar sur leurs revenus, entraînant une révision à la baisse de leurs prévisions annuelles. Le dollar, soutenu par les hausses de taux de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation, a atteint ces derniers jours ses plus hauts niveaux depuis 20 ans face à un panier de devises, dont l'euro, le yen et la livre sterling.

Un dollar fort rend d'une part les exportations américaines moins compétitives, et d'autre part réduit les revenus réalisés dans d'autres devises et convertis en dollars dans les comptes des multinationales.

Twitter (-1,3%). Elon Musk, qui entend désormais acquérir Twitter, s'est exprimé hier devant le personnel de la plateforme, pour la première fois depuis son offre initiale de 44 milliards de dollars formulée il y a deux mois. Lors de la réunion générale virtuelle, Musk a insinué que Twitter devrait réduire ses effectifs, estimant une rationalisation nécessaire. Il a aussi été interrogé au sujet de la modération sur le site et de sa tendance politique. Il s'est décrit comme modéré et ouvert à la liberté d'expression, le réseau social devant selon lui tolérer les extrêmes "dans les limites de la loi". Le milliardaire a exprimé le souhait que le réseau atteigne un milliard d'utilisateurs au moins, contre 229 millions actuellement. Il a aussi indiqué que la publicité allait rester importante dans le modèle du groupe, revenant un peu sur ses propos antérieurs à ce sujet. "Je ne suis pas contre la publicité. Je discuterais probablement avec les annonceurs et je leur dirais quelque chose comme, hey, assurons-nous juste que les publicités soient aussi divertissantes que possible".

Musk n'a pas donné de précision au sujet de la finalisation du deal, ni d'une éventuelle révision du prix attendue par Wall Street. En réponse à une question sur d'éventuels licenciements, il a précisé qu'il y aurait besoin "d'une certaine rationalisation des effectifs et des dépenses". Les employés ont aussi voulu en savoir plus au sujet de la vision de Musk à propos du télétravail, alors que pour l'heure, ils disposent d'une très grande liberté dans le travail à distance, et que le multimilliardaire a exprimé déjà son hostilité à ce sujet concernant Tesla, jugeant impossible de concevoir de superbes produits en télétravaillant et appelant les employés à revenir sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

Musk a déclaré qu'il pensait que le personnel de Twitter devrait s'orienter vers le travail dans un bureau, mais a exprimé sa volonté de faire quelques exceptions. Le parti pris devrait être "fortement favorable au travail en personne, mais si quelqu'un est exceptionnel, le travail à distance peut être acceptable".

Snap (+2%), la maison-mère de l'application pour l'heure gratuite de partage de vidéos et photos Snapchat, testerait des fonctionnalités d'abonnement payant, indique The Verge. Une porte-parole, Liz Markman, a déclaré à The Verge que la société effectuait des "tests internes initiaux" de Snapchat Plus, ce qui permettrait aux utilisateurs d'accéder rapidement aux fonctionnalités et de leur offrir d'autres avantages. Rappelons que Snap ne cesse de dévisser à Wall Street, en particulier depuis la publication fin mai de trimestriels mitigés assortis d'un avertissement sur les revenus et bénéfices du deuxième trimestre fiscal, clos fin juin.

Alibaba (+1%) progresse à Wall Street, alors que selon Bloomberg, la Banque Populaire de Chine aurait accepté la demande d'Ant Group en vue d'une potentielle introduction en bourse. Reuters relaye également cette rumeur, selon laquelle la banque centrale chinoise aurait donc accepté la demande d'autorisation d'Ant en vue de la constitution d'une holding financière, ce qui relancerait le projet d'introduction du géant fintech, longtemps retardé par les obstacles réglementaires. Ant Group est une filiale du géant du commerce en ligne Alibaba.

JD.com, le groupe chinois de commerce en ligne, bondit de 4,6% à Wall Street. JD.com explorerait en effet une éventuelle expansion dans la livraison de nourriture. Ces projets ont été confirmés par le directeur général de JD Retail, Xin Lijun, dans une interview accordée à Bloomberg. Cela mettrait le géant chinois du commerce électronique en concurrence directe avec Alibaba et Meituan, qui dominent cette activité en Chine.

U.S. Steel (+2,6%), le groupe sidérurgiste américain, résiste, sur de solides prévisions pour le deuxième trimestre fiscal. Hier soir, le groupe a donc annoncé s'attendre pour la période à un bénéfice net ajusté par action allant de 3,83 à 3,88$. "Nous prévoyons de continuer à fournir des performances record au deuxième trimestre, chaque segment d'activité contribuant de manière significative à la rentabilité", a commenté le président et directeur général d'U.S. Steel, David B. Burritt. "Notre large exposition au marché final nous permet de rester résilients, avec une demande provenant d'une base de clientèle diversifiée, y compris sur le marché renaissant de l'énergie".

Centene (+0,8%). L'assureur-santé vient de relever ses estimations financières en termes de bénéfices et d'ajouter 3 milliards de dollars à son programme de rachat d'actions. Le groupe entend également réduire son empreinte immobilière. Ces belles intentions de création de valeur sont donc saluées. Le groupe table désormais, pour 2022, sur un bénéfice ajusté par action allant de 5,55 à 5,7$. Un plan de rachat de dette d'un milliard de dollars est en outre annoncé. Les revenus 2022 Premium et Services sont désormais anticipés entre 134,3 et 136,3 milliards de dollars.

Seagen grimpe de 15,5%, alors que selon le Wall Street Journal, le géant pharmaceutique américain Merck (-1%o) aurait étudié un rachat de la firme biotechnologique. Le WSJ cite à ce sujet des sources proches de la question. Les discussions dureraient depuis un certain temps, mais aucun accord ne serait imminent, d'après le journal. Seagen pèse actuellement près de 30 milliards de dollars à Wall Street, contre 215 milliards de dollars pour Merck & Co. Le WSJ indique par ailleurs que d'autres prétendants évalueraient aussi le dossier Seagen.