Wall Street tenté par la hausse, avant l'inflation et les trimestriels

(Boursier.com) — Wall Street gagne un peu de terrain désormais en début de séance ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,21% à 4.766 pts, le Dow Jones 0,15% à 37.583 pts et le Nasdaq 0,36% à 14.911 pts. Hier, la cote américaine avait terminé sur une note mitigée, au lendemain d'un rallye mené par Nvidia et le Nasdaq. Les opérateurs affichent une certaine prudence en attendant les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en fin de semaine, ainsi que les premiers trimestriels de la saison...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1% à 72,9$. L'once d'or grappille 0,1% à 2.034$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises. Le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,35%, contre 4,02% sur le 10 ans et 4,19% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 65% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

La tendance devrait rester volatile les prochains jours. Sur le front économique, les stocks des entreprises américaines pour le mois de novembre 2023 ont reculé de 0,2% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus des économistes de la place mesuré par FactSet.

Les cours pétroliers réduisent leur avance après l'annonce d'une envolée des réserves d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 1,3 million de barils lors de la semaine close le 5 janvier à 432,4 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 0,7 mb. Les stocks d'essence ont bondi de 8 mb (+2,5 mb attendu), et ceux de produits distillés ont augmenté de 6,5 millions de barils (+2,4 mb attendu).

En outre, John Williams de la Fed de New York interviendra durant la journée.

L'actualité sera un peu plus fournie demain jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Pour en revenir à la statistique cruciale de la semaine, l'IPC (indice des prix à la consommation) de décembre 2023 qui sera dévoilé demain à 14h30, le consensus FactSet est de 0,2% de hausse en comparaison du mois antérieur et 3,2% sur un an (+0,2% d'un mois sur l'autre ou +3,8% en glissement annuel, hors alimentaire et énergie). Cela traduirait, en comparaison de novembre, une petite poussée de l'indice global (+0,1% en novembre), mais un tassement de l'inflation hors alimentation et énergie (+0,3% en novembre).

Notons enfin que l'agence de notation Fitch a indiqué qu'elle ne s'attendait plus à une récession américaine cette année. L'agence prévoit par ailleurs trois baisses de taux de la Fed en 2024.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, KB Home annoncera ce mercredi après bourse. Infosys, géant indien coté sur la place américaine, publiera jeudi. Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi.

Les valeurs

Hewlett Packard Enterprise (+2%) a confirmé le rachat du fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks (+2%), petit rival de Cisco, pour environ 14 milliards de dollars, afin de renforcer ses offres d'intelligence artificielle. HPE, basé au Texas, est un fournisseur de services cloud destiné à des clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises et aux gouvernements. HPE est aussi une émanation de l'entreprise technologique emblématique fondée en 1939 par William Hewlett et David Packard, Hewlett-Packard... Le groupe presque centenaire entend donc se donner un coup de jeune en développant ses offres IA et en surfant sur la vague actuelle...

Hewlett Packard Enterprise va racheter Juniper Networks pour 14 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en cash. HPE offre 40$ par action Juniper, soit une prime de plus de 32% par rapport à la clôture du titre lundi, avant les premières rumeurs du "deal". HPE entend ainsi exploiter les offres de Juniper telles que la sécurité réseau et les opérations de réseau d'entreprise basées sur l'IA. L'accord devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté et le flux de trésorerie disponible de HPE au cours de la première année suivant la finalisation du rapprochement. La transaction serait financée par des engagements de 14 milliards de dollars sous forme de prêts à terme et devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025.

Amazon (+1%). Twitch, l'unité de streaming live d'Amazon, s'apprêterait selon Bloomberg à supprimer 35% de ses effectifs, soit environ 500 postes. L'agence Bloomberg cite des personnes proches du projet. Cette décision pourrait être annoncée dès ce mercredi. Les nouvelles coupes interviennent alors que cette activité reste déficitaire neuf ans après l'acquisition de l'entreprise par Amazon. Au cours des derniers mois de 2023, plusieurs hauts dirigeants de Twitch ont annoncé leur départ, notamment le directeur des produits, le directeur de la clientèle et le directeur du contenu. Twitch a également perdu son directeur des revenus, qui travaillait au sein de l'unité Ads d'Amazon.

Amazon licencierait par ailleurs plusieurs centaines d'employés dans ses studios Prime Video et Amazon MGM, selon 'The Information', qui évoque un courriel adressé ce matin aux salariés. Le dirigeant de la vidéo d'Amazon, Mike Hopkins, aurait déclaré dans l'e-mail qu'Amazon avait identifié "des opportunités de réduire ou d'interrompre les investissements dans certains domaines", mais prévoyait d'augmenter les dépenses sur certaines "initiatives de contenu et de produits qui ont le plus d'impact".

Walmart (+1%) va étendre son service de livraison par drone à 1,8 million de foyers dans la région de Dallas Fort-Worth. Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le géant américain de la distribution a dévoilé de quelle manière certaines des dernières technologies lui permettraient de proposer un nouveau type de commerce. L'entreprise a présenté son plan d'innovation continue. Plus précisément, Walmart a indiqué comment la technologie allait profiter aux clients et aux membres, ainsi qu'aux équipes. Walmart a également annoncé une nouvelle étape vers son objectif visant à offrir aux clients la commodité ultime de recevoir les articles en 30 minutes seulement en étendant la livraison par drone à 1,8 million de foyers supplémentaires dans la zone métropolitaine de Dallas Fort-Worth - soit 75% de la superficie.

Boeing (+1%), le colosse américain de l'aéronautique, a atteint ses objectifs de livraison d'avions de ligne et a enregistré une augmentation de 70% de ses commandes nettes en 2023. Reuters estime que cela reflète la forte demande de voyages aériens et d'avions, mais ajoute que le rival européen Airbus est resté le plus grand constructeur d'avions pour la cinquième année consécutive. L'Américain a publié hier mardi ses chiffres de fin d'année, alors qu'il fait face à de nouvelles difficultés après un accident impliquant un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, qui a perdu un panneau de fuselage en vol la semaine dernière. Boeing a livré 528 appareils sur l'année 2023, ce qui représente une croissance de 10% en comparaison de 2022. Le constructeur a rapporté 1.456 commandes brutes sur l'année et un total de 1.314 commandes nettes après annulations, avec un record de 369 commandes nettes en décembre.

Taiwan Semiconductor (-1%), le plus grand fournisseur mondial de puces sur commande, fournisseur majeur de Nvidia et Apple, a enregistré pour son quatrième trimestre des revenus supérieurs aux attentes, avec la demande provenant des acteurs de l'intelligence artificielle, qui a compensé la déprime persistante des activités smartphone et PC portable. Les ventes du mois de décembre ont été de 176 milliards de dollars de Taïwan, environ 5,7 milliards de dollars américains, portant à 625 milliards de dollars de Taïwan les ventes trimestrielles, soit une performance stable en glissement annuel contre un déclin anticipé par les analystes. Le consensus était de 616 milliards de dollars taïwanais. Quoi qu'il en soit, TSMC n'a toujours pas renoué avec la croissance et les ventes de décembre affichent un recul de plus de 8% en comparaison de l'année antérieure.

Intuitive Surgical, le géant américain de la robotique médicale, bondit de près de 6% à Wall Street, suite à la publication d'un chiffre d'affaires préliminaire supérieur aux attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,93 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 17% par rapport au quatrième trimestre 2022. Intuitive table par conséquent sur un chiffre d'affaires pour 2023 d'environ 7,12 milliards de dollars, soit une augmentation de 14%. Les résultats non audités présentés sont préliminaires et soumis à l'achèvement des procédures de clôture finale et à l'audit indépendant annuel et, par conséquent, sont sujets à ajustement.

Tesla (-1%) va proposer une version restylée de sa berline Model 3 en Amérique du Nord et a maintenu les prix inchangés, indique Reuters, sur la base des informations du site internet du groupe texan et d'un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

Apple (-0,4%) s'affiche dans le rouge à Wall Street, alors que de source de marché, la firme de recherche Redburn a abaissé sa recommandation sur la valeur d''achat' à 'neutre' tout en maintenant son objectif de 200$. Il s'agit de la troisième dégradation sur la valeur depuis le début de l'année, après des abaissements de Barclays et Piper Sandler la semaine dernière. Redburn s'attend à ce que l'iPhone renoue avec la croissance au cours de l'année 2024, mais voit peu de marge de hausse au cours des prochaines années et craint qu'un trimestre de mars décevant n'ait un impact sur la confiance dans les perspectives.