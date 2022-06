Wall Street tente de reprendre pied après sa dégringolade

(Boursier.com) — Après deux séances de forte baisse, qui ont enfoncé le S&P 500 dans un "bear market", la Bourse de New York a retrouvé un peu de calme mardi, évoluant en ordre dispersé en soirée, alors que la Réserve fédérale a entamé une réunion cruciale de politique monétaire. Les marchés s'attendent désormais à ce que la Fed relève mercredi ses taux directeurs de 75 points de base, et non de 50 pb, en réaction à l'annonce, vendredi, d'une flambée de l'inflation à 8,6% sur un an aux Etats-Unis.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède encore 0,5% à 30.362 points (après -2,8% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 lâche encore 0,37% à 3.735 pts (après -3,88% lundi), tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, regagne 0,16% à 10.826 pts, après un plongeon de 4,68% lundi, au plus bas depuis septembre 2020.

Le S&P 500 est tombé lundi soir en territoire de 'bear market' (une baisse de plus de 20% sur les sommets), et perd désormais environ 22% par rapport à son pic du 3 janvier dernier, à 4.796 pts en clôture. Le Nasdaq abandonne pour sa part environ 30% et le Dow Jones environ 17% sur ses plus hauts de janvier.

Le taux de l'emprunt US à 2 ans grimpe à 3,42%

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 pointent encore dans le rouge mardi, mais l''énergie (+0,5% après -5,1% lundi) et les technologiques (+0,5% après -4,4% lundi) se reprennent légèrement. Parmi les valeurs les plus actives figurent Tesla (+2,7%), Apple (+0,46%), Advanced Micro Devices (AMD, -0,35% après -8,2% lundi), Nvidia (+1% après -7,8% lundi), Amazon (-0,8% après -5,4% lundi), Microsoft (+0,6% après -4,2%), Meta Platforms (-0,17% après -6,4%). Fedex bondit de 13,8% après avoir annoncé notamment une forte hausse de son dividende.

Sur les marchés obligataires, les taux poursuivent leur envolée mardi, réagissant toujours aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, publiés vendredi, qui ont créé un choc avec une accélération de la hausse des prix en mai, à 8,6% sur un an. Le rendement du T-Bond à 10 ans bondit encore de 7 points de base (centièmes de point) pour atteindre 3,43% mardi soir, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, plus sensible à la hausse des taux de la Fed, grimpe de 9 pb à 3,42%, au plus haut depuis octobre 2007 !

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de 13 pb à 1,76%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y a plus de 8 ans ! Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5% et le "2 ans" à seulement 0,74%.

Vers un tour de vis de 75 points de base de la Fed ce mercredi ?

Les marchés financiers ont réagi brutalement aux nouvelles anticipations concernant la réunion de mardi et mercredi de la Réserve fédérale américaine. Selon des sources citées par le 'Wall Street Journal' la Fed s'apprêterait à relever son principal taux directeur de 75 points de base cette semaine, et non de 50 pb comme attendu jusqu'ici par les marchés.

De nombreux brokers, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, partagent cet avis, compte tenu de l'accélération surprise de l'inflation en mai aux Etats-Unis. Le taux des "fed funds", qui a déjà été relevé de 75 pb depuis mars (+25 pb en mars et +50 pb en mai), serait alors porté dans une fourchette de 1,75%-2%.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de taux de 75 pb se situait mardi soir à 96,1%. Pour la fin de l'année, l'outil FedWatch fait ressortir essentiellement des prévisions à 3,5-3,75% (probabilité 39,3%) et 3,75-4% (probabilité 36,6%) pour la fourchette de taux des "fed funds".

Outre la hausse des taux anticipée demain, les opérateurs attendent de la Fed qu'elle signale la possibilité d'une nouvelle hausse de taux de 50 pb (voire de 75 pb) en juillet. Au-delà, il peu probable que la banque centrale américaine donne déjà des indications claires pour sa réunion de septembre. Elle devrait néanmoins laisser la porte ouverte à une évolution par paliers de 50 ou 75 points de base. De plus, Jerome Powell, patron de l'institution, pourrait explicitement repousser l'idée d'une pause de la Fed encore espérée il y a peu.

Les prix US à la production en hausse de 10,8% sur un an en mai

Le 18 mai dernier, le patron de la Fed avait affirmé au 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions, mais il n'avait pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 75 pb si nécessaire.

La Réserve fédérale aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir le rythme des hausses de taux. "Si nous ne le constatons pas, nous aurons à envisager d'agir de manière plus agressive" pour durcir les conditions de financement, avait-il ajouté.

En attendant les annonces de la Fed, mercredi soir, les marchés ont pris connaissance mardi de l'indice américain des prix à la production du mois de mai. Le PPI est ressorti toujours très élevé, mais en ligne avec les attentes, en hausse de 0,8% sur un mois et de 10,8% sur un an. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur a progressé de 0,5% par rapport à avril, contre 0,6% de consensus et après +0,4% en avril. La hausse sur un an, hors alimentation et énergie, se situe à 8,3%, contre 8,7% de consensus.

Demain mercredi, la journée sera très active, avec les ventes US de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, l'indice du marché immobilier américain, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques,et bien entendu le communiqué de la Fed à 20h00 heure française, suivi de la conférence de Jerome Powell à partir de 20h30.

VALEURS A SUIVRE

Oracle (+9,5% !) Le groupe américain basé à Austin, au Texas, a montré que sa stratégie de migration de son offre vers le "cloud" porte ses fruits, affichant des bénéfices et des revenus supérieurs aux attente des analystes pour son 4e trimestre fiscal achevé le 31 mai. Le bénéfice net a pourtant reculé de 21% pour revenir à 3,2 milliards de dollars contre 4 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice net par action, ajusté des éléments non récurrents, est ressorti à 1,54$, alors que le consensus du cabinet FactSet tablait sur 1,37$. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 5% (et de 10% à taux de change constants) pour totaliser 11,8 Mds$, contre 11,6 Mds$ attendus par Wall Street. Les ventes totales liées au cloud ont bondi de 19% à 2,9 Mds$ (+22% à taux de change constant).

"Nous avons connu une forte hausse de la demande pour notre offre d'infrastructures cloud, qui a bondi de 39% à taux de change constant", a indiqué la directrice générale du groupe, Safra Catz, dans un communiqué. "Nous pensons que cette poussée haussière de la croissance montre que notre business d'infrastructure cloud est entré dans une phase d'hyper-croissance", a-t-elle ajouté.

FedEx bondit de 13,8%, affichant sa plus forte hausse en une trentaine d'années. Le géant de la livraison vient en effet d'annoncer une augmentation de 53% de son dividende trimestriel, ainsi que d'autres actions d'amélioration de la valeur. Deux administrateurs ont été ajoutés au board en accord avec l'investisseur activiste D.E. Shaw & Co, ce qui produit aussi son petit effet. Le dividende trimestriel cash est quant à lui porté à 1,15$. Alors que Raj Subramaniam vient juste de prendre la direction du groupe, les opérateurs misent apparemment sur une belle résistance de FedEx dans un contexte économique qui s'annonce difficile. Le groupe de Memphis entend réduire ses dépenses de capitaux et revoir son programme de compensation des cadres.

Fred Smith, fondateur du groupe qui vient donc de quitter la direction générale, reste son premier actionnaire avec 7,5% des parts. D.E. Shaw détenait pour sa part 1 million de titres à fin mars. La firme a démontré déjà ses capacités d'activiste chez ExxonMobil, Lowe's et bien d'autres.

Twitter (+1,8% !) Elon Musk devrait s'adresser jeudi à l'ensemble des salariés du réseau social média Twitter pour la première fois depuis qu'il a présenté son projet initial de rachat de 44 milliards de dollars, a appris Reuters hier lundi, de source proche du dossier. Business Insider, citant un message électronique du directeur général de Twitter, Parag Agrawal, fait aussi état de cette réunion attendue le 16 juin. Agrawal, dans son message, indique que les membres du personnel peuvent soumettre par avance leurs questions à l'homme d'affaires. La directrice marketing du réseau social, Leslie Berland, jouera le rôle de modératrice durant l'événement...

Rappelons que Musk avait initialement proposé de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, avant de suspendre sa proposition pour obtenir plus de données de la part du groupe concernant l'évaluation des comptes fakes et bots. Les marchés misent quant à eux sur une offre réduite de Musk, alors que le cours de bourse de Twitter évolue à 37$, bien loin des 54,2$ indiqués lors de l'approche du milliardaire en avril.

Coinbase (+0,4%) vient d'annoncer un énorme plan de restructuration, passant par la suppression de 18% de ses effectifs, soit 110 postes. Le groupe évoque le retournement économique, alors que les cryptomonnaies viennent par ailleurs de copieusement dévisser. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a perdu 85% de sa valeur depuis ses débuts à Wall Street. L'essentiel de la chute a eu lieu cette année, avec le plongeon des valeurs technologiques du Nasdaq. "Aujourd'hui, je prends la difficile décision de réduire la taille de notre équipe d'environ 18%, pour nous assurer de rester en bonne santé pendant ce ralentissement économique", annonce Brian Armstrong, directeur général et cofondateur du groupe.

Apple (+0,46%). L'Office des cartels allemand a annoncé enquêter sur les règles imposées par le groupe aux éditeurs d'applications tiers en matière de suivi des données des utilisateurs.

Boeing (+3,5%) rebondit après avoir perdu 8,8% lundi. La demande d'avions à l'échelle de l'industrie est forte et continue de s'améliorer à mesure que les compagnies aériennes s'efforcent de remplacer les flottes vieillissantes, d'acheter des modèles plus efficaces et d'observer la croissance du nombre de passagers, a déclaré lundi le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, manifestant un bel optimisme. "La demande d'avions est aussi forte que je ne l'ai jamais vue. Je pense qu'elle va devenir plus forte", a déclaré Calhoun à Reuters et à un autre média en marge d'un événement au nouveau siège de Boeing à Arlington.