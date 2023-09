Wall Street : tentative de sursaut

(Boursier.com) — Wall Street est orienté pour l'heure en hausse avant bourse ce vendredi, tentant de récupérer suite à deux séances d'une purge assez brutale en réaction au discours très ferme de la Fed concernant le niveau durable des taux élevés. Le S&P 500 remonte de 0,4% avant bourse, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,7%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 90,4$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.945$. L'indice dollar s'accorde 0,1% face à un panier de devises de référence.

Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor à deux ans consolide un peu à 5,12%, contre 4,47% pour le 10 ans et 4,55% sur le 30 ans.

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, l'indice Markit PMI composite américain préliminaire du mois de septembre sera communiqué à 15h45 (consensus FactSet 47,9 pour l'indice manufacturier et 50,2 pour les services, soit 50 pour l'indice composite ce qui traduirait une activité au point mort).

Lisa Cook, gouverneure de la Fed, intervient par ailleurs avant l'ouverture de Wall Street, tandis que Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, sera à suivre plus tard dans la journée. L'intervention de Cook au Canada est liée à une conférence NBER (National Bureau of Economic Research) concernant l'intelligence artificielle. Dans ses remarques préparées, elle n'évoque pas la politique économique ou monétaire. Daly, quant à elle, a tendance généralement à tenir un discours très proche de celui de Powell.

La Fed avait précédemment plombé la cote américaine, depuis mercredi soir. La banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés, comme attendu, entre 5,25 et 5,5% sur les fonds fédéraux, au plus haut de 22 ans, et a signalé une hausse supplémentaire possible d'ici la fin de l'année, afin de s'assurer de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Les projections de taux d'intérêt pour la fin de l'année vont de 5,5 à 5,75%, ce qui signale un nouveau tour de vis potentiel d'un quart de point. Douze membres du FOMC, comité monétaire de la Fed, jugent nécessaire une hausse supplémentaire, alors que sept opteraient plutôt pour un statu quo jusqu'à la fin de l'année. Les anticipations sont par ailleurs remontées concernant les taux pour l'année prochaine, ce qui a secoué les marchés et en particulier le Nasdaq.

Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain à partir du pic potentiel de 5,5-5,75%, ce qui signifie que les taux resteront donc "plus élevés, plus longtemps". En juin, les membres de la Fed prévoyaient plutôt une baisse d'un point de pourcentage des taux en 2024 en comparaison du pic. Autrement dit, les attentes concernant les taux pour l'an prochain sont remontées de 50 points de base, ce qui fait beaucoup à digérer pour des marchés qui entretenaient l'espoir d'un pivot plus prononcé à moyen terme.

Jerome Powell n'a pas fourni non plus de réconfort aux marchés, soulignant la solidité de l'activité économique et s'inquiétant de la hausse des prix du brut - qui complique évidemment la lutte contre l'inflation. Globalement, cette économie plus forte que prévu ou plus résistante signifie que "nous devons en faire plus avec les taux", selon Powell. Les membres de la Fed jugent par ailleurs l'inflation toujours élevée et restent attentifs aux risques liés. Quoi qu'il en soit, ils tablent désormais sur une inflation de 3,7% en fin d'année contre 3,9% auparavant. L'année prochaine, cette inflation américaine devrait se tasser à 2,6%, d'après les banquiers centraux US. Powell a relevé pour sa part de bonnes lectures de l'inflation depuis trois mois, mais voudrait en voir plus encore.

Powell a aussi souligné que la Fed allait rester dépendante des données. Il estime ainsi que les prévisions de taux ne constituent pas un plan d'action mais des anticipations des membres de la Fed. Ainsi, la banque centrale prendra ses décisions monétaires "réunion par réunion", laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux si nécessaire. Le leader de la Fed ne pense cependant pas que la hausse agressive des taux provoquera une phase de ralentissement. Il précise que l'hypothèse d'un atterrissage en douceur est plausible, même si d'autres facteurs pourraient peser sur les perspectives.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 27,4% d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre 72,6% de probabilité d'un statu quo. L'outil donne plus de 36% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année et même 5,6% pour un hausse de 50 points de base en comparaison des niveaux actuels.

Les valeurs

Salesforce, l'éditeur californien de logiciels, a annoncé un accord pour acquérir Airkit.ai, dont les conditions financières n'ont pas été divulguées. Airkit.ai est un créateur d'applications et d'expériences de service client basées sur l'intelligence artificielle. Une fois l'acquisition finalisée, Airkit.ai fera partie de Service Cloud et continuera d'être dirigé par Adam Evans, cofondateur et CTO de l'entreprise. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre de l'exercice 2024 de Salesforce. Cette transaction n'entraîne aucun changement par rapport aux prévisions financières actuelles de la société précédemment fournies le 30 août 2023, a précisé Salesforce.

Walt Disney. Les rumeurs de discussions de Disney à propos d'une vente d'ABC seraient grandement exagérées, à en croire le New York Post. Des sources proches du dossier ont déclaré au NY Post qu'aucun banquier n'avait d'ailleurs été embauché et qu'aucun document de vente ne circulerait, tandis que Nexstar, qui aurait entamé la semaine dernière des négociations préliminaires concernant l'acquisition d'ABC, ne serait pas en bonne position pour payer ce que Disney envisagerait probablement pour ABC, étant donné qu'un prix réaliste pour l'activité se situerait entre 7 et 8 milliards de dollars, ce qui "terrifierait" les actionnaires de Nexstar. Une source ayant une connaissance directe de la situation ajoute qu'une grande société de capital-investissement a exprimé son intérêt pour un accord avec Disney ces derniers jours. Le géant du divertissement a répondu qu'il évaluait ses options sur ABC et n'avait pas entamé de processus de vente...

Microsoft pourrait bien obtenir l'accord de la CMA britannique pour le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ainsi, le deal restructuré ouvre la voie à une approbation, selon le régulateur antitrust britannique, qui avait bloqué l'opération en avril du fait du contrôle excessif supposé qu'il aurait donné au géant software de Redmond sur le marché du cloud gaming. En août, Activision avait toutefois accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft. La Competition & Markets Authority (CMA) britannique a estimé que ce désinvestissement "répondait substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. La CMA n'a identifié que des "inquiétudes résiduelles" à propos du nouveau deal, et Microsoft a mis en avant des solutions dont l'autorité britannique estime qu'elles devraient résoudre les derniers problèmes.

Amazon a comme prévu indiqué qu'Amazon Prime Video allait inclure des publicités limitées à partir de début 2024. Le groupe prévoit de diffuser beaucoup moins de publicités que la télévision classique et les autres fournisseurs de services TV en streaming. Les publicités dans le contenu Prime Video seront introduites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024, suivis par la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie plus tard dans l'année. Aucune action n'est requise pour les membres Prime... Le groupe n'apportera pas de modifications en 2024 au prix actuel de l'adhésion Prime, mais proposera une nouvelle option sans publicité pour 2,99$ supplémentaires par mois pour les membres Prime américains, d'autres pays devant suivre à une date ultérieure.

McDonald's va augmenter le prix de la redevance pour les nouveaux exploitants américains de franchises pour la première fois en près de trois décennies, selon une lettre interne consultée par l'agence Reuters. Ainsi, le géant américain de la restauration rapide va relever la commission imposée à ses franchisés pour sa marque de 4% à 5% à partir du 1er janvier, pour tout restaurant ouvert. D'après la lettre dont Reuters a pris connaissance, cette hausse de prix aidera le groupe à maintenir son avantage concurrentiel, afin de pouvoir continuer à "offrir des opportunités aux petits propriétaires de commerces indépendants et à leurs familles pour les générations à venir".

Apple connaîtrait un certain succès avec le lancement de sa nouvelle gamme d'iPhone en Chine, selon les premiers échos locaux. Dès 10 heures, heure de Pékin vendredi, les ventes de l'iPhone 15 sur la plateforme JD avaient bondi de 253% par rapport à celles de l'iPhone 14 l'année dernière, indique le site de CNBC, soit 25.000 téléphones déjà vendus. Les médias s'enthousiasment également au sujet des files d'attente à Pékin ou Shanghai pour la sortie des nouveaux smartphones... En Inde cette fois, Apple devrait gagner une plus large part du marché local avec ses appareils iPhone 15 Pro et Pro Max dans le haut de gamme. Le groupe pourrait atteindre 7% des ventes de smartphones en Inde sur la période allant de juillet à décembre, contre 5% au premier semestre 2023. C'est du moins ce qu'indique l'agence Reuters, citant des données partagées en exclusivité par la firme Counterpoint. Les temps d'attente en Inde pour les modèles 15 Pro et Pro Max s'étendent jusqu'à fin octobre, reflétant les tendances observées en Chine et aux États-Unis.

Counterpoint estime que les modèles représenteront 25% des expéditions globales d'iPhone 15 en Inde au quatrième trimestre, une croissance de 4% par rapport à ce que représentaient les modèles haut de gamme de la génération précédente un an plus tôt.