Wall Street : tendance plus incertaine, Powell attendu

(Boursier.com) — Wall Street pointe en légère baisse en pré-séance. Hier, les indices américains ont bien rebondi et mis fin à une série de six séances négatives (pour le Dow Jones), portés par des indicateurs témoignant de la solidité de l'économie américaine malgré un contexte de taux d'intérêt élevés.

Les opérateurs gardent un oeil attentif sur Sintra, au Portugal, où les grands argentiers mondiaux ont rendez-vous à l'occasion du forum annuel organisé par la Banque centrale européenne. Christine Lagarde, qui a réitéré hier sa vision assez hawkish alors que " l'inflation dans la zone euro est entrée dans une nouvelle phase qui risque de durer un certain temps", doit à nouveau s'exprimer dans la journée, tout comme Jerome Powell, le patron de la Fed. "Vont-ils s'arrêter ou ne s'arrêteront-ils pas ? Aurons-nous une récession et quand? Tous ces types de questions qui traversent l'esprit des investisseurs provoquent beaucoup de volatilité sur des marchés étroits", affirme à 'Bloomberg' Luke Hickmore, directeur des investissements chez Abrn.

Le secteur technologique sera à suivre de près alors que les États-Unis envisagent d'imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de puces pour l'intelligence artificielle vers la Chine, ont rapporté le 'Wall Street Journal' et le 'Financial Times'. Nvidia et AMD sont particulièrement ciblés.

Sur l'agenda macro du jour, les seuls stocks et ventes de grossistes seront à suivre (14h30). La fin de semaine sera beaucoup plus chargée avec, jeudi, la dernière estimation du PIB du premier trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore les promesses de ventes de logements pour le mois de mai. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication des dépenses de consommation des ménages et de l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Sur le marché pétrolier, le WTI est quasi stable, autour des 67,8$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'indice dollar remonte timidement de 0,1 point à 102,2 pts, tandis que l'euro est stable face au billet vert à 1,0952$ entre banques. Le Bitcoin s'échange proche des 30.180$ sur Coindesk.

* Nvidia mais aussi AMD perdaient du terrain dans les échanges après-Bourse hier à Wall Street alors que l'administration Biden envisagerait de nouvelles restrictions sur les exportations de puces dédiées à l'intelligence artificielle vers la Chine. Selon les informations du 'Wall Street Journal', Washington pourrait bientôt combler les lacunes dans la vente de puces puissantes utilisées pour former des modèles d'intelligence artificielle. La maison Blanche souhaiterait également des restrictions sur la location de services cloud aux entreprises chinoises d'IA. Le département américain du commerce se prépare à mettre à jour les vastes contrôles à l'exportation introduits en octobre dernier d'une manière qui pourrait rendre plus difficile pour des entreprises telles que Nvidia et Advanced Micro Devices de vendre des puces avancées à Pékin, selon trois personnes proches de la situation citées par le 'Financial Times'. Cette décision aurait un impact significatif sur Nvidia, qui a répondu aux contrôles du 7 octobre en concevant de nouvelles puces d'unité de traitement graphique appelées A800 et H800 pour remplacer les puces plus avancées qui étaient restreintes par les nouvelles règles.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré au FT que les contrôles à l'exportation existants pourraient causer "d'énormes dommages" à l'industrie technologique américaine. Il a dit qu'ils avaient laissé son entreprise les "mains liées dans le dos" en empêchant le groupe de la Silicon Valley de vendre ses puces les plus avancées à la Chine. Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance et d'autres groupes locaux ont passé des commandes supplémentaires de puces Nvidia lorsque la vague d'IA générative a explosé en Chine cette année, selon les sources du quotidien britannique. Cette nouvelle décision marquerait le dernier effort du président Joe Biden pour rendre plus difficile pour la Chine l'obtention de technologies de pointe, y compris des puces d'IA qui peuvent être utilisées pour tout, de la recherche et du développement d'armes hypersoniques à la modélisation d'armes nucléaires. Le FT a rapporté en mars que les entreprises chinoises, y compris les groupes de surveillance de l'IA qui sont sur la liste noire des États-Unis, trouvaient des moyens de contourner les contrôles à l'exportation, notamment en louant l'accès aux puces A100.

* Alphabet va supprimer des emplois dans son service de cartographie Waze alors que Google fusionne le système publicitaire de l'application avec la technologie Google Ads. "Afin de créer une expérience à long terme meilleure et plus transparente pour les annonceurs Waze, nous avons commencé la transition du système publicitaire existant de Waze vers la technologie Google Ads. Dans le cadre de cette mise à jour, nous avons réduit les rôles axés sur la monétisation Waze Ads", a indiqué Google, qui a acquis Waze pour environ 1,3 milliard de dollars en 2013. Google avait annoncé en décembre qu'il fusionnerait les équipes Waze et Google Maps pour consolider les processus, et intégrerait l'unité à sa division Google Geo, son portefeuille de produits de cartographie comprenant Google Maps, Google Earth et Street View. Le nombre de licenciements n'a pas été précisé.

* Tesla est en passe d'enregistrer un nouveau trimestre record en Chine même si le constructeur de voitures électriques fait face à la pression de ses concurrents locaux tels que BYD, qui grignotent sa part du plus grand marché automobile du monde, affirment des analystes cités par 'Reuters'. Tesla pourrait vendre 155.000 voitures en Chine entre avril et juin, soit une hausse de 13% par rapport aux ventes record du premier trimestre, selon les estimations de Shi Ji, analyste chez China Merchants Bank International Securities. La part de Tesla sur le marché chinois des VE devrait toutefois diminuer au cours du trimestre pour atteindre 13,7%, contre 16% au cours des trois premiers mois de 2023, tandis que BYD et Aion, la branche des voitures électriques de Guangzhou Automobile Group, gagneraient du terrain. Tesla publiera ses ventes trimestrielles mondiales au cours du week-end, tandis que les ventes en Chine, son deuxième marché après l'Amérique du Nord, seront connues au cours de la première semaine de juillet.