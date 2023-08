Wall Street : tendance incertaine pour terminer la semaine

(Boursier.com) — Wall Street, qui a finalement terminé proche de l'équilibre hier soir, évolue sans grande tendance en pré-séance. Malgré des chiffres encourageants du côté de l'inflation américaine, les investisseurs limitent les prises de risques après les commentaires plutôt bellicistes d'une membre de la Fed et alors que de nouveaux signes d'inquiétudes arrivent de Chine. Si l'inflation 'core' a poursuivi sa décrue en juillet, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré à 'Yahoo! Finance' qu'"il y a encore du travail à faire. Et la Fed s'est pleinement engagée à ramener résolument l'inflation à son objectif de 2%".

"La croissance de l'inflation sous-jacente continue à ralentir, et nous ne serions pas surpris de voir un chiffre plus faible en août avec les baisses des prix de gros des voitures d'occasion", indique à 'Reuters' Stephen Juneau, économiste chez Bank of America. "L'inflation d'un mois sur l'autre sera sans doute volatile, mais la tendance désinflationniste n'est pas en trompe-l'oeil".

En Chine, c'est la dette des collectivités locales qui inquiète à nouveau. Elle constitue en effet une menace majeure pour la stabilité financière du pays, tandis que le promoteur immobilier Country Garden Holdings anticipe une perte allant de 6,2 à 7,6 milliards de dollars au premier semestre. La firme a expliqué cet énorme déficit "principalement par la baisse de la marge bénéficiaire brute du secteur immobilier et l'augmentation de la dépréciation des projets immobiliers en raison de la baisse des ventes dans l'industrie".

"Les problèmes que nous avons constatés avec le marché immobilier chinois rappellent un peu l'incertitude mondiale quant à ce qui peut arriver à des bilans tendus", déclare à 'Bloomberg' Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm. "Il peut y avoir d'autres accidents qui attendent de se produire en raison de taux nettement plus élevés que nous n'avons tout simplement pas encore vus".

Dans l'agenda macro du jour, l'Indice des prix à la production (14h30) et l'Indice préliminaire du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan (16h00) seront à suivre.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) se replie de 0,6% à 82,4$, après son récent rallye. L'once d'or gagne 0,3% à 1.918$. L'indice dollar est quasi stable face à un panier de devises de référence, à 102,4 pts, et l'euro évolue peu face au billet vert à 1,098$.

Les valeurs

* General Motors. Victoire importante pour les sociétés de voitures autonomes Cruise et Waymo. La 'California Public Utilities Commission', qui réglemente le transport de passagers, a voté jeudi en faveur de l'expansion de Cruise, détenue majoritairement par General Motors et Waymo, qui fait partie d'Alphabet, à San Francisco. Les deux constructeurs automobiles autonomes pourront ainsi déployer davantage de véhicules dans la ville et offrir leurs services 24h sur 24h.

Cela fera de San Francisco la première grande ville américaine avec deux flottes de véhicules sans conducteur en concurrence contre les services de transport et de taxi dépendant des humains pour faire fonctionner leurs voitures. Auparavant, les véhicules autonomes pouvaient seulement circuler pendant certaines heures, dans des conditions météorologiques spécifiques ou en présence d'un conducteur de sécurité.

Cruise estime que cette décision va aider à réorganiser un système de transport "dangereux". Le groupe "continuera à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs, les premiers intervenants et d'autres parties prenantes clés alors que nous étendons notre service à davantage de personnes".

Pour les personnes favorables aux robots-taxis, le développement de ce type de véhicules devrait permettre d'éliminer toute sorte de discrimination et de rendre les rues plus sûres. Au contraire, les opposants se montrent préoccupés par les questions de sécurité et la responsabilité des véhicules que des entreprises comme Waymo et Cruise permettent de faire circuler dans la ville. Ils mettent aussi en avant le danger que cela représente pour l'emploi et les milliers de chauffeurs travaillant pour des groupes de covoiturage 'traditionnels' comme Uber Technologies et Lyft, deux sociétés basées à San Francisco.