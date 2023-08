Wall Street : Target grimpe, Cisco attendu de pied ferme

(Boursier.com) — Wall Street affiche assez peu d'évolution pour l'heure avant bourse ce mercredi, S&P 500, Dow Jones et Nasdaq restant proches de la stabilité, au lendemain d'une séance délicate plombée par les inquiétudes liées à la Chine et les menaces de l'agence Fitch sur le compartiment bancaire. La cote américaine avait ainsi corrigé hier, avec des replis de plus de 1% sur le Nasdaq et le DJIA, malgré l'annonce de ventes de détail supérieures aux attentes. Ce mercredi, les chiffres du logement ressortent contrastés outre-Atlantique, alors que sont encore attendus les données de la production industrielle, l'indice des anticipations de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ou encore les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed.

Dans l'actualité des entreprises, Target grimpe pour l'heure avant bourse à Wall Street malgré des prévisions très prudentes. TJX remonte aussi. Cisco publiera pour sa part ce soir, après la clôture.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis pour le mois de juillet 2023 sont ressorties sur un rythme de 1,452 million d'unités, contre 1,44 million de consensus FactSet et 1,398 million un mois auparavant, en lecture révisée. Les permis de construire se sont établis quant à eux au rythme de 1,442 million d'unités, contre 1,454 million de consensus et 1,441 million un mois plus tôt.

Les Minutes de la Fed attendues ce soir à 20 heures ne sont pas à négliger. Ce procès-verbal de la réunion politique de la Fed du mois dernier pourrait en effet apporter des éléments sur le nombre de décideurs de politique monétaire estimant que la banque centrale en aurait fini avec le cycle de resserrement agressif. La Fed avait rehaussé pour mémoire d'un quart de point ses taux le 26 juillet, dans la fourchette allant de 5,25 à 5,50%. Il s'agit désormais de savoir si les marchés ont raison d'anticiper un pic des taux, suivi éventuellement d'assouplissements en fin d'année ou en début d'année prochaine. Les Minutes permettront donc peut-être d'en savoir plus sur la perception des banquiers centraux, alors que l'inflation s'amenuise et que le marché du travail montre quelques signes discrets d'affaiblissement.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'inflation britannique pour le mois de juillet est ressortie un peu plus élevée que prévu à 6,8% en données harmonisées européennes et sur un an, et 6,9% en données ajustées...

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,5% dans la zone euro en juin après la stagnation du mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle affiche une baisse de 1,2%, précise Eurostat. Le marché tablait sur un repli de 0,1% et sur une baisse de 4%... La croissance a bien accéléré au deuxième trimestre dans la zone euro. Selon les nouvelles données d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,3% dans la région après être resté stable au trimestre précédent. Une évolution en ligne avec la lecture préliminaire et les attentes du marché. Sur un an, la croissance ressort à 0,6%, comme anticipé par les économistes.

Les valeurs

Agilent, géant américain des instruments de mesure et solutions scientifiques, dédiés notamment aux laboratoires et cliniques, devrait souffrir à Wall Street. Hier soir, le groupe a réduit ses estimations financières annuelles du fait de la faiblesse en Chine. Agilent table désormais sur des revenus allant de 6,80 à 6,85 milliards de dollars pour l'exercice, contre une fourchette antérieure allant de 6,93 à 7,03 milliards. Le groupe prévoit un bpa ajusté annuel allant de 5,40 à 5,43$, soit ici encore une révision en baisse. Robert McMahon, directeur financier de l'affaire, a indiqué qu'une détérioration supplémentaire des ventes avait été observée en Chine en juillet. Alors que le déclin du troisième trimestre en Chine était concentré sur la 'pharma' (-30%), le groupe a observé des faiblesses sur d'autres marchés finaux, conditions qui devraient persister en Chine pour le quatrième trimestre fiscal. Sur son troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des revenus de 1,67 milliard de dollars en baisse de 3%, pour un bpa ajusté de 1,43$ supérieur au consensus.

Cava bondit de 9% avant bourse à Wall Street. La chaîne de restaurants méditerranéens a publié en effet un bénéfice supérieur aux attentes de marché pour son deuxième trimestre. Le groupe se montre prudent compte tenu de l'environnement actuel de consommation, mais il envisage des profits plus élevés cette année. La chaîne a été introduite en bourse en juin sur le NYSE. Sur le trimestre clos début juillet 2023, Cava a affiché des revenus de 173 millions de dollars en vive augmentation de 27% en glissement annuel, pour un bénéfice net positif de 21 cents par action, à comparer à une perte de 6,23$ un an avant. Depuis l'IPO du 14 juin, le titre avait plus que doublé, pour une capitalisation supérieure à 5 milliards de dollars. La chaîne de restauration rapide table, pour l'année, sur des marges des restaurants d'au moins 23%, soit trois points de pourcentage de plus qu'en 2022. La croissance des ventes des restaurants comparables est attendue entre 13 et 15%, après une hausse de 14,2% l'année dernière.

Target, le détaillant discount américain, s'envole de 7% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière. Le groupe vient pourtant de réduire ses estimations annuelles sur fond d'inflation pesante et de réaction adverse des consommateurs à ses marchandises Pride LGBTQ+. Il semble pourtant que ces mauvaises nouvelles soient "dans les cours", après une chute de près de 30% de la valeur en six mois. Le détaillant de Minneapolis a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 835 millions de dollars et 1,80$ par titre, contre 183 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes ont décliné de 5% sur la période à 24,8 milliards de dollars. Le consensus était de 1,43$ de bpa pour 25,2 milliards de revenus selon FactSet. Le taux de marge du bénéfice d'exploitation de 4,8% de la société au deuxième trimestre était supérieur de plus de 3 points de pourcentage à celui de l'année dernière, grâce à un taux de marge brute plus élevé. Les bpa GAAP et ajusté du trimestre, de 1,80$, étaient plus de 4 fois plus élevés qu'il y a un an et au-dessus du haut de la fourchette des prévisions de la société, reflétant une reprise significative des bénéfices après les actions de l'année dernière sur les stocks. Les ventes comparables du deuxième trimestre ont diminué de 5,4%.

Compte tenu des tendances récentes des ventes, la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Target s'attend désormais à des ventes comparables dans une large fourchette autour d'une baisse moyenne à un chiffre pour le reste de l'année, et s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action se situe, pour l'année entière, entre 7 et 8$.

TJX, la chaîne américaine de distribution aux enseignes TJ Maxx ou Marshalls, a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2024, clos fin juillet, une marge bénéficiaire avant imposition de 10,4% largement supérieure à ses plans, un bénéfice dilué par action de 85 cents, une croissance mondiale à comparable de 6% "bien au-dessus des plans" et entièrement tirée par la hausse du trafic, et des revenus de 12,8 milliards de dollars en progression de 8%. Le consensus était de 77 cents de bpa ajusté trimestriel pour 12,45 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice de 53 semaines se terminant le 3 février 2024, TJX renforce ses anticipations en matière de marge bénéficiaire avant impôts dans une fourchette de 10,7 à 10,8% et envisage un bpa dilué de 3,66 à 3,72$. Le bénéfice dilué par action ajusté est anticipé entre 3,56 et 3,62$.

JD.com, le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le deuxième trimestre fiscal une croissance de 7,6% de son activité à 288 milliards de yuans, environ 39,7 milliards de dollars. Sur ce trimestre clos en juin, le groupe a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 6,6 milliards de yuans, contre 4,4 milliards un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP a été de 8,6 milliards de yuans. Le bénéfice par ADS a représenté 4,15 yuans et le bpa non-GAAP 5,39 yuans, ou 0,74$ par titre. Le consensus était de 0,66$ de bpa ajusté par action et 38,7 milliards de dollars de revenus. Le titre s'affiche néanmoins sous pression ce jour, malgré cette performance supérieure aux attentes, alors que le ralentissement de l'économie chinoise inquiète.

H&R Block, le géant américain des services de préparation des déclarations de revenus, bondit à Wall Street après ses résultats de l'exercice 2023 clos fin juin. H&R Block a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars (+0,3 % de croissance), un bénéfice par action des activités poursuivies de 3,56$ (+9%) et un bénéfice ajusté par action des activités poursuivies de 3,82$ (+9%). Au quatrième trimestre, la société a racheté pour 200 millions de dollars d'actions à un prix moyen de 30,94 dollars. Au cours de l'exercice, la société a même racheté 9% des actions en circulation. H&R a annoncé aujourd'hui une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 0,32$ par action. Pour l'exercice 2024, le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires, de l'Ebitda et du bénéfice ajusté par action.

Intel, géant américain des processeurs, a comme attendu confirmé ce jour l'abandon d'un commun accord de son projet d'acquisition pour 5,4 milliards de dollars du fabricant israélien de puces Tower Semiconductor. Les entreprises n'ont pu en effet obtenir dans les temps les autorisations réglementaires nécessaires. Intel devra s'acquitter d'une indemnité de rupture de 353 millions de dollars. Le groupe avait auparavant accepté d'acquérir Tower pour 53$ par action en cash, soit une valeur d'entreprise de 5,4 milliards de dollars, en février 2022. Intel n'a pas obtenu à temps l'approbation des régulateurs chinois, ont indiqué des sources de Reuters et Bloomberg plus tôt ce jour.

Tesla a réduit les prix sur son stock existant de Model S et X en Chine jusqu'à 6,9%, selon Reuters, citant un message du constructeur texan sur la plateforme Weibo montrant une baisse du prix de base du Model S de 6,7% à 754 900 yuans, environ 103.000$, contre 808 900 yuans. Le Model X débuterait quant à lui désormais à 836 900 yuans, 6,9% de moins que le niveau antérieur. Cette nouvelle démarque intervient alors que les ventes de Tesla fabriquées en Chine ont chuté de 31% en juillet en comparaison du mois antérieur, affichant leur premier déclin depuis décembre alors que le groupe a ralenti une partie de la production pour se préparer au lancement du Model 3 remanié...