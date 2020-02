Wall Street tangue, le coronavirus se propage

(Boursier.com) — Wall Street fléchit ce vendredi, le S&P500 abandonnant 0,3% désormais à 3.335 pts et le Nasdaq 0,31% à 9.542 pts, après leur récent rebond. Le DJIA régresse de 0,62% à 29.197 pts. Les marchés temporisent, alors que le bilan du coronavirus chinois s'alourdit encore. L'indice dollar se stabilise à 98,5, suite à un rapport sur l'emploi américain plutôt solide. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,8% à 50,5$.

L'indice composite chinois SSE a terminé ce matin en timide hausse de 0,3% à 2.876 pts. L'épidémie de coronavirus 2019-nCoV poursuit sa progression, avec plus de 600 décès en Chine et plus de 30.000 cas recensés. Les restrictions en matière de voyages et déplacements, les fermetures de magasins et les quarantaines décidées, ainsi que les perturbations des chaînes d'approvisionnement, auront des conséquences économiques importantes. S&P vient à son tour d'abaisser son estimation concernant la croissance chinoise à 5% pour 2020, contre 5,7% précédemment.

A bord du navire de croisière Diamond Princess, sur lequel 3.700 passagers ont été placés en quarantaine depuis quatre jours sur un port de Yokohama au Japon, 61 nouveaux cas de coronavirus ont été découverts. La National Health Commission chinoise a déploré pour sa part 73 nouveaux décès liés au virus, portant le total à 636. 3.143 nouveaux cas ont été signalés, soit plus de 31.161 au total.

En Europe, les dernières statistiques économiques ressortent contrastées, les chiffres de la production industrielle ayant déçu en Allemagne et en France. Au Japon, les dépenses des ménages se sont contractées plus que prévu...

Ainsi, la production industrielle allemande a régressé de 3,5% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus était de -0,2% pour le mois de décembre. Cette production a décliné de 1,9% sur le trimestre et de 6,8% en glissement annuel. La production française ne fait guère mieux en décembre, en retrait prononcé de 2,8% en comparaison d'un consensus de -0,3% et d'une hausse de +0,3% sur le mois antérieur.

D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de janvier 2020 sont ressorties au nombre de 225.000, contre 160.000 de consensus de place et 147.000 pour la lecture révisée du mois de décembre 2019. Le taux de chômage s'est établi à 3,6%, contre 3,5% de consensus et 3,5% un mois avant. Le salaire horaire moyen s'est apprécié de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 3,1% en glissement annuel. Les créations de postes dans le privé ont agréablement surpris, au nombre de 206.000, contre 150.000 de consensus de place et 142.000 pour la lecture révisée (en hausse) du mois de décembre. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 63,4%, contre 63,2% de consensus.

Les créations de postes de novembre ont été revues à 261.000, contre 256.000 auparavant. Celles du mois de décembre ont été ajustées à 147.000, contre 145.000.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les stocks de grossistes du mois de décembre 2019 sont ressortis en retrait inattendu de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,1% et une lecture révisée à +0,1% (contre -0,1% auparavant) pour le mois de novembre 2019.

Le secteur du luxe pourrait encore souffrir ce jour, après plusieurs avertissements plus ou moins prononcés formulés par Estee Lauder, Burberry (abaissement de guidance annuelle) ou L'Oréal face à l'épidémie de coronavirus.

Les publications financières trimestrielles se poursuivent à Wall Street. Uber, News Corp., Motorola Solutions et Pinterest annonçaient notamment hier soir. AbbVie dévoilait ses comptes ce jour. eBay (-3%) est surveillé, alors que l'ICE - opérateur du NYSE - n'envisage plus de fusion avec le leader du e-commerce.

Uber (+9%) grimpe à Wall Street, après la publication des comptes du 4ème trimestre 2019, bien accueillie par les marchés malgré de nouvelle pertes supérieures à 1 milliard de dollars pour le groupe américain de VTC. La perte nette trimestrielle a ainsi atteint 1,1 milliard de dollars après une perte de 1,16 Mds$ au 3e trimestre. La perte par action, en données ajustées, a atteint 64 cents par action en données ajustées, un peu moins élevée que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur une perte de 68 cents. Les revenus du groupe se sont élevés à 4,07 Mds$, en hausse de 36% sur un an et en ligne avec les attentes du consensus établi par le cabinet FactSet. La direction s'est montrée optimiste sur la capacité du groupe à dégager des bénéfices. Le directeur général, Dara Khosrowshahi, a affirmé que l'objectif d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif serait atteint au 4ème trimestre 2020 et non en 2021 comme attendu jusqu'ici.

News Corp (-3%) a réalisé pour le second trimestre de son exercice 2020 des revenus de 2,48 milliards de dollars, en déclin de 6% en glissement annuel. Le bénéfice net a représenté 103 millions de dollars, contre 119 millions un an avant. Le bénéfice dilué par action a atteint 14 cents, contre 16 cents sur la période correspondante, l'an dernier. Le bpa ajusté est resté stable à 18 cents.

Pinterest (+13%) flambe à Wall Street. Le réseau social américain de partage de photos a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le déficit net du quatrième trimestre ressort à 35,7 millions de dollars soit 6 cents par titre, pour des revenus proches de 400 millions de dollars. Un an avant, les ventes n'étaient que de 273 M$. Hors éléments, le bénéfice par action a atteint 12 cents, alors que le consensus était de 8 cents. Les ventes étaient attendues à 368 M$ selon FactSet. Pour l'exercice 2020, Pinterest prévoit des revenus atteignant 1,52 milliard de dollars, contre 1,14 Md$ un an plus tôt et 1,48 Md$ de consensus.

Motorola Solutions (+3%) a publié pour son quatrième trimestre des revenus de 2,4 milliards de dollars en croissance de 5%. Les ventes annuelles ont progressé de 7%. Le backlog a atteint un record de 11,3 Mds$, une hausse de 6% en comparaison de l'an dernier. Le bpa GAAP s'est élevé à 1,39$ sur le trimestre et 4,95$ sur l'année. Le bpa ajusté a représenté 2,94$ sur le quatrième trimestre, une hausse de 12% en glissement annuel, alors que le bpa ajusté de l'exercice a grimpé de 11%. Le cash flow opérationnel est ressorti à 795 M$ sur le trimestre et 1,8 Md$ sur l'année.

Activision Blizzard (+3%) a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, grâce au succès du blockbuster 'Call of Duty : Modern Warfare', dont la version mobile lancée en octobre a été installée plus de 150 millions de fois. Les revenus ajustés trimestriels totaux ont représenté 2,71 milliards de dollars sur la période close fin décembre, contre 2,68 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice net a décliné à 525 millions de dollars soit 68 cents par action, contre 685 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 62 cents. Le groupe livre toutefois une guidance prudente pour l'exercice entamé, tablant sur des revenus ajustés de 6,73 Mds$ à comparer à un consensus de 6,92 Mds$.

Take-Two (-10%), autre éditeur américain de jeux vidéo qui publiait hier soir, souffre à Wall Street après avoir manqué le consensus de revenus sur le trimestre clos. Les revenus ajustés ont totalisé 888 M$ sur le troisième trimestre fiscal clos fin décembre, contre 922 M$ de consensus. Le bénéfice net a régressé à 164 M$ soit 1,43$ par action, contre 180 M$ un an avant. Le groupe a resserré enfin sa guidance annuelle de revenus entre 2,80 et 2,85 Mds$, à comparer à un consensus de 2,85 Mds$.

AbbVie (+5%). Le laboratoire de l'Illinois a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a représenté 2,8 milliards de dollars soit 1,88$ par titre sur ce quatrième trimestre fiscal, contre une perte de 1,8 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,21$, contre un consensus de 2,19$. Les revenus ont totalisé 8,7 milliards de dollars, contre 8,3 milliards un an avant, à la même période, et 8,7 Mds$ de consensus. Humira, le blockbuster du groupe, a affiché des performances contrastées, avec une croissance de 10% à 3,9 Mds$ sur le marché américain, mais aussi un recul de 27% à 948 M$ sur les marchés internationaux. AbbVie espère finaliser l'acquisition d'Allergan pour 63 Mds$ durant le trimestre. AbbVie fournit une guidance solide, tablant pour 2020 sur un bpa ajusté allant de 9,61 à 9,71$. Le consensus était de 9,45$.