Wall Street : sursaut mené par le Nasdaq !

(Boursier.com) — Wall Street se redresse ce jeudi, dopé par les grandes valeurs technologiques. Le S&P 500 reprend 0,53% désormais à 4.764 pts, alors que le Dow Jones grappille 0,03% à 37.277 pts. Le Nasdaq gagne 1,13% à 15.023 pts, soutenu par Apple et Nvidia. Les marchés demeurent toutefois très volatils, alors que les opérateurs sont peut-être allés un peu trop vite en anticipant de rapides baisses des taux.

L'édition de janvier du Livre Beige économique de la Fed, publiée hier soir, a montré que huit districts n'avaient rapporté que peu ou pas de changement dans leur activité économique. Trois districts ont signalé une croissance modeste et un, une baisse modérée. Les contacts de presque tous les districts ont signalé une diminution de l'activité manufacturière, tandis que les dépenses de consommation ont répondu aux attentes dans la plupart des districts pendant les vacances. Les districts ont noté que les taux élevés entravaient les ventes d'automobiles et les transactions immobilières, même si la perspective d'une baisse des taux suscite un certain optimisme. Parmi les autres éléments problématiques figurent le marché des bureaux, les élections de 2024 et l'affaiblissement général de la demande. Concernant le marché du travail, presque tous les districts ont cité un ou plusieurs signes de ralentissement... Concernant l'inflation/les prix, six districts ont noté des augmentations de prix légères ou modestes, la sensibilité aux prix des consommateurs étant également citée comme une contrainte pour les détaillants, forcés de réduire leurs marges et de résister aux efforts des fournisseurs pour augmenter les prix. Trois districts ont indiqué que les entreprises s'attendaient à une nouvelle atténuation des hausses de prix au cours de l'année prochaine.

John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, s'exprimaient par ailleurs hier. Barr n'a pas commenté la politique monétaire. Bowman a jugé que les propositions visant à renforcer les exigences de capitaux des banques avaient besoin de changements significatifs. Elle se dit toutefois confiante quant à l'atteinte d'un compromis sur le sujet. Williams n'a pas commenté la politique monétaire. Rappelons que la période de "blackout", précédant toute réunion monétaire, et durant laquelle les responsables de la Fed doivent fort heureusement se taire, débute demain soir.

Concernant les anticipations sur les taux, l'outil FedWatch du CME Group montre désormais une probabilité de 97% que la Fed opte pour un statu quo le 31 janvier lors de sa prochaine réunion. La probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point le 20 mars, à l'issue de la réunion suivante, se situe à 56% environ. Elle a quelque peu reculé suite aux dernières statistiques. L'outil montre une probabilité de 37% que les taux terminent l'année entre 3,75 et 4%, et une 'proba' de 30% qu'ils finissent entre 4 et 4,25%.

Ce jeudi, les investisseurs suivent les mises en chantier et permis de construire aux Etats-Unis pour le mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires US au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier 2024.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2023 se sont affichées sur un rythme de 1,46 million d'unités, contre un consensus de 1,43 million. Les permis de construire se sont établis au rythme de 1,495 million d'unités, contre 1,48 million de consensus.

Notons que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour janvier, qui vient aussi d'être annoncé, est ressorti à -10,6 contre un consensus de -7,5. Il traduit une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée en début d'année.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 13 janvier se sont affichées à 187.000, contre un consensus de 205.000. Cela signale un marché de l'emploi toujours solide.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close le 12 janvier sera connu vers 17 heures. Deux interventions de Raphael Bostic de la Fed sont aussi au programme. Bostic a indiqué déjà que si les progrès de l'inflation ralentissaient, il serait bon de conserver des taux élevés plus longtemps. Le responsable veut voir plus de preuves d'une trajectoire de l'inflation vers les 2%, et le pire serait selon lui de réduire les taux puis d'avoir à les remonter de nouveau. Néanmoins, il juge pour l'heure que l'inflation semble se diriger vers l'objectif des 2%. Il dit aussi voit des signes de ralentissement sur le marché du travail, désormais plus équilibré. Il craint toutefois que les progrès en matière d'inflation ne décélèrent...

Vendredi, enfin, les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre.

Cette semaine, les annonces de résultats s'accélèrent. Après Morgan Stanley et Goldman Sachs mardi, puis Charles Schwab et Alcoa hier, Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG publient ce jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% à 73,3$. L'once d'or avance de 0,5% à 2.016$. L'indice dollar affiche peu d'évolution face à un panier de devises de référence.

Les valeurs

Apple (+3%) grimpe à Wall Street, alors que la firme Bank of America vient de relever sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur la valeur du géant californien de Cupertino, misant en particulier sur l'intégration cette année de l'intelligence artificielle dans les différents produits du groupe à la pomme, mais aussi sur le lancement du casque Vision Pro. BofA fixe un objectif de cours plutôt appréciable de 225$, contre 208$ auparavant. L'intermédiaire évoque un cycle de mise à niveau pluriannuel plus fort sur l'iPhone, avec la recherche du matériel le plus récent pour permettre l'introduction des fonctionnalités d'IA générative en 2024/2025. La large base installée porte en effet en grande partie sur l'iPhone 11, note le broker, qui parie aussi sur une croissance plus élevée des services avec une meilleure monétisation de la base installée.

Apple a annoncé hier qu'il supprimerait une fonction de surveillance de l'oxygène dans le sang de deux modèles phares d'Apple Watch aux États-Unis, alors que le géant de Cupertino fait face aux attaques du concepteur de technologies médicales Masimo dans le cadre d'une bataille juridique concernant les brevets sur la technologie derrière cette fonctionnalité. L'affaire n'est pas encore réglée, loin de là, ce qui incite le groupe à la pomme, ex-première capitalisation mondiale, à supprimer cette fonctionnalité plutôt que de retirer les appareils de la vente. Le groupe de Tim Cook a déclaré que les modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sans cette fonctionnalité seraient donc bien mis en vente sur son site Web et dans ses magasins ce jeudi.

Dans un autre registre, les développeurs ne seraient pas réceptifs aux frais de 27% d'Apple pour l'utilisation de méthodes de paiement externes sur l'App Store, relate le Washington Post. Citant un dossier juridique du 16 janvier, le 'WaPo' rapporte qu'en autorisant les développeurs à utiliser des systèmes autres que le système Apple pour accepter des paiements, la société a indiqué qu'elle prélèverait 27% (contre jusqu'à 30% pour le système Apple) de commission et se réserverait le droit de vérifier les comptes pour s'assurer que les développeurs paient ce qu'ils doivent.

Meta (+2%). Sheryl Sandberg, administratrice de Meta (ex-Facebook) et ancienne directrice opérationnelle du groupe, va quitter le conseil d'administration cette année. "Avec le coeur rempli de gratitude et l'esprit rempli de souvenirs, j'ai fait savoir au conseil d'administration de Meta que je ne me représenterai pas en mai prochain", a écrit Sandberg sur Facebook. "À l'avenir, je servirai de conseillère auprès de l'entreprise et je serai toujours là pour aider les équipes Meta", a assuré Sandberg, 54 ans, qui avait rejoint Facebook en 2008 en tant que numéro deux de Mark Zuckerberg pour superviser la publicité, les partenariats, le développement commercial et les opérations. Elle avait déjà quitté ses fonctions de directrice des opérations il y a deux ans, avant que Meta n'entame une importante cure d'austérité.

Taiwan Semiconductor (+6% !), le plus grand fournisseur mondial de puces sur commande, fournisseur majeur de Nvidia et Apple, a enregistré pour son quatrième trimestre des revenus de 625,5 milliards de dollars de Taïwan, environ 19,6 milliards de dollars américains, un peu plus élevés encore que ceux pré-annoncés il y a quelques jours, lorsque TSMC avait fait état de revenus de 625 milliards de dollars taïwanais - avec l'aide de la demande provenant des acteurs de l'intelligence artificielle. La performance est donc stable en glissement annuel, malgré la faiblesse des autres activités et notamment des smartphones. Le bénéfice par action de ce quatrième trimestre a été de 9,21 dollars taïwanais, contre 8,7 dollars taïwanais de consensus. La marge brute a été de 53%, en ligne avec le consensus, tandis que la marge opérationnelle a représenté 41,6% (41% de consensus). Les marges dépassent par ailleurs la guidance du groupe.

Concernant les perspectives, TSMC prévoit des dépenses de capitaux allant de 28 à 32 milliards de dollars cette année. Surtout, les revenus 2024 sont attendus en augmentation de 21% à 25% en dollars américains, avec la demande des marchés de l'intelligence artificielle... Ces bonnes nouvelles dopent aussi la star de l'IA Nvidia, en hausse de 2% vers un nouveau sommet historique à Wall Street, pour une capitalisation de 1.400 milliards de dollars !

Birkenstock (-9%) a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes pour l'exercice clos. Le groupe bénéficie de l'effet prix et de la demande résiliente. Le fabricant allemand de sandales de luxe, récemment introduit à Wall Street, a annoncé ainsi sur l'exercice clos fin septembre 2023 des revenus de 1,492 milliard d'euros, en augmentation de 20% en données consolidées et à devises constantes. Le bénéfice net a été de 75 millions d'euros, contre 187 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action a représenté 0,41 euro. Le bénéfice ajusté a représenté quant à lui 207 millions d'euros et 1,10 euro par titre, contre 175 millions un an auparavant.

Birkenstock prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 compris entre 1,74 et 1,76 milliard d'euros, contre 1,72 milliard de consensus. La croissance des ventes atteindrait ainsi 17 à 18%. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, est anticipé entre 520 et 530 millions d'euros à taux de change constant, soit une marge d'Ebitda ajusté de 30% environ. Les prévisions de résultats font rechuter le titre avant bourse.

Goodyear (+2%), le fabricant américain de pneumatiques, a confirmé la nomination de Mark Stewart, précédemment directeur des opérations nord-américaines de Stellantis, en tant que directeur général (CEO). La nomination de Stewart intervient alors que Goodyear subit la pression d'Elliott Investment Management. Stewart succède à Richard Kramer, CEO de longue date de Goodyear, qui avait déjà annoncé son intention de quitter le groupe après 14 ans à sa tête. Il poursuivra tout de même dans un rôle de conseil.

Boeing (+3%). Akasa Air, nouvelle compagnie aérienne indienne, a commandé 150 737 Max 10 et Max 8-200 qui seront livrés jusqu'en 2032. La commande n'inclut pas la variante Max 9 impliquée dans l'incident d'Alaska Airlines du 5 janvier, a précisé la compagnie aérienne lors du salon aéronautique Wings India. Le carnet de commandes total d'Akasa s'élève désormais à 226 avions, renforçant ainsi ses projets d'expansion nationale et internationale, selon un communiqué du transporteur. L'incident survenu sur le vol d'Alaska a remis en lumière les problèmes de sécurité et de contrôle qualité du géant américain et le Max 9 reste immobilisé au sol.

Alcoa (+2%), géant américain de l'aluminium, a annoncé hier soir une perte pour son quatrième trimestre, ainsi que des revenus inférieurs aux attentes. La perte trimestrielle ajustée par action a représenté 56 cents, contre près de -1$ de consensus et 70 cents de déficit par action un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,6 milliards de dollars, légèrement inférieurs au consensus, alors qu'ils se situaient à 2,66 milliards de dollars un an plus tôt. Pour l'exercice clos, la perte nette a représenté 651 millions de dollars, alors que les revenus ont été de 10,55 milliards de dollars.

Humana, le groupe américain leader des services d'assurance dans la santé, dévisse de 11% à Wall Street. Il vient en effet de prévenir que les coûts médicaux accrus pourraient plomber les prévisions 2024. Humana a averti que la progression de la demande en services médicaux et de soins aux patients entraînerait des coûts médicaux plus élevés qu'attendu sur le quatrième trimestre et pourrait aussi affecter les prévisions 2024. Les assureurs maladie ont déjà été nombreux à signaler des coûts accrus en raison de la forte reprise des interventions qui avaient été retardées pendant la pandémie. Humana, qui table désormais sur un bénéfice ajusté par action de 26,09$ en 2023, dit noter une nouvelle augmentation des chirurgies ambulatoires.

KeyCorp (-4%), la banque de Cleveland, a publié un bénéfice trimestriel en recul, avec les coûts associés à la reconstitution du fonds d'assurance des dépôts de la FDIC. Ainsi, le bénéfice par action a chuté à seulement 3 cents, contre 38 cents un an avant. La baisse du revenu net d'intérêt a aussi pesé. KeyCorp a enregistré une charge de 190 millions de dollars sur le quatrième trimestre du fait de la cotisation spéciale due à la FDIC. Le revenu net d'intérêt a corrigé de 24% à 928 millions de dollars. KeyCorp s'attend à une baisse de ce revenu net d'intérêt allant de 2 à 5% en 2024. Les dépôts moyens ont régressé à 145 milliards de dollars au quatrième trimestre contre 145,7 milliards un an avant. Le management évoque tout de même "une performance sous-jacente solide sur le trimestre".

Northern Trust (-2%), banque américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 52 cents, pour des revenus de 1,56 milliard de dollars. Les revenus augmentent ainsi de 2%, mais le bénéfice par action corrige de près de 30%. Le bénéfice net chute de 27% à 113 millions de dollars. Les actifs administrés ont augmenté toutefois de 13%.

M&T Bank (+1%) a publié des bénéfices en forte baisse de près de 40% au quatrième trimestre, avec les coûts de dépôts accrus et la redevance à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts bancaires. Le bénéfice s'est affiché à 482 millions de dollars, ou 2,74$ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 765 millions un an plus tôt. M&T a comptabilisé une charge de 197 millions de dollars liée à la commission payée à la FDIC. Par ailleurs, la banque a signalé une progression sensible des coûts de dépôt, pour retenir les déposants. Le revenu net d'intérêt en a pris un coup, en recul de 6% à 1,72 milliard. La banque de Buffalo a enfin plus que doublé ses provisions pour créances douteuses.

Truist Financial (+2%), la banque régionale américaine de Charlotte, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une lourde perte, avec les charges non récurrentes. Néanmoins, le bénéfice ajusté par action s'établit positif à 81 cents, contre 1,30$ un an avant. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires atteint 5,2 milliards de dollars et 3,85$ par action, contre un profit de 1,6 milliard un an avant. L'établissement a en particulier passé une charge de 6,1 milliards de dollars pour dépréciation du goodwill, sans impact sur la trésorerie. Truist a aussi déboursé 507 millions de dollars pour renflouer le fonds d'assurance des dépôts de la FDIC, vidé par deux faillites bancaires majeures l'an dernier. Le revenu net d'intérêt de la banque sur le quatrième trimestre a décliné de 11% à 3,6 milliards de dollars.

Fastenal (+8%), l'acteur américain des fournitures industrielles, a publié pour son quatrième trimestre fiscal 2023 des revenus de 1,76 milliard de dollars, en hausse de 4% en glissement annuel, pour un bénéfice opérationnel de 354 millions de dollars en hausse de 6% et un bénéfice net de 266 millions de dollars en progression de 8%. Le bénéfice dilué net par action a augmenté de 8% à 46 cents. Le consensus de marché était logé à 45 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action et 1,75 milliard de dollars de facturations.