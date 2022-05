Wall Street : sursaut de fin de semaine ?

(Boursier.com) — Wall Street tente de se ressaisir avant bourse ce vendredi, au terme d'une semaine encore éprouvante. Le S&P 500 prend 1,1% en pré-séance, le Dow Jones 0,9% et le Nasdaq 1,5%. La cote américaine se dirige néanmoins vers une septième semaine consécutive dans le rouge. Le sursaut du jour semble être alimenté en bonne partie par l'assouplissement monétaire en Chine. Les conditions de survente soutiennent également ce rebond essentiellement technique. Le baril de brut WTI se stabilise à 110$ environ, alors que l'once d'or se maintient à 1.842$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se redresse un peu sur les 30.000$.

La Banque populaire de Chine a abaissé de 15 points de base, à 4,45%, son taux préférentiel de prêt à cinq ans, servant de référence au marché local du crédit immobilier. Il s'agit de sa plus forte réduction depuis la refonte du système de taux d'intérêt de la banque centrale en 2019. Les économistes tablaient sur une diminution de cinq à dix points.

Le négativisme omniprésent entourant les actions et les craintes de récession qui l'accompagnent ont déclenché une vague de commentaires de stratèges de grands établissements financiers, discutant de certains des risques de baisse supplémentaires pour le marché. La Deutsche Bank a estimé que si nous glissions immédiatement dans la récession, elle prévoyait une correction du marché dépassant largement la moitié supérieure de la fourchette historique, compte tenu de la surévaluation boursière initiale. La banque allemande évoque ainsi l'éventualité d'une baisse de 35 à 40%, soit un indice large S&P 500 de retour vers les 3000. La firme s'attend actuellement à ce que le S&P price au moins une baisse moyenne de récession de 24%, ce qui implique un S&P voisin de 3650. Bank of America juge pour sa part que le pire scénario de stagflation implique un creux du S&P à 3200, qui traduirait une 'ponction' typique de récession de 33% du pic au creux. Morgan Stanley, qui a été jusqu'à présent l'un des brokers les plus pessimistes, a noté que le marché baissier ne serait pas terminé tant que les valorisations ne tomberaient pas à des niveaux (multiples de 14-15x) qui tiennent compte des déclins attendus des bénéfices.

Bref, les banques et brokers se réveillent tardivement, alors que la place américaine a déjà amplement corrigé. Il est toutefois toujours bon de rappeler les données historiques des marchés baissiers, alors que les inquiétudes concernant une récession imminente grandissent et que la Fed n'a pratiquement pas de marge de manoeuvre compte tenu du très haut niveau de l'inflation. 68% des dirigeants craignent que le resserrement de la Fed ne déclenche une forme de récession, selon le Conference Board. Les marchés semblent déjà avoir grandement anticipé cette faiblesse. Goldman Sachs observe que le S&P est maintenant en baisse d'environ 18% par rapport à ses sommets, contre une contraction moyenne de 24% sur 12 récessions intervenues depuis la Seconde Guerre mondiale (données Bloomberg). Une baisse sans précédent d'environ 5% des dividendes du S&P est par ailleurs possible en 2023. Marko Kolanovic de JP Morgan, stratège connu pour ses positions d'ordinaire particulièrement 'bullish', ne voit quant à lui pas de récession cette année, grâce à une activité de consommation résiliente et au soutien monétaire de la Chine...

Les valeurs

Applied Materials. Le leader américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs a publié jeudi soir des comptes solides, mais légèrement inférieurs aux attentes du marché, citant des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Après un 1er trimestre fiscal record, le groupe, basé à Santa Clara en Califonie, a été rattrapé au 2e trimestre fiscal par les pénuries de composants liées notamment à la politique "zéro covid" de la Chine. Le bénéfice net a grimpé à 1,54 milliard de dollars contre 1,33 Md$ un an plus tôt (+15,8%), et le bénéfice par action s'est élevé à 1,85$, mais le consensus des analystes tablait sur 1,9$. Le chiffre d'affaire trimestriel a progressé de 12% sur un an pour atteindre 6,25 milliards de dollars, alors que les analystes de Refinitiv attendaient 6,38 Mds$.

Pour le trimestre en cours, 'Amat' a aussi fait état de prévisions de bénéfices et de ventes inférieurs aux attentes. Le directeur général, Gary Dickerson, a indiqué que le demande "n'a jamais été aussi forte", mais que le groupe était "limité par les problèmes récurrents de chaîne d'approvisionnement".

Palo Alto Networks, le groupe californien spécialiste des services réseaux, grimpait après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a amplement rassuré par ses derniers comptes, dépassant les attentes de marché pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,79$, contre un consensus de 1,67$ et un niveau de 1,38$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,39 milliard de dollars, sur cette période close en avril, dépassant le consensus de 2%. Un an plus tôt, les revenus étaient de 1,07 milliard. Mieux encore, le groupe de cybersécurité vient de relever pour la troisième fois consécutive sa guidance annuelle. Pour le quatrième trimestre fiscal, les facturations sont attendues entre 2,32 et 2,35 milliards, en augmentation de 24 à 26%. Les revenus sont prévus entre 1,53 et 1,55 milliard, soit une augmentation de 25 à 27%. Le bénéfice ajusté dilué par action est anticipé entre 2,26 et 2,29$.

Ross Stores perd un quart de sa valeur boursière avant bourse à Wall Street. La chaîne américaine de magasins discount vient en effet de réduire ses estimations annuelles de bénéfices. Pour le premier trimestre, le groupe a dégagé un bpa ajusté de 97 cents, ratant le consensus de place, contre 1,34$ un an avant. Les revenus ont totalisé 4,3 milliards de dollars sur ce trimestre clos en avril, 5% de moins que prévu. Les ventes de l'an dernier se situaient à 4,5 milliards. Le détaillant cite un environnement extrêmement difficile, le conflit russo-ukrainien exacerbant les tensions inflationnistes.

Deckers Outdoor, le concepteur et distributeur de chaussures basé en Californie, bondit en pré-séance à Wall Street. La guidance du groupe a convaincu. Deckers se dit en outre bien positionné pour une croissance continue du chiffre d'affaires et de hauts niveaux de rentabilité.

Foot Locker, le spécialiste américain de la distribution dans le domaine du sport, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 133 millions de dollars et 1,37$ par titre, contre 202 millions de dollars et 1,93$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,6$, contre un consensus de 1,54$. Les revenus sont ressortis à 2,175 milliards de dollars, contre 2,153 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 2,2 milliards de revenus. Les ventes à comparable ont baissé de 1,9% en glissement annuel, mais les analystes craignaient un recul encore plus prononcé, de plus de 4%.

Deere, le géant américain des engins agricoles, perd 5% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de dévoiler pour son deuxième trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes. Le groupe évoque une forte demande, compensant les problèmes de supply chain. Le bénéfice net trimestriel a représenté 2,1 milliards de dollars sur le trimestre clos, 6,81$ par titre, contre 1,79 milliard et 5,68$ par titre sur la période comparable, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 6,69$ par action. Les revenus trimestriels se sont appréciés quant à eux de 10,9% à 13,37 milliards de dollars. La guidance annuelle de profits est enfin rehaussée entre 7 et 7,4 milliards de dollars.

Apple pourrait bénéficier ce jour d'un conseil de Dan Ives, analyste de Wedbush, qui juge que le concepteur des iPhone constitue toujours un bon véhicule d'investissement dans cette période difficile, surtout après une baisse de 17% du titre cette année. La situation n'alarme pas non plus Warren Buffett et sa firme Berkshire Hathaway. Berkshire, qui a commencé à acquérir des actions Apple en 2016 sous l'influence de Todd Combs et Ted Weschler, détenait à fin mars 2022 une position de... 159 milliards de dollars sur la valeur du groupe à la pomme ! Jusqu'alors, cette position s'était révélée particulièrement pertinente. Mais depuis un mois que les valeurs technologiques de la cote américaine corrigent, cette position a lourdement baissé. Le Barron's évalue la récente baisse de la "pose" de Berkshire à 30 milliards de dollars, dans la mesure où le titre a perdu 20% ce trimestre. Berkshire détenait 911 millions de titres Apple à fin mars.