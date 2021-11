Wall Street sur ses sommets, Tesla sous pression

(Boursier.com) — La cote américaine progresse encore, sur ses sommets en début de séance ce lundi, malgré la correction du titre Tesla avant une grosse cession d'Elon Musk. Le DJIA prend 0,31% à 36.441 pts et le S&P 500 0,1% à 4.702 pts, alors que le Nasdaq pointe en hausse de 0,05% à 15.979 pts. Le baril de brut WTI avance de 0,6% vers les 82$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.823$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises. Le bitcoin bondit encore de 7% sur les 66.000$.

Il n'y aura pas de statistique notable à Wall Street ce lundi. En revanche, les responsables de la Fed seront nombreux à intervenir ce jour. Outre l'incontournable Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, il faudra suivre ce jour son vice-président Richard Clarida, ainsi que le PDG de la Fed de Boston, Kenneth Montgomery, Patrick Harker de la Fed de Philadelphie et Charles Evans de l'antenne de Chicago. Powell a balayé tout suspense ce jour en indiquant qu'il n'allait pas commenter la politique monétaire. Clarida s'est montré pour sa part 'dovish', jugeant que les conditions requises pour une hausse des taux pourraient n'être atteintes qu'en fin d'année prochaine. James Bullard, de la Fed de St. Louis, a estimé quant à lui que deux hausses des taux pourraient être nécessaires dès l'année 2022.

Rappelons que les bons chiffres de l'emploi américain pour octobre publiés vendredi (531.000 créations de postes non-agricoles et recul du chômage à 4,6%) n'ont pas fait évoluer les anticipations concernant le rythme du 'tapering' de la Fed, qui débute ce mois et devrait se terminer en milieu d'année prochaine, permettant ensuite de relever très progressivement les taux.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, AMC, Roblox, Coty, Virgin Galactic, Zynga, TripAdvisor, PayPal et 3D Systems, publient ce jour leurs comptes trimestriels.

La Chambre américaine des Représentants a adopté une législation bipartite sur les infrastructures d'environ 1.000 milliards de dollars, après que 13 républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer le projet de loi au-delà de la résistance des réfractaires progressistes. Ce package, approuvé à la Chambre par 228 voix contre 206, devrait, une fois signé par Biden, avoir un impact légèrement positif sur la croissance américaine, sans exacerber les pressions inflationnistes.

Cependant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a retardé le projet de loi sur les dépenses sociales et le climat, de 1.750 milliard de dollars, après que les démocrates centristes ont demandé que le budget du CBO corresponde aux estimations de la Maison Blanche. L'un des modérés, Rep Gottheimer, a déclaré à CNN qu'il s'attendait à ce que les chiffres correspondent à ceux du CBO pour fournir plus de données dans les 7 à 10 prochains jours. Un vote sur ce projet de loi est attendu au plus tard dans la semaine du 15 novembre. La législation sur les dépenses sociales est encore susceptible de faire face à des changements au Sénat, le sénateur Joe Manchin s'opposant à l'inclusion d'une mesure de congé payé. Le langage du projet de loi sur l'immigration pourrait également aller à l'encontre des règles du Sénat sur la réconciliation. Le processus pourrait finalement prendre des semaines et potentiellement entrer en conflit avec l'échéance du 3 décembre pour financer le gouvernement et négocier l'augmentation du plafond de la dette.

Les valeurs

Tesla (-3%). Elon Musk a soumis durant le week-end un sondage peu commun. Il s'agissait pour les utilisateurs du réseau social média Twitter de répondre à la question du charismatique CEO, qui demandait si ses followers acceptaient qu'il cède 10% de ses actions Tesla. En plein débat sur la taxe sur les milliardaires, Musk, qui s'est rebaptisé 'Lorde Edge' sur Twitter, a donc demandé à ses 62,8 millions de followers si oui ou non, il pouvait vendre ce bloc d'actions. Selon les résultats finaux de ce sondage, auquel ont répondu 3,52 millions de personnes, 57,9% des internautes sont favorables à la cession, alors que 42,1% sont contre.

"Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des plus-values latentes comme moyen d'évasion fiscale, donc je propose de vendre 10% de mes actions Tesla", avait tweeté le 6 novembre l'homme le plus riche de la planète et de tous les temps. "Je respecterai les résultats de ce sondage, quel qu'en soit le sens", avait ajouté le dirigeant. Suite au vote, Musk a assuré qu'il était bien prêt à accepter le résultat quel qu'il soit.

Le leader de Tesla et SpaceX, qui ne paie quasiment pas d'impôt sur les revenus, affiche une fortune estimée de plus de 318 milliards de dollars selon la dernière mise à jour de Forbes. Il détient en particulier 23% du capital de Tesla en tenant compte des stock options, mais a engagé plus de la moitié de cette participation en tant que collatéral pour des emprunts. Forbes en a tenu compte dans son évaluation de la "valeur nette" du milliardaire. Tesla valait environ 1.210 milliards de dollars à Wall Street sur la base des cours de clôture de vendredi. SpaceX, la compagnie spatiale de Musk, est quant à elle valorisée très prudemment environ 74 milliards de dollars, suite au dernier tour de table de février 2021.

"Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n'importe où. Je n'ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions", a justifié Musk sur Twitter. Aux cours actuels, la vente de 10% de sa participation dans Tesla rapporterait à Musk près de 28 milliards de dollars. Néanmoins, son annonce pourrait bien peser significativement sur les cours ce jour. Il est donc possible que ce bloc soit cédé à un cours inférieur. Quoi qu'il en soit, l'homme d'affaires empochera plus de 20 milliards dans cette opération, avant imposition. En revanche, la valorisation de Tesla et donc des plus de 20% du capital qu'il possèdera encore risque d'évoluer fortement aujourd'hui.

Coty (+12%), le concepteur américain de cosmétiques, a relevé ce lundi ses prévisions de ventes annuelles en base organique, avec la reprise du commerce de détail, les acheteurs d'Asie et d'Europe ayant dopé les ventes de ses maquillages et parfums. Le chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de 35% sur le segment prestige pour atteindre 870,7 millions de dollars. Pour ce premier trimestre fiscal juste clos, se terminant fin septembre, le bénéfice net a représenté 103 millions de dollars et 13 cents par titre, contre 201 millions un an avant. Hors éléments, le groupe a dégagé un bpa ajusté positif de 8 cents, contre 3 cents de consensus FactSet. Les revenus totaux ont grimpé de 22% à 1,37 milliard, en ligne avec les attentes. Pour l'exercice 2022, le groupe table désormais sur une croissance organique de 10% à 15%. Coty a aussi annoncé un accord de cession d'une participation de 4,7% au capital de Wella à KKR, deal évalué à environ 216 millions de dollars.

Pfizer (-1%) entend soumettre les données concernant sa très efficace pilule Covid-19 à la Food & Drug Administration (FDA) américaine d'ici le 25 novembre, relate Bloomberg, qui cite Albert Bourla, CEO du laboratoire américain. Cette demande pourrait ouvrir la voie à une autorisation d'utilisation d'urgence de la pilule. Le titre Pfizer avait flambé de 10,9% vendredi soir à 48,6$ environ à l'annonce des résultats d'essai de ce traitement antiviral expérimental contre le covid, alors que celui-ci aurait démontré une réduction de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Pfizer a fait savoir qu'il entendait transmettre des données provisoires à l'agence sanitaire américaine, la FDA, dans le cadre d'une demande d'utilisation en urgence effectuée en octobre. La gélule de Pfizer est administrée conjointement avec un ancien traitement antiviral appelé ritonavir... Bourla a demandé aux pays de sécuriser dès que possible des accords d'approvisionnement.

Regeneron (+1%). Le groupe a annoncé aujourd'hui d'autres résultats positifs d'un essai de phase 3 mené conjointement avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui a évalué l'utilisation d'une dose unique de REGEN-COV expérimental (1,2 mg administré via 4 injections sous-cutanées) pour prévenir le covid chez les individus non infectés. Le laboratoire américain indique que ces nouvelles analyses de phase 3 montrent qu'une dose unique de REGEN-COV offre une protection à long terme contre le Covid-19. Une dose sous-cutanée de 1,2 mg réduirait le risque d'infection de 81,6% sur la période de suivi pré-spécifiée (mois 2 à 8), assure le groupe à propos de son cocktail d'anticorps, qui maintiendrait donc le niveau de réduction du risque de 81,4% précédemment mesuré sur le mois 1.

Berkshire Hathaway (stable), le groupe d'investissement de Warren Buffett, a dévoilé durant le week-end un profit trimestriel inférieur aux attentes de marché, du fait notamment des perturbations affectant les chaînes mondiales d'approvisionnement et des coûts liés au passage de l'ouragan Ida sur les USA, ainsi que des inondations en Europe qui ont plombé les activités d'assurance. Le groupe a affiché au troisième trimestre fiscal un bénéfice opérationnel en progression de 18% à 6,47 milliards de dollars, 4.331 dollars par action de catégorie A, contre 5,48 milliards un an plus tôt. Les analystes attendaient un bpa plus proche des 4.500$. Le bénéfice net a corrigé de 66% à 10,3 milliards de dollars, 6.882$ par action de classe A. Le groupe a procédé à certaines cessions gonflant sa trésorerie. Berkshire a bouclé le mois de septembre avec un niveau de trésorerie et équivalents de 149,2 milliards de dollars.

Boeing (stable). Des membres actuels et passés du conseil d'administration de Boeing accusés d'avoir failli à leurs obligations sur la sécurité du 737 MAX ont conclu un accord avec des actionnaires de l'avionneur afin que ce dernier perçoive une indemnité de 237,5 M$.

American Airlines (+1%), United Air (+2%) ou Southwest (stable) sont à suivre, alors que les USA ont levé la majeure partie des restrictions frontalières imposées début 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Amazon (stable). Rivian Automotive, dont le groupe de Jeff Bezos est actionnaire, a relevé sa fourchette indicative d'introduction, ce qui valorise désormais le groupe environ 65 milliards de dollars.

Caterpillar (+4%), U.S. Steel (+5%) et d'autres géants industriels américains, profitent ce jour en bourse de la perspective du package de 1.000 milliards de dollars environ de l'administration Biden qui sera consacré aux infrastructures.

McAfee (+1%) confirme les récentes rumeurs. Le groupe de cybersécurité a annoncé son rachat par un consortium mené par le fonds Advent International dans le cadre d'une transaction d'une valeur equity de 12 milliards de dollars et d'une valeur d'entreprise de 14 milliards. Le groupement va acquérir l'ensemble des actions ordinaires McAfee en circulation pour 26 dollars l'unité, soit une prime de 2% environ sur les cours de clôture de vendredi à Wall Street. Il s'agit d'une opération en numéraire. La prime atteint près de 23% par rapport aux cours de jeudi soir, dernière séance avant que le Wall Street Journal ne fasse état des négociations. Le groupe avait été fondé en 1987 par l'inénarrable John McAfee. Il était alors l'un des précurseurs des logiciels antivirus.