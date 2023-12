Wall Street sur sa lancée, après le record du Dow Jones

(Boursier.com) — Wall Street progresse encore avant bourse ce jeudi, suite au rallye de la veille marqué par un nouveau sommet historique du Dow Jones. Les marchés ont salué hier les annonces de la Fed, qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, et les commentaires bien plus souples de Jerome Powell. Le S&P 500 gagne 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,4%. Les opérateurs estiment désormais le pic de taux atteint, alors que l'inflation semble sous contrôle à en croire les derniers chiffres des prix à la consommation et à l'inflation, et qu'un atterrissage économique en douceur paraît en outre envisageable outre-Atlantique...

Les inscriptions au chômage ont nettement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a fait état pour la semaine close au 9 décembre, d'inscriptions au chômage au nombre de 202.000 seulement, en baisse de 19.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 220.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 213.250, en repli de 7.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 2 décembre ressort à 1,876 million, en hausse de 20.000 sur sept jours (1,557 million de consensus).

Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre 2023 ont nettement dépassé les attentes de marché, en croissance de 0,3% en comparaison du mois antérieur contre -0,2% de consensus FactSet. Hors automobile, les ventes de détail ont progressé de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre -0,2% de consensus. Hors automobile et essence, enfin, les ventes auraient même grimpé de 0,6% par rapport au mois précédent, contre +0,2% de consensus.

Les prix à l'import US du mois de novembre ont reculé de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre -0,7% de consensus et -0,6% pour la lecture révisée du mois antérieur (-1,4% sur un an). Les prix à l'export ont baissé de 0,9% d'un mois sur l'autre, contre -1% de consensus.

La Fed a comme prévu maintenu hier soir ses taux entre 5,25% et 5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic"... "Nous pensons que notre taux directeur est à son pic, ou proche de son pic pour ce cycle de resserrement, et l'économie surprend malgré tout les prévisionnistes", a insisté le patron de la Fed au cours de la conférence de presse faisant suite à la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC. "Nous sommes prêts à resserrer davantage notre politique si nécessaire", a tout de même nuancé Powell, qui a aussi glissé que la réduction du bilan de la Fed (resserrement quantitatif) allait se poursuivre.

Les responsables de la Fed "ne pensent pas qu'il sera approprié de relever davantage les taux", mais ils "ne veulent pas non plus écarter cette possibilité"... "La question de quand il sera approprié de baisser les taux commence à se poser", a ajouté Powell, alimentant ainsi les espoirs de fin du cycle de durcissement. Dans son communiqué, la banque centrale américaine a fait savoir que sa décision d'un nouveau statu quo avait été prise à l'unanimité. Les membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont encore souligné que l'inflation avait diminué au cours de l'année écoulée. ils entendent surveiller l'activité pour voir si d'autres hausses de taux seraient nécessaires, ce qui implique qu'après des mois de resserrement monétaire, il ne sera peut-être plus nécessaire d'augmenter les taux... 17 des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera sous son niveau actuel fin 2024, la projection médiane montrant que le taux baissera de trois quarts de point de pourcentage par rapport à l'objectif actuel de 5,25% à 5,50%. Aucun responsable ne prévoit une hausse des taux d'ici la fin de l'année prochaine.

Dans ses prévisions économiques, la Fed anticipe une inflation à 2,8% pour fin 2023 et 2,4% pour la fin 2024. Le taux de chômage aux Etats-Unis passerait de 3,7% actuellement à 4,1%, une projection identique à celle de septembre, tandis que la croissance économique devrait ralentir, retombant de 2,6% cette année à 1,4% en 2024.

Ces prévisions accréditent la thèse d'un atterrissage en douceur, le scénario rose étant que l'inflation continue de ralentir sans entraîner de récession ni de hausse brutale du chômage. "J'ai toujours pensé que l'inflation pouvait diminuer sans provoquer de récession, et pour le moment, c'est ce que nous voyons", a jugé Powell.

L'outil FedWatch du CME Group fait désormais ressortir une probabilité de près de 17% que la Fed réduise ses taux d'un quart de point dès le 31 janvier 2024 ! La probabilité d'un assouplissement au plus tard le 20 mars atteint près de 84% ! Le même outil envisage une fourchette de taux de 3,5-3,75% (probabilité de plus de 30%) ou de 3,75-4% (probabilité de 38%) en fin d'année prochaine, ce qui traduirait une baisse des taux de 1,5 point de pourcentage au minimum.

Demain vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Adobe et Nordson Corporation dévoilaient hier soir leurs résultats. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annoncent ce jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi.

Les valeurs

Adobe fléchit avant bourse à Wall Street. Le groupe a battu le consensus de profit pour le trimestre clos, mais ses perspectives ont quelque peu déçu. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe software américain a réalisé un bénéfice ajusté par action de 4,27$ à comparer à un consensus de 4,14$. Les revenus, situés à 5,05 milliards de dollars (+12%), ont également dépassé de peu le consensus. Le groupe a affiché ainsi des revenus historiques de 19,41 milliards de dollars sur l'exercice 2023, alors que le bénéfice par action a grimpé de 17%.

Adobe, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a livré une guidance de revenus allant de 21,3 à 21,5 milliards de dollars pour l'exercice clos fin 2024, le bénéfice ajusté par action de la période étant attendu entre 17,6 et 18$. Pour le seul premier trimestre fiscal 2024, les revenus sont anticipés entre 5,10 et 5,15 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 4,35 et 4,40$. Le consensus était de 5,19 milliards de dollars de revenus et 4,26$ de bénéfice ajusté par action sur le trimestre, et 21,7 milliards de dollars de revenus annuels. Les investisseurs craignent donc une montée en puissance un peu plus lente que prévu de l'IA...

Nordson, le producteur américain d'équipements et machineries industrielles, a annoncé hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus de 719 millions de dollars en augmentation de 5% en glissement annuel, pour un bénéfice opérationnel de 185 millions de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,46$. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 2,6 milliards de dollars, en augmentation de 2% en comparaison de l'an dernier. L'Ebitda annuel a été record lui aussi, à 819 millions de dollars, représentant 31% des ventes. Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice s'est établi à 9,03$, contre 8,97$ de consensus. Sur l'exercice 2024, les ventes sont attendues en croissance de 4 à 9%, pour un bpa ajusté en augmentation de 1 à 8%.

Jabil, le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2024 des revenus de 8,4 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel GAAP de 303 millions de dollars, un bénéfice opérationnel ajusté de 499 millions de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,60$. Le consensus était de 2,58$ de bénéfice ajusté par action pour 8,35 milliards de dollars de revenus. Il est donc dépassé. Un an plus tôt, le groupe avait réalisé des revenus de 9,64 milliards de dollars et un bpa ajusté de 2,31$. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, Jabil anticipe des revenus allant de 7 à 7,6 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 1,73 à 2,13$. Les revenus de l'exercice sont enfin attendus à 31 milliards de dollars environ, pour un bpa ajusté de plus de 9$ et un free cash flow ajusté de plus d'un milliard de dollars. Le consensus de marché était de 31,6 milliards de recettes et 9,04$ de bpa ajusté.

Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a acquis des titres additionnels du producteur pétrolier Occidental Petroleum pour près de 590 millions de dollars. Berkshire a acheté ainsi près de 10,5 millions d'actions Occidental supplémentaires durant la semaine, selon les déclarations effectuées auprès de la SEC (Securities & Exchange Commission). Ces achats portent la participation de Berkshire à 27% du capital d'Occidental. La firme de Buffett possède par ailleurs des titres préférentiels et warrants lui permettant d'acquérir près de 84 millions d'actions additionnelles pour 4,7 milliards de dollars.

Moderna s'enflamme avant bourse à Wall Street. Il faut dire qu'un vaccin personnalisé développé par Merck et Moderna a permis de prévenir la récidive d'un cancer de la peau grave pendant trois ans, selon les nouveaux résultats prometteurs d'une étude. Les patients atteints de mélanomes graves ayant reçu le vaccin et le médicament anticancéreux Keytruda (Merck) seraient 49% moins susceptibles de décéder ou de voir leur cancer réapparaître que ceux ayant reçu Keytruda seul, d'après les deux partenaires.

Apple, première capitalisation boursière au monde, a pris encore 1,7% hier soir à wall Street. Le groupe californien de Cupertino pèse près de 3.100 milliards de dollars, cumulant des gains de près de 60% depuis le début de l'année, alors que les investisseurs misent sur un retour à la croissance du groupe à la pomme. "Apple est tellement gros qu'il éclipse presque le marché boursier français", remarque Bloomberg, qui évoque un rallye boursier ne montrant pas de signe de faiblesse. Le titre a atteint un sommet historique en clôture hier. "La valorisation du concepteur de l'iPhone s'approche de celle du plus grand marché boursier d'Europe, la France", calcule Bloomberg. "La valeur boursière combinée des sociétés cotées à Paris s'élevait à environ 3.200 milliards de dollars à la clôture de mercredi, contre 3.100 milliards de dollars pour le géant de la technologie", note Bloomberg, évoquant un indice établi par l'agence.

Meta. Cinq mois après son lancement, Threads, l'application concurrente de X, fait ses débuts dans plusieurs pays européens. Mark Zuckerberg a officialisé le lancement dans un message publié jeudi sur la plateforme développée par Meta. "Aujourd'hui, nous ouvrons Threads à de nouveaux pays en Europe. Bienvenue à tous", a écrit le directeur général de Meta sur Threads. Les utilisateurs européens auront la possibilité de créer un compte sur la plateforme sans le lier à leur compte Instagram (également propriété de Meta), a déclaré la société dans un communiqué jeudi. Ce lien avec Instagram était un point clé de discorde au sein l'UE, où de nouvelles règles sur les plateformes numériques empêchent les grandes entreprises technologiques de partager des données entre différents prestataires.

Mattel. Suite au succès cinématographique de Barbie, le concepteur américain de jouets étudierait un film 'American Girl', indique le Hollywood Reporter.