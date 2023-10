Wall Street sur les nerfs, avant Google et Microsoft

(Boursier.com) — Wall Street perd encore du terrain avant bourse ce lundi, fébrile avant les publications trimestrielles des 'mégacaps' technologiques, et alors que les rendements se tendent encore sur les marchés obligataires dans l'anticipation d'une austérité monétaire durable de la Fed. Le S&P 500 abandonne encore 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,3%. L'actualité fournie des fusions et acquisitions, avec surtout une offre de 53 milliards de dollars de Chevron sur le rival Hess, ne déride pas les opérateurs. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,3% à 87,8$. L'once d'or perd 0,2% à 1.990$. L'indice dollar rend 0,1% face à un panier de devises.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans atteint 5,11%, alors que le 10 ans s'approche des 5% - un rendement au plus haut depuis 2007 - et que le 30 ans évolue désormais à 5,12%... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de plus de 98% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds le 1er novembre. La probabilité d'un statu quo monétaire jusqu'à la fin de l'année se situe à près de 75% d'après le même baromètre.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de septembre 2023 est ressorti à +0,02, contre un consensus de marché de +0,05 et un niveau de -0,22 un mois auparavant, en données révisées. Cet indicateur s'affiche donc très légèrement positif, ce qui signale tout même une expansion 'en ligne avec la tendance'.

La saison des publications financières trimestrielles s'accélère cette semaine à Wall Street. Cadence Design Systems et Brown & Brown annoncent leurs comptes ce lundi soir.

Demain mardi, Alphabet et Microsoft seront les deux vedettes de la soirée. Visa, Coca-Cola, Danaher, Texas Instruments, Verizon, General Electric, RTX, Chubb, Fiserv, Illinois Tool Works, HCA Healthcare, Waste Management, Sherwin-Williams, 3M, Paccar, Kimberly-Clark, General Motors, Archer-Daniels, Centene, Halliburton, Nucor, Dow Inc, Spotify, Corning, Snap Inc, PulteGroup ou Robert Half, publieront également demain...

Meta Platforms, IBM et ServiceNow annonceront mercredi soir. Thermo Fisher, T-Mobile US, Boeing, ADP, CME Group, General Dynamics, Equinix, Kla Corporation, Moody's, O'Reilly Automotive, Roper Technologies, Hess, Norfolk Southern, Edwards Lifesciences, Hilton Worldwide, Baker Hughes, Otis Worldwide, Teradyne ou AvalonBay, dévoileront également mercredi leurs derniers résultats.

Amazon, Intel, Ford, Capital One Financial et Chipotle Mexican Grill, publieront jeudi soir. Mastercard, Merck, Comcast, UPS, Honeywell, Bristol-Myers, Altria, American Tower Corporation, Northrop Grumman, Boston Scientific, Valero, PG&E, Keurig Dr Pepper, Hershey, Newmont ou Royal Caribbean, annonceront aussi jeudi.

ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Charter Communications, Colgate-Palmolive, Phillips 66, Imperial Oil, Xcel Energy, AutoNation, Newell Brands et Stanley Black & Decker, publieront enfin vendredi.

Les valeurs

Apple perd encore un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce lundi, alors que les autorités chinoises ont lancé une enquête sur son principal partenaire de production, le groupe taïwanais Foxconn Technology, également l'un des plus importants employeurs chinois. Au cours du week-end, les médias d'État chinois ont indiqué que les régulateurs menaient des contrôles fiscaux et examinaient l'utilisation des terres par Foxconn, la société taïwanaise qui fabrique la grande majorité des iPhone dans ses usines en Chine. Hon Hai Precision Industry Co., branche publique de Foxconn, a déclaré qu'elle allait collaborer avec les autorités. Hier, le journal chinois Global Times avait précisé que des filiales de Foxconn en Chine faisaient l'objet de contrôles fiscaux, les autorités locales s'intéressant en particulier à l'utilisation des terres dans les provinces du Hubei et du Henan.

Des sources de l'agence Reuters indiquent quant à elles que l'enquête a été rendue publique pour des raisons politiques, à l'approche de l'élection présidentielle à Taïwan et alors que Foxconn cherche à diversifier sa production en dehors de la Chine - en Inde en particulier pour le compte d'Apple. Selon l'une des sources de l'agence, l'audit inattendu de Pékin serait une sorte d'avertissement adressé à Foxconn...

Le Wall Street Journal en profite pour souligner la dépendance croissante d'Apple vis-à-vis du groupe chinois rival de Foxconn, Luxshare, sur fond de tensions croissantes entre les Etats-Unis et Pékin... Enfin, les plateformes chinoises de commerce en ligne offriraient des promotions importantes sur l'iPhone 15 d'Apple, qui selon les analystes se vendrait moins bien que le précédent iPhone dans le pays, insiste Reuters.

Chevron a annoncé ce lundi l'acquisition de son concurrent Hess dans le cadre d'un deal monumental de 53 milliards de dollars en actions. Après l'offre de près de 60 milliards de dollars d'ExxonMobil pour le rachat de Pioneer Natural Resources plus tôt ce mois, le secteur pétrolier américain s'agite donc de nouveau avec une nouvelle opération majeure. Chevron propose 171$ par titre Hess, soit une prime d'environ 5% sur la base des cours de clôture de vendredi. Le directeur général du groupe Hess devrait rejoindre le conseil d'administration de la nouvelle entité à la finalisation.

Chevron a donc conclu un accord définitif avec Hess pour acquérir toutes les actions en circulation de Hess dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action sur la base des cours de clôture du 20 octobre. Aux termes de l'accord, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque titre Hess. La valeur totale d'entreprise, dette comprise, de la transaction, s'élève à 60 milliards de dollars. L'acquisition de Hess améliore et diversifie le portefeuille déjà privilégié de Chevron. "Le bloc Stabroek en Guyane est un atout extraordinaire avec des marges cash parmi les meilleures du secteur et une faible intensité carbone qui devrait permettre une croissance de la production au cours de la prochaine décennie. Les actifs de Hess à Bakken ajoutent une autre position de leader dans le schiste américain aux opérations de Chevron dans le bassin de Denver-Julesburg et le bassin permien et renforcent encore la sécurité énergétique nationale. La société issue du regroupement devrait accroître sa production et ses flux de trésorerie disponibles plus rapidement et pendant une période plus longue que les prévisions actuelles de Chevron sur cinq ans", détaille Chevron.

Le prix d'acquisition est structuré avec 100% d'actions utilisant les capitaux propres de Chevron. Au total, à la clôture de la transaction, Chevron émettra environ 317 millions d'actions ordinaires. La valeur totale de l'entreprise de 60 milliards de dollars comprend la dette nette et la valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au premier semestre 2024. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Hess. Elle est également soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Roche, géant pharmaceutique suisse, a accepté le rachat de Telavant auprès de Roivant Sciences et de Pfizer dans le cadre d'un deal de 7,25 milliards de dollars. Roche obtiendra ainsi les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du RVT-3101 aux États-Unis et au Japon pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin et potentiellement de nombreuses autres maladies. RVT-3101 est un anticorps prêt pour la phase 3 avec un potentiel de premier ordre et le meilleur dans le domaine de la maladie, un nouveau mode d'action et de solides données de phase 2b dans la colite ulcéreuse. Roche obtiendra également une option pour conclure une collaboration mondiale avec Pfizer sur un anticorps bispécifique dirigé p40/TL1A de nouvelle génération, actuellement en phase 1. Selon les termes de l'accord, Roche paiera un prix d'achat initial de 7,1 milliards de dollars américains et un paiement d'étape à court terme de 150 millions de dollars américains. Telavant est détenu par Roivant et Pfizer. La finalisation de l'opération est attendue au quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024.

Tesla a précisé que ses dépenses d'investissement pour l'année allaient dépasser la fourchette indicative de 7 à 9 milliards de dollars annoncée plus tôt cette année. Le constructeur automobile texan augmente en effet la production de ses usines et fait face à la montée en puissance des nouveaux modèles - nouveau Model 3 et Cybertruck. D'après des documents réglementaires, Tesla entend retrouver cette fourchette d'investissements de 7 à 9 milliards de dollars dans les deux prochaines années. Par ailleurs, le Département américain de Justice a demandé des documents relatifs à l'autonomie des véhicules électriques du groupe. Le DoJ étudie aussi la fonction de conduite autonome de Tesla, ainsi que ses avantages personnels et ses décisions en matière de personnel, relate Reuters.

Alphabet annoncera donc ses comptes trimestriels demain soir, après la clôture de Wall Street. En attendant, l'autorité japonaise de concurrence a initié une enquête sur le moteur de recherche Google, évaluant une potentielle violation des règles anti-monopolistiques.