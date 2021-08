Wall Street : S&P et Dow Jones au sommet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en ordre dispersé ce mercredi, après les chiffres de l'inflation américaine du mois de juillet. Le DJIA prend 0,62% à 35.483 pts. Le S&P 500 affiche un gain de 0,24% à 4.447 pts. Le Nasdaq se tasse de 0,13% à 14.769 pts. Le Brent de la mer du Nord pointe à 70,3$, en retrait de 0,5%, alors que le WTI s'affiche à 67,9$ le baril sur le Nymex, en repli de 0,5%. L'once d'or avance de 0,9% à 1.747$. Le Bitcoin se maintient à 46.600$ (+3%), alors qu'une plateforme de cryptomonnaies, Poly Network, estime pourtant avoir perdu 600 M$ suite à un piratage, l'un des plus importants de l'histoire du marché des crypto-devises.

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet publiés ce mercredi sont élevés mais conforme aux attentes du consensus. L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet a progressé comme attendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 5,4% en glissement annuel. Cette progression égale celle du mois de juin, qui était pour mémoire la plus élevée depuis août 2008 ! Hors alimentaire et énergie, le CPI a progressé de 0,3% par rapport au mois de juin, contre 0,4% de consensus de marché. Il grimpe de 4,3% en comparaison de l'an dernier.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'août 2021 est ressorti à +3%, contre +2,8% pour sa lecture du mois antérieur. Cet indicateur mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Selon le rapport du Département américain à l'Énergie pour la semaine close au 6 août, les stocks domestiques de brut hors réserve stratégique ont reculé de 0,4 million de barils en comparaison de la semaine antérieure, alors que les stocks d'essence ont baissé de 1,4 million de barils. Les stocks de distillats se sont établis en hausse de 1,8 million de barils. Le repli des stocks domestiques de brut ressort proche des attentes du consensus.

Le Département au Trésor annoncera à 20 heures le déficit budgétaire de juillet (consensus 255 milliards). Raphael Bostic et Esther George de la Fed seront aussi suivis ce mercredi.

En Europe, l'indice allemand final des prix à la consommation pour le mois de juillet a augmenté comme prévu de 0,9% par rapport au mois antérieur.

Demain jeudi, les inscriptions au chômage US pour la semaine close au 7 août seront annoncées à 14h30 (consensus 378.000). L'indice américain des prix à la production (demande finale) pour le mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus +0,6% pour le PPI, +0,5% hors alimentaire et énergie ; +7,3% et +5,6% en comparaison de l'an dernier). Les prix à l'import et à l'export du mois de juillet seront connus à 14h30 vendredi (consensus +0,6% pour l'import et +0,8% pour l'export, soit +10,7% et +16,6% en comparaison de l'an dernier). Enfin, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'août, mesuré par l'Université du Michigan, sera communiqué à 16 heures (consensus 81,4).

Les marchés américains ont à nouveau clôturé en ordre dispersé mardi soir, le Dow Jones et le S&P 500 s'offrant tout de même de nouveaux records historiques, après le vote au Sénat américain d'un méga plan d'investissements dans les infrastructures de 1.000 milliards de dollars (852 milliards d'euros) pour rénover routes, ponts et aéroports notamment. Les prises d'initiative restent néanmoins freinées par la forte remontée des cas d'infections au coronavirus, et par l'attente de nouvelles indications de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire. A la clôture, le DJIA a gagné 0,46% à 35.264 points, soit un nouveau plus haut historique. Le S&P 500 a grapillé 0,10% à 4.436 points, là aussi un record, mais le Nasdaq a enregistré un repli de 0,49% à 14.788 points.

Le Sénat américain a adopté ce mercredi un plan budgétaire massif de 3.500 milliards de dollars à forte connotation sociale pour mettre en place le programme économique de Biden. Le sénateur démocrate Joe Manchin a rapidement réagi ce jour en indiquant avoir "de sérieuses inquiétudes" concernant les conséquences du plan de 3.500 Mds$, jugé "irresponsable" compte tenu de la reprise économique américaine déjà amorcée.

Les élus de la chambre haute du Congrès américain ont donc validé par 50 voix contre 49 ce jour ce plan majeur adressant notamment la réduction des inégalités sociales. Les différents volets du programme concernent l'éducation, la santé et la lutte contre le changement climatique, ainsi que le marché du travail. Il s'agit donc d'un nouveau succès pour l'administration Biden, ou du moins d'une nouvelle étape. Ce plan doit être présenté désormais à la Chambre des représentants, qui pourrait se montrer nettement plus regardante au sujet de la contrepartie fiscale du programme, passant par une imposition accrue des plus riches et des entreprises.

Le Sénat américain avait approuvé la veille le plan bipartite de 1.000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures aux Etats-Unis, l'une des priorités du président Joe Biden. Le texte, adopté par 69 voix contre 30, va lui aussi être transmis à la Chambre des représentants, avec la perspective du plus important investissement dans les infrastructures des Etats-Unis depuis des décennies. Dix-neuf sénateurs républicains ont voté en faveur du projet de loi.

Concernant la politique monétaire, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, juge que la poussée actuelle de l'inflation ne doit pas obliger la banque centrale américaine à durcir prématurément sa politique. Evans juge qu'il faudra encore plusieurs mois d'amélioration du marché du travail avant d'envisager de procéder à un allègement du soutien monétaire en réduisant les achats d'actifs obligataires. Lors d'une réunion virtuelle, Evans a constaté des progrès, qui pourraient permettre s'ils se confirmaient une révision de la politique monétaire. Cependant, le seuil nécessaire pour le 'tapering' ne sera atteint que plus tard dans l'année. Evans affiche donc plus de prudence que certains de ses pairs, qui réclament sans attendre la réduction des mesures de soutien.

Le leader de la Fed de Chicago assure que l'inflation est transitoire et favorise donc l'objectif de plein emploi de la Fed. Il rejoint en cela Jerome Powell, le patron de la réserve fédérale américaine... Pour l'heure, les marchés s'attendent à une évocation claire du 'tapering' en septembre en vue d'une application en fin d'année.

Les cours du pétrole refluent ce jour. L'administration Biden a exhorté l'Opep et ses alliés (Opep+) à augmenter leur production de pétrole pour limiter la hausse des prix, menace potentielle à la reprise économique. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Biden, a estimé que l'offre actuelle était insuffisante, face à la reprise consécutive à la pandémie. L'OPEP+ s'était accordée le mois dernier sur une augmentation de production de deux millions de barils par jour supplémentaires à partir d'août et jusqu'en décembre.

Du côté des résultats cette fois, eBay, Bumble, Ciena, Wendy's, Dillard's, Tapestry et Nio Inc, publient ce jour leurs derniers comptes trimestriels à Wall Street.

Les valeurs

NortonLifeLock (+8%). La firme tchèque de cybersécurité Avast va bien se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton. L'Américain confirme un accord en vue du rachat d'Avast pour plus de 8,1 milliards de dollars, le montant pouvait aller jusqu'à 8,6 milliards. Les deux groupes avaient précédemment fait état de négociations avancées en vue d'une potentielle fusion. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. Le board de NortonLifeLock entend tirer le meilleur des deux compagnies pour favoriser les clients et employés, et maximiser ainsi la valeur de long terme. La nouvelle entité afficherait plus d'un demi-milliard d'utilisateurs au niveau mondial. Elle siègera à Tempe et Prague et sera cotée sur le Nasdaq.

McAfee (+8%), leader global de la 'protection en ligne', a annoncé pour sa part hier soir ses comptes pour le trimestre clos fin juin. Les revenus ont totalisé 467 millions de dollars, reflétant une croissance de 22% en glissement annuel, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net a été de 108 millions de dollars, soit une marge de 23%, contre 22 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier. L'Ebitda ajusté a atteint 218 millions de dollars, pour une marge de 47%. Le cash flow des activités opérationnelles a grimpé de 62% à 189 millions de dollars. Le board a déclaré un dividende de 0,115$ en cash. Les abonnements DTC (direct to consumer) ont progressé de 17% à 19,4 millions.

Coinbase (+7%) a battu le consensus de marché hier soir pour sa première publication depuis son introduction à Wall Street du mois d'avril. Le groupe a vu ses revenus s'envoler. La plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies a annoncé pour le trimestre clos fin juin des volumes de trading de 462 milliards de dollars, contre 335 milliards sur le précédent trimestre. Le Bitcoin représente à lui seul près d'un quart de l'activité, mais il comptait pour 39% des volumes sur le premier trimestre. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel par action a été de 3,45$, alors que le consensus n'était que de 2,3$. Les revenus ont plus que décuplé en comparaison de l'an dernier, à 2,22 milliards de dollars, contre 1,79 milliard de consensus FactSet.

Le groupe se montre néanmoins prudent et table, pour le troisième trimestre, sur des volumes de trading en baisse séquentielle en comparaison du T2. Brian Armstrong, le directeur général de la plateforme, veut faire progresser encore le nombre d'actifs listés et faire de Coinbase "l'Amazon des actifs". Le management surveille par ailleurs attentivement l'évolution de la régulation suite aux commentaires du patron de la SEC, Gary Gensler.

Moderna (-7%) retombait de 5,7% hier soir à Wall Street et poursuit sa correction ce jour. Geoff Meacham, analyste chez Bank of America, estime "ridicule" la valorisation actuelle du laboratoire, malgré la forte progression des revenus liés à son vaccin anti-covid. Pour le spécialiste, cette valeur est "injustifiable du point de vue fondamental". Depuis le début de l'année, le titre a plus que quadruplé, profitant de la crise sanitaire. La valorisation actuelle de plus de 170 milliards de dollars est presque équivalente à celle de Merck & Co. BofA ne se laisse pas impressionner et maintient son objectif de cours de 115$ malgré le rallye sur Moderna... Pfizer grimpait en revanche de 4,8% hier soir à Wall Street, de retour au plus haut de son histoire boursière !

Southwest Airlines (stable) a estimé qu'il pourrait ne pas être rentable au troisième trimestre. La compagnie aérienne américaine évoque l'impact du variant Delta sur les réservations. Les annulations ont ainsi augmenté ce mois du fait du variant très contagieux. Southwest envisage désormais, pour le trimestre, une baisse de 15% à 20% de ses revenus opérationnels en comparaison de 2019, année précédant la pandémie. Ainsi, le transporteur aérien réduit prudemment la guidance fournie il y a moins d'un mois. L'impact de l'épidémie sur les mois d'août et septembre rendra donc difficile l'atteinte de la rentabilité sur ce troisième trimestre.

Wendy's (+3%) a publié pour son second trimestre clos début juillet des ventes globales 'du système' de 3,25 milliards de dollars, contre 2,62 milliards un an avant. Ainsi, les revenus totaux se sont établis à 493 millions de dollars, en progression de 23% en glissement annuel, alors que le bénéfice opérationnel a plus que doublé à 127 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 27 cents, contre 12 cents un an avant. Le consensus sur la période était logé à 18 cents de bpa ajusté pour 462 millions de dollars de facturations.