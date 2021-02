Wall Street soutenu par Alphabet et les chiffres de l'emploi



(Boursier.com) — Wall Street demeure bien orienté avant bourse ce mercredi avec Alphabet, après son rallye de la veille (+1,57% sur le DJIA et +1,56% pour le Nasdaq). En pré-séance ce jour, le Dow Jones avance encore de 0,1% et le S&P 500 de 0,3%, alors que le Nasdaq s'adjuge 0,7%. Le baril de brut WTI pointe sur les 55$, en hausse de 1%. L'once d'or grappille 0,3% et l'argent prend 3% après sa rechute de la veille. L'indice dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises. Hier, les marchés américains avaient surtout profité des espoirs liés au plan de relance de l'activité, et dans une moindre mesure du retour relatif au calme concernant les WallStreetBets, avec une rechute assez générale des valeurs les plus spéculatives des derniers jours.

A ce sujet, notons que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va selon Reuters organiser cette semaine une réunion avec les principaux régulateurs financiers pour discuter de la volatilité des marchés provoquée principalement par la récente frénésie d'achats d'actions de GameStop, entre autres. Un représentant du département du Trésor a indiqué que Yellen, entrée en fonction la semaine dernière, allait réunir les responsables de la Securities and Exchange Commission, de la Fed et de la Commodities and Futures Trading Commission, autorité des marchés à terme.

D'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, le nombre de créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois de janvier 2021 est ressorti à 174.000, près de quatre fois plus que prévu, puisque le consensus tablait sur 50.000. Il s'agit donc d'une très bonne surprise concernant le marché du travail américain, à deux jours par ailleurs du rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. Les destructions de postes dans le privé pour le mois de décembre 2020 ont par ailleurs été revues à 78.000, contre une précédente estimation de 123.000.

L'indice PMI composite final américain du mois de janvier 2021 sera annoncé à 15h45 (consensus 58 pour l'indice composite et 57,5 pour les services). L'ISM des services de janvier sera révélé à 16 heures (consensus 56,8). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 29 janvier sera annoncé à 16h30.

Neel Kashkari, James Bullard, Patrick Harker, Loretta Mester, Charles Evans et Robert Kaplan de la Fed, s'exprimeront ce jour sur divers sujets.

Notons que le grand rendez-vous économique de la semaine aux USA est celui du rapport sur l'emploi de janvier, vendredi à 14h30 (consensus 50.000 créations de postes non-agricoles, 6,7% de taux de chômage).

Sur le front épidémique, le déploiement des vaccins s'accélère aux USA, alors que Joe Biden a fixé en la matière des objectifs ambitieux. Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort maintenant à près de 104 millions, dont 26,4 millions aux Etats-Unis. Le nombre officiel de morts se chiffre à 2,25 millions dans le monde et 446.885 aux USA.

Abbvie, Allstate, Adtran, Biogen, Cognizant, KLA Corp, Madison Square Garden, Coty, eBay, Humana, Qualcomm, Spotify ou IAC/Interactivecorp, publieront leurs derniers chiffres trimestriels ce jour.

Les valeurs

Alphabet, la maison-mère de Google, a largement dépassé les attentes des marchés au dernier trimestre 2020, avec un bénéfice record de 15,23 milliards de dollars (22,30$ par action), en hausse de 43% sur un an. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bénéfice net de 10,92 Mds$ (15,77$ par action). Porté par la publicité en ligne pendant la saison des fêtes, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 56,9 Mds$ au 4e trimestre contre 46,9 Mds$ un an plus tôt, et bien supérieur aux 53 Mds$ attendus par les analystes. Les revenus tirés du moteur de recherche Google ont atteint 31,9 Mds$ en hausse de 17% sur un an. Les revenus publicitaire de YouTube ont flambé de 46% pendant les fêtes de fin d'année pour atteindre 6,9 Mds$, portant les revenus publicitaires du groupe à 46,2 Mds$ (+22% sur un an), représentant plus de 80% du chiffre d'affaires total du géant américain d'internet.

Les revenus publicitaires de Google avaient chuté de 8% au 2e trimestre sous l'effet de la crise du coronavirus, avant de remonter de 10% au 3e trimestre et d'accélérer à +22% au 4e trimestre. Les revenus de la division Cloud ( informatique dématérialisée) ont bondi de 47% à 3,83 Mds$, même si cette division reste plus petite que celles des grands rivaux Amazon et Microsoft. Alphabet a en outre indiqué que Google Cloud avait enregistré une perte d'exploitation de 1,24 Md$ au quatrième trimestre et de 5,6 Mds$ en 2020, une perte supérieure de 20% à celle de 2019 (-4,65 Mds$).

Amazon a publié mardi soir des résultats trimestriels record, et a annoncé simultanément que son fondateur et patron Jeff Bezos quittera ses fonctions de directeur général au troisième trimestre 2021. Jeff Bezos cédera sa place à Andy Jassy, qui dirige actuellement la division d'informatique dématérialisée ("Cloud") Amazon Web Services (AWS). De son côté, Jeff Bezos endossera le rôle de président exécutif afin de concentrer son énergie et son attention sur de nouveaux produits et initiatives, a-t-il expliqué dans une lettre aux employés du groupe.

Le géant américain du commerce en ligne a fait état de ce changement de gouvernance en même temps qu'il publiait ses comptes du 4e trimestre qui sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes financiers. Le groupe a continué de profiter des changements de mode de consommation et d'organisation du travail engendrés par la crise du coronavirus. Celle-ci a entraîné depuis un an une forte hausse du recours aux livraisons à domicile, à la vidéo en streaming et au télétravail.

Le chiffre d'affaires d'Amazon a atteint 125,56 milliards de dollars contre 87,44 Mds$ un an plus tôt (+44%!), alors que les prévoyaient en moyenne 119,7 Mds$, selon les données IBES/Refinitiv. C'est la première fois dans son histoire que le groupe dépasse les 100 Mds$ de ventes trimestrielles (un record également battu sur le même trimestre par Apple).

Le bénéfice a battu un record pour le 3e trimestre consécutif, à 7,2 Md$, soit 14,09$ par action contre 6,47$ par action au 4e trimestre 2019. Le consensus Refinitiv s'attendait à seulement 7,23$ de bénéfice par action. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le bénéfice net d'Amazon a presque doublé pour s'établir à un record de 21,3 Mds$ contre 11,59 Mds$ en 2019. Les ventes annuelles ont atteint 386,1 Mds$ contre 280,5 Mds$ en 2019 (+37%).

Pour le 1er trimestre 2021 en cours, la direction s'attend à des ventes situées entre 100 et 106 Mds$, en baisse par rapport au 4e trimestre 2020, mais en hausse de 33% à 40% par rapport au 1er trimestre 2019. Les analystes s'attendaient à seulement 95,8 Mds$ de ventes.

Electronic Arts a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 3,09$, contre un consensus de 2,94$ et un bpa de 2,79$ sur la période correspondante de l'an dernier. L'éditeur américain de jeux vidéo a réalisé des revenus de 'bookings' de 2,4 milliards de dollars sur la période close en décembre 2020, ce qui dépasse de 1% le consensus. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1,67 milliard contre 1,59 milliard un an avant. Le bénéfice net consolidé a représenté 211 millions de dollars et 72 cents par titre, contre 346 millions de dollars et 1,18$ par action un an avant. Le consensus de bpa net était de 77 cents selon FactSet. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage une perte par action de 7 cents et des recettes de 1,32 milliard. Le bpa annuel devrait ressortir à 2,54$ pour des recettes de 5,6 milliards.

Amgen, le géant américain des biotechnologies, a dévoilé hier soir des prévisions prudentes pour l'exercice 2021. Le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 16$ à 17$ sur la période, alors que le consensus était supérieur à 17$. Les revenus annuels sont attendus entre 25,8 et 26,6 milliards de dollars, contre 26,4 milliards de consensus. Le groupe anticipe une nouvelle baisse des prix de vente de ses traitements, alors que la pandémie affecte toujours les revenus. Sur le seul quatrième trimestre, Amgen a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,81$ dépassant nettement le consensus. Le bénéfice net a reculé de 3% à 2,76$. Les revenus ont augmenté de 7% à 6,6 milliards de dollars.

Biogen a enregistré pour le trimestre clos un bénéfice divisé par quatre, avec la concurrence accrue frappant son traitement de la sclérose en plaques. La guidance 2021 du groupe de biotechnologies ressort par ailleurs faible. Pour le trimestre clos, le bpa ajusté est ressorti à 4,58$ et les revenus se sont établis à 2,85 milliards de dollars. Le consensus était de 4,78$ de bpa et 2,79 milliards de facturations selon FactSet. Sur la période comparable de l'an dernier, le bpa était de 8,34$ et les ventes ressortaient à 3,67 milliards. Pour l'exercice entamé, le bpa est attendu entre 17 et 18,5$, alors que les revenus sont espérés entre 10,45 et 10,75 milliards de dollars.

Humana, assureur américain, a déploré au quatrième trimestre une perte par action GAAP de 2,07$ et de 2,3$ sur une base ajustée. La perte ajustée était attendue encore plus lourde, à 2,36$. Les revenus sont ressortis quant à eux voisins des 19 milliards de dollars et supérieurs aux attentes de marché. Le groupe livre par ailleurs une guidance 2021 de bénéfice par action allant de 20,82 à 21,32$ en base GAAP, alors que le bpa ajusté annuel est anticipé entre 21,25 et 21,75$.

Spotify a annoncé des prévisions trop légères en termes de revenus et d'abonnés payants pour le trimestre entamé. Sur le seul quatrième trimestre juste clos, les revenus se sont améliorés de 17% en glissement annuel pour atteindre 2,17 milliards d'euros, contre 2,15 milliards de consensus. Le nombre total des utilisateurs actifs mensuels a grimpé de 27% à 345 millions selon le groupe. La perte nette est ressortie à 125 ME soit 66 centimes par action (51 centimes de consensus FactSet). Pour le premier trimestre, Spotify ne vise que des revenus allant de 1,99 à 2,19 milliards d'euros, contre 2,2 milliards de consensus. Le groupe envisage un nombre total d'abonnés premium allant de 155 à 158 millions sur le premier trimestre.

Boston Scientific, le géant américain des technologies médicales, a annoncé des profits et ventes inférieurs aux attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 138 millions de dollars soit 10 cents par titre, contre 4 milliards de dollars et 2,83$ par titre un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action s'est établi à 23 cents, contre 46 cents un an plus tôt et 31 cents de consensus. Les revenus se sont affaissés de 7% à 2,71 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,8 milliards. Pour son premier trimestre, le groupe anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 28 à 34 cents, contre un consensus de 35 cents. Les revenus sont attendus en hausse de 0 à 6%, contre 7,6% de consensus.

AbbVie a dépassé les attentes en matière de revenus et profits sur le trimestre clos, et livre par ailleurs une solide guidance. Le groupe biopharmaceutique a dégagé sur son quatrième trimestre un bénéfice net de 36 millions de dollars soit 1 cent par titre, contre 2,8 milliards de dollars et 1,88$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,92$, contre 2,21$ un an avant et 2,85$ de consensus FactSet. Les revenus ont grimpé de 59% à 13,86 milliards de dollars, alors que le consensus était de 13,7 milliards. Les revenus réalisés par Humira ont augmenté de 5% à 5,15 milliards. Pour 2021, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 12,32 à 12,52$.

Apollo Global Management a déploré pour le trimestre clos une baisse de plus de moitié de son bénéfice, avec de moindres cessions d'actifs.

Chipotle Mexican Grill, chaîne américaine de restaurants, a affiché des comptes décevants, annonçant un profit trimestriel inférieur aux attentes du fait des dépenses additionnelles générées par la crise sanitaire.

Capri Holdings (Versace) a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de marché, grâce à l'amélioration des marges.

CureVac, le groupe biopharmaceutique allemand coté sur le Nasdaq, s'associe au Britannique GlaxoSmithKline dans le cadre d'un programme de 150 millions d'euros destiné au développement de la future génération de vaccins contre le Covid-19 efficaces contre plusieurs variants en un seul produit.

Bristol-Myers Squibb, groupe pharmaceutique new-yorkais, va développer, produire et commercialiser au niveau mondial un traitement contre le covid développé par l'université Rockefeller à New York.

Alibaba. Ant Group, filiale fintech du groupe chinois de e-commerce, serait parvenue à un accord avec les autorités locales de régulation afin de se transformer en une holding financière, croit savoir l'agence Bloomberg.

3M, le géant industriel du Minnesota, renforce de 1% son dividende et vient d'annoncer par ailleurs l'entrée au conseil d'administration du PDG de Dow, Jim Fitterling.