Wall Street sous pression avec Nike, malgré un indice rassurant d'inflation

(Boursier.com) — Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, le S&P 500 grappillant 0,1% à l'approche de ses pics historiques, mais le Dow Jones consolidant de 0,2%. Le Nasdaq gagne 0,2% pour sa part. Les indices américains avaient plié mercredi sans motif fondamental, avant de rebondir aussi vite hier jeudi. Les records du Dow Jones et du Nasdaq 100 incitent toutefois les opérateurs à un peu plus de prudence. Ce vendredi, Nike pèse quelque peu sur les marchés suite à des prévisions sans relief. Les investisseurs prennent aussi connaissance d'un indice rassurant (de plus) concernant l'inflation.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% à 74,7$. L'once d'or prend 1,4% à 2.080$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans s'affiche à 4,34%, contre 3,87% sur le 10 ans et 4,01% sur le 30 ans.

D'après le rapport du jour ce vendredi, les commandes nouvelles en biens durables aux Etats-Unis pour le mois de novembre ont grimpé de 5,4% en comparaison du mois antérieur, nettement plus que le consensus qui se situait à +2,2%, après un recul de 5,1% en lecture révisée pour le mois d'octobre. Hors transport, les commandes de biens durables pour le mois de novembre se sont améliorées de 0,5%, contre +0,1% de consensus et -0,3% un mois avant.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de novembre 2023 se sont appréciés de 0,4% en comparaison du mois antérieur, comme attendu, après une hausse de 0,3% en données révisées pour octobre. Les dépenses personnelles de consommation du mois de novembre ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus et +0,1% pour la lecture révisée d'octobre. Enfin, l'indice des prix 'core PCE' surveillé par la Fed a augmenté d'un modeste 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus. L'indice grimpe de 3,2% sur un an contre +3,4% de consensus, ce qui représente donc une autre bonne nouvelle sur le front de l'inflation outre-Atlantique.

Les ventes de logements neufs de novembre aux Etats-Unis (consensus FactSet 688.000) et l'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour décembre (consensus 69,6) sont encore attendus d'ici une heure.

Le PIB américain du troisième trimestre 2023 a été révisé hier en baisse pour sa lecture finale. Il ressort tout de même en vive expansion sur un rythme de 4,9%, contre 5,2% de consensus et 5,2% pour la précédente évaluation. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté quant à elles sur un rythme de 3,1% sur le troisième trimestre, contre +3,6% de consensus. L'indice des prix s'est établi en augmentation de 3,3%, en ligne avec le consensus.

Patrick Harker, le dirigeant de la Fed de Philadelphie, a indiqué cette semaine lors d'une interview radio que la banque centrale américaine devrait commencer à réduire ses taux, mais pas immédiatement. Selon lui, il est donc important que la Fed réduise ses taux, mais elle n'aurait pas à le faire aussi vite et dès maintenant. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a expliqué plus tôt cette semaine que la banque centrale américaine ne se laisserait pas influencer par les marchés. C'est bien l'inflation qui déterminera selon lui les futures décisions monétaires de la Fed. L'institution monétaire pourra reconsidérer sa politique restrictive si l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif des 2%... Raphael Bostic, qui dirige la Fed d'Atlanta, s'exprimait aussi cette semaine. Selon lui, il est probable que l'inflation poursuive sa baisse graduelle durant les prochains mois, mais suffisamment lentement pour ne pas justifier pour l'heure de levée de la politique restrictive. Bostic reste donc très conservateur et n'envisage que deux baisses de taux l'an prochain, durant le deuxième semestre. Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, a lui estimé que la Fed allait réduire ses taux si l'inflation poursuivait sa baisse. Cependant, il a également averti qu'il considérait l'inflation comme plus tenace que la moyenne des gens, et qu'il ne pouvait donc pas prédire vers où se dirigeraient les données.

Malgré les nombreuses interventions de responsables de la Fed cette semaine, il n'y a pas beaucoup de changement dans les anticipations de marché relatives aux taux, l'outil FedWatch donnant une probabilité d'environ 14% désormais d'une baisse de taux le 31 janvier 2024, contre 84% au 20 mars. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de près de 38%) ou bien entre 3,50 et 3,75% (probabilité de 35%) en fin d'année prochaine.

Les valeurs

Nike dévisse avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que le géant des chaussures et accessoires de sport a déçu par sa publication financière. Le groupe a abaissé en effet hier soir sa guidance de revenus et présenté un plan de réduction des dépenses de 2 milliards de dollars sur trois ans, favorisant la rentabilité plutôt que les ventes. Pour son deuxième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des revenus de 13,39 milliards de dollars contre 13,32 milliards un an avant. Ces revenus trimestriels sont légèrement moins élevés que prévu. Les revenus de vente de gros ont décliné de 2% à 7,1 milliards. Les ventes en Grande Chine ont augmenté de 4%, mais cela représente un ralentissement par rapport à la hausse de 5% du trimestre précédent. Les revenus de vente directe ont été de 5,7 milliards, en augmentation de 6%. La marge brute a progressé de 170 points de base à 44,6%. Le bénéfice dilué par action a grimpé de 21% à 1,03$.

"Nos résultats du deuxième trimestre ont démontré à quel point nous reprenons du poil de la bête dans nos domaines clés d'innovation et de croissance", a déclaré John Donahoe, CEO. "Ce trimestre a démontré une solide exécution de la part de notre équipe alors que nous nous concentrons sur notre formule gagnante de produit innovant, de narration distinctive et d'expériences de marché différenciées". Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier, indique : "La performance financière au deuxième trimestre a constitué un tournant dans la création d'une croissance plus rentable. Alors que nous envisageons des perspectives de revenus plus faibles au deuxième semestre, nous restons concentrés sur une forte exécution en termes de marge brute et une gestion disciplinée des coûts". La Société identifie des opportunités pour réaliser jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies cumulées au cours des trois prochaines années. Les domaines d'économies potentielles comprennent la simplification de l'assortiment de produits, l'augmentation de l'automatisation et de l'utilisation de la technologie, la rationalisation de l'organisation et l'exploitation de l'échelle pour accroître l'efficacité.

Nike a certes dépassé nettement le consensus de profit sur le trimestre clos, mais les commentaires macroéconomiques très prudents du management plombent la valeur, le groupe signalant une demande plus faible en dehors des événements clés des fêtes, un trafic numérique également plus modéré (...). Dans un contexte économique plus difficile, Nike a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice à +1%. Le groupe s'attend à ce que le troisième trimestre soit légèrement en baisse du fait de comparaisons difficiles. Des commentaires plus positifs ont porté sur le programme d'économies, l'accélération prévue du pipeline d'innovation, l'expansion des marges et le contrôle des stocks.

Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a acquis 5,2 millions de titres additionnels du producteur pétrolier Occidental Petroleum pour 312 millions de dollars entre le 19 et le 21 décembre, portant sa participation à 27,7% selon les déclarations effectuées auprès de la Securities & Exchange Commission. Berkshire avait auparavant acheté, plus tôt ce mois, près de 10,5 millions d'actions Occidental supplémentaires en une semaine, portant alors sa participation à 27% du capital d'Occidental. Les précédents achats d'actions Occidental par Berkshire remontaient à fin octobre.

U.S. Steel perd un peu de terrain avant bourse à Wall Street, alors que l'administration Biden a indiqué qu'un examen minutieux était nécessaire suite à l'offre du groupe japonais Nippon Steel sur le géant américain de la sidérurgie. La Maison Blanche évoque en effet le rôle central du groupe américain dans la production d'acier aux Etats-Unis, élément essentiel pour la sécurité nationale. Rappelons que Nippon Steel a annoncé il y a quelques jours une offre sur le sidérurgiste américain d'un montant de 14,9 milliards de dollars dette comprise. Cette annonce intervenait quelques mois après la mise en vente de l'Américain. L'offre de Nippon est libellée à 55$ par titre, ce qui représente une prime de 142% par rapport aux cours antérieurs à l'annonce d'un processus d'examen stratégique le 11 août. Nippon Steel, quatrième acteur mondial de la sidérurgie, mise donc gros sur les Etats-Unis, afin de compenser la baisse de la demande au Japon. Le Japonais a obtenu des engagements financiers pour l'accord et entend ainsi atteindre les 100 millions de tonnes de capacité mondiale d'acier brut.

Electronic Arts et Take-Two Interactive perdent du terrain avant bourse. Le géant chinois Tencent s'est effondré plus tôt de 12,4%, alors que la Chine a surpris les marchés financiers avec un nouvel ensemble de règles visant le jeu vidéo et les dépenses excessives liées à ce loisir. Il sera désormais interdit aux jeux en ligne d'accorder des récompenses aux joueurs se connectant tous les jours ou dépensant pour la première fois - ou plusieurs fois d'affilée - dans un jeu, des mécanismes d'incitation courants dans le secteur.

Tesla a acheté une parcelle de terrain à Shanghai pour y installer une usine où le groupe construirait ses méga-batteries Megapack, selon l'agence de presse locale Xinhua. Le constructeur automobile américain produirait ainsi 10.000 batteries massives par an dans l'usine située dans la zone franche de Lingang à Shanghai, une fois la construction de l'usine terminée. Un accord d'acquisition de terrains a été signé vendredi matin, a indiqué Xinhua. "Après avoir sécurisé le site, Tesla lancera officiellement le projet avec des mesures substantielles prises pour que la production soit opérationnelle", a déclaré Gao Shen, analyste indépendant à Shanghai cité par le South China Morning Post.