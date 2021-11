Wall Street sous pression avec l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street plie mais ne rompt pas ce mercredi, le DJIA abandonnant 0,08% à 36.293 pts et le Nasdaq 0,37% à 15.828 pts, contre un déclin de 0,11% sur le S&P 500 à 4.682 pts. Le baril de brut WTI perd 0,7% à 83,6$ sur le Nymex. L'once d'or remonte de 1,5% désormais à 1.859$. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises. Le bitcoin progresse encore de 2% sur les 68.000$, au plus haut de son histoire.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 6 novembre sont ressorties au nombre de 267.000, pratiquement en ligne avec le consensus de marché et en retrait de 4.000 en comparaison de la lecture révisée de la semaine antérieure.

L'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2021 a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu, puisque le consensus était de +0,5%. En glissement annuel, ce CPI américain grimpe de 6,2%, du jamais vu depuis 1990. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis progresse de 0,6% par rapport au mois précédent (consensus 0,4%) et de 4,6% en glissement annuel. Il s'agit donc d'une mauvaise surprise pour les marchés, puisque cette poussée de l'inflation, qui persiste, devrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire.

Hier, Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a maintenu que l'inflation ne devrait pas persister au-delà de 2022. Elle assure par ailleurs que la Fed - dont elle a peut-être oublié qu'elle n'est plus la patronne - est prête à agir pour éviter tout scénario inflationniste douloureux du type des années 70. Les responsables de la Fed, quant à eux, attendent d'en savoir plus et suivront avec attention des futurs développements, afin de déterminer s'il est bien nécessaire de relever progressivement les taux une fois le tapering terminé, probablement en milieu d'année prochaine.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre 2021 est ressorti à 3,3%, contre 3,1% un mois avant. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les stocks finaux de grossistes pour le mois de septembre ont augmenté de 1,4% en comparaison du mois antérieur, contre 1,1% de consensus de marché.

Les cours pétroliers pointent en légère baisse après l'annonce d'une hausse moins forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 5 novembre octobre ont augmenté de 1 millions de barils à 435,1 mb, contre une progression de 2,1 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont diminué de 1,6 mb (contre une baisse de 1,2 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 2,6 mbj par rapport à la précédente semaine, contre un repli de 1,1 mb attendu.

Enfin, la balance budgétaire américaine du mois d'octobre sera annoncée à 20 heures (déficit attendu de 137 milliards de dollars selon FactSet).

Les valeurs

Coinbase (-3%). Les comptes de la plateforme américaine de transactions sur les cryptomonnaies ont subi de plein fouet le passage à vide des marchés du marché des "cryptos" cet été. La publication mardi soir de comptes décevants au 3e trimestre a fait plonger l'action Coinbase. Le bénéfice net du group s'est élevé à 405,3 millions de dollars au 3e trimestre (1,62$ par action) contre 81,3 M$ au T3 2020, avant la cotation en Bourse. Les revenus totaux ont été multipliés par 4,5 pour atteindre 1,31 milliard de dollars, contre 286,7 M$ un an plus tôt, mais ils ont reculé par rapport au 2e trimestre 2021 (2,23 Mds$). Les revenus des transactions ont atteint 1,09 Md$ contre 1,93 Mds$ au 2e trimestre. Les analystes s'attendaient à des chiffres supérieurs, à savoir un bénéfice par action de 1,82$ et des ventes de 1,61 Md$, dont 1,31 Md$ de revenus des transactions.

La direction de Coinbase s'attend cependant à une nette amélioration au 4e trimestre, compte-tenu du redémarrage du marché des "cryptos", et des nouveaux records du bitcoin. Le nombre de comptes actifs mensuels (qui effectuent des transactions dans le mois) a ainsi dépassé les attentes en octobre, à 11,7 millions, contre 7,4 millions au 3e trimestre et 8,8 millions au 2e trimestre.

DoorDash bondit de 16% à Wall Street, alors que le groupe de livraison de repas a annoncé un accord pour l'acquisition de la firme finlandaise d'Helsinki, Wolt Enterprises Oy, pour un montant de 8,1 milliards de dollars en actions. La startup finlandaise avait été lancée en 2015. La firme californienne de San Francisco va réaliser là l'une des plus importantes acquisitions historiques observées sur le marché finlandais. Wolt, cofondée par son directeur général Miki Kuusi, s'est rapidement étendu à 23 pays, livrant repas et épicerie, ainsi que d'autres produits. Le groupe avait levé 530 millions de dollars plus tôt cette année auprès d'investisseurs, afin de faire face à la forte demande durant la pandémie. Kuusi doit prendre la direction de la division internationale de DoorDash, qui tente de conquérir l'Europe dans un contexte concurrentiel difficile.

General Electric (-1%) bénéficie d'un conseil de Deutsche Bank, qui vient de revoir son opinion de conserver à acheter après l'annonce des plans de séparation en trois unités de GE. Le groupe industriel a aussi annoncé une émission obligataire majeure de 23 milliards de dollars afin de refinancer son très lourd fardeau d'endettement.

Tesla rebondit de 5% à Wall Street, alors que le titre avait lourdement corrigé depuis le fameux sondage Twitter d'Elon Musk concernant la cession de 10% de sa participation au capital du constructeur de véhicules électriques. Kimbal Musk, le frère d'Elon, qui est administrateur de Tesla, a déclaré la vente de titres du groupe pour plus de 100 millions de dollars, opération intervenue juste avant le sondage Twitter "autorisant" Elon à se délester d'une portion de sa participation.

Wendy's (-9%), chaîne américaine de restauration rapide, a raté le consensus sur le trimestre clos en termes de croissance domestique US à comparable. En outre, les bénéfices du groupe ont été affectés par les coûts de matières premières et salariaux. Wendy's table désormais, pour l'exercice, sur un bénéfice ajusté par action allant de 79 à 80 cents, contre 82 cents de consensus. Sur le trimestre clos, la croissance US à comparable a été de 2,1% seulement, contre 4,4% de consensus.

FuboTV décroche de 17%. Le service de streaming TV axé sur le sport a annoncé une perte plus importante qu'attendu sur le trimestre clos. Sur le troisième trimestre, la perte ajustée par action a été de 59 cents, contre un consensus de 65 cents. Les revenus ont totalisé 157 millions de dollars contre 61 millions un an avant.

MasterCard grimpe de 4%. Le groupe a fourni des prévisions solides sur la période allant de 2022 à 2024, à l'occasion d'une journée investisseurs.

Rivian Automotive. Le fabricant de véhicules électriques fait ses débuts sur le Nasdaq aujourd'hui après avoir levé 11,9 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante IPO de l'année à Wall Street. La société, notamment soutenue par Amazon et Ford, a fixé le prix de son introduction à 78 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette cible allant de 57 à 62$. Un niveau qui valorise le groupe fondé et dirigé par R.J. Scaringe près de 66,5 milliards de dollars, soit davantage que Lucid Group et Nio, mais évidemment encore bien loin du précurseur Tesla.

Et ce alors que Rivian vient tout juste de livrer ses premiers véhicules, principalement à ses propres employés, il y a deux mois. La société a perdu près d'un milliard de dollars au premier semestre et ne produira qu'environ 1.200 véhicules d'ici la fin de l'année dans son usine de Normal, dans l'Illinois. L'entreprise estime que la production annuelle atteindra 150.000 unités sur son site principal d'ici à la fin 2023. Encore en plein développement, Rivian Automotive peut compter sur le soutien d'Amazon. Outre sa présence au capital, le géant de l'internet a commandé 100.000 véhicules qui seront livrés d'ici 2030. L'action Rivian sera négociée sous le mnémo 'RIVN'. Les premiers échanges sont attendus dans les prochaines heures.