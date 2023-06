Wall Street sous pression, au lendemain de la Fed

(Boursier.com) — Wall Street cède aux prises de bénéfices avant bourse ce jeudi, au lendemain de la réunion de la Fed et après une série d'indicateurs économiques contrastés. Le S&P 500 abandonne 0,4% en pré-séance, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,7%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,7% à 68,7$. L'once d'or abandonne 1,2% à 1.944$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises de référence.

Les ventes américaines de détail du mois de mai ont augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus. Hors automobile, la hausse de 0,1% de la consommation ressort conforme aux attentes de marché. Enfin, hors automobile et essence, ces ventes de détail se sont améliorées de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus.

Parmi les autres statistiques américaines du jour, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de juin 2023 est ressorti négatif de -13,7, contre -14 de consensus FactSet. L'indice Empire State de la Fed de New York pour le même mois a été de +6,6, bien plus que le consensus qui se situait à -15,5.

Les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close au 10 juin se sont établies au nombre de 262.000 selon le Département US au Travail, contre 251.000 de consensus et stables en comparaison de la semaine précédente.

Les prix à l'import du mois de mai ont régressé de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus. Les prix à l'export ont baissé de 1,9% sur la même période.

Wall Street n'a pas vraiment su hier soir comment réagir aux annonces de la Fed. La banque centrale américaine a comme attendu annoncé un statu quo sur le taux des 'fed funds', qui reste donc pour l'heure entre 5 et 5,25%. Mais les investisseurs suivaient surtout le fameux 'dot plot' du résumé des projections économiques (SEP) de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les anticipations pour les taux des différents responsables de la banque centrale américaine pour la fin de l'année et les deux années suivantes. En mars, le SEP suggérait que les taux n'iraient pas plus haut. Désormais, il est envisagé que la banque procède encore à deux nouveaux tours de vis d'ici la fin de l'année, alors que l'économie US demeure particulièrement résiliente et que le travail pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'est pas terminé.

Les économistes de la place s'attendaient à ce que le fameux 'dot plot' montre une possible prolongation du cycle de remontée des taux, mais peut-être pas à un pic de taux à 5,6% tel qu'il est indiqué par le 'dot plot'. Les responsables de la Fed voient maintenant le taux des fonds fédéraux culminer à 5,6% cette année, alors que la précédente projection de mars était de 5,1%. Cela suggère que la Fed augmentera probablement ses taux de 25 points de base par deux fois cette année. Trois responsables voient même au moins 0,75% de resserrement supplémentaire cette année. Aucun responsable ne s'attend quoi qu'il en soit à un pivot monétaire se traduisant par des baisses de taux cette année.

Les responsables de la banque centrale US prévoient ensuite une baisse des taux d'intérêt à 4,6% en 2024, ce qui est également supérieur aux prévisions de mars logées à 4,3%. La Fed anticipe que l'inflation sous-jacente culminera à 3,9% cette année - ce qui est supérieur à la projection de mars de 3,6% - avant de baisser à 2,6% l'année prochaine et 2,2% en 2025. Les responsables voient le chômage américain à 4,1% cette année, bien en deçà des prévisions précédentes de 4,5%. Le chômage devrait augmenter légèrement à 4,5% l'année prochaine et rester à ce niveau jusqu'en 2025, d'après les prévisions fournies hier. Enfin, la Fed table sur une croissance économique américaine de 1% cette année - contre 0,4% en mars -, puis 1,1% en 2024 et 1,8% en 2025.

"Les pressions inflationnistes continuent d'être élevées", a déclaré hier soir le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse. Ainsi, la banque centrale US a encore beaucoup de chemin à faire, selon le dirigeant, pour ramener l'inflation jusqu'à l'objectif de 2%. La pause annoncée hier ne devrait pas être qualifiée de "saut", a aussi glissé Powell. Il s'agit selon lui de donner à l'économie plus de temps pour s'adapter aux hausses précédentes tout en laissant les responsables de la Fed observer les "pleines conséquences" de la tourmente bancaire qui a secoué le système financier au printemps. "Nous essayons de bien faire les choses", a ajouté humblement Powell.

Sans surprise, la Banque centrale européenne vient quant à elle de relever ses trois taux directeurs d'un quart de point. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,00%, 4,25% et 3,50% à compter du 21 juin. Cette nouvelle hausse des taux reflète l'évaluation actualisée par le Conseil des gouverneurs des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Selon les projections macroéconomiques de juin établies par les services de l'Eurosystème, l'inflation globale devrait s'élever, en moyenne, à 5,4% en 2023, à 3,0% en 2024 et à 2,2% en 2025, contre respectivement 5,3%, 2,9% et 2,1% anticipé précédemment.

Les décisions futures du Conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d'intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme, et qu'ils soient maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire. Le Conseil des gouverneurs maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer le degré et la durée appropriés de cette orientation restrictive. Plus particulièrement, ses décisions relatives aux taux directeurs resteront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire.

En outre, le Conseil des gouverneurs confirme qu'il mettra un terme aux réinvestissements dans le cadre du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP) à compter de juillet 2023.

S'agissant du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP), le Conseil des gouverneurs entend réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme au moins jusqu'à la fin de 2024. Dans tous les cas, le futur dénouement du portefeuille du PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence avec l'orientation adéquate de la politique monétaire.

Les valeurs

Kroger, le groupe américain de grande distribution, a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2023 et a réaffirmé ses prévisions 2023 de ventes 'identiques' hors carburant et de bénéfice ajusté par action. Le groupe a informé les investisseurs de la manière dont son plan 'Leading with Fresh and Accelerating with Digital' continuait de le positionner pour "une croissance durable à long terme". Pour le premier trimestre, les ventes à comparable hors carburant ont augmenté de 3,5% avec une croissance sous-jacente de 5%. Les ventes totales de la société se sont élevées à 45,2 milliards de dollars au premier trimestre, contre 44,6 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation a été de 1,47 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,51$, contre 1,45$ pour la période correspondante, l'an dernier. Le consensus était de 1,46$ de bpa ajusté et 45,2 milliards de revenus.

Jabil, le sous-traitant américain de production électronique, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net pour le troisième trimestre fiscal clos fin mai a atteint 233 millions de dollars, 1,72$ par action, contre 218 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,99$, contre un consensus FactSet de 1,87$. Les revenus ont augmenté de 2% pour atteindre 8,47 milliards de dollars, dépassant également le consensus qui était de 8,2 milliards de dollars. Jabil s'attend à un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, pour un bpa ajusté allant de 2,14 à 2,50$. Le consensus était de 2,3$ de bpa ajusté pour 8,57 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La guidance reste donc assez prudente.

Lennar, le promoteur immobilier américain, gagnait du terrain après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a publié des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre a été de 2,94$, contre un consensus de 2,32$ et un niveau de 4,69$ un an avant. Les revenus ont été de 8,05 milliards de dollars, contre 8,36 milliards de dollars un an avant. Ils battent également largement le consensus de marché. Le constructeur de logements de luxe de Miami résiste donc bien, alors que les acheteurs semblent accepter les nouvelles 'normes' en matière de taux. Lennar a relevé hier mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant les livraisons. Le constructeur de maisons bénéficie d'une demande résistante, du fait du manque de stocks de maisons existantes et de la demande refoulée que les promoteurs n'ont pu satisfaire les années précédentes. Le constructeur basé à Miami a relevé ses prévisions de livraisons totales de maisons pour 2023 entre 68.000 et 70.000 unités, contre des prévisions antérieures allant de 62.000 à 66.000 maisons.

Goldman Sachs accélère ses actions de réduction des dépenses. Les directeurs généraux de Goldman Sachs Group ont ainsi été invités à des réunions ce mois-ci, visant à les engager à prendre des mesures encore plus douloureuses pour réduire les coûts, selon quatre sources proches de la situation citées par Reuters. Les réductions de coûts à l'ordre du jour des réunions des hauts dirigeants de Goldman montrent la poursuite et même l'accélération des efforts de la banque new-yorkaise en la matière, avec de nouvelles suppressions d'emplois au programme selon les sources de l'agence, ainsi que des coupes concernant de petits postes de dépenses. La firme mène ainsi un effort pour abaisser ses coûts d'un milliard de dollars.

Pendant ce temps, notons que Citigroup a annoncé son intention de comptabiliser au deuxième trimestre des charges supérieures de 300 à 400 millions de dollars à celles du premier trimestre pour les indemnités de licenciement, du fait des suppressions d'environ 1.600 emplois. C'est du moins ce qu'a indiqué hier le directeur financier de la banque, Mark Mason, lors d'une conférence à New York.

Uber ferme son activité de livraison de repas en Italie et se retire par ailleurs d'Israël, où l'Américain estime ne pas avoir atteint la taille critique, rapporte Reuters. Le groupe entend ainsi se concentrer sur les marchés où il dispose d'opportunités durables de croissance. Le directeur général du groupe, Dara Khosrowshahi, a affirmé qu'Uber n'investirait que dans les marchés où il pourrait devenir leadzer ou numéro deux. Le groupe a déclaré qu'une cinquantaine d'employés Uber, ainsi que des milliers de restaurateurs et coursiers non salariés, seraient touchés par les mesures en Italie. Uber entend poursuivre tout de même le développement de son service de mobilité en Italie, avec l'opérateur IT taxi.

Alibaba cible l'Europe. "Ce que nous allons privilégier à l'avenir, c'est le développement d'activités locales. Vous verrez donc ce que nous appelons TMall en Chine devenir TMall en Europe, ce qui signifie que nous servirons des marques locales et des clients locaux sur des marchés locaux", a affirmé John Michael Evans lors de la conférence VivaTech à Paris. "Nous avons commencé par un projet pilote en Espagne que nous étendrons à l'ensemble de l'Europe", a insisté le dirigeant. Rappelons que le groupe chinois de commerce en ligne, coté à Wall Street, avait annoncé en mars une réorganisation et une division des activités en six entités principales.