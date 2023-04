Wall Street sous pression après Netflix, en attendant Tesla

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,19% à 4.147 pts, le Dow Jones 0,22% à 33.901 pts et le Nasdaq 0,34% à 12.112 pts. Les opérateurs font preuve de plus de prudence suite au récent rallye, et alors que plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre que la hausse des taux pourrait durer. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1,8% à 79,4$. L'once d'or rend 0,7% à 2.004$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises.

Les cours pétroliers restent dans le rouge après l'annonce d'une nette baisse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont diminué de 4,6 millions de barils sur la semaine close le 14 avril, à 466 millions de barils. Le consensus tablait sur une baisse de 1 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 1,3 mb (-1,3 mb attendu), et ceux de produits distillés ont reculé de 0,4 million de barils (-0,9 mb de consensus).

Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes, sera révélé à 20 heures. Austan Goolsbee et John Williams de la Fed s'exprimeront dans la journée.

Les responsables de la Fed maintiennent la pression concernant les taux, alors que selon l'outil FedWatch, la banque centrale américaine devrait encore procéder à un durcissement de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion, portant le taux des 'fed funds' entre 5 et 5,25%. Alors que les marchés financiers espèrent un assouplissement au deuxième semestre, plusieurs membres de la Fed ne sont pas de cet avis.

Dans une interview accordée à Reuters, le président de la Fed de St. Louis, James Bullard (membre non-votant), a déclaré que la Fed devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt sur la base de données récentes montrant que l'inflation reste persistante alors que l'économie dans son ensemble semblerait sur le point de continuer à croître, même lentement.

Bullard a également minimisé les craintes de récession, affirmant que l'idée d'une récession dans six mois environ n'était pas vraiment la façon dont vous interpréteriez une expansion comme celle-ci, en particulier compte tenu de la vigueur du marché du travail qui alimente une forte consommation.

Bullard a déclaré que le cycle de resserrement pourrait être proche de la ligne d'arrivée, bien que ladite politique ait encore besoin de 50 ou 75 points de base supplémentaires de hausses de taux pour atteindre la fourchette de 5,50 à 5,75% et se maintenir plus longtemps jusqu'à ce que l'inflation soit contenue.

Bullard maintient donc le cap au sujet de la hausse des taux, malgré les récents signaux favorables sur l'inflation américaine. Ainsi, dans une interview accordée à Reuters, il explique que la Fed doit poursuivre le durcissement monétaire, le responsable visant une fourchette allant de 5,5 à 5,75%, environ 50 points de base de plus que les attentes de marché. Bullard estime que les données récentes confirment une inflation persistante, alors que dans le même temps, l'économie plus large semble poursuivre sa croissance. Bullard ne voit donc pas de progrès clair et discernable concernant l'inflation et juge que dans un tel contexte, les taux doivent encore être relevés. Il ajoute qu'alors que Wall Street anticipait une récession dans les six mois "ou quelque chose comme cela", les choses se déroulent autrement. Le niveau adéquat de politique restrictive serait donc de 5,5 à 5,75% sur le taux des 'fed funds', contre 4,75 à 5% actuellement.

Alors que les marchés envisagent des baisses de taux plus tard cette année en s'appuyant sur l'hypothèse d'une récession, Bullard ne paraît pas sensible à cet argument et voit plutôt une économie résistante, saluant la bonne tenue du marché du travail.

Michelle Bowman de la Fed a quant à elle indiqué hier soir que la banque centrale américaine suivait attentivement les éventuels nouveaux signes de stress bancaire. Bowman doute des bénéfices d'une devise digitale de banque centrale. Selon elle, les risques de créer un dollar numérique américain utilisé par la population, et qui irait donc au-delà des opérations interbancaires et des transactions wholesale, dépasseraient les bénéfices. La responsable a jugé que les régulations bancaires n'étaient pas en cause dans les récents effondrements de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. La gouverneure a surtout disserté sur ces sujets des banques et de la monnaie digitale, sans fournir de nouveaux éléments au sujet de la politique monétaire.

Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta (membre non-votant), a déclaré qu'une autre hausse de taux était son cas de base. Il a également affirmé que l'économie américaine s'avérait résiliente et devait ralentir pour aider à calmer l'inflation, et qu'il faudrait du temps pour revenir à l'objectif de 2%. Les commentaires reflètent le discours 'plus élevé pour plus longtemps' de la Fed malgré les anticipations du marché portant sur une autre hausse de taux de 25 points de base avant plusieurs baisses cette année.

Les économistes continuent de signaler le risque d'inadéquation si les responsables de la Fed adoptent une politique plus stricte. Les analystes de JP Morgan ont également averti que l'inflation de base continuait d'augmenter légèrement, ce qui représente un indicateur du comportement de la Fed.

Avant-hier, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s'est dit rassuré par ce qu'il observait dans le secteur bancaire, même s'il serait encore trop tôt pour crier victoire. Il a ajouté qu'il voulait voir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation américaine avant de modifier sa posture en matière de politique monétaire. Barkin estime que l'économie se tient bien sur le niveau actuel des taux.

L'inflation européenne annuelle a bien fortement ralenti quant à elle en mars alors que l'inflation 'core' atteignait des niveaux record. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 6,9% le mois dernier, contre 8,5% en février. Un an auparavant, il était de 7,4%. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,9%), en Espagne (3,1%) et aux Pays-Bas (4,5%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,6%), en Lettonie (17,2%) et en Tchéquie (16,5%). Par rapport à février, l'inflation annuelle a baissé dans vingt-cinq États membres et a augmenté dans deux autres. En mars les plus fortes contributions au taux d'inflation provenaient de l'alimentation, alcool & tabac (+3,12 points de pourcentage), suivi des services (+2,10 pp), des biens industriels hors énergie (+1,71 pp) et de l'énergie (-0,05 pp). En séquentiel, la hausse des prix a été confirmée à 0,9%.

L'inflation annuelle 'core', surveillée de près par la BCE dans la mesure où elle exclut les éléments les plus volatils, a pour sa part atteint 5,7% (+0,1 point), un record. Les lectures de base constamment élevées expliquent pourquoi la plupart des membres de la BCE affirment que les taux d'intérêt devront encore augmenter, malgré une hausse record de 350 points de base depuis juillet dernier. Le débat semble maintenant se situer entre une augmentation de 25 ou de 50 points de base lors de la réunion du 4 mai, les données d'inflation d'avril, attendues deux jours seulement avant la décision, étant probablement le facteur déterminant.

L'indice britannique des prix à la consommation en mars a été plus élevé que prévu, en croissance de 10,1% ou 6,2% pour le 'CPI core' (ajusté) sur un an. Les prix britanniques à la production ont également augmenté plus qu'attendu.

Les valeurs

Netflix (-3%), le géant américain du streaming vidéo, a livré hier soir une performance trimestrielle mitigée, après la clôture de Wall Street. Netflix a dépassé les attentes de bénéfices mais raté le consensus de revenus et celui des gains d'abonnés. En outre, le groupe se heurte à des difficultés dans sa lutte concernant la question du partage de comptes. Le service de streaming a terminé le trimestre avec 232,5 millions de clients, après un gain de 1,75 millions sur la période - environ 400.000 à 500.000 de moins que prévu. Enfin, les prévisions ressortent quelque peu décevantes. Notons aussi, pour l'anecdote, qu'après 25 ans d'opérations, Netflix a annoncé hier mardi que 2023 verrait la fin de son service de location de DVD.

Pour le premier trimestre fiscal, le bénéfice par action de Netflix a été de 2,88$ et les revenus ont totalisé 8,16 milliards de dollars. Ted Sarandos, le co-directeur général de l'affaire, a indiqué ainsi que le groupe était en croissance et rentable, sur la voie d'une accélération de la croissance des revenus et des bénéfices. Les revenus trimestriels ont augmenté de 3,7%, mais le consensus était un petit peu plus élevé à 8,18 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action a dépassé de 2 cents le consensus.

Netflix, qui propose désormais une offre moins chère d'abonnement soutenue par la publicité, se dit par ailleurs en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers 2023 et satisfait des plus récents lancements concernant le partage payant. Netflix a pourtant repoussé le déploiement prévu aux États-Unis de sa tentative étroitement surveillée de sévir contre le partage de compte, selon le Financial Times, qui précise que cette décision pèserait sur les adhésions et les revenus alors que le groupe cherche à améliorer la qualité du service. Netflix a déclaré dans une lettre aux actionnaires que le service de "partage payant", permettant aux clients de partager leurs comptes avec des personnes extérieures à leur foyer moyennant des frais, avait entraîné une "réaction d'annulation" après son lancement sur certains marchés, dont le Canada et l'Espagne.

Tesla (-2%) publie ses résultats financiers trimestriels après bourse ce soir à Wall Street. Pour le premier trimestre, le consensus de place se situe à 85 cents de bénéfice ajusté par action pour 23,3 milliards de dollars de revenus - soit une croissance de 24% en glissement annuel de son chiffre d'affaires. On sait déjà que le géant texan de l'automobile électrique, a affiché des livraisons record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités, selon les annonces du groupe plus tôt ce mois. Plus précisément, Tesla a produit 440.808 unités, dont 421.371 Model 3 et Y, et 19.437 Model S et X. Les livraisons sur le trimestre sont ressorties au nombre de 422.875, dont 412.180 Model 3 et Y et 10.695 Model S et X. "Nous avons poursuivi la transition vers un mix régional plus homogène de production de véhicules, y compris des véhicules Model S/X en transit vers la région EMEA et APAC", commentait alors le constructeur.

En attendant les résultats complets, le groupe d'Elon Musk réduit encore les prix de certains de ses véhicules Model Y et Model 3 aux États-Unis, ce qui représente tout de même la sixième vague de baisse cette année. Reuters note, sur la base des données du site Internet du constructeur, que Tesla a baissé les prix des versions Model Y longue autonomie et Performance de 3.000 dollars et celui du Model 3 Propulsion Arrière de 2.000 dollars - à 39.990$ par véhicule. Ainsi, depuis le début de l'année, Tesla a réduit les prix aux États-Unis de ses versions originales des Model 3 et Model Y de 11% et 20%, respectivement, mesure Reuters, qui rappelle que le groupe a aussi consenti des baisses ailleurs dans le monde après avoir commencé à réduire ses tarifs en Chine en janvier.

The Travelers Companies (+5%), l'assureur propriété et dommages, a affiché des bénéfices en recul avec les coûts des tempêtes. Néanmoins, il dépasse les attentes de marché. Le bénéfice ajusté du groupe new-yorkais a baissé de 6% à 970 millions de dollars et 4,11$ par titre - contre 3,55$ de consensus -, alors que les pertes pour catastrophes ont atteint 535 millions. Les résultats ont été soutenus par une hausse de 4% à 663 millions de dollars du bénéfice d'investissement. Le groupe autorise par ailleurs un programme additionnel de rachat d'actions pour 5 milliards de dollars.

Morgan Stanley (-1%) fléchit à Wall Street, alors que la banque d'affaires a fait état d'une chute de 19% de ses profits trimestriels avec la faiblesse des fusions et acquisitions. Morgan Stanley a affiché un bénéfice trimestriel net part du groupe de 3 milliards de dollars et 1,7$ par titre, pour des revenus de 14,5 milliards de dollars. La croissance de 11% de l'activité de gestion de fortune a toutefois soutenu les résultats, avec 110 milliards de dollars de nouveaux actifs, tandis que les revenus de banque d'investissement ont chuté de 24% à 1,25 milliard de dollars. Ainsi, les revenus totaux ont reculé de 2% en glissement annuel. Morgan Stanley a provisionné 234 millions de dollars sur le trimestre, avec les risques liés à l'immobilier commercial et au crédit. Le consensus était de 1,62$ de bpa sur le trimestre pour 13,92 milliards de dollars de revenus.

Abbott (+7%) a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus de 9,7 milliards de dollars, supérieurs aux attentes, avec l'activité de base, mais en déclin de 18% avec les ventes liées aux tests covid. La croissance organique sur les activités de base atteint 10%, avec les appareils médicaux, la pharmacie et la nutrition. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,03$. Le consensus était de 99 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 9,64 milliards de dollars de revenus. Le laboratoire américain envisage pour 2023 une croissance organique hors ventes liées aux tests covid, de 6 à 9% au moins, ainsi que des ventes de tests covid d'environ 1,5 milliard de dollars. La guidance de bpa ajusté reste inchangée entre 4,3 et 4,5$.

US Bancorp (-1%) a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,88 milliard de dollars et 1,16$ par titre. Les revenus ont totalisé 7,17 milliards de dollars, dont 4,67 milliards de dollars de revenu net d'intérêts. Le consensus était de 1,12$ de bénéfice ajusté par action pour 7,12 milliards de revenus. L'établissement envisage pour l'exercice des revenus totaux allant de 28,5 à 30,5 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre, les revenus sont anticipés entre 7,1 et 7,3 milliards. Le niveau des dépôts s'établit à 510 milliards de dollars, inférieur aux attentes de marché.

Western Alliance (+16%) flambe à Wall Street, alors que la banque moyenne américaine a surpris en faisant état d'une stabilisation de ses dépôts et en dépassant le consensus de profit sur le trimestre clos. L'établissement a indiqué que ses dépôts totaux avaient reculé de 11% à 47,6 milliards de dollars sur le trimestre, ce qui ressort beaucoup moins dramatique que prévu. Mais la bonne surprise provient surtout des dépôts sur la période allant du 31 mars au 14 avril, puisqu'ils ont augmenté de... 2 milliards de dollars ! Kenneth Vecchione, DG de la banque, se félicite donc de cette stabilisation. Le revenu net d'intérêts du groupe sur le trimestre clos a grimpé de 36% à 610 millions. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 4% à 2,3$, contre 2,04$ de consensus de place.

Citizens Financial Group (-1%), banque régionale américaine, a publié pour son premier trimestre fiscal 2023 un bénéfice net de 511 millions de dollars soit 1$ par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,1$ à comparer à un consensus de 1,13$. Le compte n'y est pas non plus en termes de revenus, avec une performance de 2,13 milliards de dollars, contre 2,14 milliards de consensus. Le revenu net d'intérêts a été de 1,64 milliard, contre 1,65 milliard de consensus. Les dépôts sont globalement stables sur le mois de mars malgré le 'stress bancaire'.

Baker Hughes (+2%), le groupe parapétrolier de Houston, a publié pour le premier trimestre fiscal des revenus supérieurs aux attentes à 5,7 milliards de dollars, en croissance de 18% en glissement annuel, pour un bénéfice opérationnel ajusté de 512 millions de dollars en augmentation de 47% et un Ebitda ajusté en progression de 25% à 782 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 28 cents. Le consensus était de 26 cents de bénéfice ajusté par action pour 5,51 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 461 millions de dollars, alors que le free cash flow a été de 197 millions de dollars. Les commandes ont totalisé 7,6 milliards, en hausse de 12%.

United Airlines (+4%) gagne du terrain, après la publication de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et la confirmation de ses objectifs annuels. La compagnie de Chicago table toujours sur un bpa ajusté compris entre 10 et 12$, contre un consensus de 8,54$. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a essuyé une perte ajustée par action de 63 cents contre 4,24$ un an plus tôt et un consensus logé à -73 cents. Les revenus ont bondi de 51% à 11,43 Mds$ avec des recettes passagers en hausse de 62% à 10,27 Mds$, en ligne avec les attentes. Le revenu total par siège-mile disponible, indicateur du pouvoir de tarification, affiche un bond de 22,5%, pour des capacités en hausse de 23% sur un an. Sur le trimestre en cours, le transporteur anticipe un bpa ajusté par titre allant de 3,5 à 4$, contre 3,59$ de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse d'environ 15%. Le groupe devrait continuer à profiter d'une demande soutenue ainsi que de la baisse de ses coûts opérationnels.

Prologis (+1%), géant américain de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a affiché au premier trimestre fiscal des revenus de 1,77 milliard de dollars en croissance de 45% en glissement annuel, avec de forts taux d'occupation. Le bénéfice net dilué par action a toutefois reculé à 50 cents, contre 1,54$ un an avant. Le FFO ajusté (cash flow des opérations) a été de 1,22$ par titre, contre 1,09$ un an auparavant. "Nous continuons à fournir des résultats records grâce à la qualité inégalée de notre portefeuille et de nos solutions clients", a déclaré Hamid R. Moghadam, le cofondateur et DG de Prologis. "La demande reste saine, malgré une certaine modération en termes de prise de décision. Compte tenu de l'environnement macroéconomique, nous continuons d'exercer nos activités avec une certaine prudence". La position de liquidité du groupe à 6,7 milliards de dollars est au plus haut. Pour l'année, le groupe envisage un bénéfice net par action attribuable aux actionnaires allant de 3,1 à 3,25$, et un FFO ajusté de 5,42 à 5,5$ par titre.

Omnicom (-1%), le géant publicitaire américain, a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus de 3,44 milliards de dollars, avec une croissance organique de 5,2%. Le profit opérationnel ajusté a été de 466 millions de dollars, soit une marge de 13,5%, pour un bénéfice dilué par action de 1,56$ en données ajustées. Le consensus était de 1,39$ de bpa ajusté pour 3,38 milliards de dollars de revenus. "Notre activité a augmenté son chiffre d'affaires organique de 5,2% au premier trimestre, un bon début d'année", a déclaré John Wren, président-directeur général d'Omnicom Group.

Intuitive Surgical (+13%) compte parmi les vedettes du jour à Wall Street. Le titre du géant américain de la robotique médicale s'envole sur le Nasdaq, après les publications financières trimestrielles. Les trimestriels ont donc dépassé les attentes, avec la croissance du volume des procédures. Le groupe californien de Sunnyvale a affiché des revenus de 1,7 milliard de dollars sur la période close, contre 1,6 milliard de consensus. La croissance du volume de procédures a été de 26% avec le robot chirurgical da Vinci, en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,23$, contre 1,2$ de consensus.