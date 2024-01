Wall Street sous pression, après le rallye de la veille

(Boursier.com) — Wall Street décline avant bourse ce mardi, consolidant rapidement après son rallye de la veille mené par Nvidia et le Nasdaq. Le S&P 500 perd 0,4% en pré-séance, le Dow Jones 0,5% également et le Nasdaq 0,6%. Les opérateurs affichent une certaine prudence en attendant les derniers chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en fin de semaine, et les premiers trimestriels de la "saison".

Du côté de la Fed, la gouverneure Michelle Bowman a estimé hier que l'inflation pourrait retourner vers l'objectif de 2% de la Fed avec des taux maintenus aux niveaux actuels. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, comme Bowman, estime possible de baisse les taux par la suite si l'inflation poursuit sa décrue.

Après une première semaine boursière 2024 délicate, la cote américaine a fortement rebondi hier, le Nasdaq s'étant envolé de 2,2% avec un rallye de 6,4% de Nvidia qui présentait de nouveaux produits en amont du salon CES 2024 de Las Vegas, affirmant son leadership sur le segment IA PC. La tendance devrait quoi qu'il en soit rester volatile les jours prochains. Apple, malmené la semaine dernière, a grimpé hier de 2,4% avec l'annonce officielle par Tim Cook de la date de disponibilité de son très onéreux casque de réalité mixte Vision Pro...

Sur le Nymex, le baril de brut remonte de 3% ce jour à 72,8$ après une grosse faiblesse hier suite aux annonces de l'Arabie saoudite, qui a abaissé dimanche le prix de vente officiel de son pétrole pour février. L'once d'or avance de 0,4% à 2.041$. L'indice dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,39%, contre 4,04% sur le 10 ans et 4,20% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 60% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

Dans l'actualité économique ce mardi, le déficit américain du commerce international des biens et services pour le mois de novembre s'est affiché à 63,2 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 64,7 milliards de dollars et une lecture révisée de 64,5 milliards de dollars un mois auparavant.

Mercredi, stocks de grossistes et rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront surveillés. John Williams de la Fed interviendra par ailleurs mercredi. L'actualité sera un peu plus fournie jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Albertsons, Tilray et PriceSmart publient ce jour leurs trimestriels. KB Home annoncera mercredi, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Infosys publieront jeudi.

Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi. Les grandes banques américaines devraient enregistrer une forte augmentation des créances douteuses en raison des dettes impayées et de l'impact des taux d'intérêt élevés, précise le Financial Times...

Les valeurs

Tilray, le producteur nord-américain de cannabis, bondit avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, le groupe a affiché des revenus record de 194 millions de dollars, en augmentation de 34% en glissement annuel. La marge brute a augmenté de 11% à 47 millions de dollars. La marge brute ajustée a été de 27%, avec une marge de 43% sur le cannabis et une marge de 38% dans les boissons alcoolisées. La perte nette trimestrielle s'est réduite à 46 millions de dollars, contre 62 millions un an avant. La perte ajustée a été de 2,7 millions de dollars, soit un bpa quasiment nul.

Le groupe revendique la place de leader du cannabis avec une part de marché dominante au Canada et une croissance de 31% du chiffre d'affaires net cannabis au Canada. Il s'affirme aussi en tant que leader du cannabis médical en Europe avec une croissance de 55% du chiffre d'affaires net du cannabis à l'international. Tilray se dit aussi en bonne voie pour réaliser des économies annuelles de 30 à 35 millions de dollars liées à l'intégration de l'acquisition d'HEXO. Enfin, le groupe réitère ses orientations financières pour l'exercice 2024.

Jefferies, firme de Wall Street qui publiait hier soir ses derniers comptes trimestriels, a quelque peu déçu. Pour le trimestre clos fin novembre 2023, le groupe a affiché un bénéfice en recul de moitié à 66 millions de dollars, 29 cents par titre, à comparer à un consensus de 34 cents. Les revenus de banque d'investissement ont été de 2,29 milliards de dollars en 2023, au-dessus des niveaux de 2019. Les revenus de banque d'investissement pour le quatrième trimestre ont progressé de 2,5% à 577 millions de dollars, alors que les revenus trimestriels totaux ont corrigé à 1,2 milliard de dollars, inférieurs aux attentes.

Unity Software, le groupe software de San Francisco qui vient de remplacer son directeur général, prévoit de réduire ses effectifs de 25% en supprimant environ 1.800 emplois dans le cadre de nouvelles mesures de restructuration. Le groupe conçoit des logiciels utilisés par les créateurs de jeux vidéo. Il n'est pas encore en mesurer d'estimer les coûts de la nouvelle réduction des effectifs. Le management indique que la décision "n'a pas été prise à la légère". En octobre, le CEO John Riccitiello avait été remplacé par le vétéran de la technologie James Whitehurst. Le groupe peine à se redresser, après avoir décidé l'an dernier de hausses de prix qui avaient été mal reçues par bon nombre de clients.

Hewlett Packard Enterprise serait en pourparlers avancés pour racheter le fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks, petit rival de Cisco, pour environ 13 milliards de dollars, afin de renforcer les offres d'intelligence artificielle. C'est du moins ce qu'affirme le Wall Street Journal, qui insiste donc sur l'orientation "IA" du rapprochement. Hewlett Packard Enterprise, basé au Texas, est un fournisseur de services cloud destiné à des clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises et aux gouvernements. HPE est une émanation de l'entreprise technologique emblématique fondée en 1939 par William Hewlett et David Packard, Hewlett-Packard, rappelle le WSJ, selon lequel le groupe presque centenaire voudrait donc se donner un coup de jeune en développant ses offres IA et en surfant sur la vague actuelle. Un accord entre les deux sociétés pourrait être annoncé dès cette semaine selon le journal.

Microchip Technology, fabricant américain de semi-conducteurs, a prévenu d'une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal, citant des niveaux d'expédition plus faibles et une économie sans relief. Microchip prévoit désormais une baisse séquentielle d'environ 22% de son chiffre d'affaires pour le trimestre clos en décembre, alors qu'il envisageait auparavant un recul allant de 15 à 20%. "L'affaiblissement de l'environnement économique auquel nos clients et distributeurs ont été confrontés au cours du trimestre de décembre a amené nombre d'entre eux à vouloir recevoir un niveau de livraisons inférieur alors qu'ils prenaient des mesures pour réduire davantage les risques liés à leurs stocks", a déclaré le DG du groupe, Ganesh Moorthy.

Match Group grimpe avant bourse à Wall Street, sur des spéculations capitalistiques. Ainsi, le Wall Street Journal indique que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a construit une participation d'un milliard de dollars environ au capital du géant des applications de dating.

BioNTech, le groupe allemand de biotechnologie partenaire de Pfizer, a indiqué qu'il faudrait attendre 2025 pour renouer avec la croissance. Les ventes de vaccins Covid-19 devraient alors toucher un plancher, alors que les activités d'oncologie pourraient monter en puissance.

Netflix souffre avant bourse à Wall Street, sur une dégradation de la firme Citigroup qui vient de passer d''achat' à 'neutre'. Le broker s'inquiète de l'évolution des revenus et du niveau des dépenses du géant du streaming.