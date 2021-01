Wall Street sous pression, après le léger sursaut de la veille

Wall Street sous pression, après le léger sursaut de la veille









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue en baisse avant bourse ce vendredi, après son léger sursaut de la veille (+0,99% sur le DJIA et +0,5% sur le Nasdaq). Le DJIA cède 0,4% et le S&P 500 0,1% en pré-séance, alors que le Nasdaq abandonne 0,2%. Le baril de brut WTI prend 1,1% à 52,9$ sur le Nymex. L'once d'or avance de 1,9% et l'argent de 6,6%. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin bondit de 20% sur les 38.000$ sur Bitfinex, après le changement de 'bio' d'Elon Musk sur Twitter à l'effigie de la reine des cryptomonnaies...

Les marchés sont nerveux, alors que les débats se poursuivent au sujet de l'incroyable phénomène des Wallstreetbets. Ainsi, des centaines de milliers d'actionnaires particuliers américains se sont regroupés sur des réseaux sociaux afin de faire décoller les valeurs les plus vendues à découvert de la cote et 'squeezer' ainsi les hedge fund jouant la baisse. Hier, ces valeurs étaient globalement retombées suite aux restrictions à l'achat de nombreux courtiers. Ce vendredi, la tendance s'inverse, alors que les autorités américaines vont se pencher sur le sujet. La plateforme Robinhood sur laquelle se négociaient bon nombre de transactions des petits porteurs américains a dû faire une mise au point et a bénéficié d'une injection de fonds d'un milliard de dollars selon le New York Times, face au très haut volume de trading des derniers jours. L'application de trading sans commission fait déjà l'objet de plusieurs actions collectives de petits porteurs, après avoir restreint les achats des valeurs les plus spéculatives du moment, en particulier GameStop et AMC. Plus généralement, les marchés craignent que cette histoire ne dégénère si un fonds venait à faillir face à l'enthousiasme débordant des nouveaux boursicoteurs acheteurs.

Sur le front économique ce vendredi à Wall Street, l'indice américain du coût de l'emploi pour le quatrième trimestre 2020 est ressorti en hausse de 0,7% en comparaison du trimestre antérieure (consensus 0,5%) et de 2,5% sur un an.

Les revenus et les dépenses personnelles des ménages américains viennent également d'être publiés. Pour décembre, les revenus ont fortement augmenté de 0,6%, contre 0,1% de consensus et -1,3% un mois avant. Les dépenses personnelles ont reculé de 0,2%, mais le consensus tablait sur une baisse de 0,5%, après une correction de 0,7% un mois plus tôt. L'indice des prix 'core PCE' a grimpé de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,1% de consensus.

L'indice manufacturier PMI de Chicago sera connu à 15h45 (consensus 58,5). L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour janvier sera publié à 16 heures (consensus 79,2). L'indice des promesses de ventes de logements aux USA pour décembre mesuré par la National Association of Home Builders sera révélé à la même heure (consensus -0,3%).

Ailleurs dans le monde, les chiffres japonais sont contrastés, avec une chute de 9% des mises en chantier de logements, mais un indice de confiance un peu supérieur aux attentes. En France, le PIB flash du quatrième trimestre a affiché une baisse limitée à 1,3%. L'économie française a davantage résisté que prévu en fin d'année, grâce principalement au bond des dépenses de consommation des ménages pendant la période des fêtes. Le PIB espagnol a quant à lui progressé de 0,4% en lecture flash, alors qu'il était attendu en retrait. Les chiffres allemands de l'emploi sont ressorties meilleurs que prévu, alors que le PIB des trois derniers mois de 2020 a progressé de 0,1% par rapport aux trois précédents - contre un consensus stable.

Concernant la crise sanitaire cette fois, la bonne nouvelle provient du laboratoire Novavax, qui fait état de résultats concluants de son candidat vaccin, y compris contre le variant britannique. Ce vaccin ne serait pas de trop, alors que selon les derniers données de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie se chiffre désormais à 101,5 millions, dont près de 26 millions aux Etats-Unis, pays le plus touché, 10,7 millions en Inde et plus de 9 millions au Brésil. Le virus a fait 2,19 millions de morts dans le monde depuis son apparition, dont 433.216 aux USA.

Novavax bondissait hier de 26% après bourse à Wall Street. Le laboratoire du Maryland a annoncé en effet que son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus affichait une efficacité de plus de 89%. Le groupe évoque les résultats d'un essai mené au Royaume-Uni. Mieux encore, l'efficacité serait presque équivalente contre le variant plus contagieux découvert en Angleterre, si l'on en croit les données préliminaires. Un essai mené en Afrique du Sud, où a émergé un autre variant, a montré une efficacité de 60% chez les personnes non atteintes par le VIH. L'essai britannique porte sur 15.000 volontaires de 18 à 84 ans. Il servira sans doute de base aux demandes d'examen par les autorités réglementaires du Royaume-Uni, de l'Union Européenne et d'autres pays. Le groupe fait état d'une efficacité de 85,6% contre la mutation britannique.

Johnson & Johnson a quant à lui fait état de résultats mitigés de son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus. Ainsi, ce vaccin en une injection s'est révélé efficace à 72% aux États-Unis et moins dans d'autres régions. J&J affirme toutefois que le vaccin potentiel s'est montré efficace à 85% dans la prévention des cas graves, quatre semaines après vaccination, chez l'ensemble des adultes. Les résultats de l'étude sont basés sur 468 infections confirmées, au sein d'une étude de phase 3 portant sur plus de 43.000 volontaires. L'essai comprenait des cas infectés par le variant sud-africain.

Le niveau de protection a donc varié selon les régions, avec une efficacité globale de 66%, 72% aux USA, 66% en Amérique latine et 57% en Afrique du Sud après quatre semaines. Alex Gorsky, CEO de J&J, se dit toutefois fier de ce milestone. L'efficacité contre les maladies sévères a augmenté au fil du temps, aucun cas chez les participants vaccinés n'ayant été décelé après le jour 49. La protection a été équilibrée selon les races et âges. Le vaccin a été bien toléré, sans problème significatif de sécurité. La FDA a déjà indiqué qu'elle autoriserait un vaccin sûr d'une efficacité supérieure à 50%. Elle a déjà validé les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna, mais ces deux derniers affichent des efficacités bien supérieures d'environ 95%. L'avantage du vaccin de J&J est qu'il ne nécessite qu'une seule dose.

Les valeurs

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a annoncé pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2020 un bénéfice net en vive croissance de plus de 41%, à 2,12 milliards de dollars soit 2,32$ par action, contre 1,5 milliard de dollars et 1,64$ par titre un an avant. Les revenus mondiaux du groupe ont totalisé 871 millions de dollars sur le trimestre sur bamlanivimab, sa thérapie contre le Covid-19. Les revenus ont ainsi grimpé de 22% à 7,44 milliards. Le consensus était de 7,27 milliards selon FactSet. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,75$, contre 1,73$ un an plus tôt et 2,37$ de consensus. Pour 2021, le groupe affirme sa guidance et table sur un bpa ajusté allant de 7,75 à 8,4$, pour des revenus situés entre 26,5 et 28 milliards.

Colgate-Palmolive, acteur majeur américain des produits de consommation, a annoncé au titre de son quatrième trimestre fiscal 2020 des ventes en augmentation de 7,5% dont 8,5% en organique. Le bénéfice GAAP par action est ressorti stable à 75 cents. Le bpa ajusté a augmenté de 5% à 77 cents. Les revenus consolidés ressortent à 4,32 milliards. Le groupe table pour l'année 2021 sur un chiffre d'affaires en hausse de 4 à 7%, une croissance organique de 3 à 5% et une expansion de la marge ajustée. Le bpa ajusté est attendu en hausse de 6 à 9%.

Johnson Controls a dépassé le consensus de bénéfices et de ventes sur le trimestre écoulé et fourni une guidance 'en ligne'. Pour son premier trimestre fiscal clos fin décembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 451 millions de dollars et 62 cents par action. Le bénéfice a donc augmenté plus que prévu, malgré le repli des ventes reflétant l'impact de la pandémie.

Caterpillar a battu le consensus de profit. Le leader des équipements miniers et de construction a publié pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 2,12$, contre 1,45$ de consensus. Le groupe a bénéficié de l'amélioration des marges et du rebond des ventes asiatiques. Les ventes trimestrielles totales ont représenté 11,2 milliards de dollars, proches des attentes du consensus. Le bpa décline de 22% et les revenus de 15% avec la crise sanitaire.

Honeywell a dépassé les attentes en termes de ventes et de profits, et livré des perspectives conformes aux attentes. Sur le trimestre clos, le bénéfice par action a été de 2,07$ contre 2$ de consensus. Les revenus ont totalisé 8,9 milliards de dollars contre un consensus de 8,4 milliards. Pour l'exercice 2021 cette fois, le groupe américain d'aéronautique et de défense envisage un bénéfice ajusté par action allant de 7,60 à 8$, alors que le consensus était de 7,87$.

Chevron, le groupe pétrolier américain, a déploré une perte ajustée de 11 millions de dollars pour son quatrième trimestre, avec la baisse des marges et les coûts d'acquisition. Le déficit ajusté par action ressort à 1 cent par titre sur le trimestre clos, contre un bénéfice de 2,8 milliards de dollars et 1,49$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. La perte nette totalise 665 millions de dollars. Les activités de raffinage et chimie ont perdu 338 millions de dollars sur le trimestre. Les revenus ont atteint 25,25 milliards de dollars, alors que le consensus était de 26,5 milliards. Le consensus de bpa ajusté était positif de 7 cents.

Visa a annoncé hier soir pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action en retrait de 3% à 1,42$, contre un consensus de 1,28$. Les revenus ont totalisé quant à eux 5,69 milliards de dollars, en recul de 6% en glissement annuel, alors que le consensus était de 5,53 milliards. Le groupe a bénéficié en fin d'année de la forte augmentation des achats en ligne, les ventes US sur la saison des fêtes s'étant améliorées de 8,3%. En outre, le groupe lance un programme de rachat d'actions d'un montant de 8 milliards de dollars.

Mondelez a dépassé les attentes en termes de profits et de revenus sur le trimestre clos. Le bénéfice par action s'est élevé à 67 cents, pour des ventes de 7,3 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 66 cents de bpa et 7,16 milliards de facturations. Un an auparavant, le groupe agroalimentaire américain, connu pour ses marques Oreo, Trident ou Cadbury, avait réalisé un bénéfice par action de 61 cents et des ventes de 6,91 milliards.

Western Digital bondit à Wall Street, dopé par les notes de brokers suite à un trimestre meilleur que prévu. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 69 cents, contre 53 cents de consensus et 62 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 3,94 milliards de dollars sur ce trimestre de décembre, dépassant de 1% le consensus, contre 4,23 milliards de facturations un an avant.