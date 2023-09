Wall Street sous pression, après le Labor Day

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue en retrait avant bourse ce mardi, suite au long week-end du 'Labor Day'. Le S&P 500 cède 0,2%, alors que le Dow Jones et le Nasdaq affichent des déclins respectifs de 0,1% et 0,4%. Aucun changement notable n'est intervenu toutefois dans le "narratif". Les marchés ont été précédemment soutenus par la récente baisse des rendements alors que les banques centrales sont présumées être sur le point d'atteindre leurs taux maximaux. La thèse de l'atterrissage en douceur demeure privilégiée outre-Atlantique et a soutenu le sentiment de marché, avec quelques signaux de faiblesse sur le marché de l'emploi comme désiré par la Fed. Dans le même temps, néanmoins, la faiblesse des données macroéconomiques et les difficultés économiques de la Chine alimentent les inquiétudes en matière de croissance.

Du côté de la Fed, le gouverneur Christopher Waller a estimé ce jour sur CNBC que les données récentes étaient bonnes, ce qui devrait permettre à la banque centrale de procéder avec précaution dans ses actions futures. Il ajoute qu'une hausse de taux supplémentaire ne devrait pas selon lui "nécessairement" provoquer de récession, et juge que la Fed a encore besoin de données supplémentaires avant de mettre un terme à son cycle de durcissement monétaire.

Sur le marché pétrolier, les cours grimpent. Le baril de Brent de la mer du Nord avance de 1,4% à 90,3 dollars, alors que le WTI prend 1,9% à 87$. L'or noir a accéléré après l'annonce d'une prolongation de trois mois de la réduction unilatérale de la production saoudienne alors que le Royaume cherche à soutenir un marché mondial fragilisé par une économie chinoise chancelante et les craintes de récession en Europe. Riyad va ainsi continuer à réduire sa production d'un million de barils par jour jusqu'en décembre, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne. Cette décision maintiendra la production du Royaume à environ 9 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis plusieurs années, précise 'Bloomberg'. La Russie s'est jointe à cette initiative saoudienne en élargissant ses propres restrictions à l'exportation : Moscou a prolongé pour la même durée la baisse de 300.000 barils par jour de ses exportations. Ces réductions s'ajoutent aux 1,66 million de barils par jour de baisses volontaires de la production de brut de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole mises en place jusqu'à la fin de 2024...

En Europe, les commentaires des responsables de la BCE n'ont pas fourni beaucoup d'indications avant la décision politique du 14 septembre. L'économiste en chef Philip Lane, qui présentera les options politiques la semaine prochaine, a déclaré qu'il fallait que les récentes évolutions de l'inflation se poursuivent. Les indicateurs PMI des services en zone euro ont confirmé la contraction de l'activité en août, avec un indice de 49,3 en Espagne (consensus FactSet 51,3), un indicateur de 49,8 en Italie (consensus 50,1), un niveau de 46 en France (46,7 de consensus) et un indice allemand de 47,3 (en ligne avec les attentes). L'indice PMI final des services en zone euro a été de 47,9 contre 48,3 de consensus, pour un indice composite de 46,7 à comparer à un consensus de 47... Les PMI britanniques ont dépassé quant à eux les anticipations, à 49,5 pour les services et 48,6 pour l'indicateur composite... Notons aussi que l'indice européen des prix à la production du mois de juillet a affiché un repli de 0,5% en comparaison du mois antérieur, comme attendu.

Ailleurs dans le monde, la banque centrale australienne a laissé son taux directeur inchangé comme prévu. Il y a eu peu de changements notables dans la déclaration politique, la RBA réitérant que de nouveaux resserrements pourraient être nécessaires...

L'indice PMI Markit / Caixin des services chinois a chuté plus que prévu en août à 51,8 (53,5 de consensus FactSet), reflétant la faiblesse des nouvelles commandes et des commandes à l'exportation. Les dépenses des ménages japonais ont connu leur plus forte contraction en 2,5 ans, tandis que le PMI des services d'août au Japon s'est établi comme attendu à 54,3... L'inflation sud-coréenne a augmenté pour la première fois en sept mois... Pendant ce temps, pour en revenir à la Chine, le promoteur en détresse Country Garden a déclaré avoir payé les intérêts sur des obligations juste avant l'expiration du délai.

Ce mardi sur l'agenda économique américain, on retrouve les ventes automobiles du mois d'août, ainsi que les commandes industrielles de juillet (consensus -2,5% en comparaison du mois antérieur). Demain mercredi, les opérateurs suivront la balance du commerce international des biens et services du mois de juillet (consensus FactSet -68 milliards de dollars), ainsi que l'indice PMI composite final (consensus 50,4 avec un indice des services de 51) et que l'ISM des services (consensus 52,5) du mois d'août. Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera communiqué également mercredi dans la soirée.

Jeudi, inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 2 septembre (consensus 234.000), productivité non-agricole finale du deuxième trimestre (consensus +3,4% et coûts unitaires du travail à +1,6%) et rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques seront au programme. Enfin, vendredi, les stocks de grossistes et les chiffres du crédit à la consommation seront connus. Du côté de la Fed, Susan Collins interviendra mercredi, alors que John Williams et Raphael Bostic seront de la partie jeudi.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Blackstone et Airbnb vont rejoindre l'indice S&P 500 avant l'ouverture du 18 septembre, remplaçant Lincoln National et Newell Brands, respectivement. Lincoln National et Newell prendront les places d'Uniqure et d'Universal Insurance Holdings dans le S&P SmallCap 600. Deere remplacera pour sa part Walgreens Boots Alliance dans le S&P 100, Walgreens demeurant dans le S&P 500.

Permian Resources Corp, Gaming & Leisure Properties, GoDaddy, Morningstar, Ally Financial, Vistra, Vail Resorts, Sensata Technologies, Weatherford International et Fidelity National Financial remplaceront Omnicell, Papa John's International, Sensient Technologies, Cathay General Bancorp, Energizer Holdings, Xerox, Highwoods Properties, Tripadvisor, JetBlue Airways et Foot Locker respectivement dans le S&P MidCap 400. Les composants supprimés du S&P MidCap 400 seront ajoutés au S&P SmallCap 600 en remplacement de Trinseo, The Aaron's Company, Netgear, Coherus Biosciences, 8X8, Office Properties Income Trust, AngioDynamics, Vanda Pharmaceuticals, Orion Office REIT et Enanta Pharmaceuticals respectivement. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Blackstone Mortgage Trust, Liberty Energy, Premier Inc et Apple Hospitality REIT remplaceront respectivement FutureFuel Corp, RE/MAX Holdings, Zynex, Anika Therapeutics et Computer Programs & Systems dans le S&P SmallCap 600. RBC Bearings remplacera Hawaiian Electric Industries dans le S&P MidCap 400.

L'introduction en bourse d'Arm Ltd fait aussi l'actualité. Le concepteur de 'puces' lance ses roadshows cette semaine. Le groupe contrôlé par SoftBank entend désormais lever jusqu'à 4,9 milliards de dollars en haut de fourchette, contre 10 milliards de dollars précédemment recherchés. La valorisation pourrait se situer aux environs des 52 milliards de dollars, Softbank proposant 95,5 millions de titres à un prix allant de 47 à 51$ pièce. Arm a désigné certains de ses plus gros clients - Apple, Nvidia, Intel et Samsung Electronics - comme investisseurs stratégiques pour l'introduction en bourse, selon Bloomberg. "L'entrée en bourse dépendra de la façon dont les investisseurs prendront en compte plus largement des facteurs tels que les risques liés à la Chine, le ralentissement de la croissance du marché des smartphones et les bénéfices potentiels liés à l'adoption croissante de l'intelligence artificielle", résume Bloomberg. Reuters évoque pour sa part une fourchette de valorisation de 50 à 54 milliards de dollars, alors que les clients d'Arm, notamment Apple, Nvidia, Google, AMD, Intel, Samsung, Cadence Design Systems et Synopsys, auraient accepté d'acheter entre 25 et 100 millions de dollars d'actions chacun. Des discussions seraient en cours avec d'autres investisseurs potentiels, alors qu'Amazon aurait décidé de ne pas participer. Softbank, qui avait récemment accepté le rachat des 25% d'Arm non détenus dans le cadre d'une opération valorisant le concepteur de puces 64 milliards, devrait détenir 90,6% des parts d'Arm à l'issue de l'IPO...

Concernant les publications trimestrielles à Wall Street cette semaine, Zscaler ou GitLab annoncent ce soir, UiPath, GameStop, American Eagle et C3.ai publient demain mercredi, et DocuSign, Korn Ferry ou Toro dévoilent leurs comptes jeudi. Kroger publiera vendredi.

Les valeurs

Intel Foundry Services (IFS) et Tower Semiconductor, fonderie leader de solutions de semi-conducteurs analogiques, ont annoncé un accord dans le cadre duquel Intel fournira des services de fonderie et une capacité de fabrication de 300 mm pour aider Tower à servir ses clients dans le monde entier. Aux termes de l'accord, Tower utilisera l'usine de fabrication avancée d'Intel au Nouveau-Mexique. Tower investira jusqu'à 300 millions de dollars pour acquérir et posséder des équipements et autres immobilisations qui seront installés au Nouveau-Mexique, fournissant ainsi un nouveau couloir de capacité pour la croissance future de Tower, permettant ainsi de répondre à la demande prévue des clients pour le traitement analogique avancé 300 mm. L'accord de partenariat intervient moins d'un mois après que les deux compagnies ont abandonné leurs plans de fusion, le deal de 5,4 milliards de dollars n'ayant pas recueilli l'accord des autorités chinoises.

Tesla, qui décrochait de plus de 5% à Wall Street vendredi sur de nouvelles baisses de prix de ses véhicules, a affiché une performance honorable en Chine au mois d'août. Selon les données révélées par la CPCA (China Passenger Car Association) locale, le constructeur texan de véhicules électriques a vendu 84.159 unités de ses véhicules fabriqués en Chine au mois d'août, soit une croissance de 9,3% en comparaison de l'an dernier. En particulier, les ventes des Model 3 et Y fabriqués en Chine ont grimpé de près de 31% en comparaison du mois antérieur. Notons tout de même que cette performance mensuelle est très inférieure à celle du rival BYD, qui a enregistré en août des livraisons en progression de 57% en glissement annuel à plus de 274.000 unités. La concurrence locale demeure donc rude, avec également Xpeng et Xiaomi, ainsi que Li Auto ou Nio.

Airbnb et Blackstone, heureux élus du S&P 500, devraient bien se comporter ce jour à Wall Street pour la reprise des cotations, après le long week-end du 'Labor Day'. Les gestions indicielles devront en effet se pondérer sur les deux dossiers dans l'anticipation des changements attendus, décidés par S&P Dow Jones Indices dans le cadre de son rééquilibrage indiciel.

Nextgen Healthcare bondit avant bourse à Wall Street, alors que selon l'agence Bloomberg, la firme de private equity Thoma Bravo serait en négociations avancées pour racheter le groupe de software de santé. Bloomberg cite des sources proches de la question. Un accord pourrait même être dévoilé dès cette semaine. L'agence indique tout de même qu'aucune décision finale n'a été prise et que les discussions pourraient encore échouer. Basé à l'origine à Atlanta, NextGen fournit des services technologiques basés sur le cloud que les prestataires de soins de santé utilisent pour gérer les dossiers de santé électroniques des patients.

Warner Bros Discovery a prévenu d'un impact plus important des grèves à Hollywood sur ses comptes annuels. La guidance antérieure tenait compte d'une résolution des grèves début septembre. Le groupe ajuste désormais en baisse de 300 à 500 millions de dollars ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté, entre 10,5 et 11 milliards de dollars. En revanche, Warner Bros relève sa guidance de free cash flow annuel à "au moins 5 milliards de dollars", le seul troisième trimestre devant dépasser 1,7 milliard de dollars avec la performance de 'Barbie'.