Wall Street sous pression, alors que la consommation flanche

(Boursier.com) — La cote américaine est orientée en forte baisse après la publication des ventes US de détail. Le DJIA perd 0,70% à 35.853 pts et le S&P 500 0,36% à 4.643 pts. Le Nasdaq abandonne 0,1% à 14.791 pts. Le baril de brut WTI avance de 1% sur le Nymex à 83$. L'once d'or se maintient à 1.822$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise sur les 43.000$.

Au terme de cette semaine marquée surtout par les audiences de confirmation de Jerome Powell et Lael Brainard, les investisseurs prennent donc connaissance de chiffres préoccupants de la consommation.

Le président et la future vice-présidente de la Fed ont été quant à eux plutôt nuancés, mais indiquent tout de même que la priorité de la banque centrale américaine est pour l'heure la lutte contre l'inflation, qui atteint un sommet de près de 40 ans aux États-Unis. Le 'tapering' accéléré de la Fed est donc confirmé. Il sera suivi de trois ou quatre hausses des taux cette année, la première étant attendue en mars, sauf accident financier ou élément adverse majeur. La réduction de la taille du bilan de la Fed, doublée durant la pandémie, est aussi au programme dans une phase ultérieure.

Néanmoins, la Fed vient de perdre aujourd'hui un argument, à savoir celui de la vigueur de la reprise économique... Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de décembre 2021 se sont effondrées de 1,9% en comparaison du mois antérieur, bien loin du consensus qui visait la stabilité. Hors automobile, la chute atteint même 2,3% par rapport à novembre, alors que les opérateurs espéraient une timide hausse. Hors automobile et essence, la sanction atteint 2,5% ! Bref, voilà une statistique qui va grandement compliquer la tâche de la Fed.

La production industrielle américaine pour le mois de décembre 2021 s'est établie en recul de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,3% et après un gain de 0,7% un mois avant (lecture révisée). La production manufacturière s'est dégradée de 0,3%, contre +0,5% de consensus. Le taux d'utilisation des capacités de production a décliné à 76,5%, contre 77% de consensus de 76,6% pour la lecture révisée du mois antérieur.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de janvier 2022 est ressorti à 68,8, contre un consensus de 70 et une lecture antérieure de 70,6 pour le mois de décembre 2021.

Les stocks des entreprises du mois de novembre, qui viennent également d'être révélés, ont augmenté de 1,3% en comparaison du mois antérieur, performance proche du consensus, après un gain de 1,3% également en octobre.

Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a indiqué ce jour qu'il observait "une inflation très haute actuellement", s'étonnant de son niveau et de sa persistance. Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, qui s'exprime lui aussi ce vendredi, a confirmé qu'il jugeait trois ou quatre hausses des taux appropriées cette année sur les fonds fédéraux, afin de lutter contre cette inflation...

Les valeurs

Moderna (-3%), Pfizer (-1%) ou BioNTech (-4%) perdent du terrain, alors que la Cour Suprême américaine a infligé un sévère revers à Joe Biden en repoussant son obligation vaccinale en entreprise. Biden s'est dit hier déçu que la Cour ait bloqué ces mesures de bon sens. La réforme électorale du président américain a également été bloquée...

Johnson & Johnson (-1%). Une dose de rappel du vaccin J&J contre le Covid-19 serait efficace à 85% contre le risque d'hospitalisation dû au variant Omicron pendant... un à deux mois après son administration, selon le directeur du Conseil sud-africain de la recherche médicale.

JP Morgan (-5%) a dépassé les attentes de marché en termes de rentabilité sur le trimestre clos, mais le titre s'affiche pour l'heure en forte baisse à Wall Street. La firme a annoncé un recul de 14% de ses bénéfices au quatrième trimestre, mais a dépassé les estimations des analystes, avec une performance exceptionnelle de son unité de banque d'investissement qui a compensé un ralentissement de sa branche commerciale. Le plus grand établissement américain de crédit a affiché un bénéfice de 10,4 milliards de dollars, ou 3,33 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 12,1 milliards de dollars, ou 3,79 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice proche de 3$ par action. La banque d'investissement a donc soutenu les comptes, les activités mondiales de fusions et acquisitions ayant battu des records en 2021. Les revenus du trimestre clos ont été de 29,3 milliards, légèrement inférieurs aux attentes.

Wells Fargo (+4%), le groupe bancaire et financier californien, a annoncé ce vendredi une augmentation de ses bénéfices au quatrième trimestre, soutenue par les gains issus de la vente de ses activités de fiducie d'entreprise et de gestion d'actifs. Le quatrième prêteur américain a déclaré que son bénéfice avait atteint 5,75 milliards de dollars, ou 1,38$ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 3,09 milliards de dollars, ou 66 cents par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,11$ par action, selon le consensus FactSet. Les revenus ont augmenté à 20,86 milliards de dollars contre 18,49 milliards de dollars un an avant. Le géant bancaire de San Francisco bat ainsi le consensus en termes de recettes (18,79 milliards de dollars).

Citigroup (-2%) corrige à Wall Street, alors que la banque américaine vient de faire état d'un déclin de 26% de ses profits trimestriels. Pour le quatrième trimestre fiscal, le bénéfice par action a été de 1,46$, alors que les revenus ont totalisé 17 milliards de dollars (+1%). Les recettes sont supérieures aux attentes de marché. Le bénéfice trimestriel a été de 3,2 milliards de dollars, contre 4,3 milliards un an avant. Les revenus de banque d'investissement sont meilleurs que prévu à 1,85 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,99$, au-dessus des attentes.

BlackRock (-2%), le géant américain de la gestion de fonds, a annoncé pour le quatrième trimestre des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, alors que les revenus de commissions ont augmenté, avec des actifs sous gestion atteignant un nouveau sommet de... 10 000 milliards de dollars. Les actifs sous gestion s'élevaient donc à plus de 10 000 milliards à la fin du trimestre, contre 8 680 milliards environ un an plus tôt. Les flux entrants nets pour le trimestre se sont élevés à 212 milliards de dollars. "Notre activité est plus diversifiée que jamais. Les stratégies actives, y compris les alternatives, ont contribué à plus de 60% de la croissance organique des frais de base en 2021", s'est félicité le CEO Larry Fink.

Les revenus de BlackRock provenant des conseils en investissement, des prêts de titres et des frais d'administration, son plus gros segment, ont atteint 3,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec des volumes de transactions mondiaux atteignant un niveau record en 2021, dépassant les 5 000 milliards de dollars pour la première fois. Le bénéfice ajusté a augmenté de 2,5% à 1,61 milliard de dollars, ou 10,42$ par action, sur ce trimestre clos fin décembre 2021, contre 1,57 milliard de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 10,16$ par action. Les revenus se sont améliorés de 14% pour atteindre 5,1 milliards de dollars.

Tesla (stable) entend démarrer la production initiale de son très attendu Cybertruck d'ici la fin du premier trimestre 2023, repoussant son plan de début de production à la fin de cette année, a déclaré jeudi à Reuters une personne proche du dossier. En revanche, les plans d'adoption de la monnaie virtuelle Dogecoin si chère à Elon Musk n'attendront pas ! Ainsi, le directeur général de Tesla, qui ne dort pas beaucoup, a tweeté il y a quelques instants : "Produits Tesla achetables avec Dogecoin". Sur CoinMarketCap, le "doge" s'enflamme bien évidemment de 19% après ce tweet, à plus de 0,20$. Rappelons que Musk a investi pour son fils dans cet altcoin à l'effigie du Shiba Inu, qu'on lui reproche souvent de "pumper" sans retenue.

Google (Alphabet +1%) a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter un immeuble du centre de Londres où il est actuellement locataire, a annoncé ce vendredi la société, qui emploie 6 400 personnes en Grande-Bretagne et prévoit une rénovation de plusieurs millions de livres de ses bureaux dans le 'Central Saint Giles', près de Covent Garden, dans le centre de Londres. "Nous avons le privilège d'opérer au Royaume-Uni depuis près de 20 ans, et notre achat de l'immeuble de Central Saint Giles reflète notre engagement continu envers la croissance et le succès du pays", a déclaré Ruth Porat, directrice financière de la société mère de Google, Alphabet.

Meta (+1%). La commission de la Chambre US des représentants chargée d'enquêter sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 a assigné à comparaître les groupes Alphabet, Twitter, Meta Platforms (Facebook) et Reddit afin de déterminer comment leurs plateformes ont été utilisées pour la diffusion de possibles 'fake news'...