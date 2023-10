Wall Street : sous contrôle, l'inflation ?

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le vert pour l'heure avant bourse ce jeudi, le S&P 500 gagnant 0,2%, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,1%. Les opérateurs viennent de prendre connaissance de chiffres sans grande surprise de l'inflation des prix à la consommation et d'inscriptions au chômage toujours à bas niveau. Hier soir, la cote US avait finalement réagi en hausse, malgré l'inflation supérieure aux attentes des prix à la production.

Les opérateurs semblent juger qu'à moins d'un très gros dérapage sur les prix, la Fed devrait en avoir terminé avec son cycle de resserrement monétaire. L'indice américain des prix à la consommation du mois de septembre s'est affiché en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur selon le rapport du jour, contre un consensus de +0,3% et une hausse de 0,6% rapportée un mois avant. Sur un an, l'inflation s'affiche ainsi à 3,7%, contre 3,6% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, le CPI a progressé de 0,3% en comparaison du mois précédent, en ligne avec les attentes de marché, et de 4,1% sur un an.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,5% à 84,8$. L'once d'or avance de 0,2% à 1.890$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans se tend à 5,08%, contre 4,61% sur le 10 ans et 4,72% sur le 30 ans.

Les inscriptions au chômage sont restées stables la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 7 octobre, que les inscriptions au chômage se sont élevées à 209.000, identiques au niveau révisé de la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 210.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 206.250, en recul de 3.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 30 septembre ressort à 1,702 million, en hausse de 30.000 sur sept jours (1,675 million de consensus).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 6 octobre, sera communiqué à 17 heures.

Le déficit budgétaire du mois de septembre sera révélé à 20 heures (consensus FactSet -21,1 milliards de dollars).

Raphael Bostic et Susan Collins de la Fed s'expriment encore ce jour, après avoir adouci déjà le ton cette semaine et laissé entendre que la hausse des taux touchait à sa fin.

Hier soir, les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed n'ont pas offert de grande surprise. Les responsables de la banque centrale américaine constataient ainsi qu'elle pouvait procéder "précautionneusement", les taux devant rester en territoire restrictif pendant encore un certain temps. La plupart des participants percevaient encore en effet des 'risques haussiers' sur l'inflation. Les membres de la Fed ont ainsi jugé l'inflation encore à des niveaux inacceptables, attendant plus de preuves d'un apaisement des pressions inflationnistes. Plusieurs participants ont indiqué que la réduction du bilan de la Fed, autrement dit le resserrement quantitatif, pourrait se poursuivre un certain temps, même après... le début d'une éventuelle baisse des taux.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe désormais à plus de 89%. La probabilité que les taux restent inchangés jusqu'à la fin de l'année, entre 5,25 et 5,5% sur les 'fed funds', est de 70% d'après ce même baromètre.

Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza, annoncent leurs résultats financiers trimestriels ce jeudi. Demain vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs comptes, marquant plus clairement le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.

Les valeurs

Microsoft cédait un petit peu de terrain après bourse à Wall Street hier soir, sans panique toutefois, alors que les services fiscaux américains de l'IRS estiment pourtant que le géant software devrait débourser près de 29 milliards de dollars supplémentaires pour des ajustements sur la période allant de 2004 à 2013. Le colosse technologique entend contester cette addition plutôt salée de 28,9 milliards, à laquelle s'ajouteraient pénalités et intérêts. Les chiffres découlent d'une enquête de l'Internal Revenue Service sur le mode d'allocation des profits de Microsoft selon les pays et juridictions. L'IRS estime donc que le groupe de Redmond a nettement minimisé son fardeau fiscal pour la période considérée, en affichant des bénéfices importants dans des zones à faible imposition et des profits réduits dans d'autres régions à plus forte pression fiscale.

Le groupe conteste ces conclusions et fera donc appel, l'affaire étant susceptible de durer des années. Le conflit fiscal est donc loin d'être terminé, mais la perspective assez éloignée d'un éventuel règlement explique sans doute la faible réaction des marchés financiers. Microsoft indique aussi qu'il a modifié ses pratiques depuis la période considérée. Le groupe juge que les points relevés par l'IRS relèvent du passé et conteste par ailleurs les conclusions.

Domino's Pizza a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice dilué par action de 4,18$, en croissance de près de 50%, à comparer à un consensus de 3,30$, mais des revenus inférieurs quant à eux aux anticipations de marché à 1,03 milliard de dollars. Le géant américain de la pizza a affiché des ventes au détail mondiales en croissance de 4,9% pour le troisième trimestre 2023, hors impact des effets de change. En excluant l'impact de la sortie du marché russe, la croissance atteint 5,1%. Néanmoins, l'activité américaine à comparable a baissé de 0,6%, contre 3,3% d'expansion à comparable à l'international. Le bénéfice net a grimpé tout de même à 148 millions de dollars pour la période close, contre 101 millions de dollars un an avant.

Delta Air Lines a annoncé pour le trimestre clos des bénéfices de 1,1 milliard de dollars, supérieurs aux attentes de marché. Néanmoins, la compagnie aérienne américaine réduit ses prévisions annuelles de profits du fait des coûts accrus du carburant. Le groupe d'Atlanta a affiché pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 2,03$, à comparer à un consensus de 1,94$. Les revenus ont totalisé 15,5 milliards de dollars, également meilleurs que prévu. Pour le trimestre de décembre, le groupe se montre en revanche prudent et table sur un bpa ajusté allant de 1,05 à 1,3$. Le bénéfice ajusté par action de l'exercice est anticipé entre 6 et 6,25$ désormais, contre 6 à 7$ pour la guidance de juillet. La marge opérationnelle ajustée est attendue entre 9 et 11% sur le quatrième trimestre, avec une progression des revenus de 9 à 12%.

Walgreens Boots Alliance, la chaîne pharmaceutique américaine, a annoncé au titre de son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 67 cents, inférieur aux attentes de marché, mais des revenus meilleurs que prévu à 35,4 milliards de dollars. Par ailleurs, le groupe a nommé Tim Wentworth, ancien dirigeant de Cigna, en tant que nouveau directeur général, remplaçant Rosalind Brewer. Le bpa trimestriel ajusté par action était attendu à 69 cents, pour des revenus de 34,8 milliards. Les ventes sont en progression de 9,2% en glissement annuel, avec l'international qui progresse de 12% et compense une maigre croissance domestique de 3,7%. La marge brute ajustée se situe à 18,6%, inférieure aux attentes de marché, à comparer aux 20,1% de l'an dernier.

Fastenal, l'acteur américain des fournitures industrielles, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus de 1,85 milliard de dollars, en hausse de 2,4% en glissement annuel, pour un bénéfice opérationnel de 387 millions de dollars en hausse de 2% et un bénéfice net de 296 millions de dollars en progression de 3,8%. Le bénéfice dilué net par action a augmenté de 4% à 52 cents. Le consensus de marché était logé à 50 cents de bénéfice trimestriel par action et 1,85 milliard de dollars de facturations.

Infosys, le géant indien des services digitaux et de consulting, coté à Wall Street, a abaissé encore ses estimations de revenus, alors que les clients réduisent leurs dépenses. Infosys a déclaré jeudi qu'il s'attendait désormais à ce que ses revenus augmentent de 1% à 2,5% seulement au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2024, par rapport à la croissance de 1% à 3,5% qu'il prévoyait précédemment - lors d'une précédente alerte en juillet. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 5%. Coté à New York, le titre est attendu en repli. Pour son deuxième trimestre fiscal clos en septembre, Infosys a affiché un bénéfice net en hausse de 3,2% à 62 milliards de roupies, lui aussi inférieur aux attentes. Les ventes ont progressé de 6,7% à 390 milliards de roupies.

Goldman Sachs a annoncé un accord de cession de la fintech GreenSky à un consortium mené par la firme d'investissement Sixth Street Partners. La finalisation de cette transaction est attendue l'an prochain, avec un impact négatif de 19 cents sur le bénéfice par action du troisième trimestre. Le montant de l'opération n'est pas dévoilé. Le management de Goldman explique que ce deal démontre les progrès de la banque d'affaires dans la réduction du champ d'action de ses activités grand public. Notons que Sixth Street, qui mène le groupe des repreneurs, a été fondé en 2009 par d'anciens dirigeants de Goldman Sachs...

Ford. Le syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW), a fermé mercredi la plus grande usine de Ford. Une interruption sans préavis de la production de véhicules, alors que le mouvement de grève se durcit aux Etats-Unis. L'UAW a annoncé que 8.700 ouvriers de l'usine de camions de Ford au Kentucky s'étaient mis en grève après que le constructeur a refusé de poursuivre les négociations. Cette décision intervient alors que le mouvement de grève chez Ford, General Motors et Stellantis, la maison-mère de Chrysler, a commencé il y a quatre semaines.